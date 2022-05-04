오류, 버그, 질문 - 페이지 585 1...578579580581582583584585586587588589590591592...3184 새 코멘트 Konstantin Chernov 2011.11.29 16:02 #5841 거래 신호 모듈 을 마법사가 만든 Expert Advisor와 별도로 사용할 수 있습니까? 테스트를 위해 내가 쓴 #include <Expert\Signal\SignalMA.mqh>CSignalMA SignalMA;int TickCount;string Str;//+------------------------------------------------------------------+//| Expert initialization function |//+------------------------------------------------------------------+int OnInit() { TickCount=0; SignalMA.Symbol(Symbol()); SignalMA.Period(PERIOD_H1); SignalMA.Weight(0.5); SignalMA.PeriodMA(20); SignalMA.Shift(0); SignalMA.Method(MODE_SMA); SignalMA.Applied(PRICE_CLOSE); return(0); }//+------------------------------------------------------------------+//| Expert deinitialization function |//+------------------------------------------------------------------+void OnDeinit(const int reason) {//--- }//+------------------------------------------------------------------+//| Expert tick function |//+------------------------------------------------------------------+void OnTick() { TickCount++; Str = "LongCondition = " + IntegerToString(SignalMA.LongCondition())+"; "+IntegerToString(TickCount)+ "\n"; Str = Str + "ShortCondition = " + IntegerToString(SignalMA.ShortCondition())+"; "+IntegerToString(TickCount); Comment(Str); }//+------------------------------------------------------------------+ 그러나 굵게 강조 표시된 것은 CSignalMA 클래스에 없지만 컴파일되어 기호에 던지려고하면 다음을 제공합니다. 2011.11.29 15:36:27 1234 (EURUSD,M1) CExpertBase::기간: 기간 변경 금지 2011.11.29 15:36:27 1234 (EURUSD,M1) CExpertBase::Symbol: 기호 변경 금지 표준 거래 신호의 기호 및 기간을 변경하는 방법은 무엇입니까? Использование прямого и обратного преобразований Фишера для анализа рынков в MetaTrader 5 2011.08.16investeowww.mql5.com Функция распределения рыночных данных не является гауссовой, скорее она похожа на распределение синусоподобной волны. Поскольку большинство индикаторов базируются на предположении о нормальном распределении цен, их нужно "скорректировать". Решением является использование преобразования Фишера, которое преобразует данные таким образом, чтобы они имели распределение, близкое к нормальному. В статье рассмотрена теория прямого и обратного преобразования Фишера и ее применение в трейдинге, разработан модуль торговых сигналов. "손가락으로" 초기화의 전체 순서를 설명할 수 없을 것 같습니다. TheXpert 2011.11.30 00:56 #5843 다음 코드: RectLabel* GetLabel() { static bool initialized = false ; static RectLabel label( "rectlabel sample" , 0 , 0 ); if (!initialized) { Pos leftTop = { 100 , 100 }; Rect rect(leftTop, 100 , 50 ); label.Move(rect); label.SetBGColor( clrYellowGreen ); label.SetTooltip( " -- Yuuuu! -- " ); initialized = true ; } return GetPointer (label); } 함수가 호출될 때 마다 레이블에 대한 생성자를 호출합니다. Документация по MQL5: Основы языка / Функции / Вызов функции www.mql5.com Основы языка / Функции / Вызов функции - Документация по MQL5 Olegs Kucerenko 2011.11.30 02:43 #5844 다음 코드에 따르면: 첫 번째 경우에는 표시기가 설정되지만 두 번째 경우에는 설정되지 않습니다(슬래시로 전환) 오류가 발생하지 않습니다. #include <Charts\Chart.mqh> CChart cc; //+------------------------------------------------------------------+ //| | //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit () { int f_h= iFractals ( _Symbol , _Period ); if (f_h== INVALID_HANDLE ) { Print ( "Ошибка создания индикатора." ); return (- 1 );} ChartIndicatorAdd ( 0 , 0 ,f_h); // устанавливает индикатор //cc.IndicatorAdd(0,f_h); // НЕ устанавливает индикатор if ( GetLastError ()> 0 ) { Print ( "Ошибка (" , GetLastError (), ") " );} ResetLastError (); return ( 0 ); } //+------------------------------------------------------------------+ //| | //+------------------------------------------------------------------+ void OnTick () { } Olegs Kucerenko 2011.11.30 02:51 #5845 이 라이브러리에 따르면 두 번째 옵션에 따르면 0을 표시합니다. 다른 모든 기능은 작동하는 것 같습니다. #include <Trade\SymbolInfo.mqh> CSymbolInfo si; //+------------------------------------------------------------------+ //| | //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit () { Print ( SymbolInfoDouble ( "EURUSD" , SYMBOL_BID )); // все правильно si.Name( "EURUSD" ); Print (si.Bid()); // выводит 0 if ( GetLastError ()> 0 ) { Print ( "Ошибка (" , GetLastError (), ") " );} ResetLastError (); return ( 0 ); } //+------------------------------------------------------------------+ //| | //+------------------------------------------------------------------+ void OnTick () { } [삭제] 2011.11.30 03:35 #5846 Karlson : 다음 코드에 따르면: 첫 번째 경우에는 표시기가 설정되지만 두 번째 경우에는 설정되지 않습니다(슬래시로 전환) 오류가 발생하지 않습니다. 내가 이해하는 한, 현재 세 가지 매개변수는 모두 필수입니다. 따라서 표시기가 표시될 창의 번호를 지정해야 합니다(옵션: 0 - 기본 창, ChartIndicatorsTotal() - 새 창, 0에서 ChartIndicatorsTotal() -1 - 특정 기존 창). 오류가 발생하지 않는 것은 좋지 않습니다. 칼슨 : 이 라이브러리에 따르면 두 번째 옵션에 따르면 0을 표시합니다. 다른 모든 기능은 작동하는 것 같습니다. 대부분의 경우 가격을 받기 전에 새로 고침(최소한 RefreshRates )을 사용해야 합니다. 올바른 것은 다음과 같아야합니다. si.Name( "EURUSD" ); si.Refresh(); si.RefreshRates(); Print (si.Bid()); Olegs Kucerenko 2011.11.30 09:15 #5847 감사합니다. 새로 고침을 지정한 후 Bid와 함께 정말 잘 작동했습니다. 그러나 인디케이터의 출력으로 라이브러리를 사용하면 서브 윈도우 와 핸들의 2개의 매개변수가 필요합니다.그렇지 않으면 잘못된 매개변수 수로 맹세합니다. Документация по MQL5: Операции с графиками / ChartIndicatorAdd www.mql5.com Операции с графиками / ChartIndicatorAdd - Документация по MQL5 Victor Kirillin 2011.11.30 09:40 #5848 Karlson : 감사합니다. 새로 고침을 지정한 후 Bid와 함께 정말 잘 작동했습니다. 그러나 인디케이터의 출력으로 라이브러리를 사용하면 서브 윈도우 와 핸들의 2개의 매개변수가 필요합니다.그렇지 않으면 잘못된 매개변수 수로 맹세합니다. 라이브러리를 사용하려면 2개의 매개변수가 필요합니다. 차트 및 하위 창 . Olegs Kucerenko 2011.11.30 09:53 #5849 uncleVic : 라이브러리를 사용하려면 2개의 매개변수가 필요합니다. 차트 및 하위 창 . 손잡이가 없다면? 그리고 시스템은 어떤 칠면조를 넣을지 어떻게 압니까? ..지금까지 나는 쓰여진 것을 믿었다 :) 서브윈도우와 핸들. [삭제] 2011.11.30 11:09 #5850 Karlson : 손잡이 없이? 그리고 시스템은 어떤 칠면조를 넣을지 어떻게 압니까? ..지금까지 나는 쓰여진 것을 믿었다 :) Subwindow와 핸들. 라이브러리 정보(수업 도움말에서) 표시기추가 지정된 차트 창에 지정된 핸들이 있는 표시기를 추가합니다. bool IndicatorAdd( int sub_win // номер подокна int handle // хэндл индикатора ); ChartIndicatorAdd 의 직접적인 작업에 관하여. 차트 표시기 추가 지정된 차트 창에 지정된 핸들이 있는 표시기를 추가합니다. bool ChartIndicatorAdd ( long chart_id, // идентификатор графика int sub_window // номер подокна int indicator_handle // хэндл индикатора ); CChart 클래스의 경우. 불필요한 질문을 피하기 위해 다음 세 가지 기본 규칙을 준수하려고 합니다. 1. 우리는 소스 코드를 보고, 명확하지 않은 것이 있으면 문서를 봅니다(소스 코드는 항상 진실을 말하고 문서는 거짓일 수 있음을 기억하십시오). 2. OOP의 구현이 우리에게 중요하다면 특정 클래스에 대한 설명으로 시작하여 "직접 실행기"로 이동합니다. "실제 작업"이 중요하다면 OOP를 마지막에 학습해야 합니다(하향식/하향식 코드 학습). 3. 문서 및 출처를 읽은 후에도 명확하지 않은 것이 있으면 포럼으로 이동하십시오. 클래스의 IndicatorAdd 메서드 구현에서 직접 소스를 보면 하위 창과 핸들이 메서드에 전달되고(도움말에 표시된 대로) 세 번째 매개 변수는 클래스 자체에 저장된 데이터에서 가져오는 것이 분명해집니다(차트에 대해 말하는 것입니다). 전략이 필요한 사람은 누구입니까? 10포인트 3.mq4
2011.11.29 15:36:27 1234 (EURUSD,M1) CExpertBase::기간: 기간 변경 금지
2011.11.29 15:36:27 1234 (EURUSD,M1) CExpertBase::Symbol: 기호 변경 금지
함수가 호출될 때 마다 레이블에 대한 생성자를 호출합니다.
이 라이브러리에 따르면 두 번째 옵션에 따르면 0을 표시합니다. 다른 모든 기능은 작동하는 것 같습니다.
내가 이해하는 한, 현재 세 가지 매개변수는 모두 필수입니다.
따라서 표시기가 표시될 창의 번호를 지정해야 합니다(옵션: 0 - 기본 창, ChartIndicatorsTotal() - 새 창, 0에서 ChartIndicatorsTotal() -1 - 특정 기존 창).
오류가 발생하지 않는 것은 좋지 않습니다.
대부분의 경우 가격을 받기 전에 새로 고침(최소한 RefreshRates )을 사용해야 합니다.
올바른 것은 다음과 같아야합니다.
감사합니다. 새로 고침을 지정한 후 Bid와 함께 정말 잘 작동했습니다.
그러나 인디케이터의 출력으로 라이브러리를 사용하면 서브 윈도우 와 핸들의 2개의 매개변수가 필요합니다.그렇지 않으면 잘못된 매개변수 수로 맹세합니다.
라이브러리를 사용하려면 2개의 매개변수가 필요합니다. 차트 및 하위 창 .
손잡이가 없다면? 그리고 시스템은 어떤 칠면조를 넣을지 어떻게 압니까? ..지금까지 나는 쓰여진 것을 믿었다 :) 서브윈도우와 핸들.
라이브러리 정보(수업 도움말에서)
표시기추가
지정된 차트 창에 지정된 핸들이 있는 표시기를 추가합니다.
ChartIndicatorAdd 의 직접적인 작업에 관하여.
차트 표시기 추가
지정된 차트 창에 지정된 핸들이 있는 표시기를 추가합니다.
CChart 클래스의 경우.
불필요한 질문을 피하기 위해 다음 세 가지 기본 규칙을 준수하려고 합니다.
1. 우리는 소스 코드를 보고, 명확하지 않은 것이 있으면 문서를 봅니다(소스 코드는 항상 진실을 말하고 문서는 거짓일 수 있음을 기억하십시오).
2. OOP의 구현이 우리에게 중요하다면 특정 클래스에 대한 설명으로 시작하여 "직접 실행기"로 이동합니다. "실제 작업"이 중요하다면 OOP를 마지막에 학습해야 합니다(하향식/하향식 코드 학습).
3. 문서 및 출처를 읽은 후에도 명확하지 않은 것이 있으면 포럼으로 이동하십시오.
클래스의 IndicatorAdd 메서드 구현에서 직접
소스를 보면 하위 창과 핸들이 메서드에 전달되고(도움말에 표시된 대로) 세 번째 매개 변수는 클래스 자체에 저장된 데이터에서 가져오는 것이 분명해집니다(차트에 대해 말하는 것입니다). ID).