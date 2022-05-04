오류, 버그, 질문 - 페이지 583 1...576577578579580581582583584585586587588589590...3184 새 코멘트 Alexey 2011.11.27 07:59 #5821 이 옵션만 작동하며 함수 값을 변수에 명시적으로 할당 합니다. 수정해주세요. class proba { private : int Nambe; public : void Init(){Nambe= 10 ;}; void Vedenie() {Nambe-- ;}; bool Start(){ if (Nambe > 0 ) return ( true ); return ( false ) ;}; }; //========================================================================= proba cikl; void OnStart () { cikl.Init(); bool aaa; do { cikl.Vedenie() ; Print ( " Функция старт вернула " ,cikl.Start()); aaa=cikl.Start() ; } while (aaa); } Документация по MQL5: Основы языка / Операции и выражения / Операции присваивания www.mql5.com Основы языка / Операции и выражения / Операции присваивания - Документация по MQL5 Andrey Vasiliev 2011.11.27 21:31 #5822 지난 겨울에 이것에 대해 썼지만 아직 수정되지 않았습니다. 예치금이 1억을 초과하고 해당 로트 크기가 있는 경우 포지션 청산 결과가 더 이상 올바르게 고려되지 않습니다. 포지션을 닫을 때의 손실은 잔액에서 상쇄되지 않습니다. 이 때문에 상당한 역사 기간 동안 전략을 테스트하는 것은 불가능합니다. Olegs Kucerenko 2011.11.27 23:34 #5823 문서에 오류가 있습니다. Test Account 2011.11.28 10:06 #5824 vdv2001 : 며칠의 작업이 파이프에 들어가고 처음부터 모든 것을 시작해야 하는 것은 부끄러운 일입니다. 파일 캐시가 생성되었습니까? 이를 위해 생성되었으며 반복 계산에 사용해야 합니다. Test Account 2011.11.28 10:12 #5825 ivandurak : 개발자 여러분, 존경하는 마음으로 문제를 명확히 해주시기 바랍니다. IMHO 문제는 스키 타는 사람이 아니라 포장 도로가 아니라 스키가 있습니다. 어떻게 주기가 무한대가 되는지 코드를 동봉합니다. 또는 스키 트랙 방향으로 걷습니다. 감사합니다. 살펴보겠습니다. Slava 2011.11.28 10:30 #5826 Urain : ENUM_APPLIED_PRICE 가 1에서 시작하는 무서운 열거 형으로 무엇입니까??? 결과: 왜 안 돼? 이 열거자는 항상 이랬습니다. Mykola Demko 2011.11.28 16:23 #5827 stringo : 왜 안 돼? 이 열거자는 항상 이랬습니다. 웜에서는 처음부터 시작합니다. 그리고 나머지 열거도 처음부터 시작합니다. 이것이 처음부터 시작되었다고 가정하기 쉽지만 그렇지 않습니다. 일반적으로 문제가 발생하며 이 기능을 모르고 이름 대신 숫자를 사용하는 경우에만(주기에 필요한 경우가 있음) 다른 경우에는 원하는 값의 이름을 쓰는 것이 좋습니다. Rashid Umarov 2011.11.28 17:25 #5828 Karlson : 문서에 오류가 있습니다. 감사합니다. 수정했습니다. Test Account 2011.11.28 17:27 #5829 papaklass : 내가 뭔가를 놓치고 있습니까, 아니면 이것이 버그입니까? 오류 4805를 제공합니다. 그렇다면 모든 것이 잘 작동하는 것입니다. 내가 알기로는 빌드 540입니다. 비트 깊이는 무엇입니까? 배트에서 바로 플레이할 수 없었습니다. Anatoli Kazharski 2011.11.28 17:31 #5830 papaklass : 내가 뭔가를 놓치고 있습니까, 아니면 이것이 버그입니까? 오류 4805를 제공합니다. 작동 방식은 다음과 같습니다. //--------------------------ОБЪЯВЛЕНИЕ ВНЕШНИХ ПАРАМЕТРОВ------------------------------------------------+ input ENUM_TIMEFRAMES TF = PERIOD_H4 ; //--------------------------ОБЪЯВЛЕНИЕ ГЛОБАЛЬНЫХ ПЕРЕМЕННЫХ---------------------------------------------+ int frHandle; bool start; //--------------------------ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ ЭКСПЕРТА-------------------------------------------------------+ int OnInit (){ //--- frHandle = iFractals ( Symbol (),( ENUM_TIMEFRAME )TF); if (frHandle == INVALID_HANDLE ){ Print ( __FUNCTION__ , " : " , "error handle indicator" , GetLastError ()); start = true ; } //--- return ( 0 ); } //+-----------------------------------------------------------------------------------------------------+ 1...576577578579580581582583584585586587588589590...3184 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
지난 겨울에 이것에 대해 썼지만 아직 수정되지 않았습니다.
예치금이 1억을 초과하고 해당 로트 크기가 있는 경우 포지션 청산 결과가 더 이상 올바르게 고려되지 않습니다.
포지션을 닫을 때의 손실은 잔액에서 상쇄되지 않습니다. 이 때문에 상당한 역사 기간 동안 전략을 테스트하는 것은 불가능합니다.
문서에 오류가 있습니다.
며칠의 작업이 파이프에 들어가고 처음부터 모든 것을 시작해야 하는 것은 부끄러운 일입니다.
개발자 여러분, 존경하는 마음으로 문제를 명확히 해주시기 바랍니다. IMHO 문제는 스키 타는 사람이 아니라 포장 도로가 아니라 스키가 있습니다. 어떻게 주기가 무한대가 되는지 코드를 동봉합니다. 또는 스키 트랙 방향으로 걷습니다.
ENUM_APPLIED_PRICE 가 1에서 시작하는 무서운 열거 형으로 무엇입니까???
결과:
왜 안 돼? 이 열거자는 항상 이랬습니다.
웜에서는 처음부터 시작합니다. 그리고 나머지 열거도 처음부터 시작합니다. 이것이 처음부터 시작되었다고 가정하기 쉽지만 그렇지 않습니다.
일반적으로 문제가 발생하며 이 기능을 모르고 이름 대신 숫자를 사용하는 경우에만(주기에 필요한 경우가 있음) 다른 경우에는 원하는 값의 이름을 쓰는 것이 좋습니다.
문서에 오류가 있습니다.
내가 뭔가를 놓치고 있습니까, 아니면 이것이 버그입니까?오류 4805를 제공합니다.
그렇다면 모든 것이 잘 작동하는 것입니다.
내가 알기로는 빌드 540입니다. 비트 깊이는 무엇입니까?
배트에서 바로 플레이할 수 없었습니다.
내가 뭔가를 놓치고 있습니까, 아니면 이것이 버그입니까?오류 4805를 제공합니다.
작동 방식은 다음과 같습니다.