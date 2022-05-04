오류, 버그, 질문 - 페이지 578 1...571572573574575576577578579580581582583584585...3184 새 코멘트 Rashid Umarov 2011.11.22 19:16 #5771 Fia : 2) MQL5에 동적 배열 i(예: 배열 중간)에서 요소를 제거하는 기능이 있습니까? 그렇지 않다면 언어를 사용하여 이를 수행하는 가장 좋은 방법은 무엇입니까? 이를 위해 언어에 기성품 기능이 없지만 표준 라이브러리에는 기본 개체 클래스 CArrayObj Alexey Klenov 2011.11.23 08:42 #5772 안녕하세요 이 예에서 균형/자본 차트를 해석하는 방법을 알려주십시오. 한 지점에서 그래프가 즉시 발산하지만 다른 시간에 수렴하는 이유("y"를 따라 한 수준). 대차 대조표를 열 때 그것이 증가할지 모르는 것 같습니다. 아니면 이해가 안되는 부분이 있습니다. 고맙습니다. Slava 2011.11.23 10:48 #5773 papaklass : 좋아, 당신의 입장은 분명합니다. 사실, 그 메모에서 끝내자. 내 질문에 답변해 주셔서 감사합니다. 간단한 예를 들어 설명하겠습니다. 9개월에 한 명의 여성이 아이를 낳을 수 있습니다. 한 달에 아홉 명의 여성이 아이를 한 명도 낳지 않을 것입니다. 이것은 여러 스레드에서 병렬로 여러 연속 틱을 처리할 가능성에 관한 것입니다. 사실은 대부분의 경우 다음 틱 처리 결과가 다음 틱 처리 결과에 큰 영향을 미칩니다. 대략적으로 말하면, 4개의 스레드에서 첫 번째 틱에 하나가 아닌 동시에 4개의 거래 작업 을 얻을 수 있습니다. 맥박 어드바이저는 실제에 적합합니까? 초보자의 질문 MQL5 MT5 Lazarev 2011.11.23 10:56 #5774 olyakish : 안녕하세요 이 예에서 균형/자본 차트를 해석하는 방법을 알려주십시오. 한 지점에서 그래프가 즉시 발산하지만 다른 시간에 수렴하는 이유("y"를 따라 한 수준). 대차 대조표를 열 때 그것이 증가할지 모르는 것 같습니다. 아니면 이해가 안되는 부분이 있습니다. 고맙습니다. 거래가 열린 동일한 막대에서 가격이 상승하고 거래가 음수이지만 닫히지 않았습니다. 후속 막대에서 "오른쪽으로 이동"하고 아마도 마지막 또는 끝에서 두 번째 막대에서 하락했습니다. 종가보다 낮고 따라서 자본이 최종 결과보다 많아지고 마지막 막대에서 거래가 종료되고 자본이 잔액과 같아졌습니다. 거기에 두 개의 거래가 있습니다. 하나는 이익을 냈고 다른 하나는 0에 가깝게 닫혔지만 어쨌든 자산은 변동했습니다. Fia 2011.11.23 11:19 #5775 Rosh : 이를 위해 언어에 기성품 기능이 없지만 표준 라이브러리에는 기본 개체 클래스 CArrayObj 답변 감사합니다! Alexey Klenov 2011.11.23 11:45 #5776 Lazarev : 거래가 열린 동일한 막대에서 가격이 상승하고 거래가 음수이지만 닫히지 않았습니다. 후속 막대에서 "오른쪽으로 이동"하고 아마도 마지막 또는 끝에서 두 번째 막대에서 하락했습니다. 종가보다 낮고 따라서 자기자본이 최종 결과보다 많아지고 마지막 막대에서 거래가 마감되고 자기자본이 잔액과 같아졌습니다. 거기에 두 개의 거래가 있습니다. 하나는 이익을 냈고 다른 하나는 0에 가깝게 닫혔지만 어쨌든 자산은 변동했습니다. >거래가 시작된 동일한 막대에서 가격이 상승하고 거래가 마이너스가 되었지만 종료되지 않음 - 하락이 형성됨, 자본에 의한 감소가 아닌 균형에 의한 감소. => 잔액은 동일한 라인에 있어야 합니다(변경되지 않음). >그리고 거기에 두 번의 거래가 있습니다. 하나는 이익을 냈고 다른 하나는 0으로 마감했지만 자본은 어쨌든 변동했습니다. 일반적으로 이것은 매도(매도 포지션 개설)와 바이아웃(매도 포지션 청산)으로 구성된 하나의 거래입니다. Slava 2011.11.23 13:50 #5777 papaklass : 2. 당신은 내 수준으로 가라 앉고 속물없이 나와 나 같은 사람들을 위해 내가 이해할 수있는 언어로 설명합니다. 한 번의 실행 중에 테스터에서 컴퓨터의 전체 성능을 사용할 수 없는 이유는 무엇입니까? 동일한 주제가 이벤트 핸들러의 매개변수화에 기인할 수 있다고 생각합니다. 나는 이것을 당신에게 설명하려고 노력했습니다. 하나의 틱을 처리한 결과가 다음 틱의 처리에 영향을 미치기 때문에 순차 틱은 병렬로 처리할 수 없습니다. 테스터의 어디에서 병렬 컴퓨팅 을 사용할 수 있습니까? 지표 계산에만 . 하나의 틱이 처리되는 동안 다음 틱에서 지표 값을 계산합니다. 동기화와 디스패치로 죽고 이득을 얻지 못하자. 우리는 시스템 성능을 높이는 데 많은 시간을 투자했으며(지금도 여전히 시간을 보내고 있습니다), 우리는 또한 기회를 고려했습니다. 이벤트 핸들러를 매개변수화하는 것은 약간 다른 문제입니다. 그리고 우리는 아직 매개변수화된 이벤트를 포기하지 않았습니다. Alexey 2011.11.23 13:53 #5778 int를 입력하는 표준 캐스팅 함수 예제 이중 MathRound ( 더블 값 // 반올림된 값 ); 이중 오류를 반환하지만 경고는 매우 성가시다. 유형 변환으로 인한 데이터 손실 가능성 Tester.mqh 192 20 0 오류, 22 경고 1 23 .spz에 대한 해결 방법이 있습니까? Документация по MQL5: Основы языка / Типы данных / Приведение типов www.mql5.com Основы языка / Типы данных / Приведение типов - Документация по MQL5 TheXpert 2011.11.23 14:03 #5779 ivandurak : .spz에 대한 해결 방법이 있습니까? 유형을 명시적으로 캐스팅합니다. 그러면 경고가 표시되지 않습니다. 저것들. int i = int ( MathRound ( 5.5 )); или int i = ( int) MathRound ( 5.5 ); [삭제] 2011.11.23 14:50 #5780 papaklass : 2. 당신은 내 수준으로 가라 앉고 속물없이 나와 나 같은 사람들을 위해 내가 이해할 수있는 언어로 설명합니다. 한 번의 실행 중에 테스터에서 컴퓨터의 전체 성능을 사용할 수 없는 이유는 무엇입니까? 동일한 주제가 이벤트 핸들러의 매개변수화에 기인할 수 있다고 생각합니다. 1. 원칙적으로 매개변수화를 수행할 수 있습니다. 사실, 이것은 개발자에게 비용이 많이 들고 분명히 우선 순위가 아닙니다. 2. 이 아키텍처의 멀티스레딩은 실제로 작동하지 않습니다. 시간 및 기타 리소스 면에서 비용이 많이 들 뿐만 아니라 표준 솔루션의 형태로 이것은 대부분의 사용자(분명히 전문 프로그래머가 아닌)에게 많은 문제를 야기할 것입니다. 여기서 플랫폼 자체의 아키텍처를 변경하거나 매우 번거롭고 추가 리소스 및 기술과 관련된 무언가를 만들어야 합니다. 1...571572573574575576577578579580581582583584585...3184 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
2) MQL5에 동적 배열 i(예: 배열 중간)에서 요소를 제거하는 기능이 있습니까? 그렇지 않다면 언어를 사용하여 이를 수행하는 가장 좋은 방법은 무엇입니까?
이 예에서 균형/자본 차트를 해석하는 방법을 알려주십시오.
한 지점에서 그래프가 즉시 발산하지만 다른 시간에 수렴하는 이유("y"를 따라 한 수준). 대차 대조표를 열 때 그것이 증가할지 모르는 것 같습니다.
아니면 이해가 안되는 부분이 있습니다.
9개월에 한 명의 여성이 아이를 낳을 수 있습니다. 한 달에 아홉 명의 여성이 아이를 한 명도 낳지 않을 것입니다.
이것은 여러 스레드에서 병렬로 여러 연속 틱을 처리할 가능성에 관한 것입니다. 사실은 대부분의 경우 다음 틱 처리 결과가 다음 틱 처리 결과에 큰 영향을 미칩니다. 대략적으로 말하면, 4개의 스레드에서 첫 번째 틱에 하나가 아닌 동시에 4개의 거래 작업 을 얻을 수 있습니다.
거래가 열린 동일한 막대에서 가격이 상승하고 거래가 음수이지만 닫히지 않았습니다. 후속 막대에서 "오른쪽으로 이동"하고 아마도 마지막 또는 끝에서 두 번째 막대에서 하락했습니다. 종가보다 낮고 따라서 자본이 최종 결과보다 많아지고 마지막 막대에서 거래가 종료되고 자본이 잔액과 같아졌습니다.
거기에 두 개의 거래가 있습니다. 하나는 이익을 냈고 다른 하나는 0에 가깝게 닫혔지만 어쨌든 자산은 변동했습니다.
이를 위해 언어에 기성품 기능이 없지만 표준 라이브러리에는 기본 개체 클래스 CArrayObj
자본에 의한 감소가 아닌 균형에 의한 감소. => 잔액은 동일한 라인에 있어야 합니다(변경되지 않음).
일반적으로 이것은 매도(매도 포지션 개설)와 바이아웃(매도 포지션 청산)으로 구성된 하나의 거래입니다.
나는 이것을 당신에게 설명하려고 노력했습니다. 하나의 틱을 처리한 결과가 다음 틱의 처리에 영향을 미치기 때문에 순차 틱은 병렬로 처리할 수 없습니다.
테스터의 어디에서 병렬 컴퓨팅 을 사용할 수 있습니까? 지표 계산에만 . 하나의 틱이 처리되는 동안 다음 틱에서 지표 값을 계산합니다. 동기화와 디스패치로 죽고 이득을 얻지 못하자. 우리는 시스템 성능을 높이는 데 많은 시간을 투자했으며(지금도 여전히 시간을 보내고 있습니다), 우리는 또한 기회를 고려했습니다.
이벤트 핸들러를 매개변수화하는 것은 약간 다른 문제입니다. 그리고 우리는 아직 매개변수화된 이벤트를 포기하지 않았습니다.
이중 오류를 반환하지만 경고는 매우 성가시다.
유형 변환으로 인한 데이터 손실 가능성 Tester.mqh 192 20
0 오류, 22 경고 1 23
유형을 명시적으로 캐스팅합니다. 그러면 경고가 표시되지 않습니다.
1. 원칙적으로 매개변수화를 수행할 수 있습니다. 사실, 이것은 개발자에게 비용이 많이 들고 분명히 우선 순위가 아닙니다.
2. 이 아키텍처의 멀티스레딩은 실제로 작동하지 않습니다. 시간 및 기타 리소스 면에서 비용이 많이 들 뿐만 아니라 표준 솔루션의 형태로 이것은 대부분의 사용자(분명히 전문 프로그래머가 아닌)에게 많은 문제를 야기할 것입니다.
여기서 플랫폼 자체의 아키텍처를 변경하거나 매우 번거롭고 추가 리소스 및 기술과 관련된 무언가를 만들어야 합니다.