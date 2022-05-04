오류, 버그, 질문 - 페이지 582 1...575576577578579580581582583584585586587588589...3184 새 코멘트 Victor Kirillin 2011.11.25 17:04 #5811 ivandurak : 다음은 어떤 캐릭터에게 던질지 상관없이 선택한 캐릭터에 레이블을 표시해야 하는 스크립트입니다. 그러나 동일한 이름 기호에 던질 경우에만 레이블을 표시합니다. 커프가 필요합니다. 대신에: CopyRates ( Symbol (), 0 , 0 , 10 ,price); 필요 CopyRates ("EURUSD", 0 , 0 , 10 ,price); Anatoli Kazharski 2011.11.25 17:42 #5812 uncleVic : 대신에: 필요 Symbol() 과 함께 작동하지 않는 이유는 무엇입니까? Olegs Kucerenko 2011.11.25 21:19 #5813 tol64 : Symbol() 과 함께 작동하지 않는 이유는 무엇입니까? 던질 캐릭터에 관계없이 선택한 캐릭터에 레이블을 표시합니다. Symbol() 을 사용하면 던져진 것을 가져옵니다. Mykola Demko 2011.11.26 01:26 #5814 열거 ENUM_APPLIED_PRICE 가 1에서 시작하는 것이 얼마나 무서운가 ??? ENUM_APPLIED_PRICE enm; for ( int i= 0 ;i< 10 ;i++) { enm=i; Print ( EnumToString (enm)); } 결과: ENUM_APPLIED_PRICE :: 9 ENUM_APPLIED_PRICE :: 8 PRICE_WEIGHTED PRICE_TYPICAL PRICE_MEDIAN PRICE_LOW PRICE_HIGH PRICE_OPEN PRICE_CLOSE ENUM_APPLIED_PRICE :: 0 Dmitriy Skub 2011.11.26 14:13 #5815 TimeCurrent() 함수가 실제로 몇시에 반환합니까? 도움말에서 다음을 읽습니다. 서버의 마지막으로 알려진 시간, "시장 감시"에서 선택한 기호 중 하나에 대한 마지막 견적이 도착한 시간을 반환합니다. OnTick() 핸들러에서 이 함수는 들어오는 처리된 틱의 시간을 반환합니다. 다른 경우(예: OnInit(), OnDeinit(), OnTimer() 등의 처리기 호출)는 "시장 조사" 창에서 사용할 수 있는 기호에 대한 마지막 견적 도착 시간입니다 . 이 창의 제목에 표시된 것과 같은 시간입니다. 시간 값은 거래 서버에서 생성되며 사용자 컴퓨터의 시간 설정에 의존하지 않습니다. 모든 기호에 대한 마지막 견적의 도착 시간 - 다른 기호에 대해 크게 다를 수 있습니다. 특히 거래가 마감된 경우)) 시장개요 - MQL 서버를 보면 (오늘 찍은 사진): 우리는 시간 15:22:42를 봅니다 - 그것은 어떤 문자에도 해당하지 않습니다. 서버에서 수정해야 할 사항이 있습니까? mql5 언어의 특징, 미묘함 장 마감 찻주전자의 질문 Dmitry Voronkov 2011.11.26 17:01 #5816 MQ 여러분, 작은 제안이 있습니다. Expert Advisor를 최적화 할 때 실수로 터미널을 닫는 경우가 발생합니다. 닫을 때 확인이 필요하도록 만들 수 있습니까? 필요하지 않은 분들을 위해 테스터 설정에서 플래그를 만들어주세요. 다른 MT 사용자들이 저를 지원해 주셨으면 합니다. 며칠의 작업이 파이프로 날아가고 처음부터 모든 것을 시작해야 하는 것은 부끄러운 일입니다. Mykola Demko 2011.11.26 17:08 #5817 vdv2001 : MQ 신사는 다음과 같은 작은 제안이 있습니다. Expert Advisor를 최적화 할 때 실수로 터미널을 닫는 경우가 발생합니다. 닫기 확인이 필요하도록 만들 수 있습니까? 필요하지 않은 분들을 위해 테스터 설정에서 플래그를 만들어주세요. 다른 MT 사용자들이 저를 지원해 주기를 바랍니다. 며칠의 작업이 파이프에 들어가고 처음부터 모든 것을 시작해야 하는 것은 부끄러운 일입니다. 그리고 때때로 네트워크 스위치의 연락처가 사라졌습니다(예, 최종 사용자에게 문제가 있다는 것을 알 수 없습니다). 일반적으로 문제는 더 광범위하게 제기되어야 합니다. 테스터의 내부 데이터를 중간 자동 저장합니다(마지막 모집단이 있습니다). 그(테스터)가 새로운 시작에서 마지막으로 저장한 지점에서 검색을 계속할 수 있도록 합니다. 위협 이 기능은 게임에서 오랫동안 테스트되었으며(레어 게임은 저장하지 않고 정기적으로 재생할 수 있음) 완전히 정당화됩니다. 그래서 그것은 새로운 자전거 모델이 아닐 것입니다. Alexey 2011.11.27 06:51 #5818 개발자 여러분, 존경하는 마음으로 문제를 명확히 해주시기 바랍니다. IMHO 문제는 스키 타는 사람이 아니라 포장 도로가 아니라 스키가 있습니다. 어떻게 주기가 무한대가 되는지 코드를 동봉합니다. 또는 스키 트랙 방향으로 걷습니다. class proba { private : int Nambe; public : void Init(){Nambe= 10 ;}; void Vedenie() {Nambe-- ;}; bool Start(){ if (Nambe > 0 ) return ( true ); return ( false ) ;}; }; //========================================================================= proba cikl; void OnStart () { cikl.Init(); while (cikl.Start()) { cikl.Vedenie() ; Print ( " Функция старт вернула " ,cikl.Start()); } } Aleksey Sergan 2011.11.27 07:08 #5819 다음과 같이 클래스의 텍스트를 변경하는 경우: class proba { private : int Nambe; public : void Init(){Nambe= 10 ;}; void Vedenie() {Nambe-- ;}; bool Start(){ if (Nambe > 0 ) return ( true ); return ( false ) ; }; }; 모든 것이 작동합니다. 2011.11.27 11:06:13 테스트(EURUSD,M30) 시작 함수가 false를 반환했습니다. 2011.11.27 11:06:12 테스트(EURUSD,M30) 시작 함수가 true를 반환했습니다. 2011.11.27 11:06:12 테스트(EURUSD,M30) 시작 함수가 true를 반환했습니다. 2011.11.27 11:06:12 테스트(EURUSD,M30) 시작 함수가 true를 반환했습니다. 2011.11.27 11:06:11 테스트(EURUSD,M30) 시작 함수가 true를 반환했습니다. 2011.11.27 11:06:10 테스트(EURUSD,M30) 시작 함수가 true를 반환했습니다. 2011.11.27 11:06:09 테스트(EURUSD,M30) 시작 함수가 true를 반환했습니다. 2011.11.27 11:06:07 테스트(EURUSD,M30) 시작 함수가 true를 반환했습니다. 2011.11.27 11:05:59 테스트(EURUSD,M30) 시작 함수가 true를 반환했습니다. 2011.11.27 11:05:44 테스트(EURUSD,M30) 시작 함수가 true를 반환했습니다. 불가사의. Alexey 2011.11.27 07:30 #5820 gdtt : 다음과 같이 클래스의 텍스트를 변경하는 경우: 모든 것이 작동합니다 불가사의. Ctrl-C Ctrl-V가 작동하지 않습니다. 캐치와 버전이 무엇인지 설명하십시오. 2011년 11월 11일 빌드 540이 있습니다. 1...575576577578579580581582583584585586587588589...3184 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
다음은 어떤 캐릭터에게 던질지 상관없이 선택한 캐릭터에 레이블을 표시해야 하는 스크립트입니다. 그러나 동일한 이름 기호에 던질 경우에만 레이블을 표시합니다. 커프가 필요합니다.
Symbol() 과 함께 작동하지 않는 이유는 무엇입니까?
던질 캐릭터에 관계없이 선택한 캐릭터에 레이블을 표시합니다.
Symbol() 을 사용하면 던져진 것을 가져옵니다.
열거 ENUM_APPLIED_PRICE 가 1에서 시작하는 것이 얼마나 무서운가 ???
결과:
TimeCurrent() 함수가 실제로 몇시에 반환합니까?
도움말에서 다음을 읽습니다.
서버의 마지막으로 알려진 시간, "시장 감시"에서 선택한 기호 중 하나에 대한 마지막 견적이 도착한 시간을 반환합니다. OnTick() 핸들러에서 이 함수는 들어오는 처리된 틱의 시간을 반환합니다. 다른 경우(예: OnInit(), OnDeinit(), OnTimer() 등의 처리기 호출)는 "시장 조사" 창에서 사용할 수 있는 기호에 대한 마지막 견적 도착 시간입니다 . 이 창의 제목에 표시된 것과 같은 시간입니다. 시간 값은 거래 서버에서 생성되며 사용자 컴퓨터의 시간 설정에 의존하지 않습니다.
모든 기호에 대한 마지막 견적의 도착 시간 - 다른 기호에 대해 크게 다를 수 있습니다. 특히 거래가 마감된 경우))
시장개요 - MQL 서버를 보면 (오늘 찍은 사진):
우리는 시간 15:22:42를 봅니다 - 그것은 어떤 문자에도 해당하지 않습니다. 서버에서 수정해야 할 사항이 있습니까?
MQ 여러분, 작은 제안이 있습니다.
Expert Advisor를 최적화 할 때 실수로 터미널을 닫는 경우가 발생합니다. 닫을 때 확인이 필요하도록 만들 수 있습니까?
필요하지 않은 분들을 위해 테스터 설정에서 플래그를 만들어주세요.
다른 MT 사용자들이 저를 지원해 주셨으면 합니다. 며칠의 작업이 파이프로 날아가고 처음부터 모든 것을 시작해야 하는 것은 부끄러운 일입니다.
그리고 때때로 네트워크 스위치의 연락처가 사라졌습니다(예, 최종 사용자에게 문제가 있다는 것을 알 수 없습니다). 일반적으로 문제는 더 광범위하게 제기되어야 합니다.
테스터의 내부 데이터를 중간 자동 저장합니다(마지막 모집단이 있습니다).
그(테스터)가 새로운 시작에서 마지막으로 저장한 지점에서 검색을 계속할 수 있도록 합니다.
위협 이 기능은 게임에서 오랫동안 테스트되었으며(레어 게임은 저장하지 않고 정기적으로 재생할 수 있음) 완전히 정당화됩니다. 그래서 그것은 새로운 자전거 모델이 아닐 것입니다.
개발자 여러분, 존경하는 마음으로 문제를 명확히 해주시기 바랍니다. IMHO 문제는 스키 타는 사람이 아니라 포장 도로가 아니라 스키가 있습니다. 어떻게 주기가 무한대가 되는지 코드를 동봉합니다. 또는 스키 트랙 방향으로 걷습니다.
모든 것이 작동합니다.
