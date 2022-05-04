오류, 버그, 질문 - 페이지 581 1...574575576577578579580581582583584585586587588...3184 새 코멘트 [삭제] 2011.11.24 15:29 #5801 Vict : 물론, 당신은 또한 VPS와 어떻게든 변태할 수 있습니다. 4개는 이미 상당히 높은 수준을 설정했으며 전환하면 뭔가 더 나쁘지 않습니다(결국 거기에서 더 쉽게 할 수 있습니다). 그리고 내 생각에 플랫폼은 상인의 친구가 되어야 합니다. 이것은 그의 "기계"입니다. 이제 우리는 이동 방법, 우회 방법을 생각해야 합니다. 나는 MT4를 사용하는 브로커를 만나지 않았고 그것을 버릴 것입니다. 그리고 너? [삭제] 2011.11.24 15:42 #5802 Interesting : 나는 MT4를 사용하는 브로커를 만나지 않았고 그것을 버릴 것입니다. 그리고 너? 나는 4에 가깝다 Slava 2011.11.24 16:04 #5803 papaklass : 해봤는데 어째서인지 한 달 이상 못 하고 있습니다. 테스트가 중지되고 에이전트가 언로드됩니다. 이것은 이미 서비스 데스크에서 절차를 밟을 기회입니다. 문제를 재현할 수 있도록 단계별로 수행하는 방법과 작업에 대한 자세한 설명과 함께 전문가를 보내주시겠습니까? 조사 후 보낸 Expert Advisor는 영구적으로 삭제됩니다. Anatoli Kazharski 2011.11.24 16:31 #5804 papaklass : ... "Windows" 메뉴에 탭을 만들어 그래프를 캐스코드로 정렬할 수만 있다면. 훨씬 더 편리할 것입니다. 예, 추가가 도움이 될 것입니다. 한 번에 여러 차트를 보는 것만으로는 충분하지 않습니다. Slava 2011.11.24 18:15 #5805 papaklass : 거짓 경보. 나는 관절이 있었다. 오랫동안 시각화 도구를 사용하지 않았습니다. Expert Advisor에 지표가 잘못 포함되었습니다. 이제 모든 것이 정상입니다. 방금 확인했습니다. 사실 표시기로 인해 렌더러 충돌이 발생했습니다(또한 부정확하게 포함됨). 우리는 집에서 이 폭포를 재현할 수 없었지만, 우리는 그것을 알아내고 싶습니다. Slava 2011.11.24 18:16 #5806 papaklass : 그래프가 캐스코드로 정렬될 수 있도록 "Windows" 메뉴에 탭을 만들었다면. 훨씬 더 편리할 것입니다. 불행히도 이것은 일어나지 않을 것입니다. 단일 문서 애플리케이션 아키텍처는 Slava 2011.11.24 19:43 #5807 papaklass : 저것들. 여전히 전문가를 보내고 에이전트를 언로드합니까? 네 가능하시면 부탁드립니다 Slava 2011.11.24 20:02 #5808 papaklass : 서비스 데크로 보내시겠습니까? 네. 따라서 분해가 더 빠를 것입니다. Alexey 2011.11.25 16:32 #5809 다음은 어떤 캐릭터에게 던질지 상관없이 선택한 캐릭터에 레이블을 표시해야 하는 스크립트입니다. 그러나 동일한 이름 기호에 던질 경우에만 레이블을 표시합니다. 커프가 필요합니다. //+------------------------------------------------------------------+ //| Script program start function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnStart () { datetime LeftTime ,RighTime ; double LeftPrice,RighPrice ; MqlRates price[]; CopyRates ( Symbol (), 0 , 0 , 10 ,price); ArraySetAsSeries (price, true ); LeftTime=price[ 9 ].time ; LeftPrice=price[ 9 ].open ; RighTime=price[ 0 ].time ; RighPrice=price[ 0 ].open ; Visual_v( "EURUSD" ,LeftPrice,LeftTime, OBJ_ARROW_LEFT_PRICE , clrBlue ) ; Visual_v( "EURUSD" ,RighPrice,RighTime, OBJ_ARROW_RIGHT_PRICE , clrBlue ,LeftPrice,LeftTime); } //+------------------------------------------------------------------+ void Visual_v( string InstrVis, double price_vis, datetime time_vis, int kodmet_vis, color color_vis, double BegLeftPrice= 0 , datetime BegLeftTime= 0 ) { //InstrVis инструмент на котором рисуются метки // price_vis цена на которой будет установлена метка // time_vis время цены открытия бара на котором будет установлена метка // kodmet_vis код метки если код==SYMBOL_RIGHTPRICE то позиция закрывается необходимо прорисовать // траекторию движения позиции в виде линии от цены открытия // BegLeftPrice цена от которой будет рисоваться линия // BegLeftTime время от которой будет рисоваться линия static int CntMet= 0 ; long currChart,prevChart= ChartFirst (); int i ; bool PresentChart= false ; if ( ChartSymbol (prevChart) == InstrVis) { PresentChart= true ; currChart=prevChart;} // первый открытый график с нашим символом else { //перебираем все открытые графики for (i= 0 ;i< 100 ;i++) { currChart= ChartNext (prevChart); // на основании предыдущего получим новый график if (currChart< 0 ) break ; // достигли конца списка графиков if ( ChartSymbol (currChart) == InstrVis) { //нашли график с нашим символом PresentChart= true ; break ; } prevChart=currChart ; // выбираем следующий график //Print(limit," Номер "," Финансовый инструмент ",ChartSymbol(currChart)," ID =",currChart); } } // нет окрытого графика с нашим символом некуда ставить метку if (!PresentChart){ Print ( " Нет открытого графика с указанным инструментом " ) ; return ;} string NameMet ; NameMet= "Metka" + IntegerToString (CntMet); switch (kodmet_vis) { case 29 : // код левой ценовой метки NameMet= "Metka" + IntegerToString (CntMet); //имя ценовой метки if (! ObjectCreate (currChart,NameMet, OBJ_ARROW_LEFT_PRICE , 0 ,time_vis,price_vis)); //создаем обьект метка { Print ( " Ошибка создания обьекта " , GetLastError ()); } ObjectSetInteger (currChart,NameMet, OBJPROP_COLOR ,color_vis); //рисуем метку выбранного цвета CntMet++ ; break ; case 30 : //код правой ценовой метки NameMet= "Metka" + IntegerToString (CntMet); //имя ценовой метки ObjectCreate (currChart,NameMet, OBJ_ARROW_RIGHT_PRICE , 0 ,time_vis,price_vis); //создаем обьект метка ObjectSetInteger (currChart,NameMet, OBJPROP_COLOR ,color_vis); //рисуем метку выбранного цвета CntMet++ ; NameMet= "Metka" + IntegerToString (CntMet); //имя линии траектория позиции ObjectCreate (currChart,NameMet, OBJ_TREND , 0 ,time_vis,price_vis,BegLeftTime,BegLeftPrice); //создаем обьект линия CntMet++ ; break ; default : break ; } } Test Account 2011.11.25 16:52 #5810 ivandurak : 다음은 어떤 캐릭터에게 던질지 상관없이 선택한 캐릭터에 레이블을 표시해야 하는 스크립트입니다. 그러나 동일한 이름 기호에 던질 경우에만 레이블을 표시합니다. 객체가 생성됩니다(객체 목록에 있음). 질문은 아마도 당신이 그것들을 표시하고자 하는 좌표에 있을 것입니다.
