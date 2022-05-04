오류, 버그, 질문 - 페이지 414 1...407408409410411412413414415416417418419420421...3184 새 코멘트 Andrey Vasiliev 2011.06.12 03:17 #4131 Rosh : 표시기의 모든 막대에 대해 항상 명시적으로 값을 설정합니다. MQL5의 표시기에서 표시기 기사 읽기 : 감사합니다. 정말 도움이 되었습니다. 그러나 이것은 또 다른 질문을 제기합니다. 터미널이 표시기 버퍼를 쓰레기로 채우도록 하는 이유는 무엇입니까? 사용하지 않은 막대에 특정 EMPTY_VALUE 값을 자동으로 할당할 수 없습니까? [삭제] 2011.06.12 12:58 #4132 관심 있는 분들을 위해 최소 로트보다 적은 양의 거래로 포지션을 청산할 가능성에 대한 서비스 데스크 의 서신 결과를 공유합니다 . voixkas : 이 경우 통일된 규칙을 공식화할 수 있습니까? 상품에 오픈 포지션 이 없을 경우 최소 로트 이상의 거래량으로 거래가 가능합니다. 상품에 미결 포지션 이 있는 경우 최소 단계의 배수인 거래량으로 거래를 생성/전송할 수 있습니다(단, 전액 보상/오픈 포지션 청산 시점까지만). 알렉산더 사이둘린 : 예, 절대적으로 맞습니다. Валерий 2011.06.12 14:20 #4133 voix_kas : 관심 있는 분들을 위해 최소 로트보다 적은 양의 거래로 포지션을 청산할 가능성에 대한 서비스 데스크 의 서신 결과를 공유합니다 . 글쎄, 모든 것이 다시 혼란 스러웠고 모든 것이 명확 해 보였습니다. 모든 볼륨이 가능한 위치의 완전한 청산을 제외하고는 단계 볼륨 단계로 최소 min_volume의 거래를 할 수 있습니다 (vol>max_volume 제외 ). 이제 더 적은 양의 작업을 수행할 수 있음이 밝혀졌습니다. 당신이나 Servicedesk가 뭔가를 망친 것 같아요. Alexander Puzikov 2011.06.12 20:50 #4134 타협적인 질문을 드리겠습니다. 아주 흥미롭습니다. 터미널에서 .ex 파일을 보내는 스파이 루틴에 대해 .... 그래서 한 프로그래머와 주제에 대해 논의했으며(있는 경우), 터미널에서, 특히 MT4에서(누군가 인정함) MT5에서 실행 파일을 모니터링하고 보내는 서브루틴이나 다른 x ....가 있습니다. 진솔한 답변은 바라지 않지만 RALLY 아시는 분 계실까 해서 그것은 무엇이며 왜 일부 사람들은 고문의 데이터 손실을 두려워합니까? TYPE - 그들은 당신이 평화롭게 부자가되게하지 않을 것입니다 :-) [삭제] 2011.06.12 21:11 #4135 Im_hungry : 타협적인 질문을 드리겠습니다. 아주 흥미롭습니다. 터미널에서 .ex 파일을 보내는 스파이 루틴에 대해 .... 그래서 한 프로그래머와 주제에 대해 논의했으며(있는 경우), 터미널에서, 특히 MT4에서(누군가 인정함) MT5에서 실행 파일을 모니터링하고 보내는 서브루틴이나 다른 x ....가 있습니다. 진솔한 답변은 바라지 않지만 RALLY 아시는 분 계실까 해서 그것은 무엇이며 왜 일부 사람들은 고문의 데이터 손실을 두려워합니까? TYPE - 그들은 당신이 평화롭게 부자가되게하지 않을 것입니다 :-) 위의 모든 사항에 대해: 1. 그들은 누구에게, 어떻게, 가장 중요한 것은 왜 보냄을 받았습니까? 따라서 귀하 또는 이들 프로그래머가 정확히 무엇을 입력해야 하는지 명확히 해야 합니다. 2. MT5에 대해 - 확실하지는 않지만 개인적으로 디컴파일된 파일을 본 적도, 들어본 적도 없다. . 그런데 개발자 자신이 얼마나 잘 디컴파일할 수 있는지도 알려져 있지 않습니다. 개발자에게 이러한 파일은 일반적으로 불필요하게 자체 문제가 충분합니다(모든 100번째 전문가가 성배 가 아니라고 생각하지 마십시오). 물론 DC와 중개인은 그들에게 관심이 있지만 원칙적으로 그들은 그들 없이도 할 수 있으며 (그리고 그들은합니다) 다시 한 번 아무도 거래 콤플렉스의 핵심 채우기에 대해 말하지 않을 것입니다 (특히 디컴파일), 명백한 이유로. 여기에서 우리는 일반적으로 "주방"의 일반적인 개념이라고 불리는 중개인의 특정 부분의 부정직한 작업에 대해 이야기하고 있습니다. 3. MT4를 희생시키면서 - 그렇게 영리하게 훔치는 것이 무엇입니까? 위에서 개발자와 브로커에게 언급했듯이 이것은 거의 관심이 없습니다(후자는 원하는 경우 거래 전략을 계산하거나 코드 옵션 중 하나를 구매/다운로드할 수 있음). 또한, 한편으로는 MQL4로 작성된 프로젝트 의 코드를 보호하려고 하고, 다른 한편으로는 *.ex4의 내부에 접근하는 매니아들이 많이 있습니다. 시장이 언제 문을 닫는지 메이크그리드 논의 Renat Fatkhullin 2011.06.12 21:41 #4136 Im_hungry : 타협적인 질문을 드리겠습니다. 아주 흥미롭습니다. 개인적으로 그런 자주 묻는 질문에 개인적으로 수십 번도 넘게 대답했습니다. 답은 추측입니다. 상식과 회사의 평판을 고려하는 것이 좋습니다. ps: 만일을 대비하여 "단말기는 개인정보를 보내거나 훔치지 않습니다"를 반복합니다. Alexander Puzikov 2011.06.12 22:32 #4137 답변 감사합니다만 특정 개인이나 회사는 언급하지 않았지만, 하지만 DC에 대해 나는 Interesting 에 동의합니다. Norton이 알아차리지 못하는 모든 것으로 터미널을 채울 수 있습니다. 야간 스캘퍼의 경우와 같이 DC가 빨간색으로 표시되지 않도록 데이터 전송 그들은 기준을 높일 것이고, 그게 다야, 아니면 최소한 그들은 계약을 파기할 것입니다. 그러나 그것은 아주 드문 경우인데 답변 감사드리고 행운을 빕니다! Renat Fatkhullin 2011.06.12 22:41 #4138 Im_hungry : 답변 감사합니다만 특정 개인이나 회사는 언급하지 않았지만, 하지만 DC에 대해 나는 Interesting 에 동의합니다. 당신은 그를 오해했습니다. Norton이 알아차리지 못하는 모든 것으로 터미널을 채울 수 있습니다. 그들은 터미널을 아무것도 채울 수 없습니다. 법적으로(중개인과의 계약에서 엄격하게 규정되어 있음) 물리적으로 모두 그렇습니다. 터미널에 포함된 프로그램을 열고 세부 정보, 특히 디지털 서명을 확인합니다. 유효한 디지털 서명은 파일이 실제로 MetaQuotes Software Corp에 의해 생성되었음을 의미합니다. 이 파일은 변경되지 않았습니다. Thawte는 이 정보의 정확성을 보증합니다. [삭제] 2011.06.13 00:20 #4139 댓글/인쇄/경고 와 같은 기능에서 탭 문자("\t")의 올바른 표시를 도입할 계획입니까? [삭제] 2011.06.13 01:16 #4140 Im_hungry : 하지만 DC에 대해 나는 Interesting 에 동의합니다. Norton이 알아차리지 못하는 모든 것으로 터미널을 채울 수 있습니다. 야간 스캘퍼의 경우와 같이 DC가 빨간색으로 표시되지 않도록 데이터 전송 나는 브로커/딜링 센터가 터미널에 무언가를 "채워준다"고 말하지 않았습니다. 터미널의 핵심은 모든 브로커에 대해 동일하며, 유일한 질문은 서버 설정(중개인도 핵심을 변경할 수 없음)과 브로커가 가지고 있는 추가 기능입니다. 정직한 중개인, 특히 모든 거래를 실제 시장으로 가져오는 중개인은 거래자가 어떤 시스템과 거래를 하는지 상관하지 않습니다. 그에게는 거래 조건과 규칙이 존중되는 것이 중요합니다. 종종 시장에 포지션을 제공하지 않는 모든 종류의 "주방"이 단일 "성공적인" 상인을 정확히 아는 것이 매우 중요합니다(여기서 우리는 예금과 평균 월 이익의 비율에 대해 이야기하고 있습니다) 거래. 그러나 그러한 거래자와 "작업"하기 위해 거래자가 서버 측에서 분석될 수도 있기 때문에 거래자가 사용하는 Expert Advisor(때로는 결정할 수 있지만)를 알 필요가 없습니다. 특정 기간 동안 개별 거래자(또는 다수의 거래자)에 대한 이력에 대한 통계를 수집하면 중개인은 거래를 쉽게 분석하고 예를 들어 "클라이언트"가 이중화 및 최대 10개의 무릎을 설치합니다. 이것을 알면 일부 중개인(모든 사람을 하나로 묶을 필요는 없음)은 종종 GRAIL에 대한 환상과 엄청난 이익으로부터 상인을 구하고 싶어합니다. 거래 스타일이 "주방"에게 너무 위험해 보이지 않는다면(물론 그녀의 경우) 특정 전략은 대체로 그녀에게 흥미롭지 않습니다. 그러한 계정은 단순히 다른 고객이나 회사 자금으로 헤지됩니다. 추신 물론 브로커가 특정 거래자를 "반대"하지 않고 반대로 자신의 거래를 신호로 사용하기 시작하는 옵션이 있습니다. 그러나 이것은 또한 아주 정상적이며 이 포럼에서 논의할 주제가 아닙니다. 누군가 나에게 *AT LEAST StepMAExpert_EA 논의 1...407408409410411412413414415416417418419420421...3184 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
표시기의 모든 막대에 대해 항상 명시적으로 값을 설정합니다. MQL5의 표시기에서 표시기 기사 읽기 :
감사합니다. 정말 도움이 되었습니다.
그러나 이것은 또 다른 질문을 제기합니다. 터미널이 표시기 버퍼를 쓰레기로 채우도록 하는 이유는 무엇입니까?
사용하지 않은 막대에 특정 EMPTY_VALUE 값을 자동으로 할당할 수 없습니까?
관심 있는 분들을 위해 최소 로트보다 적은 양의 거래로 포지션을 청산할 가능성에 대한 서비스 데스크 의 서신 결과를 공유합니다 .
이 경우 통일된 규칙을 공식화할 수 있습니까?
상품에 오픈 포지션 이 없을 경우 최소 로트 이상의 거래량으로 거래가 가능합니다.
상품에 미결 포지션 이 있는 경우 최소 단계의 배수인 거래량으로 거래를 생성/전송할 수 있습니다(단, 전액 보상/오픈 포지션 청산 시점까지만).
예, 절대적으로 맞습니다.
글쎄, 모든 것이 다시 혼란 스러웠고 모든 것이 명확 해 보였습니다. 모든 볼륨이 가능한 위치의 완전한 청산을 제외하고는 단계 볼륨 단계로 최소 min_volume의 거래를 할 수 있습니다 (vol>max_volume 제외 ). 이제 더 적은 양의 작업을 수행할 수 있음이 밝혀졌습니다. 당신이나 Servicedesk가 뭔가를 망친 것 같아요.
타협적인 질문을 드리겠습니다. 아주 흥미롭습니다.
터미널에서 .ex 파일을 보내는 스파이 루틴에 대해 .... 그래서
한 프로그래머와 주제에 대해 논의했으며(있는 경우),
터미널에서, 특히 MT4에서(누군가 인정함) MT5에서
실행 파일을 모니터링하고 보내는 서브루틴이나 다른 x ....가 있습니다.
진솔한 답변은 바라지 않지만 RALLY 아시는 분 계실까 해서
그것은 무엇이며 왜 일부 사람들은 고문의 데이터 손실을 두려워합니까?
TYPE - 그들은 당신이 평화롭게 부자가되게하지 않을 것입니다 :-)
타협적인 질문을 드리겠습니다. 아주 흥미롭습니다.
터미널에서 .ex 파일을 보내는 스파이 루틴에 대해 .... 그래서
한 프로그래머와 주제에 대해 논의했으며(있는 경우),
터미널에서, 특히 MT4에서(누군가 인정함) MT5에서
실행 파일을 모니터링하고 보내는 서브루틴이나 다른 x ....가 있습니다.
진솔한 답변은 바라지 않지만 RALLY 아시는 분 계실까 해서
그것은 무엇이며 왜 일부 사람들은 고문의 데이터 손실을 두려워합니까?
TYPE - 그들은 당신이 평화롭게 부자가되게하지 않을 것입니다 :-)
위의 모든 사항에 대해:
1. 그들은 누구에게, 어떻게, 가장 중요한 것은 왜 보냄을 받았습니까? 따라서 귀하 또는 이들 프로그래머가 정확히 무엇을 입력해야 하는지 명확히 해야 합니다.
2. MT5에 대해 - 확실하지는 않지만 개인적으로 디컴파일된 파일을 본 적도, 들어본 적도 없다. . 그런데 개발자 자신이 얼마나 잘 디컴파일할 수 있는지도 알려져 있지 않습니다.
개발자에게 이러한 파일은 일반적으로 불필요하게 자체 문제가 충분합니다(모든 100번째 전문가가 성배 가 아니라고 생각하지 마십시오). 물론 DC와 중개인은 그들에게 관심이 있지만 원칙적으로 그들은 그들 없이도 할 수 있으며 (그리고 그들은합니다) 다시 한 번 아무도 거래 콤플렉스의 핵심 채우기에 대해 말하지 않을 것입니다 (특히 디컴파일), 명백한 이유로.
여기에서 우리는 일반적으로 "주방"의 일반적인 개념이라고 불리는 중개인의 특정 부분의 부정직한 작업에 대해 이야기하고 있습니다.
3. MT4를 희생시키면서 - 그렇게 영리하게 훔치는 것이 무엇입니까? 위에서 개발자와 브로커에게 언급했듯이 이것은 거의 관심이 없습니다(후자는 원하는 경우 거래 전략을 계산하거나 코드 옵션 중 하나를 구매/다운로드할 수 있음).
또한, 한편으로는 MQL4로 작성된 프로젝트 의 코드를 보호하려고 하고, 다른 한편으로는 *.ex4의 내부에 접근하는 매니아들이 많이 있습니다.
그들은 터미널을 아무것도 채울 수 없습니다. 법적으로(중개인과의 계약에서 엄격하게 규정되어 있음) 물리적으로 모두 그렇습니다.
터미널에 포함된 프로그램을 열고 세부 정보, 특히 디지털 서명을 확인합니다.
유효한 디지털 서명은 파일이 실제로 MetaQuotes Software Corp에 의해 생성되었음을 의미합니다. 이 파일은 변경되지 않았습니다. Thawte는 이 정보의 정확성을 보증합니다.
댓글/인쇄/경고 와 같은 기능에서 탭 문자("\t")의 올바른 표시를 도입할 계획입니까?
나는 브로커/딜링 센터가 터미널에 무언가를 "채워준다"고 말하지 않았습니다.
터미널의 핵심은 모든 브로커에 대해 동일하며, 유일한 질문은 서버 설정(중개인도 핵심을 변경할 수 없음)과 브로커가 가지고 있는 추가 기능입니다.
정직한 중개인, 특히 모든 거래를 실제 시장으로 가져오는 중개인은 거래자가 어떤 시스템과 거래를 하는지 상관하지 않습니다. 그에게는 거래 조건과 규칙이 존중되는 것이 중요합니다.
종종 시장에 포지션을 제공하지 않는 모든 종류의 "주방"이 단일 "성공적인" 상인을 정확히 아는 것이 매우 중요합니다(여기서 우리는 예금과 평균 월 이익의 비율에 대해 이야기하고 있습니다) 거래.
그러나 그러한 거래자와 "작업"하기 위해 거래자가 서버 측에서 분석될 수도 있기 때문에 거래자가 사용하는 Expert Advisor(때로는 결정할 수 있지만)를 알 필요가 없습니다.
특정 기간 동안 개별 거래자(또는 다수의 거래자)에 대한 이력에 대한 통계를 수집하면 중개인은 거래를 쉽게 분석하고 예를 들어 "클라이언트"가 이중화 및 최대 10개의 무릎을 설치합니다.
이것을 알면 일부 중개인(모든 사람을 하나로 묶을 필요는 없음)은 종종 GRAIL에 대한 환상과 엄청난 이익으로부터 상인을 구하고 싶어합니다.
거래 스타일이 "주방"에게 너무 위험해 보이지 않는다면(물론 그녀의 경우) 특정 전략은 대체로 그녀에게 흥미롭지 않습니다. 그러한 계정은 단순히 다른 고객이나 회사 자금으로 헤지됩니다.
추신
물론 브로커가 특정 거래자를 "반대"하지 않고 반대로 자신의 거래를 신호로 사용하기 시작하는 옵션이 있습니다. 그러나 이것은 또한 아주 정상적이며 이 포럼에서 논의할 주제가 아닙니다.