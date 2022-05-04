오류, 버그, 질문 - 페이지 413

그런 다음 함수를 성공적으로 실행하면 무엇을 반환할지 알려주십시오.

그리고 실패하면 어떻게 될까요? 그렇지 않으면 문서에서 그것에 대해 아무 말도 하지 않습니다 ...

내가 이해하는 것처럼 1 - 사실

0 - 거짓이므로 ????????????????

//--------------------------------------------------------//

실행 중인 mql5 프로그램의 해당 속성 값을 반환합니다.

정수 MQL5InfoInteger (
    정수    property_id        // 속성 식별자
);

옵션

property_id

【인】 속성 식별자입니다. ENUM_MQL5_INFO_INTEGER 열거 값 중 하나일 수 있습니다.

반환 값

int 유형의 값입니다.

//-----------------------------------------------------//

 

여기 이 디자인에서

 NormalizeDouble (p, SymbolInfoInteger (symbol, SYMBOL_DIGITS ));

데이터 유형 불일치 오류를 씁니다.

유형 변환으로 인한 데이터 손실 가능성


아마도 누군가이 문제를 해결하는 방법을 알고 있습니다 = 정말 ..?

고맙습니다!

 
Im_hungry :

그런 다음 함수를 성공적으로 실행하면 무엇을 반환할지 알려주십시오.

실패하면 어쩌지

문서에는 " 실패한 " 실행에 대한 내용이 없습니다. MQL5Info정수 . 좋은 것만 있습니다.

운을 제어하려면 GetLastError를 사용하십시오.

 
Im_hungry :

아마도 누군가이 문제를 해결하는 방법을 알고 있습니다 = 정말 ..?

필요한 유형으로 캐스트하십시오.
 
sergeev :
필요한 유형으로 캐스트하십시오.

개발자 문서에서 명확하게 볼 수 있는 경우 가져오는 방법을 모르겠습니다.

long to int는 다음과 같이 작성할 때 작동하지 않습니다. "cast to required type"

 
sergeev :

문서에는 " 실패한 " 실행에 대한 내용이 없습니다. MQL5Info정수 . 좋은 것만 있습니다.

운을 제어하려면 GetLastError를 사용하십시오.

나는 당신의 회의적 낙관론을 이해합니다

도와주셔서 감사합니다 좋은 하루 되세요

Im_hungry :

개발자 문서에서 명확하게 볼 수 있는 경우 가져오는 방법을 모르겠습니다.

long to int는 다음과 같이 작성할 때 작동하지 않습니다. "cast to required type"

이 정도

 int OrdersLimit = ( int ) AccountInfoInteger ( ACCOUNT_LIMIT_ORDERS );
 
Interesting :

이 정도

드디어 = 숨을 고르게 하는 최초의 실제 인물이 뒤에 나타났다

오늘날 ATP의 모든 것이 당신을 위해 작동합니다. 행운을 빕니다!

 

iCustom()을 이길 수 없습니다.

4와 마찬가지로 이제 5에서도 신호가 없는 막대에서 지표 값을 추출할 때

iCustom()은 때때로 다른 아티팩트를 생성합니다.

데이터는 다음과 같이 검색됩니다.

 int OnInit ()
  {
...
    IH= iCustom ( Symbol (), PERIOD_CURRENT , "Indicator.ex5" );
...
  }

void OnTick ()
  {
...
       double IC= 0 ;      
       double IB[];
       CopyBuffer (IH, 1 ,WorkBar, 1 ,IB);
      IC=IB[ 0 ];
       if (IC> 0 ){ Print (IC);}
...
  }

WorkBar=1 변수의 값은 버퍼에서 값을 추출하는 막대의 수를 결정합니다.

무엇이 문제일 수 있습니까??? 변수를 사용할 수 없습니까?

한 틱에 두 개의 다른 버퍼에서 데이터를 추출하려고 하면 때때로 다음과 같은 결과가 나타납니다.

 
MoneyJinn :

iCustom()을 이길 수 없습니다.

4와 마찬가지로 이제 5에서도 신호가 없는 막대에서 지표 값을 추출할 때

iCustom()은 때때로 다른 아티팩트를 생성합니다.

표시기의 모든 막대에 대해 항상 명시적으로 값을 설정합니다. MQL5의 표시기에서 표시기 기사 읽기 :

지표 버퍼의 각 요소에 대한 값을 설정해야 하며, 주어진 막대에 대한 지표 값이 정의되지 않은 경우(지표에 내장된 알고리즘에 따라 계산되지 않음) 이러한 경우에 필요합니다. 명시적으로 빈 값을 설정합니다 . 예를 들어, 지시자 버퍼의 값은 나눗셈을 통해 계산되며, 어느 시점에서 제수가 0과 같은 것으로 판명될 수 있습니다.

