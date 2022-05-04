오류, 버그, 질문 - 페이지 413 1...406407408409410411412413414415416417418419420...3184 새 코멘트 Alexander Puzikov 2011.06.11 20:24 #4121 그런 다음 함수를 성공적으로 실행하면 무엇을 반환할지 알려주십시오. 그리고 실패하면 어떻게 될까요? 그렇지 않으면 문서에서 그것에 대해 아무 말도 하지 않습니다 ... 내가 이해하는 것처럼 1 - 사실 0 - 거짓이므로 ???????????????? //--------------------------------------------------------// 실행 중인 mql5 프로그램의 해당 속성 값을 반환합니다. 정수 MQL5InfoInteger ( 정수 property_id // 속성 식별자 ); 옵션 property_id 【인】 속성 식별자입니다. ENUM_MQL5_INFO_INTEGER 열거 값 중 하나일 수 있습니다. 반환 값 int 유형의 값입니다. //-----------------------------------------------------// Alexander Puzikov 2011.06.11 21:25 #4122 여기 이 디자인에서 NormalizeDouble (p, SymbolInfoInteger (symbol, SYMBOL_DIGITS )); 데이터 유형 불일치 오류를 씁니다. 유형 변환으로 인한 데이터 손실 가능성 아마도 누군가이 문제를 해결하는 방법을 알고 있습니다 = 정말 ..? 고맙습니다! --- 2011.06.11 21:26 #4123 Im_hungry : 그런 다음 함수를 성공적으로 실행하면 무엇을 반환할지 알려주십시오. 실패하면 어쩌지 문서에는 " 실패한 " 실행에 대한 내용이 없습니다. MQL5Info정수 . 좋은 것만 있습니다. 운을 제어하려면 GetLastError를 사용하십시오. --- 2011.06.11 21:27 #4124 Im_hungry : 아마도 누군가이 문제를 해결하는 방법을 알고 있습니다 = 정말 ..? 필요한 유형으로 캐스트하십시오. Alexander Puzikov 2011.06.11 21:44 #4125 sergeev : 필요한 유형으로 캐스트하십시오. 개발자 문서에서 명확하게 볼 수 있는 경우 가져오는 방법을 모르겠습니다. long to int는 다음과 같이 작성할 때 작동하지 않습니다. "cast to required type" Alexander Puzikov 2011.06.11 21:46 #4126 sergeev : 문서에는 " 실패한 " 실행에 대한 내용이 없습니다. MQL5Info정수 . 좋은 것만 있습니다. 운을 제어하려면 GetLastError를 사용하십시오. 나는 당신의 회의적 낙관론을 이해합니다 도와주셔서 감사합니다 좋은 하루 되세요 [삭제] 2011.06.11 21:53 #4127 Im_hungry : 개발자 문서에서 명확하게 볼 수 있는 경우 가져오는 방법을 모르겠습니다. long to int는 다음과 같이 작성할 때 작동하지 않습니다. "cast to required type" 이 정도 int OrdersLimit = ( int ) AccountInfoInteger ( ACCOUNT_LIMIT_ORDERS ); Alexander Puzikov 2011.06.11 21:56 #4128 Interesting : 이 정도 드디어 = 숨을 고르게 하는 최초의 실제 인물이 뒤에 나타났다 오늘날 ATP의 모든 것이 당신을 위해 작동합니다. 행운을 빕니다! Andrey Vasiliev 2011.06.11 23:38 #4129 iCustom()을 이길 수 없습니다. 4와 마찬가지로 이제 5에서도 신호가 없는 막대에서 지표 값을 추출할 때 iCustom()은 때때로 다른 아티팩트를 생성합니다. 데이터는 다음과 같이 검색됩니다. int OnInit () { ... IH= iCustom ( Symbol (), PERIOD_CURRENT , "Indicator.ex5" ); ... } void OnTick () { ... double IC= 0 ; double IB[]; CopyBuffer (IH, 1 ,WorkBar, 1 ,IB); IC=IB[ 0 ]; if (IC> 0 ){ Print (IC);} ... } WorkBar=1 변수의 값은 버퍼에서 값을 추출하는 막대의 수를 결정합니다. 무엇이 문제일 수 있습니까??? 변수를 사용할 수 없습니까? 한 틱에 두 개의 다른 버퍼에서 데이터를 추출하려고 하면 때때로 다음과 같은 결과가 나타납니다. Rashid Umarov 2011.06.12 00:02 #4130 MoneyJinn : iCustom()을 이길 수 없습니다. 4와 마찬가지로 이제 5에서도 신호가 없는 막대에서 지표 값을 추출할 때 iCustom()은 때때로 다른 아티팩트를 생성합니다. 표시기의 모든 막대에 대해 항상 명시적으로 값을 설정합니다. MQL5의 표시기에서 표시기 기사 읽기 : 지표 버퍼의 각 요소에 대한 값을 설정해야 하며, 주어진 막대에 대한 지표 값이 정의되지 않은 경우(지표에 내장된 알고리즘에 따라 계산되지 않음) 이러한 경우에 필요합니다. 명시적으로 빈 값을 설정합니다 . 예를 들어, 지시자 버퍼의 값은 나눗셈을 통해 계산되며, 어느 시점에서 제수가 0과 같은 것으로 판명될 수 있습니다. 1...406407408409410411412413414415416417418419420...3184 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
//--------------------------------------------------------//
실행 중인 mql5 프로그램의 해당 속성 값을 반환합니다.
정수 MQL5InfoInteger (
정수 property_id // 속성 식별자
);
옵션
property_id
【인】 속성 식별자입니다. ENUM_MQL5_INFO_INTEGER 열거 값 중 하나일 수 있습니다.
반환 값
int 유형의 값입니다.
//-----------------------------------------------------//
여기 이 디자인에서
데이터 유형 불일치 오류를 씁니다.
유형 변환으로 인한 데이터 손실 가능성
아마도 누군가이 문제를 해결하는 방법을 알고 있습니다 = 정말 ..?
고맙습니다!
필요한 유형으로 캐스트하십시오.
나는 당신의 회의적 낙관론을 이해합니다
도와주셔서 감사합니다 좋은 하루 되세요
드디어 = 숨을 고르게 하는 최초의 실제 인물이 뒤에 나타났다
오늘날 ATP의 모든 것이 당신을 위해 작동합니다. 행운을 빕니다!
iCustom()을 이길 수 없습니다.
4와 마찬가지로 이제 5에서도 신호가 없는 막대에서 지표 값을 추출할 때
iCustom()은 때때로 다른 아티팩트를 생성합니다.
데이터는 다음과 같이 검색됩니다.
WorkBar=1 변수의 값은 버퍼에서 값을 추출하는 막대의 수를 결정합니다.
무엇이 문제일 수 있습니까??? 변수를 사용할 수 없습니까?
한 틱에 두 개의 다른 버퍼에서 데이터를 추출하려고 하면 때때로 다음과 같은 결과가 나타납니다.
표시기의 모든 막대에 대해 항상 명시적으로 값을 설정합니다. MQL5의 표시기에서 표시기 기사 읽기 :
지표 버퍼의 각 요소에 대한 값을 설정해야 하며, 주어진 막대에 대한 지표 값이 정의되지 않은 경우(지표에 내장된 알고리즘에 따라 계산되지 않음) 이러한 경우에 필요합니다. 명시적으로 빈 값을 설정합니다 . 예를 들어, 지시자 버퍼의 값은 나눗셈을 통해 계산되며, 어느 시점에서 제수가 0과 같은 것으로 판명될 수 있습니다.