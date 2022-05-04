오류, 버그, 질문 - 페이지 285 1...278279280281282283284285286287288289290291292...3184 새 코멘트 Denis Timoshin 2011.01.29 23:03 #2841 차트 하위 창의 높이를 설정하는 방법은 무엇입니까? 기능 또는 템플릿을 통해서만? Konstantin Gruzdev 2011.01.30 00:30 #2842 개발자: 테스터 에서 SymbolsTotal (true)은 항상 1의 결과를 제공합니다. 그래야만 합니까? Валерий 2011.01.30 09:14 #2843 Lizar : 개발자: 테스터에서 SymbolsTotal(true)은 항상 1을 반환합니다. 원래대로입니까? 테스터는 자체 '시장 감시'를 시뮬레이션합니다. 처음에는 테스트를 수행하는 유일한 도구가 있습니다. 자동으로 추가됩니다. 다음 지침을 사용하여 테스트에 필요한 나머지 도구를 OnInite에 직접 추가해야 합니다. bool SymbolSelect( string name, // имя символа bool select // включить или выключить ); Валерий 2011.01.30 09:23 #2844 Valmars : LS 0 테스트 (EURUSD,H1) 16:17:28 2011.01.01 00:00:00 실행 초기화 CG 0 테스트 (EURUSD,H1) 16:17:28 2011.01.01 00:00:00 총 59개의 기기를 사용할 수 있습니다. RR 0 테스트 (EURUSD,H1) 16:17:28 2011.01.01 00:00:00 Market Watch 창에서 선택한 기호 : 12 DS 0 테스트 (EURUSD,H1) 16:17:28 2011.01.01 00:00:00 EURUSD GBPUSD AUDUSD EURGBP USDCAD USDJPY GBPJPY EURAUD EURCHF GBPCHF USDCHF EURJPY QN 0 테스트 (EURUSD,H1) 16:17:28 2011.01.01 00:00:00 초기화 종료 Документация по MQL5: Получение рыночной информации / SymbolSelect www.mql5.com Получение рыночной информации / SymbolSelect - Документация по MQL5 Errors, bugs, questions Harmonic Analysis Councillor Manova Konstantin Gruzdev 2011.01.30 11:57 #2845 Valmars : 테스터는 자체 '시장 감시'를 시뮬레이션합니다. 처음에는 테스트를 수행하는 유일한 도구가 있습니다. 자동으로 추가됩니다. 다음 지침을 사용하여 테스트에 필요한 나머지 도구를 OnInite에 직접 추가해야 합니다. 그게 유일한 방법이라면 너무 안타까운 일입니다. 저는 EA 코드를 특정 도구에 강제로 묶는 것을 피하고 싶었을 뿐입니다. "시장 감시"단말과 동기화하고 싶었습니다. Валерий 2011.01.30 12:10 #2846 Lizar : 그게 유일한 방법이라면 너무 안타까운 일입니다. 저는 EA 코드를 특정 도구에 강제로 묶는 것을 피하고 싶었을 뿐입니다. "시장 감시"단말과 동기화하고 싶었습니다. 사실 '시장감시'에서 기호를 선택할 필요는 없을 것 같고, 테스터 본인이 직접 거래 를 하는 종목을 포함해야 하는 부분은 제가 직접 확인하지는 않았지만요. Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Типы торговых операций www.mql5.com Стандартные константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Типы торговых операций - Документация по MQL5 Vassa 2011.01.30 14:34 #2847 문서의 오류는 "가속기 오실레이터" 표시기를 만드는 방법에 볼륨 유형이라는 추가 매개변수가 있습니다. 분명히 나는 "축적/분포"지표를 만드는 방법에서 여기에 왔습니다. gisip 2011.01.30 17:02 #2848 가끔 테스트 보고서에 오류가 있습니다! 폴더: ...\tester\cache 파일: *.XML 오류가 나타나는 방식: <Cell><Data ss:Type="Number">200</Data></Cell> <Cell><Data ss:Type="Number">200</Data></Cell> <Cell><Data ss:Type="String">РџСЂРѕСЃР°РґРєР°</Data></Cell> <Cell><Data ss:Type="Number">20</Data></Cell> <Cell><Data ss:Type="Number">200</Data></Cell> <셀><데이터 ss:Type="N<행> <셀 ss:StyleID="ce1"><데이터 ss:Type="Number">-8009.1700</Data></Cell> 그것은해야한다: <Cell><Data ss:Type="Number">200</Data></Cell> <Cell><Data ss:Type="Number">200</Data></Cell> <Cell><Data ss:Type="String">РџСЂРѕСЃР°РґРєР°</Data></Cell> <Cell><Data ss:Type="Number">20</Data></Cell> <Cell><Data ss:Type="Number">200</Data></Cell> <Cell><Data ss:Type="Number">10</Data></Cell> <Cell><Data ss:Type="Number">12</Data></Cell> <Cell><Data ss:Type="String">ac66009e47950e1c4987ea2c6c0d223c</Data></Cell> </행> <행> <셀 ss:StyleID="ce1"><데이터 ss:Type="Number">-8009.1700</Data></Cell> 예, 추가하고 싶습니다. 재테스트 시 이전 테스트 의 파일을 삭제 하지 않는 경우. 그런 다음 새 데이터가 이전 데이터 위에 기록되고 이전 데이터의 꼬리가 남습니다. 예시: <Cell><Data ss:Type="String">1265cc0ca402677af1284aa1569018af</Data></Cell> </행> </표> </워크시트> </워크북> <Cell><Data ss:Type="Number">583</Data></Cell> Документация по MQL5: Файловые операции / FileDelete www.mql5.com Файловые операции / FileDelete - Документация по MQL5 Errors, bugs, questions 다중 시간대 및 다중 SQL 및 MQL5: SQLite Rashid Umarov 2011.01.30 17:47 #2849 Lizar : 개발자: 테스터에서 SymbolsTotal(true)은 항상 1을 반환합니다. 원래대로입니까? 예, 테스트 중에는 기본적으로 Market Watch에서 하나의 기호만 선택됩니다. 다른 항목이 필요한 경우 SymbolSelect() 를 통해 추가하십시오. Voodoo_King 2011.01.30 19:05 #2850 Valmars : 'History/Orders' 탭에 표시됩니다. Stop Loss와 Take Profit이 무엇이며, Stop Loss가 발생했을 때 서버가 포지션을 청산하는 순서는 무엇이라고 생각하십니까? 결국, 당신은 기록의 주문 매개 변수를 정확히 고려하고 있습니다. 사진과 함께 제 글을 다시 읽어보시면 아마 이해가 되실 겁니다... 개발자들 입장에서는 상황이 명확해 보입니다. 모든 포지션은 스톱 앤 테이크 프로핏을 가집니다!!! 그러나 History->Orders 보고서의 S/L 및 T/P 필드는 비어 있습니다. 그리고 이러한 값은 작동한 스톱 및 테이크뿐만 아니라 위치에 대해 설정된 값도 있어야 합니다. 정류장이 설정되었는지 여부를 어떻게 알 수 있습니까? 수십 개의 로그 페이지를 분석해야 합니까? 1...278279280281282283284285286287288289290291292...3184 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
테스터는 자체 '시장 감시'를 시뮬레이션합니다. 처음에는 테스트를 수행하는 유일한 도구가 있습니다. 자동으로 추가됩니다. 다음 지침을 사용하여 테스트에 필요한 나머지 도구를 OnInite에 직접 추가해야 합니다.
LS 0 테스트 (EURUSD,H1) 16:17:28 2011.01.01 00:00:00 실행 초기화
CG 0 테스트 (EURUSD,H1) 16:17:28 2011.01.01 00:00:00 총 59개의 기기를 사용할 수 있습니다.
RR 0 테스트 (EURUSD,H1) 16:17:28 2011.01.01 00:00:00 Market Watch 창에서 선택한 기호 : 12
DS 0 테스트 (EURUSD,H1) 16:17:28 2011.01.01 00:00:00 EURUSD GBPUSD AUDUSD EURGBP USDCAD USDJPY GBPJPY EURAUD EURCHF GBPCHF USDCHF EURJPY
QN 0 테스트 (EURUSD,H1) 16:17:28 2011.01.01 00:00:00 초기화 종료
그게 유일한 방법이라면 너무 안타까운 일입니다. 저는 EA 코드를 특정 도구에 강제로 묶는 것을 피하고 싶었을 뿐입니다. "시장 감시"단말과 동기화하고 싶었습니다.
문서의 오류는 "가속기 오실레이터" 표시기를 만드는 방법에 볼륨 유형이라는 추가 매개변수가 있습니다. 분명히 나는 "축적/분포"지표를 만드는 방법에서 여기에 왔습니다.
가끔 테스트 보고서에 오류가 있습니다!
폴더: ...\tester\cache
파일: *.XML
오류가 나타나는 방식:
<Cell><Data ss:Type="Number">200</Data></Cell>
<Cell><Data ss:Type="Number">200</Data></Cell>
<Cell><Data ss:Type="String">РџСЂРѕСЃР°РґРєР°</Data></Cell>
<Cell><Data ss:Type="Number">20</Data></Cell>
<Cell><Data ss:Type="Number">200</Data></Cell>
<셀><데이터 ss:Type="N<행>
<셀 ss:StyleID="ce1"><데이터 ss:Type="Number">-8009.1700</Data></Cell>
그것은해야한다:
<Cell><Data ss:Type="Number">200</Data></Cell>
<Cell><Data ss:Type="Number">200</Data></Cell>
<Cell><Data ss:Type="String">РџСЂРѕСЃР°РґРєР°</Data></Cell>
<Cell><Data ss:Type="Number">20</Data></Cell>
<Cell><Data ss:Type="Number">200</Data></Cell>
<Cell><Data ss:Type="Number">10</Data></Cell>
<Cell><Data ss:Type="Number">12</Data></Cell>
<Cell><Data ss:Type="String">ac66009e47950e1c4987ea2c6c0d223c</Data></Cell>
</행>
<행>
<셀 ss:StyleID="ce1"><데이터 ss:Type="Number">-8009.1700</Data></Cell>
예, 추가하고 싶습니다.
재테스트 시 이전 테스트 의 파일을 삭제 하지 않는 경우.
그런 다음 새 데이터가 이전 데이터 위에 기록되고 이전 데이터의 꼬리가 남습니다.
예시:
<Cell><Data ss:Type="String">1265cc0ca402677af1284aa1569018af</Data></Cell>
</행>
</표>
</워크시트>
</워크북>
<Cell><Data ss:Type="Number">583</Data></Cell>
'History/Orders' 탭에 표시됩니다. Stop Loss와 Take Profit이 무엇이며, Stop Loss가 발생했을 때 서버가 포지션을 청산하는 순서는 무엇이라고 생각하십니까? 결국, 당신은 기록의 주문 매개 변수를 정확히 고려하고 있습니다.
사진과 함께 제 글을 다시 읽어보시면 아마 이해가 되실 겁니다... 개발자들 입장에서는 상황이 명확해 보입니다. 모든 포지션은 스톱 앤 테이크 프로핏을 가집니다!!! 그러나 History->Orders 보고서의 S/L 및 T/P 필드는 비어 있습니다.
그리고 이러한 값은 작동한 스톱 및 테이크뿐만 아니라 위치에 대해 설정된 값도 있어야 합니다. 정류장이 설정되었는지 여부를 어떻게 알 수 있습니까? 수십 개의 로그 페이지를 분석해야 합니까?