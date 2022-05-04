오류, 버그, 질문 - 페이지 286 1...279280281282283284285286287288289290291292293...3184 새 코멘트 Konstantin Gruzdev 2011.01.30 19:29 #2851 Rosh : 예, 테스트 중에는 기본적으로 Market Watch에서 하나의 기호만 선택됩니다. 다른 항목이 필요한 경우 SymbolSelect()를 통해 추가하십시오. 고마워, 나는 이미 그것을하는 방법을 알아 냈습니다. Валерий 2011.01.31 01:42 #2852 Voodoo_King : 사진과 함께 제 글을 다시 읽어보시면 아마 이해가 되실 겁니다... 개발자들 입장에서는 상황이 명확해 보입니다. 모든 포지션에는 스톱 앤 테이크 프로핏이 있습니다!!! 그러나 History->Orders 보고서의 S/L 및 T/P 필드는 비어 있습니다. 그리고 이러한 값은 작동한 스톱 및 테이크뿐만 아니라 위치에 대해 설정된 값도 있어야 합니다. 정류장이 설정되었는지 여부를 어떻게 알 수 있습니까? 수십 개의 로그 페이지를 분석해야 합니까? 또한 TRADE_ACTION_SLTP 작업 이나 표준 라이브러리 의 PositionModify() 메서드를 사용하여 위치가 존재하는 동안 정류장이 수정된 경우 이 기록에 대한 언급은 로그에서만 찾을 수 없습니다. 별로 편리하지 않죠? 하지만 그렇게 해야 합니다. Документация по MQL5: Стандартная библиотека www.mql5.com Стандартная библиотека - Документация по MQL5 Slava 2011.01.31 16:20 #2853 gisip : 가끔 테스트 보고서에 오류가 있습니다! 폴더: ...\tester\cache 예, 추가하고 싶습니다. 재테스트 시 이전 테스트 의 파일을 삭제 하지 않는 경우. 메시지 주셔서 감사합니다. 두 버그 모두 발견 및 수정됨 [삭제] 2011.01.31 19:14 #2854 1. 387 릴리스에서 ex5 형식이 변경된 것으로 알고 있습니다. 2. 제가 틀릴 수도 있지만, 이것은 새 릴리스로 전환하기 전에 관찰되지 않은 것 같습니다. EURUSD에 대한 서버의 기록을 확인하십시오... Trolls 2011.01.31 19:23 #2855 유로 달러에 대한 이상한 입찰이 왔습니다((이것은 불가능합니다. 그리고 그런 품질의 인용문))))으로 정지를 주문할 곳은 어디입니까? 그리고 시간이 지남에 따라 다른 쌍에 대한 진드기 사이의 스프레드가 거의 10분 동안 너무 크다는 것이 이상합니다. Dmitry Voronkov 2011.01.31 19:24 #2856 EURUSD뿐만 아니라 다른 쌍에도 적용됩니다. gumgum 2011.01.31 19:25 #2857 저도요))) [삭제] 2011.01.31 19:26 #2858 그리고 적어도 강조되는 것은 AndrNuda 2011.01.31 19:27 #2859 vdv2001 : EURUSD뿐만 아니라 다른 쌍에도 적용됩니다. - 9 086 616.63 - 데모 계정 이 필요합니다. 글쎄, 그들은 아마도 따옴표 변환에서 뭔가를했을 것입니다. 그들은 그것을 고칠 것입니다. 하지만 다음과 같이 보입니다. :)) 부채의 10 레몬. Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Информация о счете www.mql5.com Стандартные константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Информация о счете - Документация по MQL5 Renat Fatkhullin 2011.01.31 19:29 #2860 지금 수정하겠습니다. 불편을 드려 죄송합니다. 1...279280281282283284285286287288289290291292293...3184 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
예, 테스트 중에는 기본적으로 Market Watch에서 하나의 기호만 선택됩니다. 다른 항목이 필요한 경우 SymbolSelect()를 통해 추가하십시오.
사진과 함께 제 글을 다시 읽어보시면 아마 이해가 되실 겁니다... 개발자들 입장에서는 상황이 명확해 보입니다. 모든 포지션에는 스톱 앤 테이크 프로핏이 있습니다!!! 그러나 History->Orders 보고서의 S/L 및 T/P 필드는 비어 있습니다.
그리고 이러한 값은 작동한 스톱 및 테이크뿐만 아니라 위치에 대해 설정된 값도 있어야 합니다. 정류장이 설정되었는지 여부를 어떻게 알 수 있습니까? 수십 개의 로그 페이지를 분석해야 합니까?
가끔 테스트 보고서에 오류가 있습니다!
폴더: ...\tester\cache
예, 추가하고 싶습니다.
재테스트 시 이전 테스트 의 파일을 삭제 하지 않는 경우.
1. 387 릴리스에서 ex5 형식이 변경된 것으로 알고 있습니다.
2. 제가 틀릴 수도 있지만, 이것은 새 릴리스로 전환하기 전에 관찰되지 않은 것 같습니다.
EURUSD에 대한 서버의 기록을 확인하십시오...
유로 달러에 대한 이상한 입찰이 왔습니다((이것은 불가능합니다.
그리고 그런 품질의 인용문))))으로 정지를 주문할 곳은 어디입니까?
그리고 시간이 지남에 따라 다른 쌍에 대한 진드기 사이의 스프레드가 거의 10분 동안 너무 크다는 것이 이상합니다.
EURUSD뿐만 아니라 다른 쌍에도 적용됩니다.
저도요)))
그리고 적어도 강조되는 것은
EURUSD뿐만 아니라 다른 쌍에도 적용됩니다.
- 9 086 616.63 - 데모 계정 이 필요합니다.
글쎄, 그들은 아마도 따옴표 변환에서 뭔가를했을 것입니다. 그들은 그것을 고칠 것입니다. 하지만 다음과 같이 보입니다. :)) 부채의 10 레몬.
지금 수정하겠습니다. 불편을 드려 죄송합니다.