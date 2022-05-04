오류, 버그, 질문 - 페이지 282

새 코멘트
 
Burgunsky :

재미 있다, 그런 게 있지 않아?

이미 그런 질문이 있었습니다: https://www.mql5.com/ru/forum/1161/page1/#comment_7851
Справка MQL5 - на 5 языках!
Справка MQL5 - на 5 языках!
  • www.mql5.com
при разработке торговой платформы MetaTrader 5 сразу же начала готовить подробную справку по всем компонентам новой платформы, как для серверов, так и для клиентского терминала.
[삭제]  

Burgunsky :

재미 있다, 그런 게 있지 않아?

내가 아는 한, 빨간색으로 강조 표시된 것은 MT4에 남아 있습니다.

이제 전체 도움말 시스템이 별도의 파일에 있습니다(좋고 나쁨을 판단하는 것은 내가 아닙니다)...


 

그리고 다시 일반 텍스트 파일에서 읽는 데 문제가 있지만 요소의 배열이 아니라 별도의 요소입니다(문서에 예제가 없는 것은 유감입니다).

가능한 모든 것이 이번에는 표시되는 것 같지만(텍스트 파일, 포인터 위치, 파일이 성공적으로 열리고 채워짐) 텍스트 변수에 쓴 결과가 비어 있습니다!

무엇으로 연결할 수 있습니까?

 string    filename= "equity FileWrite23.txt" ;
 int       handle;


 string    StrValue;

 void OnInit (){

   handle= FileOpen (filename, FILE_WRITE | FILE_READ | FILE_COMMON | FILE_TXT );
   if (handle!= INVALID_HANDLE )
       Print ( "Equity FileWrite - OnInit(): Удалось открыть файл " ,filename, ".  Ошибка " , GetLastError ());
       else 
       Print ( "Equity FileWrite - OnInit(): Не удалось открыть файл " ,filename, ".  Ошибка " , GetLastError ());
   FileSeek (handle, 0 , SEEK_SET );
   StrValue = FileReadString (handle);
   PrintFormat ( "Equity FileWrite - OnInit(): StrValue = " ,StrValue);
   FileClose (handle);
}
 
DV2010 :

그리고 다시 일반 텍스트 파일에서 읽는 데 문제가 있지만 요소의 배열이 아니라 별도의 요소입니다(문서에 예제가 없는 것은 유감입니다).

가능한 모든 것이 이번에는 표시되는 것 같지만(텍스트 파일, 포인터 위치, 파일이 성공적으로 열리고 채워짐) 텍스트 변수에 쓴 결과가 비어 있습니다!

무엇으로 연결할 수 있습니까?

PrintFormat 이 아니라 Print입니까?
 
mql5 :
왜 Print가 아닌 PrintFormat 입니까?
:) 감사해요! 그것은 일반적인 Print 와 함께 작동했습니다! :)
 

안녕하세요!

MT5에서는 "파일" 메뉴에서 "그림으로 저장" 메뉴 항목이 주기적으로 사라지며, 특히 필요할 때 alt+PrtScreen을 사용해야 합니다.

 
gisip :

안녕하세요!

MT5에서는 "파일" 메뉴에서 "그림으로 저장" 메뉴 항목이 주기적으로 사라지며, 특히 필요할 때 alt+PrtScreen을 사용해야 합니다.

빌드 번호, OS를 지정하고 스크린샷을 첨부합니다.
Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Состояние клиентского терминала
Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Состояние клиентского терминала
  • www.mql5.com
Стандартные константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Состояние клиентского терминала - Документация по MQL5
 

테스터를 시작할 때 주기적으로 오류가 나타납니다.

2011.01.27 18:35:55 코어 1 닫힌 연결

2011.01.27 18:35:54 시험 장치 테스터 에이전트가 실패했습니다

2011.01.27 18:35:49 127.0.0.1:3000에 연결하는 코어 1

2011.01.27 18:35:49 코어 1 에이전트 프로세스 시작됨


재시작시 표시되지 않습니다.

이렇게 되어야 합니까? 그리고 오류를 피하려면 어떻게 해야 합니까?

 
포럼에서 메타트레이더에서 실행하는 방법을 알려줄 EXP 확장 기능이 있는 표시기와 고문을 찾았습니다.
 
Serj_Che :

테스터를 시작할 때 주기적으로 오류가 나타납니다.

2011.01.27 18:35:55 코어 1 닫힌 연결

2011.01.27 18:35:54 시험 장치 테스터 에이전트가 실패했습니다


같은 가입
1...275276277278279280281282283284285286287288289...3184
새 코멘트