Aleksandr Chugunov 2011.01.27 12:49 #2811 Burgunsky : 재미 있다, 그런 게 있지 않아? 이미 그런 질문이 있었습니다: https://www.mql5.com/ru/forum/1161/page1/#comment_7851 [삭제] 2011.01.27 12:53 #2812 Burgunsky : 재미 있다, 그런 게 있지 않아? 내가 아는 한, 빨간색으로 강조 표시된 것은 MT4에 남아 있습니다. 이제 전체 도움말 시스템이 별도의 파일에 있습니다(좋고 나쁨을 판단하는 것은 내가 아닙니다)... DV2010 2011.01.27 17:32 #2813 그리고 다시 일반 텍스트 파일에서 읽는 데 문제가 있지만 요소의 배열이 아니라 별도의 요소입니다(문서에 예제가 없는 것은 유감입니다). 가능한 모든 것이 이번에는 표시되는 것 같지만(텍스트 파일, 포인터 위치, 파일이 성공적으로 열리고 채워짐) 텍스트 변수에 쓴 결과가 비어 있습니다! 무엇으로 연결할 수 있습니까? string filename= "equity FileWrite23.txt" ; int handle; string StrValue; void OnInit (){ handle= FileOpen (filename, FILE_WRITE | FILE_READ | FILE_COMMON | FILE_TXT ); if (handle!= INVALID_HANDLE ) Print ( "Equity FileWrite - OnInit(): Удалось открыть файл " ,filename, ". Ошибка " , GetLastError ()); else Print ( "Equity FileWrite - OnInit(): Не удалось открыть файл " ,filename, ". Ошибка " , GetLastError ()); FileSeek (handle, 0 , SEEK_SET ); StrValue = FileReadString (handle); PrintFormat ( "Equity FileWrite - OnInit(): StrValue = " ,StrValue); FileClose (handle);} Ilyas 2011.01.27 17:36 #2814 DV2010 : 그리고 다시 일반 텍스트 파일에서 읽는 데 문제가 있지만 요소의 배열이 아니라 별도의 요소입니다(문서에 예제가 없는 것은 유감입니다). 가능한 모든 것이 이번에는 표시되는 것 같지만(텍스트 파일, 포인터 위치, 파일이 성공적으로 열리고 채워짐) 텍스트 변수에 쓴 결과가 비어 있습니다! 무엇으로 연결할 수 있습니까? 왜 PrintFormat 이 아니라 Print입니까? DV2010 2011.01.27 17:59 #2815 mql5 : 왜 Print가 아닌 PrintFormat 입니까? :) 감사해요! 그것은 일반적인 Print 와 함께 작동했습니다! :) gisip 2011.01.27 18:25 #2816 안녕하세요! MT5에서는 "파일" 메뉴에서 "그림으로 저장" 메뉴 항목이 주기적으로 사라지며, 특히 필요할 때 alt+PrtScreen을 사용해야 합니다. Alexander 2011.01.27 18:39 #2817 gisip : 안녕하세요! MT5에서는 "파일" 메뉴에서 "그림으로 저장" 메뉴 항목이 주기적으로 사라지며, 특히 필요할 때 alt+PrtScreen을 사용해야 합니다. 빌드 번호, OS를 지정하고 스크린샷을 첨부합니다. Sergey Chalyshev 2011.01.27 18:44 #2818 테스터를 시작할 때 주기적으로 오류가 나타납니다. 2011.01.27 18:35:55 코어 1 닫힌 연결 2011.01.27 18:35:54 시험 장치 테스터 에이전트가 실패했습니다 2011.01.27 18:35:49 127.0.0.1:3000에 연결하는 코어 1 2011.01.27 18:35:49 코어 1 에이전트 프로세스 시작됨 재시작시 표시되지 않습니다. 이렇게 되어야 합니까? 그리고 오류를 피하려면 어떻게 해야 합니까? fvdtrejder 2011.01.27 19:27 #2819 포럼에서 메타트레이더에서 실행하는 방법을 알려줄 EXP 확장 기능이 있는 표시기와 고문을 찾았습니다. vda 2011.01.27 20:49 #2820 Serj_Che : 테스터를 시작할 때 주기적으로 오류가 나타납니다. 2011.01.27 18:35:55 코어 1 닫힌 연결 2011.01.27 18:35:54 시험 장치 테스터 에이전트가 실패했습니다 같은
Burgunsky :
내가 아는 한, 빨간색으로 강조 표시된 것은 MT4에 남아 있습니다.
이제 전체 도움말 시스템이 별도의 파일에 있습니다(좋고 나쁨을 판단하는 것은 내가 아닙니다)...
그리고 다시 일반 텍스트 파일에서 읽는 데 문제가 있지만 요소의 배열이 아니라 별도의 요소입니다(문서에 예제가 없는 것은 유감입니다).
가능한 모든 것이 이번에는 표시되는 것 같지만(텍스트 파일, 포인터 위치, 파일이 성공적으로 열리고 채워짐) 텍스트 변수에 쓴 결과가 비어 있습니다!
무엇으로 연결할 수 있습니까?
왜 Print가 아닌 PrintFormat 입니까?
MT5에서는 "파일" 메뉴에서 "그림으로 저장" 메뉴 항목이 주기적으로 사라지며, 특히 필요할 때 alt+PrtScreen을 사용해야 합니다.
테스터를 시작할 때 주기적으로 오류가 나타납니다.
2011.01.27 18:35:55 코어 1 닫힌 연결
2011.01.27 18:35:54 시험 장치 테스터 에이전트가 실패했습니다
2011.01.27 18:35:49 127.0.0.1:3000에 연결하는 코어 1
2011.01.27 18:35:49 코어 1 에이전트 프로세스 시작됨
재시작시 표시되지 않습니다.
이렇게 되어야 합니까? 그리고 오류를 피하려면 어떻게 해야 합니까?
