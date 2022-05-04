오류, 버그, 질문 - 페이지 283 1...276277278279280281282283284285286287288289290...3184 새 코멘트 vda 2011.01.27 20:53 #2821 뒤집을 때 열린 위치(=magic1)의 MAGIC을 변경할 수 있습니까? (magic2에서) 즉 나는 magic1을 열 때 지정하고 뒤집을 때 넣습니다. (뒤집기 후) Print 에서 렌더링된 magic2, 그리고 그것은 나에게 magic2=0을 렌더링합니다. 세트: magic1=97 magic2=198 그러나 2명의 Expert Advisors가 작동하려면 magic2=198이 필요하며 0이 아닙니다. 그것을 구현하는 방법? 고맙습니다. vda 2011.01.27 22:12 #2822 누구든지 이것으로 나를 도울 수 있습니까? 여기에 코드가 있습니다. HistorySelect ( 0 , TimeCurrent ()); uint total= HistoryDealsTotal (); for ( uint i= HistoryDealsTotal ()- 1 ;i<total;i++) { ulong ticket= HistoryDealGetTicket (i); long type = HistoryDealGetInteger (ticket, DEAL_TYPE ); double profit= HistoryDealGetDouble (ticket, DEAL_PROFIT ); Print ( "profit=" ,profit, "type" ,type, "ticket" ,ticket); } 이익 - 0 표시 유형 - 출력 0 티켓 - 올바르게 계산 논리가 어딘가 깨진 것 같죠? kratorman 2011.01.27 23:20 #2823 Tolley는 결함이거나 기능이거나 내가 뭔가 잘못하고 있습니다 ... 다중 통화 표시기 를 작성하려고 합니다. 분석하는 동안 가능한 모든 것을 잘라냈습니다. 지정된 기기에 대해 High Low 및 MA를 표시하기만 하면 됩니다. 그리고 악기가 그것이 놓여 있는 차트와 동일하다면 잘 작동합니다. 그러나 도구가 다르면 작동을 거부합니다. CopyBuffer 및 CopyClose는 -1을 반환합니다. 지표가 구축된 상품의 차트는 같은 시간대에 근처에 열려 있습니다. 저것들. 히스토리를 불러와야 합니다. 그러나 표시기가 작동하지 않고 기록이 로드되지 않습니다(예: 어드바이저가 시작될 때 발생). 프로그램이 무언가를 다운로드하고 있다는 것은 보이지 않습니다. 내가 하는 일을 요약하면 다음과 같습니다. if ( CopyHigh (Symbol1, 0 , 0 ,to_copy,HighBuffer)<to_copy){f_comment( "Ждите..." +Symbol1+ " High" ); return ( 0 );} if ( CopyLow (Symbol1, 0 , 0 ,to_copy,LowBuffer)<to_copy){f_comment( "Ждите..." +Symbol1+ " Low" ); return ( 0 );} if ( CopyBuffer (maHandle, 0 , 0 ,to_copy,maBuffer)<to_copy){f_comment( "Ждите..." +Symbol1+ " MA" ); return ( 0 );} for (j=to_copy- 1 ;j>= 0 ;j--){ ExtBuffer1[j]=HighBuffer[j]; ExtBuffer2[j]=LowBuffer[j]; ExtBuffer3[j]=maBuffer[j]; } 첨부된 것은 귀하의 기기에서 작동하고 다른 기기에서는 작동하지 않는 표시기의 전체 코드입니다. 그것은 결함입니까, 비뚤어진 손입니까? 이해하도록 도와주세요. Построение мультивалютного индикатора с применением множества промежуточных индикаторных буферов 2010.05.17Alexey Klenovwww.mql5.com В последнее время возрос интерес к кластерному анализу рынка FOREX. MQL5 открывает новые возможности исследования закономерностей движения валютных пар. Важным преимуществом MQL5, по сравнению с MQL4, является возможность использования неограниченного количества индикаторных буферов. В данной статье описан пример построения мультивалютного индикатора. 파일: ind.mq5 5 kb 초보자의 질문 MQL5 MT5 메이크그리드 루프 및 주문 마감 [삭제] 2011.01.28 06:20 #2824 alexluek : 유형 - 출력 0 티켓 - 올바르게 계산 논리가 어딘가 깨진 것 같죠? 수익은 잘 모르겠는데 종류가 제대로 나오는듯 한데 그냥 칩이 하나뿐... 이런게 필요해 ENUM_DEAL_TYPE type = ( ENUM_DEAL_TYPE ) HistoryDealGetInteger (ticket, DEAL_TYPE ); 귀하의 옵션에 관해서 - DEAL_TYPE_BUY 가 숫자로 제시된다면 어떤 가치가 있을 것이라고 생각하십니까? 맞습니다. DEAL_TYPE_BUY는 0 이고 DEAL_TYPE_SELL 은 1 입니다. Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Свойства сделок www.mql5.com Стандартные константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Свойства сделок - Документация по MQL5 gisip 2011.01.28 10:06 #2825 ALozovoy : 빌드 번호, OS를 지정하고 스크린샷을 첨부합니다. 빌드: 384 운영 체제: WinXP SP3 ... "그림으로 저장" 메뉴 항목이 주기적으로 사라집니다... 파일: 8q0_09036rgw6_fch_elq2o8k.PNG 75 kb Renat Fatkhullin 2011.01.28 10:25 #2826 gisip : 빌드: 384 운영 체제: WinXP SP3 ... "그림으로 저장" 메뉴 항목이 주기적으로 사라집니다... 맞습니다. 차트가 열려 있지 않으므로 "파일 - 그림으로 저장" 명령이 누락되었습니다. 거래 전략 최적화 그래프 를 저장하려면 컨텍스트 메뉴에서 "PNG(그림)로 내보내기" 명령을 사용하십시오. Slava 2011.01.28 10:39 #2827 Serj_Che : 주기적으로 테스터를 시작할 때 오류가 나타납니다. 2011.01.27 18:35:55 코어 1 닫힌 연결 2011.01.27 18:35:54 시험 장치 테스터 에이전트가 실패했습니다 2011.01.27 18:35:49 127.0.0.1:3000에 연결하는 코어 1 2011.01.27 18:35:49 코어 1 에이전트 프로세스 시작됨 재시작시 표시되지 않습니다. 이렇게 되어야 합니까? 그리고 오류를 피하려면 어떻게 해야 합니까? 그것은 일어난다. 임의의 네트워크 문제가 있습니다. 사실 현지 에이전트 1명이 근무하고 있는 상황이다. 그는 죽임을 당해서는 안됩니다. 즉시 다시 초기화해야 합니다. 우리는 볼 것이다. 아마도 무언가가 고장 났을 것입니다. vda 2011.01.28 15:30 #2828 Interesting : 수익은 잘 모르겠는데 종류가 제대로 나오는듯 한데 그냥 칩이 하나뿐... 이런게 필요해 귀하의 옵션에 관해서 - DEAL_TYPE_BUY 가 숫자로 제시된다면 어떤 가치가 있을 것이라고 생각하십니까? 맞습니다. DEAL_TYPE_BUY는 0 이고 DEAL_TYPE_SELL 은 1 입니다. 고마워 - 실험해보자 Voodoo_King 2011.01.28 15:48 #2829 빌드 384. 다른 버그를 찾은 것 같습니다... 히스토리를 볼 때 주문 - sAvsEm이라고 하는 손절매 및 이익실현 수준 설정이 표시되지 않습니다... Test Account 2011.01.28 17:51 #2830 Voodoo_King : 빌드 384. 다른 버그를 찾은 것 같습니다... 히스토리를 볼 때 주문 - sAvsEm이라고 하는 손절매 및 이익실현 수준 설정이 표시되지 않습니다... 스톱 및 테이크는 어떻게 배치되나요? 먼저 포지션을 개설하고 나서 수정합니까, 아니면 적절한 SL 및 TP를 즉시 표시합니까? 1...276277278279280281282283284285286287288289290...3184 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
뒤집을 때 열린 위치(=magic1)의 MAGIC을 변경할 수 있습니까?
(magic2에서) 즉 나는 magic1을 열 때 지정하고 뒤집을 때 넣습니다.
(뒤집기 후) Print 에서 렌더링된 magic2, 그리고 그것은 나에게 magic2=0을 렌더링합니다.
세트: magic1=97 magic2=198
그러나 2명의 Expert Advisors가 작동하려면 magic2=198이 필요하며 0이 아닙니다.
그것을 구현하는 방법?
고맙습니다.
누구든지 이것으로 나를 도울 수 있습니까? 여기에 코드가 있습니다.
이익 - 0 표시
유형 - 출력 0
티켓 - 올바르게 계산
논리가 어딘가 깨진 것 같죠?
Tolley는 결함이거나 기능이거나 내가 뭔가 잘못하고 있습니다 ...
다중 통화 표시기 를 작성하려고 합니다. 분석하는 동안 가능한 모든 것을 잘라냈습니다. 지정된 기기에 대해 High Low 및 MA를 표시하기만 하면 됩니다. 그리고 악기가 그것이 놓여 있는 차트와 동일하다면 잘 작동합니다. 그러나 도구가 다르면 작동을 거부합니다.
CopyBuffer 및 CopyClose는 -1을 반환합니다. 지표가 구축된 상품의 차트는 같은 시간대에 근처에 열려 있습니다. 저것들. 히스토리를 불러와야 합니다. 그러나 표시기가 작동하지 않고 기록이 로드되지 않습니다(예: 어드바이저가 시작될 때 발생). 프로그램이 무언가를 다운로드하고 있다는 것은 보이지 않습니다.
내가 하는 일을 요약하면 다음과 같습니다.
첨부된 것은 귀하의 기기에서 작동하고 다른 기기에서는 작동하지 않는 표시기의 전체 코드입니다.
그것은 결함입니까, 비뚤어진 손입니까? 이해하도록 도와주세요.
수익은 잘 모르겠는데 종류가 제대로 나오는듯 한데 그냥 칩이 하나뿐...
이런게 필요해
귀하의 옵션에 관해서 - DEAL_TYPE_BUY 가 숫자로 제시된다면 어떤 가치가 있을 것이라고 생각하십니까?
맞습니다. DEAL_TYPE_BUY는 0 이고 DEAL_TYPE_SELL 은 1 입니다.
빌드: 384
운영 체제: WinXP SP3
... "그림으로 저장" 메뉴 항목이 주기적으로 사라집니다...
맞습니다. 차트가 열려 있지 않으므로 "파일 - 그림으로 저장" 명령이 누락되었습니다.
거래 전략 최적화 그래프 를 저장하려면 컨텍스트 메뉴에서 "PNG(그림)로 내보내기" 명령을 사용하십시오.
주기적으로 테스터를 시작할 때 오류가 나타납니다.
2011.01.27 18:35:55 코어 1 닫힌 연결
2011.01.27 18:35:54 시험 장치 테스터 에이전트가 실패했습니다
2011.01.27 18:35:49 127.0.0.1:3000에 연결하는 코어 1
2011.01.27 18:35:49 코어 1 에이전트 프로세스 시작됨
재시작시 표시되지 않습니다.
이렇게 되어야 합니까? 그리고 오류를 피하려면 어떻게 해야 합니까?
빌드 384. 다른 버그를 찾은 것 같습니다... 히스토리를 볼 때 주문 - sAvsEm이라고 하는 손절매 및 이익실현 수준 설정이 표시되지 않습니다...
스톱 및 테이크는 어떻게 배치되나요?
먼저 포지션을 개설하고 나서 수정합니까, 아니면 적절한 SL 및 TP를 즉시 표시합니까?