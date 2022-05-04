오류, 버그, 질문 - 페이지 136 1...129130131132133134135136137138139140141142143...3184 새 코멘트 Mykola Demko 2010.09.18 01:55 #1351 Renat : Expert Advisor에서 생성된 표시기는 명시적으로 삭제되거나 Expert Advisor가 종료될 때까지 언로드되지 않습니다. 시간을 내어 답변해 주셔서 감사합니다. 이것은 많이 변경되므로 문제를 테스터용 코드와 실제용 코드로 나누지 않고 수행할 수 있습니다. Mykola Demko 2010.09.18 02:19 #1352 Renat : 표시기가 한 시간에 한 번 필요한 경우 리소스를 절약하기 위해 가장 좋은 방법을 조언합니다. 모든 눈금 에 매달릴 12개의 표준 표시기를 남겨두거나 사용할 때마다 IndicatorRelease(indicator_handle)를 통해 언로드하고 한 시간 후에 다시 로드합니다. 사실, 두 번째 옵션은 테스트 시간이 증가합니다. 또한 한 대의 기계를 로드하는 데 평균적으로 얼마나 걸립니까? Renat Fatkhullin 2010.09.18 03:01 #1353 Urain : 표시기가 한 시간에 한 번 필요한 경우 리소스를 절약하기 위해 가장 좋은 방법을 조언합니다. 모든 눈금에 매달릴 12개의 표준 표시기를 남겨두거나 그것들을 언로드하지 않는 것이 가장 좋지만(지표는 실제로 "한 시간에" 거의 필요하지 않음): 64비트로 전환하여 메모리 양을 늘리거나 차트 기록 깊이 줄이기 로드하는 데 걸리는 시간을 정확히 말할 수는 없습니다. 여러 요인에 따라 다릅니다. 지표를 언로드 하여 스스로 문제를 일으키지 않는 것이 가장 좋습니다. 이는 생성 프로세스의 비동기성과 지표 재계산 자체로 인해 문제가 발생할 수 있습니다. Sergey Gritsay 2010.09.18 06:29 #1354 Urain : 표시기가 한 시간에 한 번 필요한 경우 리소스를 절약하기 위해 가장 좋은 방법을 조언합니다. 모든 눈금에 매달릴 12개의 표준 표시기를 남겨두거나 사용할 때마다 IndicatorRelease(indicator_handle)를 통해 언로드하고 한 시간 후에 다시 로드합니다. 사실, 두 번째 옵션은 테스트 시간이 증가합니다. 또한 한 대의 기계를 로드하는 데 평균적으로 얼마나 걸립니까? 필요한 간격으로 타이머의 데이터를 요청하십시오. 물론 타이머가 다른 목적으로 사용되지 않는 한. Дмитрий 2010.09.18 13:17 #1355 문제 오프셋 설정은 안쓰는데 우연히 악어에 대한 설명을 보고 문득 생각이 났습니다... :) 악어 설정 중 하나에 대한 설명: 치아 이동 【인】 가격 차트를 기준으로 한 빨간색 선의 오프셋입니다. 라인 오프셋은 순전히 시각적으로 표시되며 표시기 버퍼 의 값은 오프셋 없이 저장된다는 점을 기억해야 합니다. CopyBuffer() 함수로 버퍼 값을 받을 때 오프셋 값은 영향을 미치지 않습니다. 이것은 MA에 대한 설명에는 없지만 이것은 실수라고 생각하고 모든 것이 동일합니다. ma_shift 【인】 가격 차트를 기준으로 한 표시기 이동입니다. 노란새가 있는 그림에서 가격은 이동 없이 MA를 교차합니다. 예를 들어 마지막 막대의 종가가 MA 위에 있고 이전 막대가 MA 아래에 있으며 현재 막대가 시작될 때 엽니다. 그리고 녹색 새는 어디에 있습니까? 같은 것을 찾는 방법은 무엇입니까? 저것들. 가격으로 시각적 교차의 순간, 시프트와 MA Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы индикаторов / Линии индикаторов www.mql5.com Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы индикаторов / Линии индикаторов - Документация по MQL5 외환 및 경제. 이론, 수학자를 위한 순전히 이론적인 통화 강도 Кирилл Иванович 2010.09.18 14:01 #1356 안녕하세요, 스크립트를 작성했습니다 - EURUSD 쌍 에 대한 가격 매도 가져오기 #include <Trade\SymbolInfo.mqh> //+------------------------------------------------------------------+ //| Script program start function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnStart () { //--- CSymbolInfo SymInfo; Alert (SymInfo.Ask()); } 값 0 제공 - 바인딩해야 한다고 생각합니다. CSymbolInfo SymInfo; 차트 기호에 표시하지만 클래스에 기호를 지정하는 방법을 모르겠습니다. [삭제] 2010.09.18 14:08 #1357 kirill190982 : 안녕하세요, 저는 스크립트를 작성했습니다 - EURUSD 쌍에 대한 Ask 가격을 얻는 것은 값 0을 제공합니다 - 나는 그것이 묶여 있어야한다고 생각합니다 차트 기호에 표시하지만 클래스에 기호를 지정하는 방법을 모르겠습니다. 먼저 이 클래스가 무엇인지 알아야 합니다. 그리고 문제를 해결하려면 다음 방법을 사용해야 합니다. 이 클래스의 이름 및RefreshRates . Кирилл Иванович 2010.09.18 14:24 #1358 Interesting : 먼저 이 클래스가 무엇인지 알아야 합니다. 그리고 심볼에 바인딩할 때 먼저 " 이 클래스의 이름 ". //+------------------------------------------------------------------+ //| SymbolInfo.mqh | //| Copyright © 2010, MetaQuotes Software Corp. | //| http://www.metaquotes.net | //| Revision 2010.02.22 | //+------------------------------------------------------------------+ //+------------------------------------------------------------------+ //| Class CSymbolInfo. | //| Appointment: Class for access to symbol info. | //+------------------------------------------------------------------+ class CSymbolInfo { protected : string m_name; // symbol name MqlTick m_tick; // structure of tick; ..... //--- ask parameters double Ask() const { return (m_tick.ask); 클래스의 Ask가 MqlTick 구조에 의해 결정된다는 것을 이해하므로 다음과 같이 시도했습니다. #include <Trade\SymbolInfo.mqh> //+------------------------------------------------------------------+ //| Script program start function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnStart () { //--- string Megasymbol= Symbol (); CSymbolInfo SymInfo; SymInfo.Name(Megasymbol); Alert (SymInfo.Ask()); } 여전히 null을 반환 [삭제] 2010.09.18 14:31 #1359 kirill190982 : 내가 이해하는 것처럼 클래스의 Ask 는 MqlTick 구조 에 의해 결정되며 시도했지만 여전히 0을 제공합니다. 이렇게 해야 한다 SymInfo.Name( "EURUSD" ); SymInfo.RefreshRates(); Print (SymInfo.Ask()); Кирилл Иванович 2010.09.18 14:35 #1360 Interesting : 그래서 제대로 시도? 고맙습니다 1...129130131132133134135136137138139140141142143...3184 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
Expert Advisor에서 생성된 표시기는 명시적으로 삭제되거나 Expert Advisor가 종료될 때까지 언로드되지 않습니다.
시간을 내어 답변해 주셔서 감사합니다.
이것은 많이 변경되므로 문제를 테스터용 코드와 실제용 코드로 나누지 않고 수행할 수 있습니다.
표시기가 한 시간에 한 번 필요한 경우 리소스를 절약하기 위해 가장 좋은 방법을 조언합니다.
모든 눈금 에 매달릴 12개의 표준 표시기를 남겨두거나
사용할 때마다 IndicatorRelease(indicator_handle)를 통해 언로드하고 한 시간 후에 다시 로드합니다.
사실, 두 번째 옵션은 테스트 시간이 증가합니다.
또한 한 대의 기계를 로드하는 데 평균적으로 얼마나 걸립니까?
표시기가 한 시간에 한 번 필요한 경우 리소스를 절약하기 위해 가장 좋은 방법을 조언합니다.
모든 눈금에 매달릴 12개의 표준 표시기를 남겨두거나
그것들을 언로드하지 않는 것이 가장 좋지만(지표는 실제로 "한 시간에" 거의 필요하지 않음):
로드하는 데 걸리는 시간을 정확히 말할 수는 없습니다. 여러 요인에 따라 다릅니다. 지표를 언로드 하여 스스로 문제를 일으키지 않는 것이 가장 좋습니다. 이는 생성 프로세스의 비동기성과 지표 재계산 자체로 인해 문제가 발생할 수 있습니다.
- 64비트로 전환하여 메모리 양을 늘리거나
- 차트 기록 깊이 줄이기
표시기가 한 시간에 한 번 필요한 경우 리소스를 절약하기 위해 가장 좋은 방법을 조언합니다.
모든 눈금에 매달릴 12개의 표준 표시기를 남겨두거나
사용할 때마다 IndicatorRelease(indicator_handle)를 통해 언로드하고 한 시간 후에 다시 로드합니다.
사실, 두 번째 옵션은 테스트 시간이 증가합니다.
또한 한 대의 기계를 로드하는 데 평균적으로 얼마나 걸립니까?
문제
오프셋 설정은 안쓰는데 우연히 악어에 대한 설명을 보고 문득 생각이 났습니다... :)
악어 설정 중 하나에 대한 설명:
치아 이동
【인】 가격 차트를 기준으로 한 빨간색 선의 오프셋입니다. 라인 오프셋은 순전히 시각적으로 표시되며 표시기 버퍼 의 값은 오프셋 없이 저장된다는 점을 기억해야 합니다. CopyBuffer() 함수로 버퍼 값을 받을 때 오프셋 값은 영향을 미치지 않습니다.
이것은 MA에 대한 설명에는 없지만 이것은 실수라고 생각하고 모든 것이 동일합니다.
ma_shift
【인】 가격 차트를 기준으로 한 표시기 이동입니다.
노란새가 있는 그림에서 가격은 이동 없이 MA를 교차합니다. 예를 들어 마지막 막대의 종가가 MA 위에 있고 이전 막대가 MA 아래에 있으며 현재 막대가 시작될 때 엽니다.
그리고 녹색 새는 어디에 있습니까? 같은 것을 찾는 방법은 무엇입니까? 저것들. 가격으로 시각적 교차의 순간, 시프트와 MA
차트 기호에 표시하지만 클래스에 기호를 지정하는 방법을 모르겠습니다.
안녕하세요, 저는 스크립트를 작성했습니다 - EURUSD 쌍에 대한 Ask 가격을 얻는 것은 값 0을 제공합니다 - 나는 그것이 묶여 있어야한다고 생각합니다
차트 기호에 표시하지만 클래스에 기호를 지정하는 방법을 모르겠습니다.
먼저 이 클래스가 무엇인지 알아야 합니다. 그리고 심볼에 바인딩할 때 먼저 " 이 클래스의 이름 ".
내가 이해하는 것처럼 클래스의 Ask 는 MqlTick 구조 에 의해 결정되며 시도했지만 여전히 0을 제공합니다.
이렇게 해야 한다
그래서 제대로 시도?