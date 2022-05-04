오류, 버그, 질문 - 페이지 253

AlexSTAL :

일반적으로 나는 오래전에 ... 원치 않는 질문에 대한 답변이 매우 드물게 수신되는 것으로 나타났습니다(예: 동일한 지그재그)...

나는 감히 당신에게 어떤 것도 확신시킬 수 없지만, 연습은 대결로 얻을 수 있는 것이 거의 없음을 보여줍니다.
 

도움말을 호출할 때 사이트에서 업데이트된 도움말을 확인하는 것은 일주일에 한 번 이상 발생하지 않습니다.

이것은 수천 개의 터미널이 업데이트를 위해 너무 자주 올라가지 않도록 수행됩니다.

이 행동은 합리적입니다.

 
Jager :

빌드 375, 에이전트는 모두를 위해 스스로 잘립니다.

수정 사항은 2011년 1월 10일 이후입니까?
Jager :
수정 사항은 2011년 1월 10일 이후입니까?
대부분의 아마. 개인적으로, 나는 새해 전에 서두르고 싶지 않습니다 (10-12/01/2010을 기다리는 것이 좋습니다) ...
 

터미널의 버전 및 비트 수

mt5 375

문제에 대한 설명

터미널의 높은 CPU 부하에서 표시기 다시 그리기 그림. zq5_92.jpg s95.jpg

--표시기가 이미 설치된 터미널(및 모든 막대) 실행

-- 다시 그리기 시작(그리고 디스패처에서 프로세서는 100 미만으로 로드됨)

추가 정보

MT4와 비교할 때 이러한 문제는 없으며 터미널에 의한 프로세서 부하(Fig . vb4.jpg )는 40%를 넘지 않습니다.

mt5(375)와 달리 로딩이 훨씬 높습니다.

명확성을 위해 프로세서를 로드하는 모든 프로그램을 닫고 어린 프로그램(토렌트, 바이러스 백신)을 남겼습니다.

그리고 그것은 무화과에서 밝혀졌습니다 zq5_92.jpg s95.jpg


특히 백분율을 많이 로드하기 시작합니다. 그래프를 스크롤할 때

빌드 370, 373에서도 동일한 현상이 관찰되었습니다.


시스템 데이터:

지포스 8600(512Mb)

AMD 2.51GHz

램 2.5GB

Windows xp sp2(그러나 7개에서도 동일)

인디케이터 코드를 작성하는 과정이 틀렸다는 생각이 들지만, 이에 대해 -

좋은 프로그래머에게 코드를 주었습니다.

"모든 것은 규칙에 따라 작성되었으며 오류가 없습니다-

유일한 문제는 터미널 자체에 있다는 것입니다."

파일:
vb4.JPG  169 kb
zq5_92.JPG  148 kb
s95.JPG  151 kb
 
표시기의 소스 코드를 제공하십시오. 당신은 이미 이것에 대해 질문을 받았습니다. 공개적으로 게시하고 싶지 않다면 서비스 데스크의 애플리케이션에 첨부하십시오. 코드가 없으면 스크린샷과 단어가 도움이 될 수 없습니다.
Renat :
표시기의 소스 코드를 제공하십시오. 당신은 이미 이것에 대해 질문을 받았습니다. 공개적으로 게시하고 싶지 않다면 서비스 데스크의 애플리케이션에 첨부하십시오. 코드가 없으면 스크린샷과 단어가 도움이 될 수 없습니다.

나는 논쟁하지 않을 것이다 왜냐하면 동의한다. 네 - 그렇습니다! 하지만!

다시 그리기로 어떻게든 해결( https://www.mql5.com/ru/articles/174 )


관심을 가져주셔서 감사합니다!

1. 모든 계정을 삭제하고 터미널을 닫습니다. 열었습니다. 차트가 있는 모든 창에서: "WAIT FOR UPDATES". 오래 기다렸는데.. 하루 반 만에 진드기가 올라와서 히스토리를 불러와야 한다고 생각했다. 그러나 기적은 일어나지 않았습니다. 계정 없음 - 차트 시각화 없음? 아니면 버그입니까? 버그라면 고쳐주세요. 그렇지 않은 경우 무엇이 잘못되었는지 설명하십시오.

2. 새 데모 계정을 만들었습니다. 터미널을 로드할 때 창의 수는 동일하게 유지되었지만 이제 모든 템플릿이 지옥에 갔다. 내가 오래된 계정을 강타한다고 해서 차트에서 이전에 만든 모든 그래픽 구성 을 거부한다는 의미는 아닙니다! 뻔하지 않습니까?! 물론 만일의 경우를 대비하여 템플릿을 저장하지만 대체로 터미널을 업데이트할 뿐만 아니라 닫고 다시 열 때 템플릿이 사라지지 않는다는 사실에 이미 익숙해져 있습니다. 마지막으로 빌드합니다. 문제를 해결하세요.

3. 때때로 우리 집 지붕 아래에서 전압이 점프합니다. 아직 UPS가 없습니다. 기계가 다운되고 OS(Windows XP SP2)를 로드한 후 터미널을 정상적으로 닫지 않고 마지막 세션(모든 것이 종료된)에서 만든 차트의 모든 그래픽 구성이 사라집니다. 터미널을 런칭한 후 나는 한 발짝 뒤로 물러나 마지막에서 두 번째로 살아남은 건축물로 돌아간다. 얼마 전에 비슷한 문제에 대해 읽은 적이 있는데, 차트와 함께 창의 위치를 저장하는 것 같습니다. 제거 여부 - 잘 모르겠습니다. 귀찮게하지 않았기 때문에 알아보려고하지 않았습니다. 그러나 마지막 공사가 날아간다는 사실에 대해 나는 침묵하지 않았습니다. 이것이 나에게 최대한 영향을 미쳤기 때문입니다. 가능한 경우 문제를 해결하십시오.

 
251쪽부터 읽어보세요. 그리고 일반적으로 Alpari 웹 사이트의 터미널

https://c.mql5.com/3/3/mt5setup.rar

그것을 가지고 그것을 봐

또는 Alpari 서버로 전환합니다. 행운을 빕니다

 

오래 전(노예제가 폐지되기 훨씬 이전에) 저는 개발자들에게 MT4에서 마이너스 잔액의 급증을 제거하도록 요청했으며 MT5에서는 이것이 근절되고 더욱 더 그러할 것이라는 큰 희망을 표명했습니다. 하지만 MT5에서 1:500의 레버리지로 계정을 등록할 수 있는 기회가 도래하면서 확인할 수 있는 기회가 생겼습니다. 결과(풀로트 플레이):

마이너스 잔액

개발자가 내 요청을 잊어버렸는지, 보류했는지, 아니면 근본적으로 문제를 해결할 수 없는지 모르겠습니다. 그러나 요청 자체는 분명합니다.

