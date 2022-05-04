오류, 버그, 질문 - 페이지 253 1...246247248249250251252253254255256257258259260...3184 새 코멘트 Yedelkin 2010.12.29 22:41 #2521 AlexSTAL : 일반적으로 나는 오래전에 ... 원치 않는 질문에 대한 답변이 매우 드물게 수신되는 것으로 나타났습니다(예: 동일한 지그재그)... 나는 감히 당신에게 어떤 것도 확신시킬 수 없지만, 연습은 대결로 얻을 수 있는 것이 거의 없음을 보여줍니다. Renat Fatkhullin 2010.12.29 23:01 #2522 도움말을 호출할 때 사이트에서 업데이트된 도움말을 확인하는 것은 일주일에 한 번 이상 발생하지 않습니다. 이것은 수천 개의 터미널이 업데이트를 위해 너무 자주 올라가지 않도록 수행됩니다. 이 행동은 합리적입니다. Jager 2010.12.30 12:48 #2523 Jager : 빌드 375, 에이전트는 모두를 위해 스스로 잘립니다. 수정 사항은 2011년 1월 10일 이후입니까? [삭제] 2010.12.30 13:19 #2524

Jager : 수정 사항은 2011년 1월 10일 이후입니까? 대부분의 아마. 개인적으로, 나는 새해 전에 서두르고 싶지 않습니다 (10-12/01/2010을 기다리는 것이 좋습니다) ...

vda 2010.12.30 13:51 #2525

터미널의 버전 및 비트 수 mt5 375 문제에 대한 설명 터미널의 높은 CPU 부하에서 표시기 다시 그리기 그림. zq5_92.jpg s95.jpg --표시기가 이미 설치된 터미널(및 모든 막대) 실행 -- 다시 그리기 시작(그리고 디스패처에서 프로세서는 100 미만으로 로드됨) 추가 정보 MT4와 비교할 때 이러한 문제는 없으며 터미널에 의한 프로세서 부하(Fig . vb4.jpg )는 40%를 넘지 않습니다. mt5(375)와 달리 로딩이 훨씬 높습니다. 명확성을 위해 프로세서를 로드하는 모든 프로그램을 닫고 어린 프로그램(토렌트, 바이러스 백신)을 남겼습니다. 그리고 그것은 무화과에서 밝혀졌습니다 zq5_92.jpg s95.jpg 특히 백분율을 많이 로드하기 시작합니다. 그래프를 스크롤할 때 빌드 370, 373에서도 동일한 현상이 관찰되었습니다. 시스템 데이터: 지포스 8600(512Mb) AMD 2.51GHz 램 2.5GB Windows xp sp2(그러나 7개에서도 동일) 인디케이터 코드를 작성하는 과정이 틀렸다는 생각이 들지만, 이에 대해 - 좋은 프로그래머에게 코드를 주었습니다. "모든 것은 규칙에 따라 작성되었으며 오류가 없습니다- 유일한 문제는 터미널 자체에 있다는 것입니다." Renat Fatkhullin 2010.12.30 14:01 #2526

표시기의 소스 코드를 제공하십시오. 당신은 이미 이것에 대해 질문을 받았습니다. 공개적으로 게시하고 싶지 않다면 서비스 데스크의 애플리케이션에 첨부하십시오. 코드가 없으면 스크린샷과 단어가 도움이 될 수 없습니다.

vda 2010.12.30 14:04 #2527

Renat : 표시기의 소스 코드를 제공하십시오. 당신은 이미 이것에 대해 질문을 받았습니다. 공개적으로 게시하고 싶지 않다면 서비스 데스크의 애플리케이션에 첨부하십시오. 코드가 없으면 스크린샷과 단어가 도움이 될 수 없습니다. 나는 논쟁하지 않을 것이다 왜냐하면 동의한다. 네 - 그렇습니다! 하지만! 다시 그리기로 어떻게든 해결( https://www.mql5.com/ru/articles/174 ) 관심을 가져주셔서 감사합니다! Технический анализ: Как мы анализируем? 2010.10.06Victorwww.mql5.com Данная статья в краткой форме отражает отношение автора к таким явлениям, как перерисовывающие индикаторы, индикаторы Multi-timeframe и представление котировок при помощи японских свечей. x572intraday 2010.12.30 16:12 #2528

1. 모든 계정을 삭제하고 터미널을 닫습니다. 열었습니다. 차트가 있는 모든 창에서: "WAIT FOR UPDATES". 오래 기다렸는데.. 하루 반 만에 진드기가 올라와서 히스토리를 불러와야 한다고 생각했다. 그러나 기적은 일어나지 않았습니다. 계정 없음 - 차트 시각화 없음? 아니면 버그입니까? 버그라면 고쳐주세요. 그렇지 않은 경우 무엇이 잘못되었는지 설명하십시오. 2. 새 데모 계정을 만들었습니다. 터미널을 로드할 때 창의 수는 동일하게 유지되었지만 이제 모든 템플릿이 지옥에 갔다. 내가 오래된 계정을 강타한다고 해서 차트에서 이전에 만든 모든 그래픽 구성 을 거부한다는 의미는 아닙니다! 뻔하지 않습니까?! 물론 만일의 경우를 대비하여 템플릿을 저장하지만 대체로 터미널을 업데이트할 뿐만 아니라 닫고 다시 열 때 템플릿이 사라지지 않는다는 사실에 이미 익숙해져 있습니다. 마지막으로 빌드합니다. 문제를 해결하세요. 3. 때때로 우리 집 지붕 아래에서 전압이 점프합니다. 아직 UPS가 없습니다. 기계가 다운되고 OS(Windows XP SP2)를 로드한 후 터미널을 정상적으로 닫지 않고 마지막 세션(모든 것이 종료된)에서 만든 차트의 모든 그래픽 구성이 사라집니다. 터미널을 런칭한 후 나는 한 발짝 뒤로 물러나 마지막에서 두 번째로 살아남은 건축물로 돌아간다. 얼마 전에 비슷한 문제에 대해 읽은 적이 있는데, 차트와 함께 창의 위치를 저장하는 것 같습니다. 제거 여부 - 잘 모르겠습니다. 귀찮게하지 않았기 때문에 알아보려고하지 않았습니다. 그러나 마지막 공사가 날아간다는 사실에 대해 나는 침묵하지 않았습니다. 이것이 나에게 최대한 영향을 미쳤기 때문입니다. 가능한 경우 문제를 해결하십시오. vda 2010.12.30 16:46 #2529

x100intraday : 1. 모든 계정을 삭제하고 터미널을 닫습니다. 열었습니다. 차트가 있는 모든 창에서: "WAIT FOR UPDATES". 오래 기다렸는데.. 하루 반 만에 진드기가 올라와서 히스토리를 불러와야 한다고 생각했다. 그러나 기적은 일어나지 않았습니다. 계정 없음 - 차트 시각화 없음? 아니면 버그입니까? 버그라면 고쳐주세요. 그렇지 않은 경우 무엇이 잘못되었는지 설명하십시오. 2. 새 데모 계정을 만들었습니다. 터미널을 로드할 때 창의 수는 동일하게 유지되었지만 이제 모든 템플릿이 지옥에 갔다. 내가 오래된 계정을 강타한다고 해서 차트에서 이전에 만든 모든 그래픽 구성 을 거부한다는 의미는 아닙니다! 뻔하지 않습니까?! 물론 만일의 경우를 대비하여 템플릿을 저장하지만 대체로 터미널을 업데이트할 뿐만 아니라 닫고 다시 열 때 템플릿이 사라지지 않는다는 사실에 이미 익숙해져 있습니다. 마지막으로 빌드합니다. 문제를 해결하세요. 3. 때때로 우리 집 지붕 아래에서 전압이 점프합니다. 아직 UPS가 없습니다. 기계가 다운되고 OS(Windows XP SP2)를 로드한 후 터미널을 정상적으로 닫지 않고 마지막 세션(모든 것이 종료된)에서 만든 차트의 모든 그래픽 구성이 사라집니다. 터미널을 런칭한 후 나는 한 발짝 뒤로 물러나 마지막에서 두 번째로 살아남은 건축물로 돌아간다. 얼마 전에 비슷한 문제에 대해 읽은 적이 있는데, 차트와 함께 창의 위치를 저장하는 것 같습니다. 제거 여부 - 잘 모르겠습니다. 귀찮게하지 않았기 때문에 알아보려고하지 않았습니다. 그러나 마지막 공사가 날아간다는 사실에 대해 나는 침묵하지 않았습니다. 이것이 나에게 최대한 영향을 미쳤기 때문입니다. 가능한 경우 문제를 해결하십시오. 251쪽부터 읽어보세요. 그리고 일반적으로 Alpari 웹 사이트의 터미널 https://c.mql5.com/3/3/mt5setup.rar 그것을 가지고 그것을 봐 또는 Alpari 서버로 전환합니다. 행운을 빕니다

x572intraday 2011.01.01 15:23 #2530

오래 전(노예제가 폐지되기 훨씬 이전에) 저는 개발자들에게 MT4에서 마이너스 잔액의 급증을 제거하도록 요청했으며 MT5에서는 이것이 근절되고 더욱 더 그러할 것이라는 큰 희망을 표명했습니다. 하지만 MT5에서 1:500의 레버리지로 계정을 등록할 수 있는 기회가 도래하면서 확인할 수 있는 기회가 생겼습니다. 결과(풀로트 플레이): 개발자가 내 요청을 잊어버렸는지, 보류했는지, 아니면 근본적으로 문제를 해결할 수 없는지 모르겠습니다. 그러나 요청 자체는 분명합니다. 일반적으로 나는 오래전에 ... 원치 않는 질문에 대한 답변이 매우 드물게 수신되는 것으로 나타났습니다(예: 동일한 지그재그)...
도움말을 호출할 때 사이트에서 업데이트된 도움말을 확인하는 것은 일주일에 한 번 이상 발생하지 않습니다.
이것은 수천 개의 터미널이 업데이트를 위해 너무 자주 올라가지 않도록 수행됩니다.
이 행동은 합리적입니다.
빌드 375, 에이전트는 모두를 위해 스스로 잘립니다.
수정 사항은 2011년 1월 10일 이후입니까?
터미널의 버전 및 비트 수
mt5 375
문제에 대한 설명
터미널의 높은 CPU 부하에서 표시기 다시 그리기 그림. zq5_92.jpg s95.jpg
--표시기가 이미 설치된 터미널(및 모든 막대) 실행
-- 다시 그리기 시작(그리고 디스패처에서 프로세서는 100 미만으로 로드됨)
추가 정보
MT4와 비교할 때 이러한 문제는 없으며 터미널에 의한 프로세서 부하(Fig . vb4.jpg )는 40%를 넘지 않습니다.
mt5(375)와 달리 로딩이 훨씬 높습니다.
명확성을 위해 프로세서를 로드하는 모든 프로그램을 닫고 어린 프로그램(토렌트, 바이러스 백신)을 남겼습니다.
그리고 그것은 무화과에서 밝혀졌습니다 zq5_92.jpg s95.jpg
특히 백분율을 많이 로드하기 시작합니다. 그래프를 스크롤할 때
빌드 370, 373에서도 동일한 현상이 관찰되었습니다.
시스템 데이터:
지포스 8600(512Mb)
AMD 2.51GHz
램 2.5GB
Windows xp sp2(그러나 7개에서도 동일)
인디케이터 코드를 작성하는 과정이 틀렸다는 생각이 들지만, 이에 대해 -
좋은 프로그래머에게 코드를 주었습니다.
"모든 것은 규칙에 따라 작성되었으며 오류가 없습니다-
유일한 문제는 터미널 자체에 있다는 것입니다."
표시기의 소스 코드를 제공하십시오. 당신은 이미 이것에 대해 질문을 받았습니다. 공개적으로 게시하고 싶지 않다면 서비스 데스크의 애플리케이션에 첨부하십시오. 코드가 없으면 스크린샷과 단어가 도움이 될 수 없습니다.
나는 논쟁하지 않을 것이다 왜냐하면 동의한다. 네 - 그렇습니다! 하지만!
다시 그리기로 어떻게든 해결( https://www.mql5.com/ru/articles/174 )
관심을 가져주셔서 감사합니다!
1. 모든 계정을 삭제하고 터미널을 닫습니다. 열었습니다. 차트가 있는 모든 창에서: "WAIT FOR UPDATES". 오래 기다렸는데.. 하루 반 만에 진드기가 올라와서 히스토리를 불러와야 한다고 생각했다. 그러나 기적은 일어나지 않았습니다. 계정 없음 - 차트 시각화 없음? 아니면 버그입니까? 버그라면 고쳐주세요. 그렇지 않은 경우 무엇이 잘못되었는지 설명하십시오.
2. 새 데모 계정을 만들었습니다. 터미널을 로드할 때 창의 수는 동일하게 유지되었지만 이제 모든 템플릿이 지옥에 갔다. 내가 오래된 계정을 강타한다고 해서 차트에서 이전에 만든 모든 그래픽 구성 을 거부한다는 의미는 아닙니다! 뻔하지 않습니까?! 물론 만일의 경우를 대비하여 템플릿을 저장하지만 대체로 터미널을 업데이트할 뿐만 아니라 닫고 다시 열 때 템플릿이 사라지지 않는다는 사실에 이미 익숙해져 있습니다. 마지막으로 빌드합니다. 문제를 해결하세요.
3. 때때로 우리 집 지붕 아래에서 전압이 점프합니다. 아직 UPS가 없습니다. 기계가 다운되고 OS(Windows XP SP2)를 로드한 후 터미널을 정상적으로 닫지 않고 마지막 세션(모든 것이 종료된)에서 만든 차트의 모든 그래픽 구성이 사라집니다. 터미널을 런칭한 후 나는 한 발짝 뒤로 물러나 마지막에서 두 번째로 살아남은 건축물로 돌아간다. 얼마 전에 비슷한 문제에 대해 읽은 적이 있는데, 차트와 함께 창의 위치를 저장하는 것 같습니다. 제거 여부 - 잘 모르겠습니다. 귀찮게하지 않았기 때문에 알아보려고하지 않았습니다. 그러나 마지막 공사가 날아간다는 사실에 대해 나는 침묵하지 않았습니다. 이것이 나에게 최대한 영향을 미쳤기 때문입니다. 가능한 경우 문제를 해결하십시오.
오래 전(노예제가 폐지되기 훨씬 이전에) 저는 개발자들에게 MT4에서 마이너스 잔액의 급증을 제거하도록 요청했으며 MT5에서는 이것이 근절되고 더욱 더 그러할 것이라는 큰 희망을 표명했습니다. 하지만 MT5에서 1:500의 레버리지로 계정을 등록할 수 있는 기회가 도래하면서 확인할 수 있는 기회가 생겼습니다. 결과(풀로트 플레이):
개발자가 내 요청을 잊어버렸는지, 보류했는지, 아니면 근본적으로 문제를 해결할 수 없는지 모르겠습니다. 그러나 요청 자체는 분명합니다.