#property version "1.00"
#property indicator_separate_window
#property indicator_buffers 2
#property indicator_plots 1
#property indicator_type1 DRAW_LINE
#property indicator_color1 Lime
input string Symbol1= "GBPCHF" ; // Символ №1
input datetime DateStart= D'01.01.2011 00:00:00' ; // Стартовая дата
//input bool IsStdDev=true; // Включение StdDev
input int ExtStdDevPeriod= 20 ; // Период
input ENUM_MA_METHOD ExtStdDevMAMethod= MODE_SMA ; // Метод МА
input ENUM_APPLIED_PRICE ExtStdDevAppliedPrice= PRICE_CLOSE ; // Тип цены
input int ExtStdDevShift= 0 ; // Смещение в будущее
double Sum0Buffer[];
double ExtStdDev1Buffer[];
int StdDev1Handle= INVALID_HANDLE ;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit ()
{
//--- indicator buffers mapping
SetIndexBuffer ( 0 ,Sum0Buffer, INDICATOR_DATA );
SetIndexBuffer ( 1 ,ExtStdDev1Buffer, INDICATOR_CALCULATIONS );
ArrayInitialize (Sum0Buffer, 0.0 );
ArrayInitialize (ExtStdDev1Buffer, 0.0 );
StdDev1Handle= iStdDev (Symbol1, 0 ,ExtStdDevPeriod,ExtStdDevShift,ExtStdDevMAMethod,ExtStdDevAppliedPrice);
//---
return ( 0 );
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate ( const int rates_total,
const int prev_calculated,
const datetime &time[],
const double &open[],
const double &high[],
const double &low[],
const double &close[],
const long &tick_volume[],
const long &volume[],
const int &spread[])
{
//---
if (StdDev1Handle== INVALID_HANDLE || StdDev1Handle== 0 )
{
StdDev1Handle= iStdDev (Symbol1, 0 ,ExtStdDevPeriod,ExtStdDevShift,ExtStdDevMAMethod,ExtStdDevAppliedPrice);
return (rates_total);
}
int Copy= CopyBuffer (StdDev1Handle, 0 ,DateStart, TimeCurrent (),ExtStdDev1Buffer);
if (Copy<= 0 ) return (rates_total);
//ArraySetAsSeries(ExtStdDev1Buffer,true);
ArraySetAsSeries (Sum0Buffer,true);
for ( int i=Copy- 1 ; i>= 0 ; i--)
{
Sum0Buffer[i]=ExtStdDev1Buffer[i];
}
//--- return value of prev_calculated for next call
return (rates_total);
}
//+------------------------------------------------------------------+

Test Account 2011.01.11 11:47 #2577

이러한 변경을 시도하십시오.

#property indicator_buffers 1
// SetIndexBuffer(1,ExtStdDev1Buffer,INDICATOR_CALCULATIONS);
ArraySetAsSeries (ExtStdDev1Buffer,true);
ArraySetAsSeries (Sum0Buffer,true);

Sergey Gritsay 2011.01.11 12:17 #2578

도와 주셔서 감사합니다. 이제 모든 것이 작동합니다.

Maxim 2011.01.11 12:52 #2579

--- 2011.01.11 13:45 #2580

이것은 MT4 이후로 모두에게 관심이 있습니다.
빌드 375. 여러분 개발자:
1) 테스트 실행 중에 선택적 렌더링 비활성화를 반환할 예정입니까?
글쎄요, 많은 분들이 이미 문의를 주셨는데요... 이 창을 닫는 데 시간이 정말 많이 걸립니다!!!
2) 최적화 과정에서 테스터에서 경과 시간과 남은 시간 예측에 대한 정보를 반환해 주세요.
1) 시각화는 나중에 수행됩니다.
2) 더블 클릭하여 테스트 창을 최소화하면 다음과 같이 표시됩니다.
포인트 1 감사합니다. 2번은 이해가 안가네요. Stategy 테스터 창에는 닫기 버튼만 있습니다. 여기저기 클릭했습니다.
설정 탭에 패스 수가 표시되는 프로세스가 있지만 시간이 없습니다. 그리고 MT4에서는...
테스터가 실행 중인 상태에서 "Strategy Tester" 창의 제목을 클릭하거나 탭 옆의 여유 공간을 클릭합니다.
시간에 대한 정보를 예전으로 되돌리는 것이 합리적이라고 생각합니다.
나는 최소화된 창으로 작업하지 않습니다. 또한 최소화를 적용하면
Strategy Tester 창은 이전 구성(크기, 위치)을 잊어버립니다.
이해하도록 도와주세요. 확인하기 위해 간단한 칠면조를 작성했습니다. 어레이를 올바르게 뒤집을 수 없습니다. 다음은 최종 사진입니다.
이러한 변경을 시도하십시오.
나는 항상 그런 질문에 관심이 있었습니다. 정수 100, 200 등이 가격 척도(차트에)에 표시되지 않는 이유는 무엇입니까? 편리하고 친숙하기 때문에
