오류, 버그, 질문 - 페이지 247

Victor Kirillin 2010.12.24 19:22 #2461

denkir : 아마도 이것을 추가해야 할 것입니다:

그러나 나는 언급 된 클래스의 객체 가 필요하지 않습니다 . 그리고 내가 설명한 기본 유형 string 에 대한 간단한 함수가 필요합니다.

EnumToString과 같은 기능이 있습니다.

Aleksandr Chugunov 2010.12.24 20:07 #2462

uncleVic : EnumToString과 같은 기능이 있습니다.

도움말에는 그러한 기능이 없지만 사이트에는 ....

Victor Kirillin 2010.12.24 20:13 #2463

AlexSTAL : 도움말에는 그러한 기능이 없지만 사이트에는 ....

따를 것이다. 업데이트.

vda 2010.12.24 20:14 #2464

전문가가 어떻게 되는지 모르지만 이 사이트에서 사이트가 유연하다는 것을 읽었습니다. 업데이트 가능한 리소스이며 디렉토리는 디렉토리일 뿐입니다. 저것들. 도움말보다 프로그래머 포럼의 도움말을 신뢰하는 것이 좋습니다. 핸드북에서!

Rashid Umarov 2010.12.24 20:35 #2465

alexluek : 전문가가 어떻게 되는지 모르지만 이 사이트에서 사이트가 유연하다는 것을 읽었습니다. 업데이트 가능한 리소스이며 디렉토리는 디렉토리일 뿐입니다. 저것들. 도움말보다 프로그래머 포럼의 도움말을 신뢰하는 것이 좋습니다. 핸드북에서!

MQL5 도움말 파일을 삭제하고 MetaEditor 5에서 F1을 누르십시오. 온라인 버전에 해당하는 최신 버전이 다운로드됩니다.

Документация по MQL5: Файловые операции / FileDelete
www.mql5.com
Файловые операции / FileDelete - Документация по MQL5

Mykola Demko 2010.12.24 21:34 #2466

mql5 : 예, 실수입니다. 빌드 릴리스 후에 수정하겠습니다.

당신이 그것을 사용할 수 있는 한

a. set (( int ) 1 ,( int ) 2 ,Long);

그건 그렇고, long 과 ulong 사이의 오버로딩은 그러한 호출에도 작동하지 않습니다.

Aleksandr Chugunov 2010.12.24 23:02 #2467

uncleVic : 따를 것이다. 업데이트.

정말 죄송합니다... 이 함수가 어디에도 선언되어 있지 않으면 어떻게 알 수 있나요???

귀하의 게시물:

삼촌 빅 : EnumToString과 같은 기능이 있습니다.

이 특별한 경우에는 "이 기능을 문서에 포함하는 것을 잊었습니다" 또는 "방금 이 기능을 추가했습니다"를 사용해야 합니다...

Denis Kirichenko 2010.12.24 23:25 #2468

Yedelkin : ... PeriodStr 메서드인 클래스 메서드에 도달하려면 해당 클래스를 선언해야 합니다. 이 경우 CIndicator 클래스( MQL5 Reference / Standard Library / Classes for Working with Indicators / Base Classes / CIndicator ). 안 그래?

그래서! 누군가의 메서드를 사용하려면 해당 클래스의 인스턴스를 선언해야 합니다.

Denis Kirichenko 2010.12.24 23:26 #2469

uncleVic : EnumToString과 같은 기능이 있습니다.

대단히 감사합니다 - 이것은 저에게 최고의 선택입니다 :-)

Yedelkin 2010.12.24 23:29 #2470

AlexSTAL : 정말 죄송합니다... 이 함수가 어디에도 선언되어 있지 않으면 어떻게 알 수 있나요???

귀하의 게시물:

이 특별한 경우에는 "이 기능을 문서에 포함하는 것을 잊었습니다" 또는 "방금 이 기능을 추가했습니다"를 사용해야 합니다...

남보다 자신을 우월하게 생각할 필요는 없다...

당신은 완전히 옳지 않습니다. 기능은 14.12( https://www.mql5.com/ru/forum/23/page10/#comment_37671 )에 나타났지만 로컬 터미널의 도움말은 아직 업데이트되지 않았습니다.

Список изменений в билдах MetaTrader 5 Client Terminal
www.mql5.com
Автоматическое обновление доступно через систему LiveUpdate:.
