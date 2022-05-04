오류, 버그, 질문 - 페이지 123 1...116117118119120121122123124125126127128129130...3184 새 코멘트 Prival 2010.09.08 21:36 #1221 개발자가 알아낼 수 있도록 하십시오. 여기에 이 스크립트의 3번 실행 화면이 있습니다. 불행히도 그것은 나를 위해 작동하지 않습니다 Test Account 2010.09.09 10:01 #1222 Prival : 버그 - 이전에는 작동했지만 지금은 작동하지 않습니다. 메시지 주셔서 감사합니다. 추구합니다. retired 2010.09.09 10:51 #1223 PrintCheckResult 메서드에서 작은 버그를 찾았습니다(Trade.mqh 파일, Trade 클래스, CTrade 클래스). 무효 CTrade::PrintCheckResult(무효) const { printf("검사결과"); // printf("%d,%f,%f,%f,%f,%f,%f,'%s'", - 끝에서 두 번째 매개변수가 중복됨 printf("%d,%f,%f,%f,%f,%f,'%s'", m_check_result.retcode,m_check_result.balance,m_check_result.equity, m_check_result.margin,m_check_result.margin_free,m_check_result.margin_level, m_check_result.comment); } 줄 대신: printf("%d,%f,%f,%f,%f,%f,%f,'%s'", 내가 주석 처리함 라인이어야 합니다: printf("%d,%f,%f,%f,%f,%f,'%s'", 확인하면 수정된 기능이 올바르게 작동합니다. Ilyas 2010.09.09 11:14 #1224 Prival : 버그 - 이전에는 작동했지만 지금은 작동하지 않습니다. 메시지 주셔서 감사합니다. 다음 업데이트에서 사용할 수 있습니다. 현재 버전에서 작동하도록 하려면 일반적으로 상수 또는 곱셈에 대해 명시적 캐스팅을 사용하세요. void OnStart() { // вот так работает Print(TimeCurrent()+2*PeriodSeconds(PERIOD_D1)); // а вот так нет (а раньше работало) datetime time_end=0; time_end=TimeCurrent()+ (long) 2*PeriodSeconds(PERIOD_D1); Print(time_end); } Test Account 2010.09.09 11:14 #1225 retired : PrintCheckResult 메서드에서 작은 버그를 찾았습니다(Trade.mqh 파일, Trade 클래스, CTrade 클래스). 메시지 주셔서 감사합니다. 곧 수정됩니다. Prival 2010.09.09 13:11 #1226 mql5 : 메시지 주셔서 감사합니다. 다음 업데이트에서 사용할 수 있습니다. 현재 버전에서 작동하도록 하려면 일반적으로 상수 또는 곱셈에 대해 명시적 캐스팅을 사용하세요. 고맙습니다. 내가 올바르게 이해했다면 이것은 유형 캐스팅 때문이었습니다. 컴파일시 이런 메시지가 없는게 아쉽네요, 찾기 쉬울꺼에요 Документация по MQL5: Основы языка / Типы данных / Приведение типов www.mql5.com Основы языка / Типы данных / Приведение типов - Документация по MQL5 Ilyas 2010.09.09 14:03 #1227 Prival : 고맙습니다. 내가 올바르게 이해했다면 이것은 유형 캐스팅 때문이었습니다. 컴파일시 이런 메시지가 없는게 아쉽네요, 찾기 쉬울꺼에요 귀하의 코드는 정확합니다. 맹세할 것은 없습니다. 오류는 실제로 x64에서 피연산자를 캐스팅하는 데 있으며 수정되었습니다. 업데이트를 기다리십시오. retired 2010.09.10 07:19 #1228 ENUM_TRADE_RETURN_CODES 오류를 올바르게 처리하려면 오류를 올바르게 해석해야 합니다. 자세한 설명에 자료가 있습니까? 특히 다음 오류는 완전히 이해되지 않습니다. 10008 TRADE_RETCODE_PLACED 주문 완료 10021 TRADE_RETCODE_PRICE_OFF 요청을 처리할 따옴표가 없습니다. 10028 TRADE_RETCODE_LOCKED 처리를 위해 차단된 요청 10029 TRADE_RETCODE_FROZEN 주문 또는 위치가 동결됨 누구든지 이 질문에 도움을 줄 수 있습니까? [삭제] 2010.09.10 09:03 #1229 retired : ENUM_TRADE_RETURN_CODES 오류를 올바르게 처리하려면 오류를 올바르게 해석해야 합니다. 자세한 설명에 자료가 있습니까? 특히 다음 오류는 완전히 이해되지 않습니다. 10008 TRADE_RETCODE_PLACED 주문 완료 10021 TRADE_RETCODE_PRICE_OFF 요청을 처리할 따옴표가 없습니다. 10028 TRADE_RETCODE_LOCKED 처리를 위해 차단된 요청 10029 TRADE_RETCODE_FROZEN 주문 또는 위치가 동결됨 누구든지 이 질문에 도움을 줄 수 있습니까? 위의 모든 것은 서버가 터미널 요청에 대한 응답으로 반환하는 코드를 나타냅니다. 따라서 "무역 서버 반환 코드" 섹션에 모든 것이 제공됩니다. 목록에 오류만 포함되어 있지 않다고 가정하는 것이 논리적일 것입니다. 이제 순서대로 에 관하여 10008 TRADE_RETCODE_PLACED 주문 완료 이 응답이 단순한 오류가 아니라 단순히 주문이 성공적으로 배치되었음을 클라이언트(거래 터미널)에 알리는 것이라고 가정하는 것이 논리적입니다. 이 경우 세 가지 방법으로 수행할 수 있습니다. 1. 응답을 전혀 처리하지 마십시오. 2. OnTrade() 블록에서 주문하는 프로세스 - 상당히 수용 가능하지만 제 생각에는 그다지 올바른 옵션이 아닙니다. 3. 주문한 곳에서 답변 처리 - 제 생각에는 기계 거래를 처리하는 가장 최적의 방법입니다. 추신 나는 거래 작업이 수행 된 장소에서 서버의 응답을 처리하고 상인, 서버 또는 기타 Expert Advisors의 행동 결과를 포착하기 위해 OnTrade()에서 처리하는 것을 선호합니다. 예를 들어, OnTrade에서 거래자의 거래 작업(주문 배치 또는 삭제, 포지션 작업)을 파악할 수 있습니다. 에 관하여 10029 TRADE_RETCODE_FROZEN 주문 또는 위치가 동결됨 특정 수준에 도달하면 위치 또는 주문이 "동결"됩니다(이와 관련된 모든 작업은 금지됨). 이 수준은 서버가 주문 또는 위치에 대한 모든 작업을 금지하는 현재 가격까지의 거리를 나타냅니다. 이 거리는 포인트로 측정되며 각 문자에 대해 설정됩니다. SYMBOL_TRADE_FREEZE_LEVEL 매개변수 와 함께 SymbolInfoInteger() 를 사용하여 찾을 수 있습니다 . 서버에서 이러한 응답을 받은 경우 다음 두 가지 중 하나가 발생할 때까지 기다려야 합니다. 1. 가격은 필요한 거리( 심볼의 속성에 표시된 것보다 큼)로 이동하지 않습니다 . 2. 순서나 위치는 그 안에 명시된 조건을 충족하지 않습니다. 에 관하여 10021 TRADE_RETCODE_PRICE_OFF 요청을 처리할 따옴표가 없습니다. 아마도 그러한 응답을 받았을 때 기호의 이름을 확인하고(만일을 대비하여) 기호가 선택되어 있는지(테스터 및 만화와 관련이 있음), 다음을 포함한 이력이 있는지 확인해야 합니다. 서버(업로드해야 하는 경우), 아마도 시장이 열려 있고 상품에서 거래가 가능한지 확인하십시오. 추신 여기에서 개발자와 명확히해야하지만 스윙은 무엇입니까 10028 TRADE_RETCODE_LOCKED 처리를 위해 차단된 요청 이것은 아마도 위에 나열된 서버 응답 중 가장 구체적일 것입니다. 여기, 아마도 개발자의 설명이 필요할 것입니다 (특정 시간 동안 기다릴 가치가 가장 크다고 가정 할 것입니다) ... 자동 거래의 미래 루프 및 주문 마감 FAQ 작성에 대한 Subbotnik(자주 retired 2010.09.10 09:29 #1230 Interesting : 에 관하여 10029 TRADE_RETCODE_FROZEN 주문 또는 위치가 동결됨 특정 수준에 도달하면 위치 또는 주문이 "동결"됩니다(이와 관련된 모든 작업은 금지됨). 이 수준은 서버가 주문 또는 위치에 대한 모든 작업을 금지하는 현재 가격까지의 거리를 나타냅니다. 이 거리는 포인트로 측정되며 각 문자에 대해 설정됩니다. PrintCheckResult 메서드에서 작은 버그를 찾았습니다(Trade.mqh 파일, Trade 클래스, CTrade 클래스).
무효 CTrade::PrintCheckResult(무효) const
{
printf("검사결과");
// printf("%d,%f,%f,%f,%f,%f,%f,'%s'", - 끝에서 두 번째 매개변수가 중복됨
printf("%d,%f,%f,%f,%f,%f,'%s'",
m_check_result.retcode,m_check_result.balance,m_check_result.equity,
m_check_result.margin,m_check_result.margin_free,m_check_result.margin_level,
m_check_result.comment);
}
줄 대신: printf("%d,%f,%f,%f,%f,%f,%f,'%s'", 내가 주석 처리함
라인이어야 합니다: printf("%d,%f,%f,%f,%f,%f,'%s'",
확인하면 수정된 기능이 올바르게 작동합니다.
메시지 주셔서 감사합니다. 다음 업데이트에서 사용할 수 있습니다. 현재 버전에서 작동하도록 하려면 일반적으로 상수 또는 곱셈에 대해 명시적 캐스팅을 사용하세요.
{
// вот так работает
Print(TimeCurrent()+2*PeriodSeconds(PERIOD_D1));
// а вот так нет (а раньше работало)
datetime time_end=0;
time_end=TimeCurrent()+ (long) 2*PeriodSeconds(PERIOD_D1);
Print(time_end);
}
메시지 주셔서 감사합니다.
곧 수정됩니다.
메시지 주셔서 감사합니다. 다음 업데이트에서 사용할 수 있습니다. 현재 버전에서 작동하도록 하려면 일반적으로 상수 또는 곱셈에 대해 명시적 캐스팅을 사용하세요.
고맙습니다. 내가 올바르게 이해했다면 이것은 유형 캐스팅 때문이었습니다. 컴파일시 이런 메시지가 없는게 아쉽네요, 찾기 쉬울꺼에요
위의 모든 것은 서버가 터미널 요청에 대한 응답으로 반환하는 코드를 나타냅니다. 따라서 "무역 서버 반환 코드" 섹션에 모든 것이 제공됩니다.
목록에 오류만 포함되어 있지 않다고 가정하는 것이 논리적일 것입니다.
이제 순서대로
에 관하여
10008
TRADE_RETCODE_PLACED
주문 완료
이 응답이 단순한 오류가 아니라 단순히 주문이 성공적으로 배치되었음을 클라이언트(거래 터미널)에 알리는 것이라고 가정하는 것이 논리적입니다.
이 경우 세 가지 방법으로 수행할 수 있습니다.
1. 응답을 전혀 처리하지 마십시오.
2. OnTrade() 블록에서 주문하는 프로세스 - 상당히 수용 가능하지만 제 생각에는 그다지 올바른 옵션이 아닙니다.
3. 주문한 곳에서 답변 처리 - 제 생각에는 기계 거래를 처리하는 가장 최적의 방법입니다.
추신
나는 거래 작업이 수행 된 장소에서 서버의 응답을 처리하고 상인, 서버 또는 기타 Expert Advisors의 행동 결과를 포착하기 위해 OnTrade()에서 처리하는 것을 선호합니다.
예를 들어, OnTrade에서 거래자의 거래 작업(주문 배치 또는 삭제, 포지션 작업)을 파악할 수 있습니다.
에 관하여
10029
TRADE_RETCODE_FROZEN
주문 또는 위치가 동결됨
특정 수준에 도달하면 위치 또는 주문이 "동결"됩니다(이와 관련된 모든 작업은 금지됨).
이 수준은 서버가 주문 또는 위치에 대한 모든 작업을 금지하는 현재 가격까지의 거리를 나타냅니다. 이 거리는 포인트로 측정되며 각 문자에 대해 설정됩니다.
SYMBOL_TRADE_FREEZE_LEVEL 매개변수 와 함께 SymbolInfoInteger() 를 사용하여 찾을 수 있습니다 .
서버에서 이러한 응답을 받은 경우 다음 두 가지 중 하나가 발생할 때까지 기다려야 합니다.
1. 가격은 필요한 거리( 심볼의 속성에 표시된 것보다 큼)로 이동하지 않습니다 .
2. 순서나 위치는 그 안에 명시된 조건을 충족하지 않습니다.
에 관하여
10021
TRADE_RETCODE_PRICE_OFF
요청을 처리할 따옴표가 없습니다.
아마도 그러한 응답을 받았을 때 기호의 이름을 확인하고(만일을 대비하여) 기호가 선택되어 있는지(테스터 및 만화와 관련이 있음), 다음을 포함한 이력이 있는지 확인해야 합니다. 서버(업로드해야 하는 경우), 아마도 시장이 열려 있고 상품에서 거래가 가능한지 확인하십시오.
추신
여기에서 개발자와 명확히해야하지만
스윙은 무엇입니까
10028
TRADE_RETCODE_LOCKED
처리를 위해 차단된 요청
이것은 아마도 위에 나열된 서버 응답 중 가장 구체적일 것입니다. 여기, 아마도 개발자의 설명이 필요할 것입니다 (특정 시간 동안 기다릴 가치가 가장 크다고 가정 할 것입니다) ...
자세한 답변 감사합니다. 코드 "10029: TRADE_RETCODE_FROZEN: 주문 또는 위치가 동결됨"은 이해할 수 있습니다.
그러나 나머지에 대한 질문은 남아 있습니다(가정이 아닌 정확한 답변을 듣고 싶습니다).
특히 "10008: 주문 완료"가 무엇을 의미하는지 완전히 명확하지 않습니다. 주문이 서버에 대기할 때 티켓이 할당되고 코드 "10009: TRADE_RETCODE_DONE: 주문 완료"가 반환되기 때문입니다.