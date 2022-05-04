오류, 버그, 질문 - 페이지 248 1...241242243244245246247248249250251252253254255...3184 새 코멘트 Renat Fatkhullin 2010.12.24 23:29 #2471 AlexSTAL : 정말 죄송합니다... 이 함수가 어디에도 선언되어 있지 않으면 어떻게 알 수 있나요??? 귀하의 게시물: 이 특별한 경우에는 "이 기능을 문서에 포함하는 것을 잊었습니다" 또는 "방금 이 기능을 추가했습니다"를 사용해야 합니다... 열거형 문자열 : 온라인 문서에서 온라인 검색에서 368 빌드가 있는 MetaEditor에서 Aleksandr Chugunov 2010.12.25 08:38 #2472 Renat : 열거형 문자열 : 온라인 문서에서 온라인 검색에서 368 빌드가 있는 MetaEditor에서 1) 스크린 370 빌드를 줬는데... 그래서 웬일인지 도움말 파일이 10일 동안 업데이트되지 않았습니다... 예, 확인했습니다... 370 - 도움말이 오래되었고 업데이트되지 않았습니다... 두 번 열림/닫힘 - 침묵... 첫 번째 metaeditor_Russian.chm 파일 삭제 - 업데이트됨.... 그 전에 나는 "나중에 다시 시작" 버튼(새 도움말을 로드한 후 또는 무엇이든 호출됨)을 클릭했지만 동시에 도움말을 호출했습니다. 아마도 이 일련의 작업이 문제일까요? 2) 그리고 여기에 또 다른 일이 있습니다... MetaEditor가 처음에는 시작되지 않고 두 번째만 시작하는 경우가 있습니다(매우 자주는 아니지만). 3) https://www.mql5.com/ru/forum/2788/page2/#comment_38277 주제에서 나에게 제공된 " 파생 클래스 포인터에 대한 기본 클래스 포인터 유형 캐스팅" 섹션에 예제를 추가합니다. 브로커의 ; 그들은 "제로섬 무료로 어드바이저를 작성해 드립니다 포럼을 어지럽히 지 않도록 [삭제] 2010.12.25 11:02 #2475 AlexSTAL : 뭐 제가 키가 작은것도 아니고.. 낮에 프로그램을 리로딩 하지도 않고.. 재부팅을 해봤는데 파일이 안올라오네요.... 컴퓨터를 재부팅했지만 다운로드했지만 여전히 업데이트되지 않았습니다 .... 그러면 이것은 새로운 것이며, 로드되는 파일과 동시에 업데이트되지 않는 파일을 본 적이 없습니다. 위에서 말했듯이 온라인 버전의 도움말로 전환했지만 후회하지 않습니다. Mykola Demko 2010.12.25 16:22 #2476 주석 처리된 모든 함수에 대해 컴파일러는 'func'를 맹세합니다. 동일한 매개변수를 사용하여 오버로드된 함수 에 대한 모호한 호출 class CA { public : void func( bool &n){n=n+ 1 ; Print ( "перегрузка bool " ,n);}; void func( char &n){n=n+ 1 ; Print ( "перегрузка char " ,n);}; void func( uchar &n){n=n+ 1 ; Print ( "перегрузка uchar " ,n);}; void func( short &n){n=n+ 1 ; Print ( "перегрузка short " ,n);}; void func( ushort &n){n=n+ 1 ; Print ( "перегрузка ushort " ,n);}; void func( int &n){n=n+ 1 ; Print ( "перегрузка int " ,n);}; void func( uint &n){n=n+ 1 ; Print ( "перегрузка uint " ,n);}; void func( color &n){n=n+ 1 ; Print ( "перегрузка color " ,n);}; void func( long &n){n=n+ 1 ; Print ( "перегрузка long " ,n);}; void func( ulong &n){n=n+ 1 ; Print ( "перегрузка ulong " ,n);}; void func( datetime &n){n=n+ 1 ; Print ( "перегрузка datetime " ,n);}; void func( float &n){n=n+ 1 ; Print ( "перегрузка float " ,n);}; void func( double &n){n=n+ 1 ; Print ( "перегрузка double " ,n);}; void func( string &n){n=n+ 1 ; Print ( "перегрузка string " ,n);}; }; //+------------------------------------------------------------------+ //| | //+------------------------------------------------------------------+ void OnStart () { CA a; bool t0= 0 ; char t1= 1 ; uchar t2= 2 ; short t3= 3 ; ushort t4= 4 ; int t5= 5 ; uint t6= 6 ; color t7= 7 ; long t8= 8 ; ulong t9= 9 ; datetime t10= 10 ; float t11= 11 ; double t12= 12 ; string t13= 13 ; a.func(t0); Print ( "bool " ,t0); //a.func(t1); Print("char ",t1); //a.func(t2); Print("uchar ",t2); //a.func(t3); Print("short ",t3); //a.func(t4); Print("ushort ",t4); //a.func(t5); Print("int ",t5); //a.func(t6); Print("uint ",t6); a.func(t7); Print ( "color " ,t7); //a.func(t8); Print("long ",t8); //a.func(t9); Print("ulong ",t9); a.func(t10); Print ( "datetime " ,t10); a.func(t11); Print ( "float " ,t11); a.func(t12); Print ( "double " ,t12); a.func(t13); Print ( "string " ,t13); } Ilyas 2010.12.25 22:25 #2477 Urain : 주석 처리된 모든 함수에 대해 컴파일러는 'func'를 맹세합니다. 동일한 매개변수를 사용하여 오버로드된 함수에 대한 모호한 호출 감사합니다. 수정하겠습니다. Errors, bugs, questions MQL4 마스터에 대한 질문입니다. 포럼을 어지럽히 지 않도록 Errors, bugs, questions MQL4 마스터에 대한 질문입니다. 포럼을 어지럽히 지 않도록 Rashid Umarov 2010.12.26 15:14 #2479 KffAlex : 메타에디터 5.0 빌드 370 친애하는 전문가 여러분! 버그인지 아닌지?! 함수는 라이브러리에 있고 프로그램 본문에 있었습니다(거기서 작동했습니다). 여러 프로그램에서 사용하기 때문에 제거되었습니다. 승격한 결과는 어떤 식으로든 유쾌하지 않지만 1.#INF와 같습니다. 나는 이것이 무한하다는 것을 이해합니다. 그리고 해당 함수 결과: 2010.12.26 13:52:51 A-BarsInterpreter2 (EURUSD,M15) 0.081 0, 하지만 810이어야 합니다. 코드를 올바르게 붙여 넣으십시오 . 그리고 우선 _Digits 값을 기록하십시오. MQL5.community - Памятка пользователя 2010.02.23MetaQuotes Software Corp.www.mql5.com Вы недавно зарегистрировались и у вас возникли вопросы: Как вставить картинку в сообщение на форуме, как красиво оформить исходный код MQL5, где находятся ваши Личные сообщения? В этой статье мы подготовили для вас несколько практических советов, которые помогут быстрее освоиться на сайте MQL5.community и позволят в полной мере воспользоваться доступными функциональными возможностями. 1) 스크린 370 빌드를 줬는데...
그래서 웬일인지 도움말 파일이 10일 동안 업데이트되지 않았습니다...
예, 확인했습니다... 370 - 도움말이 오래되었고 업데이트되지 않았습니다... 두 번 열림/닫힘 - 침묵... 첫 번째 metaeditor_Russian.chm 파일 삭제 - 업데이트됨....
그 전에 나는 "나중에 다시 시작" 버튼(새 도움말을 로드한 후 또는 무엇이든 호출됨)을 클릭했지만 동시에 도움말을 호출했습니다. 아마도 이 일련의 작업이 문제일까요?
2) 그리고 여기에 또 다른 일이 있습니다... MetaEditor가 처음에는 시작되지 않고 두 번째만 시작하는 경우가 있습니다(매우 자주는 아니지만).
3) https://www.mql5.com/ru/forum/2788/page2/#comment_38277 주제에서 나에게 제공된 " 파생 클래스 포인터에 대한 기본 클래스 포인터 유형 캐스팅" 섹션에 예제를 추가합니다.
((CPatternWW *)X).Value = 3 ;
물론, 당신의 맥락에서.
1. 도움말은 온라인 버전에서 먼저 업데이트되고 잠시 후 도움말 파일이 업데이트됩니다(적어도 이전 버전).
이러한 이유로 "문서" 섹션에서만 최신 도움말을 오랫동안 찾고 있었습니다.
2. 내가 기억하는 한 현재 도움말 파일을 다운로드한 후에는 필수 재부팅이 필요하므로 "나중에 다시 시작"은 도움말 업데이트를 허용하지 않을 수 있습니다.
글쎄요, 역시 키가 작지 않은데... 낮에 프로그램을 리로딩 하지 않고... 그리고 재부팅을 해봤는데 파일이 업데이트가 안되네요....
컴퓨터를 재부팅했는데도 다운로드되었지만 여전히 업데이트되지 않았습니다.
그러면 이것은 새로운 것이며, 로드되는 파일과 동시에 업데이트되지 않는 파일을 본 적이 없습니다.
위에서 말했듯이 온라인 버전의 도움말로 전환했지만 후회하지 않습니다.
주석 처리된 모든 함수에 대해 컴파일러는 'func'를 맹세합니다. 동일한 매개변수를 사용하여 오버로드된 함수 에 대한 모호한 호출
친애하는 전문가 여러분! 버그인지 아닌지?! 함수는 라이브러리에 있고 프로그램 본문에 있었습니다(거기서 작동했습니다). 여러 프로그램에서 사용하기 때문에 제거되었습니다.
승격한 결과는 어떤 식으로든 유쾌하지 않지만 1.#INF와 같습니다. 나는 이것이 무한하다는 것을 이해합니다. 그리고 해당 함수 결과:
2010.12.26 13:52:51 A-BarsInterpreter2 (EURUSD,M15) 0.081 0, 하지만 810이어야 합니다.
// 포인트를 숫자로 변환//+----------------------------------------------- -------------------------------------------------- ------+
int MathPointToInt(더블 A) 내보내기
{
int B=int(A*MathPow(10,_Digits));
인쇄(A," ",B);
반환(B);
}
역함수는 분명히 작동하지만...
//금액을 포인트로 환산
//+----------------------------------------------- -------------------------------------------------- ------+
이중 MathIntToPoint(int A) 내보내기
{
더블 B=NormalizeDouble(A*MathPow(10,-_Digits),_Digits);
Print("MathIntToPoint=",A," ",B);
반환(B);
}
???
자세한 내용을 입력하세요. 비트니스, 빌드, OS...
코드를 제공할 수 있습니까?
지금까지 동작이 재현되지 않았습니다.