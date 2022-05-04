오류, 버그, 질문 - 페이지 255 1...248249250251252253254255256257258259260261262...3184 새 코멘트 Renat Fatkhullin 2011.01.04 18:46 #2541 "프로필"을 사용해보십시오. 테이블/시트와 유사한 기능을 제공합니다. zloymudvin 2011.01.04 18:53 #2542 Renat : "프로필"을 사용해보십시오. 테이블/시트와 유사한 기능을 제공합니다. 감사해요. 사실, 사소한 일이지만 패널에 프로필 관리 버튼을 두지 않는 것이 유감입니다. 더 주목할만한 것입니다. vicondi 2011.01.04 19:07 #2543 컴파일 후: 트리 최적화 오류 1 1 변경된 코드보다 더 큰 코드 블록을 제거해도 상황이 해결되지 않았습니다. 최적화를 비활성화할 수 있습니까? 그리고 이 최적화 트리가 "성장"할 수 있는 높이는 어느 정도입니까? 그것을 피하는 방법? [삭제] 2011.01.04 21:07 #2544 세 가지 질문이 나타났습니다. 1) 위에 사람이 쓴 최적화는 무엇이며, 계산 속도와 프로그램 속도(객체 생성 및 초기화)에 영향을 미치나요? 예를 들어 BASIC 6에서는 "빠른 코드" 컴파일 옵션을 활성화할 수 있었습니다. MKL5에서 가능한가요? 2) Dear Renat은 이제 계산이 빠르게 수행되고 dll이 필요하지 않다고 말했습니다. 누군가가 속도를 C++ dll과 비교했습니다. 차이점은 무엇입니까? 왜냐하면 질문이 유휴 상태가 아니기 때문입니다. 내가 디자인 하는 TS의 첫 번째 블록은 몇 시간 동안 계산되지만 처음에는 두 개의 촛불이 나타나는 사이에 실시간으로 계산하는 시간을 갖고 싶었습니다. 계산을 dll로 옮길 가치가 있습니까? 3) 어떻게 프로그램 속도를 높일 수 있습니까? 답변해주신 모든 분들께 감사드립니다. 새해 복 많이 받으시고 즐거운 성탄절 보내세요! 스토캐스틱 연습, 반성, 토론을 통한 거래와 관련된 어떤 방식으로든 vicondi 2011.01.04 22:11 #2545 // входные параметры индикатора input bool inp_FLine = true; input int inp_FLine_width = 1 ; input ENUM_LINE_STYLE inp_FLine_style = STYLE_SOLID ; input color inp_FLine_col = DeepPink ; // клоны входных параметров bool FLine; int FLine_width; ENUM_LINE_STYLE FLine_style; color FLine_col; int OnInit () { // инициализация клонов входными параметрами PLine = inp_PLine; FLine_width = inp_FLine_width; PLine_style = inp_PLine_style; PLine_col = inp_PLine_col; } int OnCalculate () { if (PLine) { FLine_width = Func(FLine_width); PLine_style = Func(PLine_style); PLine_col = Func(PLine_col); } // применение новых значений SetParam(FLine_width,PLine_style,PLine_col); } // Такой код с большим кол-вом параметров может привести к // // tree optimization error ? 많은 수의 매개변수가 있는 이러한 코드는 트리 최적화 오류? 표시기의 입력 매개변수 값을 변경할 수 없기 때문에 그래픽 개체의 속성을 관리하는 이 방법을 사용했습니다. 추신 거의 전체 코드의 일부를 주석 처리했습니다. 그리고 몇 줄 남았을 때만 컴파일이 통과되었습니다. 그런 다음 모든 주석을 제거하고 모든 것이 계속 작동했습니다. 그리고 그것은 무엇이었습니까? Renat Fatkhullin 2011.01.05 00:48 #2546 zloymudvin : 감사해요. 사실, 사소한 일이지만 패널에 프로필 관리 버튼을 두지 않는 것이 유감입니다. 더 주목할만한 것입니다. 상태 표시줄에서 프로필 전환 명령을 확인합니다. Vasiliy Orlov 2011.01.05 08:08 #2547 1년 반 전, 나는 MT5에서 그러한 오류를 매우 자주 관찰했으며, 눈치채지 못하는 것이 불가능하기 때문에 아무 말도 하지 않았습니다. 수정된 것 같습니다. 그건 그렇고, MT4에서 나는 그러한 오류를 매우 자주 보았습니다. 이제 동일한 오류가 다시 표시됩니다. 다시 이야기가 오류와 함께 업로드됩니다. 모든 불편의 주요 원인이기 때문에이 특정 오류의 경우 기호의 기록을 삭제하는 버튼을 추가하는 것이 정말로 불가능합니까? 매우 흔한 실수는 별도의 버튼이 필요합니다. Test Account 2011.01.05 10:41 #2548 vicondi : 컴파일 후: 트리 최적화 오류 1 1 변경된 코드보다 더 큰 코드 블록을 제거해도 상황이 해결되지 않았습니다. 최적화를 비활성화할 수 있습니까? 그리고 이 최적화 트리가 "성장"할 수 있는 높이는 어느 정도입니까? 그것을 피하는 방법? 서비스 데스크에 요청을 생성하고 소스 코드를 제공하고 터미널 빌드 및 비트 깊이를 알려줍니다. 우리 쪽의 실수일 가능성이 높지만 재생산 및 수정을 위한 소스가 필요합니다. Dim Hakimov 2011.01.05 13:05 #2549 안녕하세요! 초보자 plz를 도와주세요 // 지연 제거 무효 deleteAllOrder() { for(int i = 0; i < OrdersTotal(); i++) { order_ticket = OrderGetTicket(i); HistorySelect(0,TimeCurrent()); MqlTradeResult 결과; MqlTradeRequest 요청; request.order = order_ticket; 요청.액션 = TRADE_ACTION_REMOVE ; OrderSend(요청, 결과); 모든 예금을 삭제하지 않고 선택한 상품에 대해서만 코드를 수정하는 방법. 당장 할 수 없는 일( Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Типы торговых операций www.mql5.com Стандартные константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Типы торговых операций - Документация по MQL5 Errors, bugs, questions [ARCHIVE] 포럼을 어지럽히 지 how can i find Yedelkin 2011.01.05 13:37 #2550 dimmi2000 : 안녕하세요! 초보자 plz를 도와주세요 // 지연 제거 void deleteAllOrder() { for ( int i = 0 ; i < OrdersTotal ();i++) { order_ticket = OrderGetTicket (i); HistorySelect ( 0 , TimeCurrent ()); //зачем? MqlTradeResult result; MqlTradeRequest request; request.order = order_ticket; request.action = TRADE_ACTION_REMOVE ; OrderSend (request,result); 모든 예금을 삭제하지 않고 선택한 상품에 대해서만 코드를 수정하는 방법. 당장 할 수 없는 일( OrderGetString() 함수 및 해당 매개변수 ENUM_ORDER_PROPERTY_STRING 에 대한 설명을 참조하십시오. Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Свойства ордеров www.mql5.com Стандартные константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Свойства ордеров - Документация по MQL5 1...248249250251252253254255256257258259260261262...3184 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
"프로필"을 사용해보십시오. 테이블/시트와 유사한 기능을 제공합니다.
컴파일 후:
트리 최적화 오류 1 1
변경된 코드보다 더 큰 코드 블록을 제거해도 상황이 해결되지 않았습니다.
최적화를 비활성화할 수 있습니까? 그리고 이 최적화 트리가 "성장"할 수 있는 높이는 어느 정도입니까?
그것을 피하는 방법?
세 가지 질문이 나타났습니다.
1) 위에 사람이 쓴 최적화는 무엇이며, 계산 속도와 프로그램 속도(객체 생성 및 초기화)에 영향을 미치나요? 예를 들어 BASIC 6에서는 "빠른 코드" 컴파일 옵션을 활성화할 수 있었습니다. MKL5에서 가능한가요?
2) Dear Renat은 이제 계산이 빠르게 수행되고 dll이 필요하지 않다고 말했습니다. 누군가가 속도를 C++ dll과 비교했습니다. 차이점은 무엇입니까? 왜냐하면 질문이 유휴 상태가 아니기 때문입니다. 내가 디자인 하는 TS의 첫 번째 블록은 몇 시간 동안 계산되지만 처음에는 두 개의 촛불이 나타나는 사이에 실시간으로 계산하는 시간을 갖고 싶었습니다. 계산을 dll로 옮길 가치가 있습니까?
3) 어떻게 프로그램 속도를 높일 수 있습니까?
답변해주신 모든 분들께 감사드립니다. 새해 복 많이 받으시고 즐거운 성탄절 보내세요!
트리 최적화 오류?
표시기의 입력 매개변수 값을 변경할 수 없기 때문에 그래픽 개체의 속성을 관리하는 이 방법을 사용했습니다.
추신
거의 전체 코드의 일부를 주석 처리했습니다. 그리고 몇 줄 남았을 때만 컴파일이 통과되었습니다.
그런 다음 모든 주석을 제거하고 모든 것이 계속 작동했습니다.
그리고 그것은 무엇이었습니까?
감사해요. 사실, 사소한 일이지만 패널에 프로필 관리 버튼을 두지 않는 것이 유감입니다. 더 주목할만한 것입니다.
상태 표시줄에서 프로필 전환 명령을 확인합니다.
1년 반 전, 나는 MT5에서 그러한 오류를 매우 자주 관찰했으며, 눈치채지 못하는 것이 불가능하기 때문에 아무 말도 하지 않았습니다. 수정된 것 같습니다.
그건 그렇고, MT4에서 나는 그러한 오류를 매우 자주 보았습니다.
이제 동일한 오류가 다시 표시됩니다. 다시 이야기가 오류와 함께 업로드됩니다. 모든 불편의 주요 원인이기 때문에이 특정 오류의 경우 기호의 기록을 삭제하는 버튼을 추가하는 것이 정말로 불가능합니까?
매우 흔한 실수는 별도의 버튼이 필요합니다.
서비스 데스크에 요청을 생성하고 소스 코드를 제공하고 터미널 빌드 및 비트 깊이를 알려줍니다.
우리 쪽의 실수일 가능성이 높지만 재생산 및 수정을 위한 소스가 필요합니다.
안녕하세요! 초보자 plz를 도와주세요
// 지연 제거
무효 deleteAllOrder()
{
for(int i = 0; i < OrdersTotal(); i++)
{
order_ticket = OrderGetTicket(i);
HistorySelect(0,TimeCurrent());
MqlTradeResult 결과;
MqlTradeRequest 요청;
request.order = order_ticket;
요청.액션 = TRADE_ACTION_REMOVE ;
OrderSend(요청, 결과);
모든 예금을 삭제하지 않고 선택한 상품에 대해서만 코드를 수정하는 방법. 당장 할 수 없는 일(
