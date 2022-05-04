오류, 버그, 질문 - 페이지 256 1...249250251252253254255256257258259260261262263...3184 새 코멘트 [삭제] 2011.01.05 20:24 #2551 2차원 동적 배열 을 선언하는 방법을 알려주십시오. 이에 대한 도움말에는 동적 차원이 하나인 예만 있습니다. 이중 행렬[][ 10 ][ 20 ]; // 3D 동적 배열 ArrayResize (행렬, 5 ); // 첫 번째 차원의 크기 설정 그리고 광고: 이중 행렬[][ ] ; 작동하지 않음, 컴파일러는 ']' - 잘못된 인덱스 값을 작성합니다. tmt0086 2011.01.05 22:13 #2552 도와주세요 쟤 싫어하는게 이해가 안가네요.. 맨날 쓰는 10016 ( 스톱 로스 설정이 안맞는거같은거) 감사합니다 #property version "1.00" //+------------------------------------------------------------------+ #define MAGIC_NUMBER 12937 input double BASELOT= 0.5 ; input double stoploss= 0.0 ; input double takeprofit= 0.0 ; //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit () { int send; int signalMA=signalMA(); if (signalMA== 1 ) { send= 1 ; Send(send); } else if (signalMA== 2 ) { send= 2 ; Send(send); } return ( 0 ); } //+------------------------------------------------------------------+ int signalMA() { int signalMA= 0 ; double inMA6 = iMA ( NULL , 0 , 6 , 0 , MODE_SMA , 0 ); double inMA1 = iMA ( NULL , 0 , 1 , 0 , MODE_SMA , 0 ); if (inMA6>inMA1) { signalMA= 1 ; } if (inMA6<inMA1) { signalMA= 2 ; } return (signalMA); } //+------------------------------------------------------------------+ void Send( int send) { MqlTick tick; MqlTradeRequest request; MqlTradeResult tradeResult; MqlTradeCheckResult checkResult; static bool br=false; if (!br) { if (send== 1 ) { br=true; request.price=tick.bid; request.sl = stoploss; request.tp = takeprofit; request.type= ORDER_TYPE_SELL ; } else if (send== 2 ){ br=true; request.price=tick.ask; request.sl = stoploss; request.tp = takeprofit; request.type= ORDER_TYPE_BUY ; } if (br) { request.action = TRADE_ACTION_DEAL ; request.symbol = _Symbol ; request.volume = BASELOT; request.deviation = 5 ; request.type_filling = ORDER_FILLING_AON ; request.type_time = ORDER_TIME_GTC ; request.comment = "" ; request.magic = MAGIC_NUMBER; if ( OrderCheck (request,checkResult)) { OrderSend (request,tradeResult); } else { Print ( "Error: " ,checkResult.retcode); } } } } //+------------------------------------------------------------------+ Sergey Gritsay 2011.01.05 22:45 #2553 tmt0086 : 도와주세요 쟤 싫어하는게 이해가 안되네요.. 맨날 씁니다 10016 (스톱로스 설정이 안맞는듯) 감사합니다 첫째, 이 함수를 잘못 작성했습니다. int signalMA() { int signalMA= 0 ; double inMA6 = iMA ( NULL , 0 , 6 , 0 , MODE_SMA , 0 ); double inMA1 = iMA ( NULL , 0 , 1 , 0 , MODE_SMA , 0 ); if (inMA6>inMA1) { signalMA= 1 ; } if (inMA6<inMA1) { signalMA= 2 ; } return (signalMA); } 그래야지 아직 알 수 없는 stop error를 감수하고 //+------------------------------------------------------------------+ #define MAGIC_NUMBER 12937 input double BASELOT= 0.5 ; input double stoploss= 0.0 ; input double takeprofit= 0.0 ; int handleMA1= INVALID_HANDLE ; int handleMA2= INVALID_HANDLE ; double inMA6[]; double inMA1[]; MqlTick tick; MqlTradeRequest request; MqlTradeResult tradeResult; MqlTradeCheckResult checkResult; //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit () { handleMA1= iMA ( NULL , 0 , 6 , 0 , MODE_SMA , 0 ); handleMA2= iMA ( NULL , 0 , 1 , 0 , MODE_SMA , 0 ); int send; int signalMA=signalMA(); if (signalMA== 1 ) { send= 1 ; Send(send); } else if (signalMA== 2 ) { send= 2 ; Send(send); } return ( 0 ); } //+------------------------------------------------------------------+ //| | //+------------------------------------------------------------------+ int signalMA() { int sig= 0 ; if (handleMA1== INVALID_HANDLE ) { handleMA1= iMA ( NULL , 0 , 6 , 0 , MODE_SMA , 0 ); return ( 0 ); } if (handleMA2== INVALID_HANDLE ) { handleMA2= iMA ( NULL , 0 , 1 , 0 , MODE_SMA , 0 ); return ( 0 ); } if ( CopyBuffer (handleMA1, 0 , 0 , 1 ,inMA6)< 1 ) return ( 0 ); if ( CopyBuffer (handleMA2, 0 , 0 , 1 ,inMA1)< 1 ) return ( 0 ); if (! ArraySetAsSeries (inMA6,true)) return ( 0 ); if (! ArraySetAsSeries (inMA1,true)) return ( 0 ); if (inMA6[ 0 ]>inMA1[ 0 ]) sig= 1 ; else if (inMA6[ 0 ]<inMA1[ 0 ]) sig= 2 ; else sig=0; return (sig); } //+------------------------------------------------------------------+ void Send( int send) { static bool br=false; if (!br) { if (send== 1 ) { br=true; request.price=tick.bid; request.sl = stoploss; request.tp = takeprofit; request.type= ORDER_TYPE_SELL ; } else if (send== 2 ){ br=true; request.price=tick.ask; request.sl = stoploss; request.tp = takeprofit; request.type= ORDER_TYPE_BUY ; } if (br) { request.action = TRADE_ACTION_DEAL ; request.symbol = _Symbol ; request.volume = BASELOT; request.deviation = 5 ; request.type_filling = ORDER_FILLING_AON ; request.type_time = ORDER_TIME_GTC ; request.comment = "" ; request.magic = MAGIC_NUMBER; if ( OrderCheck (request,checkResult)) { OrderSend (request,tradeResult); } else { Print ( "Error: " ,checkResult.retcode); } } } } //+------------------------------------------------------------------+ Ilyas 2011.01.05 23:14 #2554 -Alexey- : 2차원 동적 배열 을 선언하는 방법을 알려주십시오. 이에 대한 도움말에는 동적 차원이 하나인 예만 있습니다. 이중 행렬[][ 10 ][ 20 ]; // 3D 동적 배열 ArrayResize (행렬, 5 ); // 첫 번째 차원의 크기 설정 그리고 광고: 이중 행렬[][ ] ; 작동하지 않음, 컴파일러는 ']' - 잘못된 인덱스 값을 작성합니다. MQL5에는 동적 차원이 하나만 있습니다. 여러 개를 사용하려면 구조체를 사용할 수 있습니다 struct SDynamic { double data[]; }; ... SDynamic Arr2D[]; ... bool Arr2DResize(SDynamic &a2d[], int d1, int d2) { if (ArrayResize(a2d,d1)!=d1) return ( false ); for ( int i= 0 ;i<d1;i++) if (ArrayResize(a2d[i].data,d2)!=d2) return ( false ); return ( true ); } ... Arr2DResize(Arr2D, 10 , 10 ); ... Print(Arr2D[ 0 ].data[ 3 ]); [삭제] 2011.01.05 23:34 #2555 mql5 : MQL5에는 동적 차원이 하나만 있습니다. 여러 개를 사용하려면 구조체를 사용할 수 있습니다 ~에게 mql5 , 도움, 설명 및 실제 사례에 감사드립니다. [삭제] 2011.01.06 11:57 #2556 다음포럼으로 넘어가야 하는데 사진이 문제(로드가 안됨) ... :( 개발자. MT4 보고서 229에서. 이것이 버그입니까 아니면 무엇입니까? Test Account 2011.01.06 12:19 #2557 Interesting : 다음 포럼으로 넘어가야 하는데 코르틴키에 문제가 있습니다(로드가 안되네요)... :( 내가 이해한 대로 그림이 표시됩니다. 브라우저 버전이 필요합니다. [삭제] 2011.01.06 12:41 #2558 alexvd : 내가 이해한 대로 그림이 표시됩니다. 브라우저 버전이 필요합니다. Png 와 Gif 형식으로 사진을 넣으려고 했습니다(radikal.ru 서비스를 사용하여 Jpg 로 삽입하려는 시도도 있었습니다). 파이어폭스 브라우저 3.6.13. 추신 이 스레드에 붙여넣으려고 했습니다. - MetaTrader 4 클라이언트 터미널 빌드 228의 새 버전 이상한 Png 가 거기에 있는 것 같습니다. Новая версия MetaTrader 4 Client Terminal build 228 - MQL4 форум www.mql5.com Новая версия MetaTrader 4 Client Terminal build 228 - MQL4 форум Test Account 2011.01.06 13:18 #2559 Interesting : 개발자. MT4 보고서 229에서. 이것이 버그입니까 아니면 무엇입니까? 예, 그렇지 않은 것 같습니다. 손실 거래는 2건(45건 중 2건)에 불과했으며 둘 다 매수 거래였습니다. 내가 잘못된 곳을 찾고 있는 것은 아닐까? Test Account 2011.01.06 13:20 #2560 Interesting : Png 와 Gif 형식으로 사진을 넣으려고 했습니다(radikal.ru 서비스를 사용하여 Jpg 로 삽입하려는 시도도 있었습니다). 파이어폭스 브라우저 3.6.13. 추신 이 스레드에 붙여넣으려고 했습니다. - MetaTrader 4 클라이언트 터미널 빌드 228의 새 버전 이상한 Png 가 거기에 있는 것 같습니다. 캐시를 지워보십시오. 다른 옵션, 다른 브라우저를 시도했지만 성공적으로 추가되었습니다. 결국 공격이 아니라 댓글에 사진을 직접 삽입하는 건가요? 1...249250251252253254255256257258259260261262263...3184 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
2차원 동적 배열 을 선언하는 방법을 알려주십시오. 이에 대한 도움말에는 동적 차원이 하나인 예만 있습니다.
이중 행렬[][ 10 ][ 20 ]; // 3D 동적 배열
ArrayResize (행렬, 5 ); // 첫 번째 차원의 크기 설정
그리고 광고:
이중 행렬[][ ] ;
작동하지 않음, 컴파일러는 ']' - 잘못된 인덱스 값을 작성합니다.
도와주세요 쟤 싫어하는게 이해가 안가네요.. 맨날 쓰는 10016 ( 스톱 로스 설정이 안맞는거같은거) 감사합니다
도와주세요 쟤 싫어하는게 이해가 안되네요.. 맨날 씁니다 10016 (스톱로스 설정이 안맞는듯) 감사합니다
첫째, 이 함수를 잘못 작성했습니다.
그래야지 아직 알 수 없는 stop error를 감수하고
2차원 동적 배열 을 선언하는 방법을 알려주십시오. 이에 대한 도움말에는 동적 차원이 하나인 예만 있습니다.
이중 행렬[][ 10 ][ 20 ]; // 3D 동적 배열
ArrayResize (행렬, 5 ); // 첫 번째 차원의 크기 설정
그리고 광고:
이중 행렬[][ ] ;
작동하지 않음, 컴파일러는 ']' - 잘못된 인덱스 값을 작성합니다.
MQL5에는 동적 차원이 하나만 있습니다.
여러 개를 사용하려면 구조체를 사용할 수 있습니다
MQL5에는 동적 차원이 하나만 있습니다.
여러 개를 사용하려면 구조체를 사용할 수 있습니다
다음포럼으로 넘어가야 하는데 사진이 문제(로드가 안됨) ... :(
개발자.
MT4 보고서 229에서. 이것이 버그입니까 아니면 무엇입니까?
다음 포럼으로 넘어가야 하는데 코르틴키에 문제가 있습니다(로드가 안되네요)... :(
내가 이해한 대로 그림이 표시됩니다.
브라우저 버전이 필요합니다.
내가 이해한 대로 그림이 표시됩니다.
브라우저 버전이 필요합니다.
Png 와 Gif 형식으로 사진을 넣으려고 했습니다(radikal.ru 서비스를 사용하여 Jpg 로 삽입하려는 시도도 있었습니다).
파이어폭스 브라우저 3.6.13.
추신
이 스레드에 붙여넣으려고 했습니다. - MetaTrader 4 클라이언트 터미널 빌드 228의 새 버전
이상한 Png 가 거기에 있는 것 같습니다.
개발자.
MT4 보고서 229에서. 이것이 버그입니까 아니면 무엇입니까?
예, 그렇지 않은 것 같습니다.
손실 거래는 2건(45건 중 2건)에 불과했으며 둘 다 매수 거래였습니다.
내가 잘못된 곳을 찾고 있는 것은 아닐까?
Png 와 Gif 형식으로 사진을 넣으려고 했습니다(radikal.ru 서비스를 사용하여 Jpg 로 삽입하려는 시도도 있었습니다).
파이어폭스 브라우저 3.6.13.
추신
이 스레드에 붙여넣으려고 했습니다. - MetaTrader 4 클라이언트 터미널 빌드 228의 새 버전
이상한 Png 가 거기에 있는 것 같습니다.
캐시를 지워보십시오. 다른 옵션, 다른 브라우저를 시도했지만 성공적으로 추가되었습니다.
결국 공격이 아니라 댓글에 사진을 직접 삽입하는 건가요?