중재자. 당신을 위한 질문 서비스 데스크에 요청을 보낼 수 없습니다. 닫기 버튼이 작동하지 않습니다

Rashid Umarov 2011.01.11 13:58 #2582

다시 시도하십시오. 서비스 데스크는 최근 재부팅된 회사 내부 시스템의 일부입니다.

nanaos 2011.01.11 18:27 #2583

거래가 손절매 완료되었는지 어떻게 알 수 있는지 알려주세요.

Oleg Tsarkov 2011.01.11 20:58 #2584

5에서 무한 루프가 있는 스크립트에 대한 대안이 있는지 알고 싶습니다. 그렇지 않으면 그러한 스크립트가 매우 변덕스럽습니다. 터미널이 다시 열리거나 변경될 때 계속 작동하고 싶습니까?

Mykola Demko 2011.01.11 21:20 #2585

1초의 최소 주파수에 만족하면 OnTimer, 그렇지 않으면 OnTimer가 마이크로초로 작동하지 않는 한 아니오 . Dmitriy Skub 2011.01.11 21:27 #2586 유형 변환으로 인한 데이터 손실 가능성 ChartObject.mqh 213 4 유형 변환으로 인한 데이터 손실 가능성 ChartObject.mqh 481 4 유형 변환으로 인한 데이터 손실 가능성 ChartObject.mqh 867 17 유형 변환으로 인한 데이터 손실 가능성 ChartObjectsTxtControls.mqh 519 4 빌드 375 - 표준 라이브러리에 경고가 나타났습니다. 아직 확인하지 않은 다른 곳이 있을 수 있습니다. Документация по MQL5: Основы языка / Типы данных / Приведение типов www.mql5.com Основы языка / Типы данных / Приведение типов - Документация по MQL5 Oleg Tsarkov 2011.01.11 22:00 #2587 Urain : 1초의 최소 주파수에 만족하면 OnTimer, 그렇지 않으면 OnTimer가 마이크로초로 작동하지 않는 한 아니오 . 덕분에 더 작은 간격이 필요하므로 구식 방식으로 :) Sergey Gritsay 2011.01.11 22:42 #2588 nanaos : 거래가 손절매 완료되었는지 어떻게 알 수 있는지 알려주세요. MT5에서는 손절매로 완료된 거래가 아니라 포지션이 현재 손절매로 포지션을 마감한 거래의 댓글로만 알 수 있습니다. 다음은 예제 코드입니다. void Event() { if (! HistorySelectByPosition (ID)) return ; double margin= 0.0 ; bool res; int total= HistoryOrdersTotal (); ulong deal_ticket= HistoryDealGetTicket (total- 1 ); string coment= HistoryDealGetString (deal_ticket, DEAL_COMMENT ); long deal_type= HistoryDealGetInteger (deal_ticket, DEAL_TYPE ); double volume= HistoryDealGetDouble (deal_ticket, DEAL_VOLUME ); double MinLot= SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_VOLUME_MIN ); double MaxLot= SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_VOLUME_MAX ); double Bid= SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_BID ); double Ask= SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_ASK ); ulong stoplevel= SymbolInfoInteger ( _Symbol , SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL ); if (deal_type== ORDER_TYPE_BUY ) { if ( StringFind (coment, "sl" )>= 0 ) { request.volume= NormalizeDouble (volume*Klot,DigitsVolume()); request.price= NormalizeDouble (Bid, _Digits ); request.type = ORDER_TYPE_SELL ; if (SL<= 0 || TP<= 0 ) return ; if (SL>=stoplevel) request.sl= NormalizeDouble (Ask+(SL* _Point ), _Digits ); if (SL<stoplevel) request.sl= NormalizeDouble (Ask+(stoplevel* _Point ), _Digits ); if (TP>=stoplevel) request.tp= NormalizeDouble (Bid -(TP* _Point ), _Digits ); if (TP<stoplevel) request.tp= NormalizeDouble (Bid -(stoplevel* _Point ), _Digits ); OrderCalcMargin (request.type, _Symbol ,request.volume,Bid,margin); if ( AccountInfoDouble ( ACCOUNT_FREEMARGIN )-margin< 0 ) return ; } if ( StringFind (coment, "tp" )>= 0 ){flagNewSeries=true; return ;} } if (deal_type== ORDER_TYPE_SELL ) { if ( StringFind (coment, "sl" )>= 0 ) { request.volume= NormalizeDouble (volume*Klot,DigitsVolume()); request.price= NormalizeDouble (Ask, _Digits ); request.type = ORDER_TYPE_BUY ; if (SL<= 0 || TP<= 0 ) return ; if (SL>=stoplevel) request.sl= NormalizeDouble (Bid -(SL* _Point ), _Digits ); if (SL<stoplevel) request.sl= NormalizeDouble (Bid -(stoplevel* _Point ), _Digits ); if (TP>=stoplevel) request.tp= NormalizeDouble (Ask+(TP* _Point ), _Digits ); if (TP<stoplevel) request.tp= NormalizeDouble (Ask+(stoplevel* _Point ), _Digits ); OrderCalcMargin (request.type, _Symbol ,request.volume,Ask,margin); if ( AccountInfoDouble ( ACCOUNT_FREEMARGIN )-margin< 0 ) return ; } if ( StringFind (coment, "tp" )>= 0 ){flagNewSeries=true; return ;} } if (request.volume<MinLot)request.volume=MinLot; if (request.volume>MaxLot)request.volume=MaxLot; request.volume= NormalizeDouble (request.volume,DigitsVolume()); request.action = TRADE_ACTION_DEAL ; request.magic = Magic; request.symbol = _Symbol ; request.deviation = Slip; request.type_filling = ORDER_FILLING_AON ; request.comment = CommentOrder; OrderSend (request,result); switch (result.retcode) { case 10008 : { Print ( "Ордер размещен" ); PositionSelect ( Symbol ());ID= PositionGetInteger ( POSITION_IDENTIFIER );} break ; case 10009 : { Print ( "Заявка выполнена" ); PositionSelect ( Symbol ());ID= PositionGetInteger ( POSITION_IDENTIFIER );} break ; case 10004 : { Print ( "Реквота" );} break ; case 10006 : { Print ( "Запрос отвергнут" );} break ; case 10007 : { Print ( "Запрос отменен трейдером" );res=false;} break ; case 10010 : { Print ( "Заявка выполнена частично" );res=false;} break ; case 10011 : { Print ( "Ошибка обработки запроса" );res=false;} break ; case 10012 : { Print ( "Запрос отменен по истечению времени" );} break ; case 10013 : { Print ( "Неправильный запрос" );res=false;} break ; case 10014 : { Print ( "Неправильный объем в запросе" );res=false;} break ; case 10015 : { Print ( "Неправильная цена в запросе" );res=false;} break ; case 10016 : { Print ( "Неправильные стопы в запросе" );res=false;} break ; case 10017 : { Print ( "Торговля запрещена" );res=false;} break ; case 10018 : { Print ( "Рынок закрыт" );} break ; case 10019 : { Print ( "Нет достаточных денежных средств для выполнения запроса" );res=false;} break ; case 10020 : { Print ( "Цены изменились" );} break ; case 10021 : { Print ( "Отсутствуют котировки для обработки запроса" );} break ; case 10022 : { Print ( "Неверная дата истечения ордера в запросе" );res=false;} break ; case 10023 : { Print ( "Состояние ордера изменилось" );} break ; case 10024 : { Print ( "Слишком частые запросы" );res=false;} break ; case 10025 : { Print ( "В запросе нет изменений" );res=false;} break ; case 10026 : { Print ( "Автотрейдинг запрещен сервером" );res=false;} break ; case 10027 : { Print ( "Автотрейдинг запрещен клиентским терминалом" );res=false;} break ; case 10028 : { Print ( "Запрос заблокирован для обработки" );res=false;} break ; case 10029 : { Print ( "Ордер или позиция заморожены" );res=false;} break ; case 10030 : { Print ( "Указан неподдерживаемый тип исполнения ордера по остатку" );res=false;} break ; case 10031 : { Print ( "Нет соединения с торговым сервером" );} break ; case 10032 : { Print ( "Операция разрешена только для реальных счетов" );res=false;} break ; case 10033 : { Print ( "Достигнут лимит на количество отложенных ордеров" );res=false;} break ; case 10034 : { Print ( "Достигнут лимит на объем ордеров и позиций для данного символа" );res=false;} break ; default : Print ( "Ошибка № - " ,result.retcode); } } soltanmut 2011.01.12 01:08 #2589 Expert Advisor는 AB 간격에 최적화되었습니다. 위는 AD 간격에서 이러한 매개변수를 사용하여 실행하고 있습니다. MT5에서는 손절매로 완료된 거래가 아니라 포지션이 현재 손절매로 포지션을 마감한 거래의 댓글로만 알 수 있습니다. 다음은 예제 코드입니다.
