오류, 버그, 질문 - 페이지 252 1...245246247248249250251252253254255256257258259...3184 새 코멘트 [삭제] 2010.12.28 20:23 #2511 alexluek : 글쎄, 적어도 그녀는 스캔 할 수 있지만 n / 나에게 씁니다. alpari 서버의 모든 입력 매개변수에서 나는 당신의 것을 시도할 것입니다 위에서 설명했습니다!(예: 148.58,...) 화면 3 은 게시물 작성 시 등록된 실제 데모 계정 입니다 . 계정의 특성이 있는 대화만 누락되었습니다. 스크린샷에 노출된 IP 및 포트가 표시됩니다. 추신 계정이름은 아직 숫자를 쓰면 안됨(문자만 있어야 함) ... Jager 2010.12.29 01:13 #2512 빌드 375, 에이전트는 모두를 위해 스스로 잘립니다. vyv 2010.12.29 17:34 #2513 질문: 테스트 중에 생성된 전역 변수에 액세스하는 방법. 나는 지표가 균형 및 형평성 상태에 대한 테스트 중에 전문가로부터 데이터를 수신하여 나중에 차트에서 전문가 작업의 동기화된 균형 및 형평성을 얻을 수 있기를 원합니다. //В эксперте: int OnInit () { iCustom ( NULL , 0 , "BalanceEQ" ); } void OnTick () { GlobalVariableSet ( TimeToString ( TimeCurrent ()), AccountInfoDouble ( ACCOUNT_BALANCE )); } //В индикаторе: int OnCalculate ( { BalanceBuffer[bar]= GlobalVariableGet ( TimeToString ( TimeCurrent ())); } 그렇지 않으면 테스트 중 전역 변수의 요점과 확인 방법은 무엇입니까? Mykola Demko 2010.12.29 18:02 #2514 vyv : 질문: 테스트 중에 생성된 전역 변수에 액세스하는 방법. 나는 지표가 균형 및 형평성 상태에 대한 테스트 중에 전문가로부터 데이터를 수신하여 나중에 차트에서 전문가 작업의 동기화된 균형 및 형평성을 얻을 수 있기를 원합니다. 그렇지 않으면 테스트 중 전역 변수의 요점과 확인 방법은 무엇입니까? 테스트를 위해 에이전트에 전달된 변수의 값과 결과는 테스트 로그에 표시됩니다. 문제를 해결하기 위해 파서를 생성하고 시각화를 위해 지표로 전송하여 필요한 데이터를 선택할 수 있습니다. 결과 외에 에이전트에서 무언가를 반환할 방법이 없을 때까지만입니다. 그리고 그는 혼자이고 에이전트가 만든 구절의 모든 특성에 대해 이것으로는 충분하지 않습니다. 언젠가 MQ가 이 문제를 해결할 것입니다. Renat Fatkhullin 2010.12.29 18:05 #2515 표시기가 Expert Advisor에서 호출되면 단일 환경에서 작동하고 공통 전역 변수 에 액세스할 수 있습니다. Документация по MQL5: Основы языка / Переменные / Глобальные переменные www.mql5.com Основы языка / Переменные / Глобальные переменные - Документация по MQL5 vyv 2010.12.29 20:32 #2516 Renat : 표시기가 Expert Advisor에서 호출되면 단일 환경에서 작동하고 공통 전역 변수 에 액세스할 수 있습니다. 표시기는 Expert Advisor의 데이터를 보았습니다. 모든 것이 정상이지만 테스트가 끝난 후 차트를 열면 표시기가 다시 초기화되고 다시 그려지고 모든 변수를 덮어씁니다. 어떻게 해야할지 모르겠습니다. Aleksandr Chugunov 2010.12.29 22:12 #2517 알렉스스탈 2010.12.25 08:38 2010.12.25 08:38:31 # Renat : 열거형 문자열 : 온라인 문서에서 온라인 검색에서 368 빌드가 있는 MetaEditor에서 1) 스크린 370 빌드를 줬는데... 그래서 웬일인지 도움말 파일이 10일 동안 업데이트되지 않았습니다... 예, 확인했습니다... 370 - 도움말이 오래되었고 업데이트되지 않았습니다... 두 번 열림/닫힘 - 침묵... 첫 번째 파일 삭제 metaeditor_Russian.chm - 업데이트됨.... 그 전에 나는 "나중에 다시 시작" 버튼(새 도움말을 로드한 후 또는 무엇이든 호출됨)을 클릭했지만 동시에 도움말을 호출했습니다. 아마도 이 일련의 작업이 문제일까요? 2) 그리고 여기에 또 다른 일이 있습니다... MetaEditor가 처음에는 시작되지 않고 두 번째만 시작하는 경우가 있습니다(매우 자주는 아니지만). 3) https://www.mql5.com/ru/forum/2788/page2/#comment_38277 주제에서 나에게 제공된 " 파생 클래스 포인터에 대한 기본 클래스 포인터 유형 캐스팅" 섹션에 예제를 추가합니다. ((CPatternWW *)X).Value = 3 ; 물론, 당신의 맥락에서. Errors, bugs, questions 무료로 어드바이저를 작성해 드립니다 채널 거래 시스템 Yedelkin 2010.12.29 22:21 #2518 AlexSTAL : 예, 확인했습니다... 370 - 도움말이 오래되었고 업데이트되지 않았습니다... 두 번 열림/닫힘 - 침묵... 첫 번째 파일 삭제 metaeditor_Russian.chm - 업데이트됨.... 그 전에 나는 "나중에 다시 시작" 버튼(새 도움말을 로드한 후 또는 무엇이든 호출됨)을 클릭했지만 동시에 도움말을 호출했습니다. 아마도 이 일련의 작업이 문제일까요? 몇 달 전에 개발자들은 도움말 파일이 빌드보다 훨씬 덜 자주 업데이트된다고 설명했습니다. 메가 바이트의 참조를 헛되이 추월하지 않기 위해. 속도를 높이기 위해 그들은 당신이 사용한 방법을 추천했습니다. Aleksandr Chugunov 2010.12.29 22:23 #2519 Yedelkin : 몇 달 전에 개발자들은 도움말 파일이 빌드보다 훨씬 덜 자주 업데이트된다고 설명했습니다. 메가 바이트의 참조를 헛되이 추월하지 않기 위해. 속도를 높이기 위해 그들은 당신이 사용한 방법을 추천했습니다. 글쎄, 그렇다면 ... 할 말이 없습니다 .... 왜 운전???? 어쨌든 요청은 여전히 올 수 있습니다 .... 엉터리 알고리즘 논리 .... 일반적으로 나는 오래전에 ... 원치 않는 질문에 대한 답변이 매우 드물게 수신되는 것으로 나타났습니다(예: 동일한 지그재그)... 서비스 특성상 오류나 부족한 점에 대해 해외 지사들과 긴밀히 소통하고 ... 그래서 그들 중 단지 30%만이 당신의 말을 무시합니다. 나머지는 문제를 해결하는 데 너무 관심이 많아서 심지어 입을 들여다보기까지 합니다.... 추신 불과 6개월 전, 저는 사마라 시에 있는 대형 지주회사에서 IT 부서장으로 일했습니다.... NinjaTrader에서 연구원으로 이 자리를 만났습니다 (내 이익을 위해 일함) .... 나는 어디에서나 내가 쓴 모든 단어에 대답할 준비가 되어 있습니다. 무료로 전문가 고문을 만들어 눈사태 포지션 트레이딩. Yedelkin 2010.12.29 22:35 #2520 AlexSTAL : 왜 운전???? 제가 제대로 표현하지 못했을 수도 있습니다. 나는 다음과 같은 아이디어를 이해했습니다. 참조 자료는 MQ 서버 측에서 매일 업데이트되지만 소량입니다. 빌드와 동시에 참조 업데이트는 사용자 터미널에서 적은 수의 "새 부분"이 포함된 메가바이트 정보를 매번 다운로드하는 것을 의미합니다. 따라서 빌드보다 참조를 덜 자주 업데이트하는 것이 더 편리합니다. 업데이트의 "일부"가 충분할 때. 당신은 비표준 방법을 알고 있습니다. 1...245246247248249250251252253254255256257258259...3184 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
글쎄, 적어도 그녀는 스캔 할 수 있지만 n / 나에게 씁니다.
alpari 서버의 모든 입력 매개변수에서 나는 당신의 것을 시도할 것입니다
위에서 설명했습니다!(예: 148.58,...)
화면 3 은 게시물 작성 시 등록된 실제 데모 계정 입니다 .
계정의 특성이 있는 대화만 누락되었습니다.
스크린샷에 노출된 IP 및 포트가 표시됩니다.
추신
계정이름은 아직 숫자를 쓰면 안됨(문자만 있어야 함) ...
빌드 375, 에이전트는 모두를 위해 스스로 잘립니다.
질문: 테스트 중에 생성된 전역 변수에 액세스하는 방법.
나는 지표가 균형 및 형평성 상태에 대한 테스트 중에 전문가로부터 데이터를 수신하여 나중에 차트에서 전문가 작업의 동기화된 균형 및 형평성을 얻을 수 있기를 원합니다.
그렇지 않으면 테스트 중 전역 변수의 요점과 확인 방법은 무엇입니까?
질문: 테스트 중에 생성된 전역 변수에 액세스하는 방법.
나는 지표가 균형 및 형평성 상태에 대한 테스트 중에 전문가로부터 데이터를 수신하여 나중에 차트에서 전문가 작업의 동기화된 균형 및 형평성을 얻을 수 있기를 원합니다.
그렇지 않으면 테스트 중 전역 변수의 요점과 확인 방법은 무엇입니까?
테스트를 위해 에이전트에 전달된 변수의 값과 결과는 테스트 로그에 표시됩니다.
문제를 해결하기 위해 파서를 생성하고 시각화를 위해 지표로 전송하여 필요한 데이터를 선택할 수 있습니다.
결과 외에 에이전트에서 무언가를 반환할 방법이 없을 때까지만입니다. 그리고 그는 혼자이고 에이전트가 만든 구절의 모든 특성에 대해 이것으로는 충분하지 않습니다.
언젠가 MQ가 이 문제를 해결할 것입니다.
표시기가 Expert Advisor에서 호출되면 단일 환경에서 작동하고 공통 전역 변수 에 액세스할 수 있습니다.
열거형 문자열 :
1) 스크린 370 빌드를 줬는데...
그래서 웬일인지 도움말 파일이 10일 동안 업데이트되지 않았습니다...
예, 확인했습니다... 370 - 도움말이 오래되었고 업데이트되지 않았습니다... 두 번 열림/닫힘 - 침묵... 첫 번째 파일 삭제 metaeditor_Russian.chm - 업데이트됨....
그 전에 나는 "나중에 다시 시작" 버튼(새 도움말을 로드한 후 또는 무엇이든 호출됨)을 클릭했지만 동시에 도움말을 호출했습니다. 아마도 이 일련의 작업이 문제일까요?
2) 그리고 여기에 또 다른 일이 있습니다... MetaEditor가 처음에는 시작되지 않고 두 번째만 시작하는 경우가 있습니다(매우 자주는 아니지만).
3) https://www.mql5.com/ru/forum/2788/page2/#comment_38277 주제에서 나에게 제공된 " 파생 클래스 포인터에 대한 기본 클래스 포인터 유형 캐스팅" 섹션에 예제를 추가합니다.
((CPatternWW *)X).Value = 3 ;물론, 당신의 맥락에서.
예, 확인했습니다... 370 - 도움말이 오래되었고 업데이트되지 않았습니다... 두 번 열림/닫힘 - 침묵... 첫 번째 파일 삭제 metaeditor_Russian.chm - 업데이트됨....
그 전에 나는 "나중에 다시 시작" 버튼(새 도움말을 로드한 후 또는 무엇이든 호출됨)을 클릭했지만 동시에 도움말을 호출했습니다. 아마도 이 일련의 작업이 문제일까요?
몇 달 전에 개발자들은 도움말 파일이 빌드보다 훨씬 덜 자주 업데이트된다고 설명했습니다. 메가 바이트의 참조를 헛되이 추월하지 않기 위해. 속도를 높이기 위해 그들은 당신이 사용한 방법을 추천했습니다.
글쎄, 그렇다면 ... 할 말이 없습니다 ....
왜 운전???? 어쨌든 요청은 여전히 올 수 있습니다 ....
엉터리 알고리즘 논리 ....
일반적으로 나는 오래전에 ... 원치 않는 질문에 대한 답변이 매우 드물게 수신되는 것으로 나타났습니다(예: 동일한 지그재그)...
서비스 특성상 오류나 부족한 점에 대해 해외 지사들과 긴밀히 소통하고 ...
그래서 그들 중 단지 30%만이 당신의 말을 무시합니다. 나머지는 문제를 해결하는 데 너무 관심이 많아서 심지어 입을 들여다보기까지 합니다....
추신 불과 6개월 전, 저는 사마라 시에 있는 대형 지주회사에서 IT 부서장으로 일했습니다....
NinjaTrader에서 연구원으로 이 자리를 만났습니다 (내 이익을 위해 일함) ....
나는 어디에서나 내가 쓴 모든 단어에 대답할 준비가 되어 있습니다.
왜 운전????
제가 제대로 표현하지 못했을 수도 있습니다. 나는 다음과 같은 아이디어를 이해했습니다. 참조 자료는 MQ 서버 측에서 매일 업데이트되지만 소량입니다. 빌드와 동시에 참조 업데이트는 사용자 터미널에서 적은 수의 "새 부분"이 포함된 메가바이트 정보를 매번 다운로드하는 것을 의미합니다. 따라서 빌드보다 참조를 덜 자주 업데이트하는 것이 더 편리합니다. 업데이트의 "일부"가 충분할 때. 당신은 비표준 방법을 알고 있습니다.