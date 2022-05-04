오류, 버그, 질문 - 페이지 30 1...232425262728293031323334353637...3184 새 코멘트 [삭제] 2010.07.05 20:40 #291 fvdtrejder : 동일한 스크린샷을 첨부하는 것은 의미가 없습니다. mt5setup.e를 시작한 직후 [프로그램이 즉시 실행되고 비문 설정 오류가 발생하기 때문입니다. 이 프로그램을 넷북에서 다운로드했는데 프로그램이 시작되고 무엇이 잘못되었는지 이해하지 못합니다 바이러스 백신 또는 방화벽(네트워크 및 바이러스 백신 보호 기능)이 있습니까? 있으면 뭐... Mykola Demko 2010.07.05 20:44 #292 차트에 맞춤 지표 를 넣었습니다 --> 그린다 --> 차트에서 제거 --> 그는 사라진다 --> 또 차트에 던진다 --> 그리고 인디케이터가 다시 호출될 때 무도면의 침묵 ???????????????? 위협, 로드는 발생하지 않지만(일반적으로 플로팅 글리치) 인디케이터를 부착 #property indicator_separate_window #property indicator_buffers 1 #property indicator_plots 1 //--- plot LRma #property indicator_label1 "LRma" #property indicator_type1 DRAW_LINE #property indicator_color1 Red #property indicator_style1 STYLE_SOLID #property indicator_width1 1 input string symbol = "EURUSD" ; input int MA_Period = 25 ; // период MA input int MA_shift = 0 ; // сдвиг индикатора input ENUM_APPLIED_PRICE price = PRICE_OPEN ; // тип цены //--- indicator buffers double LRma[],L[],S[],iPoint,iiMA; int Lwma,Sma; // Хендлы машек //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit () { //--- indicator buffers mapping SetIndexBuffer ( 0 ,LRma, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 1 ,L, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 2 ,S, INDICATOR_DATA ); Lwma= iMA (symbol, 0 ,MA_Period+ 1 ,MA_shift, MODE_LWMA ,price); Sma= iMA (symbol, 0 ,MA_Period+ 1 ,MA_shift, MODE_SMA ,price); iPoint= 1.0 / SymbolInfoDouble (symbol, SYMBOL_POINT ); iiMA= 1.0 /MA_Period; IndicatorSetString ( INDICATOR_SHORTNAME , "LRma_symbol_" +symbol); //--- return ( 0 ); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator iteration function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) { //--- int count=rates_total-prev_calculated; if (count== 0 )count= 1 ; if ( CopyBuffer (Lwma, 0 , 0 ,count,L)!=- 1 ) { if ( CopyBuffer (Sma, 0 , 0 ,count,S)!=- 1 ) { for ( int i= 0 ;i<count;i++) LRma[i]=(L[i]-S[i])* 6 *iPoint*iiMA; } } //--- return value of prev_calculated for next call return (rates_total); } //+------------------------------------------------------------------+ 파일: lrma_symbol_x.mq5 3 kb fvdtrejder 2010.07.05 20:54 #293 Interesting : 바이러스 백신 또는 방화벽(네트워크 및 바이러스 백신 보호 기능)이 있습니까? 있으면 뭐... fvdtrejder 2010.07.05 20:56 #294 fvdtrejder : 닥터웹이 있는데 똑같이 껐습니다 Mykola Demko 2010.07.05 21:04 #295 도구 패널 Cntl+T의 [전문가] 버튼 대신 이 쓰레기가 있습니다. [삭제] 2010.07.05 21:24 #296 Urain : 차트에 맞춤 지표 를 넣었습니다 --> 그린다 --> 차트에서 제거 --> 그는 사라진다 --> 또 차트에 던진다 --> 그리고 인디케이터가 다시 호출될 때 무도면의 침묵 ???????????????? 위협, 로드는 발생하지 않지만(일반적으로 플로팅 글리치) 인디케이터를 부착 글쎄, 다시. 글쎄, 우리가 사용하는 문자를 쓰기 위해 매개 변수에 어떤 종류의 습관이 있습니까 (동시에 칠면조 몸에서 일반적으로 처리하는 것을 잊으십시오). 슬픔이 있는 초기화 블록에서 이 매개변수는 반으로 처리되었고, 이를 가지고 다음에 무엇을 할 것인가가 문제입니다... 우선 초기화 블록의 줄을 다음으로 변경하는 것이 좋습니다. //--- indicator buffers mapping SetIndexBuffer ( 0 ,LRma, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 1 ,L, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 2 ,S, INDICATOR_DATA ); Lwma= iMA (symbol, Period (),MA_Period+ 1 ,MA_shift, MODE_LWMA ,price); Sma= iMA (symbol, Period (),MA_Period+ 1 ,MA_shift, MODE_SMA ,price); iPoint= 1.0 / SymbolInfoDouble (symbol, SYMBOL_POINT ); iiMA= 1.0 /MA_Period; IndicatorSetString ( INDICATOR_SHORTNAME , "LRma_symbol_" +symbol); //--- 그런 다음 칠면조 계산기에서 무슨 일이 일어나고 있는지 다시 생각해보십시오 ... 추신 그리고 어쨌든 현재 TF를 지정해야 하는 경우 PERIOD_CURRENT 또는 Period() 를 사용하는 것이 좋습니다. Sergey Pavlov 2010.07.05 21:34 #297 Urain : 차트에 맞춤 지표 를 넣었습니다 --> 그린다 --> 차트에서 제거 --> 그는 사라진다 --> 또 차트에 던진다 --> 그리고 인디케이터가 다시 호출될 때 무도면의 침묵 ???????????????? 위협, 로드는 발생하지 않지만(일반적으로 플로팅 글리치) 인디케이터를 부착 귀하의 표시기는 저에게 결함 없이 안정적으로 작동합니다. 지표 계산을 위해 하나의 버퍼가 선언되었지만 세 개가 연결된 이유는 무엇입니까? 이것이 이유가 될 수 있습니까? #property indicator_buffers 1 #property indicator_plots 1 SetIndexBuffer ( 0 ,LRma, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 1 ,L, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 2 ,S, INDICATOR_DATA ); Mykola Demko 2010.07.05 21:34 #298 Interesting : 글쎄, 다시. 글쎄, 우리가 사용하는 문자를 쓰기 위해 매개 변수에 어떤 종류의 습관이 있습니까 (동시에 칠면조 몸에서 일반적으로 처리하는 것을 잊으십시오). 슬픔이 있는 초기화 블록에서 이 매개변수는 반으로 처리되었고, 이를 가지고 다음에 무엇을 할 것인가가 문제입니다... 우선 초기화 블록의 줄을 다음으로 변경하는 것이 좋습니다. 그런 다음 칠면조 계산기에서 무슨 일이 일어나고 있는지 다시 생각해보십시오 ... 나는 약간 오해했습니다. 내 코드와 당신이 제공하는 것 사이에 차이점을 찾지 못했습니다. Mykola Demko 2010.07.05 21:37 #299 DC2008 : 귀하의 표시기는 저에게 결함 없이 안정적으로 작동합니다. 지표 계산을 위해 하나의 버퍼가 선언되었지만 세 개가 연결된 이유는 무엇입니까? 이것이 이유가 될 수 있습니까? 3개를 설정하면 3개의 값이 짧은 이름으로 그려지고 메인 버퍼는 하나만 필요하지만 가끔 작동합니다. [삭제] 2010.07.05 21:42 #300 Urain : 나는 약간 오해했습니다. 내 코드와 당신이 제공하는 것 사이에 차이점을 찾지 못했습니다. 초기화에 관한 것이 아닙니다. 그리고 그 두 줄에서도 마셰크라고 불리는 것은 아닙니다. 거기에 SYMBOL 매개변수가 실제로 필요하다고 가정하더라도(개인적으로 의심스럽습니다) 버퍼 작업은 절름발이이며 일반적으로 계산기 블록에 대해 침묵합니다. 1...232425262728293031323334353637...3184 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
동일한 스크린샷을 첨부하는 것은 의미가 없습니다. mt5setup.e를 시작한 직후 [프로그램이 즉시 실행되고 비문 설정 오류가 발생하기 때문입니다.
이 프로그램을 넷북에서 다운로드했는데 프로그램이 시작되고 무엇이 잘못되었는지 이해하지 못합니다
차트에 맞춤 지표 를 넣었습니다 -->
그린다 -->
차트에서 제거 -->
그는 사라진다 -->
또 차트에 던진다 -->
그리고 인디케이터가 다시 호출될 때 무도면의 침묵 ????????????????
위협, 로드는 발생하지 않지만(일반적으로 플로팅 글리치) 인디케이터를 부착
바이러스 백신 또는 방화벽(네트워크 및 바이러스 백신 보호 기능)이 있습니까? 있으면 뭐...
도구 패널 Cntl+T의 [전문가] 버튼 대신 이 쓰레기가 있습니다.
차트에 맞춤 지표 를 넣었습니다 -->
그린다 -->
차트에서 제거 -->
그는 사라진다 -->
또 차트에 던진다 -->
그리고 인디케이터가 다시 호출될 때 무도면의 침묵 ????????????????
위협, 로드는 발생하지 않지만(일반적으로 플로팅 글리치) 인디케이터를 부착
글쎄, 다시. 글쎄, 우리가 사용하는 문자를 쓰기 위해 매개 변수에 어떤 종류의 습관이 있습니까 (동시에 칠면조 몸에서 일반적으로 처리하는 것을 잊으십시오).
슬픔이 있는 초기화 블록에서 이 매개변수는 반으로 처리되었고, 이를 가지고 다음에 무엇을 할 것인가가 문제입니다...
우선 초기화 블록의 줄을 다음으로 변경하는 것이 좋습니다.
그런 다음 칠면조 계산기에서 무슨 일이 일어나고 있는지 다시 생각해보십시오 ...
추신
그리고 어쨌든 현재 TF를 지정해야 하는 경우 PERIOD_CURRENT 또는 Period() 를 사용하는 것이 좋습니다.
차트에 맞춤 지표 를 넣었습니다 -->
그린다 -->
차트에서 제거 -->
그는 사라진다 -->
또 차트에 던진다 -->
그리고 인디케이터가 다시 호출될 때 무도면의 침묵 ????????????????
위협, 로드는 발생하지 않지만(일반적으로 플로팅 글리치) 인디케이터를 부착
귀하의 표시기는 저에게 결함 없이 안정적으로 작동합니다.
지표 계산을 위해 하나의 버퍼가 선언되었지만 세 개가 연결된 이유는 무엇입니까? 이것이 이유가 될 수 있습니까?
글쎄, 다시. 글쎄, 우리가 사용하는 문자를 쓰기 위해 매개 변수에 어떤 종류의 습관이 있습니까 (동시에 칠면조 몸에서 일반적으로 처리하는 것을 잊으십시오).
슬픔이 있는 초기화 블록에서 이 매개변수는 반으로 처리되었고, 이를 가지고 다음에 무엇을 할 것인가가 문제입니다...
우선 초기화 블록의 줄을 다음으로 변경하는 것이 좋습니다.그런 다음 칠면조 계산기에서 무슨 일이 일어나고 있는지 다시 생각해보십시오 ...
귀하의 표시기는 저에게 결함 없이 안정적으로 작동합니다.
지표 계산을 위해 하나의 버퍼가 선언되었지만 세 개가 연결된 이유는 무엇입니까? 이것이 이유가 될 수 있습니까?
나는 약간 오해했습니다. 내 코드와 당신이 제공하는 것 사이에 차이점을 찾지 못했습니다.
초기화에 관한 것이 아닙니다. 그리고 그 두 줄에서도 마셰크라고 불리는 것은 아닙니다.
거기에 SYMBOL 매개변수가 실제로 필요하다고 가정하더라도(개인적으로 의심스럽습니다) 버퍼 작업은 절름발이이며 일반적으로 계산기 블록에 대해 침묵합니다.