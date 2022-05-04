오류, 버그, 질문 - 페이지 97 1...90919293949596979899100101102103104...3184 새 코멘트 Rashid Umarov 2010.08.17 10:09 #961 EvgeTrofi : 대신 괄호가 많으면 헷갈리기 시작한다!? 예를 들어 다음은 "klsfd Step 2"와 같은 문자열에서 숫자를 반환하는 함수입니다. 이거랑 어떻게 다릅니까? 두 번째 옵션은 컴파일 문제를 일으키지만 첫 번째 옵션은 그렇지 않습니다. 이렇게 시도 int GetStep( string text){ string Right; int U = StringFind (text, "Step " ); int End; if (U>= 0 ){ U=U+ 5 ; Right = StringSubstr (text, U); End = StringFind (Right, "." ); return ( ( int ) ( MathRound ( StringToDouble ( StringSubstr (text, U, End-U))))); } return ( 0 ); } Evgeniy Trofimov 2010.08.17 10:15 #962 Interesting : 결과를 명시적으로 int로 캐스팅해야 합니다. 추신 그러나 내가 이해하는 것처럼 원칙적으로이 경고에 눈을 감을 수 있습니다 ... 글쎄, 이것은 이해할 수 있지만 논리가 올바르지 않습니다! 결국 등호 오른쪽의 표현식은 int ?! [삭제] 2010.08.17 10:22 #963 EvgeTrofi : 글쎄, 이것은 이해할 수 있지만 논리가 올바르지 않습니다! 결국 등호 오른쪽의 표현식은 int ?! 이것은 SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL 에 대한 int 결과이지만 함수에는 다른 유형의 반환 옵션이 있을 수 있습니다... 식별자 설명 속성 유형 SYMBOL_SELECT Market Watch에서 해당 기호가 선택되었음을 서명합니다. 부울 SYMBOL_VOLUME 거래량 - 마지막 거래의 거래량 긴 SYMBOL_VOLUMEHIGH 하루 최대 볼륨 긴 SYMBOL_VOLUMELOW 하루 최소 거래량 긴 SYMBOL_VOLUMEBID 현재 입찰의 거래량 긴 SYMBOL_VOLUMEASK 현재 Ask의 볼륨 긴 SYMBOL_TIME 마지막 견적 시간 날짜 시간 SYMBOL_DIGITS 쉼표 뒤의 여러 기호 정수 SYMBOL_SPREAD 포인트로 퍼짐 정수 SYMBOL_SPREAD_FLOAT 플로팅 스프레드 기호 부울 추신 또한 위에서 썼듯이 이 경고는 코드가 정확하다는 확신이 있으면 "점수"가 될 수 있습니다. [ARCHIVE!] 포럼을 어지럽히 지 돕다!!!! 표시기를 MT4에서 MT5로 초보자의 질문 MQL4 MT4 Evgeniy Trofimov 2010.08.17 10:27 #964 자동 업데이트 를 끄는 방법을 알려주시겠습니까? 직장에서는 한 달에 200MB만 제공합니다. 한 번 더 업데이트하면 트래픽이 처리됩니다 :( [삭제] 2010.08.17 10:35 #965 EvgeTrofi : 자동 업데이트를 끄는 방법을 알려주시겠습니까? 직장에서는 한 달에 200MB만 제공합니다. 한 번 더 업데이트하면 트래픽이 처리됩니다 :( 이것은 적어도 아직까지는 표준 방법으로는 불가능합니다... hryak 2010.08.17 10:37 #966 최신 빌드로 "업데이트"됨 - 결과적으로 인터넷에 연결할 때마다 클라이언트가 먼저 60MB를 먹고 응답하지 않고 강제 종료됩니다. 클라이언트가 작업 관리자를 통해 "디스크 조각 모음" 프로그램을 열면 이 디스크 파티션(클라이언트가 설치된 위치)이 심하게 조각화되어 조각 모음 그것은 여전히 도움이되지 않습니다 - 디렉토리 (터미널 MQL-5가 설치된)의 파일은 고도로 단편화 된 상태로 남아 있습니다. Evgeniy Trofimov 2010.08.17 10:45 #967 MQL4에서 MQL5로 Expert Advisor 를 다시 작성했습니다. 컴파일시 오류 및 비고가 없습니다. 테스트할 때 - 단일 트랜잭션을 수행하지 않습니다. 이 결과의 원인을 어디에서 찾는 것이 좋습니까? 가장 먼저 주의할 점은 무엇입니까? [삭제] 2010.08.17 10:48 #968 EvgeTrofi : MQL4에서 MQL5로 Expert Advisor를 다시 작성했습니다. 컴파일시 오류 및 비고가 없습니다. 테스트할 때 - 단일 트랜잭션을 수행하지 않습니다. 이 결과의 원인을 어디에서 찾는 것이 좋습니까? 가장 먼저 주의해야 할 점은 무엇입니까? 테스터에서 Expert Advisor의 로그를 볼 수 있습니까? Evgeniy Trofimov 2010.08.17 10:50 #969 로그가 비어 있습니다. 나는 잘못된 로트 또는 잘못된 정지 와 같은 MQL4를 작성하는 데 익숙합니다 .... Rashid Umarov 2010.08.17 11:00 #970 EvgeTrofi : 로그가 비어 있습니다. 잘못된 로트 또는 잘못된 스톱과 같은 MQL4를 작성하는 데 익숙합니다.... 이것은 테스터 로그이며 에이전트 로그를 볼 위치에 대한 표시를 포함합니다. MN 0 Tester 13 : 42 : 54 log file "C:\Program Files\MetaTrader 5\Tester\Agent-127.0.0.1-3000\logs\20100817.log" written 1...90919293949596979899100101102103104...3184 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
대신 괄호가 많으면 헷갈리기 시작한다!?
예를 들어 다음은 "klsfd Step 2"와 같은 문자열에서 숫자를 반환하는 함수입니다.
이거랑 어떻게 다릅니까?
두 번째 옵션은 컴파일 문제를 일으키지만 첫 번째 옵션은 그렇지 않습니다.
이렇게 시도
결과를 명시적으로 int로 캐스팅해야 합니다.
추신
그러나 내가 이해하는 것처럼 원칙적으로이 경고에 눈을 감을 수 있습니다 ...
글쎄, 이것은 이해할 수 있지만 논리가 올바르지 않습니다! 결국 등호 오른쪽의 표현식은 int ?!
이것은 SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL 에 대한 int 결과이지만 함수에는 다른 유형의 반환 옵션이 있을 수 있습니다...
식별자
설명
속성 유형
SYMBOL_SELECT
Market Watch에서 해당 기호가 선택되었음을 서명합니다.
부울
SYMBOL_VOLUME
거래량 - 마지막 거래의 거래량
긴
SYMBOL_VOLUMEHIGH
하루 최대 볼륨
긴
SYMBOL_VOLUMELOW
하루 최소 거래량
긴
SYMBOL_VOLUMEBID
현재 입찰의 거래량
긴
SYMBOL_VOLUMEASK
현재 Ask의 볼륨
긴
SYMBOL_TIME
마지막 견적 시간
날짜 시간
SYMBOL_DIGITS
쉼표 뒤의 여러 기호
정수
SYMBOL_SPREAD
포인트로 퍼짐
정수
SYMBOL_SPREAD_FLOAT
플로팅 스프레드 기호
부울
추신
또한 위에서 썼듯이 이 경고는 코드가 정확하다는 확신이 있으면 "점수"가 될 수 있습니다.
자동 업데이트를 끄는 방법을 알려주시겠습니까? 직장에서는 한 달에 200MB만 제공합니다. 한 번 더 업데이트하면 트래픽이 처리됩니다 :(
최신 빌드로 "업데이트"됨 - 결과적으로 인터넷에 연결할 때마다 클라이언트가 먼저 60MB를 먹고 응답하지 않고 강제 종료됩니다.
클라이언트가 작업 관리자를 통해 "디스크 조각 모음" 프로그램을 열면 이 디스크 파티션(클라이언트가 설치된 위치)이 심하게 조각화되어 조각 모음
그것은 여전히 도움이되지 않습니다 - 디렉토리 (터미널 MQL-5가 설치된)의 파일은 고도로 단편화 된 상태로 남아 있습니다.
MQL4에서 MQL5로 Expert Advisor를 다시 작성했습니다. 컴파일시 오류 및 비고가 없습니다. 테스트할 때 - 단일 트랜잭션을 수행하지 않습니다. 이 결과의 원인을 어디에서 찾는 것이 좋습니까? 가장 먼저 주의해야 할 점은 무엇입니까?
로그가 비어 있습니다. 잘못된 로트 또는 잘못된 스톱과 같은 MQL4를 작성하는 데 익숙합니다....
이것은 테스터 로그이며 에이전트 로그를 볼 위치에 대한 표시를 포함합니다.