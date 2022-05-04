오류, 버그, 질문 - 페이지 97

EvgeTrofi :

대신 괄호가 많으면 헷갈리기 시작한다!?

예를 들어 다음은 "klsfd Step 2"와 같은 문자열에서 숫자를 반환하는 함수입니다.

이거랑 어떻게 다릅니까?

두 번째 옵션은 컴파일 문제를 일으키지만 첫 번째 옵션은 그렇지 않습니다.

이렇게 시도

 int GetStep( string text){
   string Right;
   int U = StringFind (text, "Step " );
   int End;
   if (U>= 0 ){
      U=U+ 5 ;
      Right = StringSubstr (text, U);
      End = StringFind (Right, "." );
       return ( ( int ) ( MathRound ( StringToDouble ( StringSubstr (text, U, End-U)))));
   }
   return ( 0 );
}
 
Interesting :

결과를 명시적으로 int로 캐스팅해야 합니다.

추신

그러나 내가 이해하는 것처럼 원칙적으로이 경고에 눈을 감을 수 있습니다 ...

글쎄, 이것은 이해할 수 있지만 논리가 올바르지 않습니다! 결국 등호 오른쪽의 표현식은 int ?!

EvgeTrofi :

글쎄, 이것은 이해할 수 있지만 논리가 올바르지 않습니다! 결국 등호 오른쪽의 표현식은 int ?!

이것은 SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL 에 대한 int 결과이지만 함수에는 다른 유형의 반환 옵션이 있을 수 있습니다...

식별자

설명

속성 유형

SYMBOL_SELECT

Market Watch에서 해당 기호가 선택되었음을 서명합니다.

부울

SYMBOL_VOLUME

거래량 - 마지막 거래의 거래량

SYMBOL_VOLUMEHIGH

하루 최대 볼륨

SYMBOL_VOLUMELOW

하루 최소 거래량

SYMBOL_VOLUMEBID

현재 입찰의 거래량

SYMBOL_VOLUMEASK

현재 Ask의 볼륨

SYMBOL_TIME

마지막 견적 시간

날짜 시간

SYMBOL_DIGITS

쉼표 뒤의 여러 기호

정수

SYMBOL_SPREAD

포인트로 퍼짐

정수

SYMBOL_SPREAD_FLOAT

플로팅 스프레드 기호

부울


추신

또한 위에서 썼듯이 이 경고는 코드가 정확하다는 확신이 있으면 "점수"가 될 수 있습니다.

 
자동 업데이트 를 끄는 방법을 알려주시겠습니까? 직장에서는 한 달에 200MB만 제공합니다. 한 번 더 업데이트하면 트래픽이 처리됩니다 :(
EvgeTrofi :
자동 업데이트를 끄는 방법을 알려주시겠습니까? 직장에서는 한 달에 200MB만 제공합니다. 한 번 더 업데이트하면 트래픽이 처리됩니다 :(
이것은 적어도 아직까지는 표준 방법으로는 불가능합니다...
 

최신 빌드로 "업데이트"됨 - 결과적으로 인터넷에 연결할 때마다 클라이언트가 먼저 60MB를 먹고 응답하지 않고 강제 종료됩니다.

클라이언트가 작업 관리자를 통해 "디스크 조각 모음" 프로그램을 열면 이 디스크 파티션(클라이언트가 설치된 위치)이 심하게 조각화되어 조각 모음

그것은 여전히 도움이되지 않습니다 - 디렉토리 (터미널 MQL-5가 설치된)의 파일은 고도로 단편화 된 상태로 남아 있습니다.

 
MQL4에서 MQL5로 Expert Advisor 를 다시 작성했습니다. 컴파일시 오류 및 비고가 없습니다. 테스트할 때 - 단일 트랜잭션을 수행하지 않습니다. 이 결과의 원인을 어디에서 찾는 것이 좋습니까? 가장 먼저 주의할 점은 무엇입니까?
EvgeTrofi :
MQL4에서 MQL5로 Expert Advisor를 다시 작성했습니다. 컴파일시 오류 및 비고가 없습니다. 테스트할 때 - 단일 트랜잭션을 수행하지 않습니다. 이 결과의 원인을 어디에서 찾는 것이 좋습니까? 가장 먼저 주의해야 할 점은 무엇입니까?
테스터에서 Expert Advisor의 로그를 볼 수 있습니까?
 
로그가 비어 있습니다. 나는 잘못된 로트 또는 잘못된 정지 와 같은 MQL4를 작성하는 데 익숙합니다 ....
 
EvgeTrofi :
로그가 비어 있습니다. 잘못된 로트 또는 잘못된 스톱과 같은 MQL4를 작성하는 데 익숙합니다....

이것은 테스터 로그이며 에이전트 로그를 볼 위치에 대한 표시를 포함합니다. 

MN       0        Tester   13 : 42 : 54          log file "C:\Program Files\MetaTrader 5\Tester\Agent-127.0.0.1-3000\logs\20100817.log" written
