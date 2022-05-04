오류, 버그, 질문 - 페이지 5 123456789101112...3184 새 코멘트 [삭제] 2010.06.10 08:46 #41 Interesting : 사서의 새로운 단어 또는 놀라운 주변... 라이브러리를 사용하는 어드바이저를 만들고 모든 것이 작동하는지 확인했습니다. Expert Advisor, 이 라이브러리, 그리고 몇 가지 추가 MQL5 및 MQH 파일이 포함된 아카이브를 만들었습니다. 테스트를 위해 고객에게 아카이브를 제공했습니다. 이상하지만 고객은 모든 것이 그를 위해 시작되었다고 말합니다. 자기 폭풍우? Arms 2010.06.10 10:17 #42 Interesting : 나는 그것이 무엇을 어떻게 작동하는지 알아내기 시작했고(또는 오히려 작동하지 않음) 놀라운 사실을 발견했습니다. 터미널은 컴파일된 라이브러리를 디렉토리(* .ex5 형식)에서 봅니다. 그러나 동시에 그것은 완고하게 그것을 "습기"시킵니다. 당신이 이해하는 바와 같이, 그것은 그다지 좋지 않습니다 ... 이 동작의 가능한 원인을 분류한 후 터미널은 원본 파일(*.mq5 형식)을 라이브러리가 있는 디렉토리에 배치하기로 결정했습니다. 컴파일하지도 않은 채 파일을 배치했습니다. 차트에 Expert Advisor를 추가하려고 했습니다. 보라, 모든 것이 효과가 있었다. 추신 그건 그렇고, 같은 쓰레기가 EA 자체에 발생하고 * .ex5 파일은 영구적으로 삭제됩니다 ... :( 아주 나쁜 징조! 저도 어제 그랬습니다. 터미널을 자동 업데이트 한 후 소스 코드가 있는 파일을 지속적으로 검색하기 시작했고, 소스 코드가 없는 컴파일된 파일은 삭제했습니다. 사이트에서 정상적인 재설치 후 "버그"가 사라졌습니다. 오늘 다시 자동 업데이트 후 재부팅을 요청했습니다. 분명히 "버그"가 제거되었습니다. 그러나 나는 사이트에서만 업데이트하기로 결정했습니다. 소스 코드가 있는 파일을 터미널에 왜 그리고 왜??? Slava 2010.06.10 10:21 #43 По ходу пьесы у меня созрел ряд вопросов: 1. 라이브러리가 .ex5로만 제공되는 경우 EA가 작동하지 않는 이유는 무엇입니까? 2. 터미널이 디렉토리에서 이 파일을 계속 제거하는 이유는 무엇입니까? 3. 터미널 로그에 위의 모든 것에 대한 명확한 설명이 없는 이유는 무엇입니까? 4. 문서에 그러한 행동의 가능성이 언급되어 있지 않은 이유는 무엇입니까? 마지막으로 다섯 번째이자 마지막 질문 - 이 모든 것을 처리하는 방법과 내가 무엇을 잘못하고 있습니까(터미널에 EX5 파일이 하나 누락되어 있고 헤더나 라이브러리 자체와 같은 것을 찾고 있는 것일 수 있습니다)? 추신 그건 그렇고 같은 쓰레기가 EA 자체에 발생하고 * .ex5 파일은 영구 삭제됩니다 ... :( 어떤 이유로 서비스 데스크에서 귀하의 요청을 볼 수 없습니다 Slava 2010.06.10 10:45 #44 Expert Advisors의 강제 재컴파일은 컴파일러 버전의 변경과 연관됩니다. 새 컴파일러는 이전 버전과 호환되지 않는 약간 다른 코드를 생성합니다. [삭제] 2010.06.10 11:00 #45 stringo : 어떤 이유로 서비스 데스크에서 귀하의 요청을 볼 수 없습니다 글쎄, 거기에 없었기 때문에... :) [삭제] 2010.06.10 11:05 #46 stringo : Expert Advisors의 강제 재컴파일은 컴파일러 버전의 변경과 연관됩니다. 새 컴파일러는 이전 버전과 호환되지 않는 약간 다른 코드를 생성합니다. 글쎄, 이해할 수있다. 나는 279에서 그것을했고 새로운 릴리스에 대해 그러한 변경을 기대하지 않았습니다 ... 추신 미래를 위해 - 그러나 터미널이 원본 버전을 감지하면 파일을 강제로 삭제 하지 않고 그 대가로 ex5를 업데이트해야 한다는 어리석은 로그를 로그에 기록하게 놔두는 것이 가능할 것입니다. 그러면 전문가가 일하기를 원하지 않는 이유를 이해할 수 있지만 고객은 이해하지 못할 수도 있습니다 ... Документация по MQL5: Файловые операции / FileDelete www.mql5.com Файловые операции / FileDelete - Документация по MQL5 Renat Fatkhullin 2010.06.10 14:02 #47 이제 새 빌드의 EX5 파일 버전이 활발히 업데이트되고 있으므로 터미널은 이전 버전을 삭제합니다. 빌드 281에서 버전이 다시 변경되었습니다. 얼마 후 프로세스가 안정화되고 컴파일된 파일의 버전 변경이 중단됩니다. Renat Fatkhullin 2010.06.10 14:03 #48 Interesting : 미래를 위해 - 그러나 터미널이 원본 버전을 감지하면 파일을 강제로 삭제 하지 않고 그 대가로 ex5를 업데이트해야 한다는 어리석게 로그를 기록하게 놔두는 것이 가능할 것입니다. 그러면 전문가가 작업하기를 원하지 않는 이유를 이해할 수 있지만 고객은 이해하지 못할 수도 있습니다 ... 네. 이전 버전을 삭제하는 이유를 로그에 작성하는 것이 좋습니다. [삭제] 2010.06.10 14:59 #49 Renat : 네. 이전 버전을 삭제하는 이유를 로그에 작성하는 것이 좋습니다. 사용자의 허가 없이는 어떠한 것도 삭제하지 않는 것이 좋습니다. 적어도 터미널이 ex5와 같은 이름을 가진 소스 파일을 찾지 못한 경우. 더 잘 할 것입니다. 터미널이 소스 파일을 찾아내면 자동으로 다시 컴파일할 수 있고 그렇지 않은 경우 그러한 작업이 필요한지 알려줍니다. 추신 기본 패키지에 포함되지 않은 파일로 작업할 때 이 접근 방식이 옳다고 생각합니다. 그런 다음 사용자가 이러한 파일을 복원할 수 있는지 여부를 누가 알 수 있습니까? Prival 2010.06.14 12:17 #50 도움말에서 말한다 정수 day_of_year ; // 해당 연도의 일련 번호(2월 1일은 해당 연도의 32번째 날) 어떤 이유로 그는 항상 31 세입니다 (( 스크립트를 첨부합니다 파일에 2010.02.01 00:00:00 143.832 143.839 143.758 143.771 186 2010 2 1 0 0 1 31 파일: 666.mq5 3 kb 123456789101112...3184 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
사서의 새로운 단어 또는 놀라운 주변...
라이브러리를 사용하는 어드바이저를 만들고 모든 것이 작동하는지 확인했습니다. Expert Advisor, 이 라이브러리, 그리고 몇 가지 추가 MQL5 및 MQH 파일이 포함된 아카이브를 만들었습니다. 테스트를 위해 고객에게 아카이브를 제공했습니다.
나는 그것이 무엇을 어떻게 작동하는지 알아내기 시작했고(또는 오히려 작동하지 않음) 놀라운 사실을 발견했습니다. 터미널은 컴파일된 라이브러리를 디렉토리(* .ex5 형식)에서 봅니다. 그러나 동시에 그것은 완고하게 그것을 "습기"시킵니다. 당신이 이해하는 바와 같이, 그것은 그다지 좋지 않습니다 ...
이 동작의 가능한 원인을 분류한 후 터미널은 원본 파일(*.mq5 형식)을 라이브러리가 있는 디렉토리에 배치하기로 결정했습니다. 컴파일하지도 않은 채 파일을 배치했습니다. 차트에 Expert Advisor를 추가하려고 했습니다. 보라, 모든 것이 효과가 있었다.추신
그건 그렇고, 같은 쓰레기가 EA 자체에 발생하고 * .ex5 파일은 영구적으로 삭제됩니다 ... :(
아주 나쁜 징조!
저도 어제 그랬습니다. 터미널을 자동 업데이트 한 후 소스 코드가 있는 파일을 지속적으로 검색하기 시작했고, 소스 코드가 없는 컴파일된 파일은 삭제했습니다.
사이트에서 정상적인 재설치 후 "버그"가 사라졌습니다.
오늘 다시 자동 업데이트 후 재부팅을 요청했습니다. 분명히 "버그"가 제거되었습니다. 그러나 나는 사이트에서만 업데이트하기로 결정했습니다.
소스 코드가 있는 파일을 터미널에 왜 그리고 왜???
По ходу пьесы у меня созрел ряд вопросов:
1. 라이브러리가 .ex5로만 제공되는 경우 EA가 작동하지 않는 이유는 무엇입니까?
2. 터미널이 디렉토리에서 이 파일을 계속 제거하는 이유는 무엇입니까?
3. 터미널 로그에 위의 모든 것에 대한 명확한 설명이 없는 이유는 무엇입니까?
4. 문서에 그러한 행동의 가능성이 언급되어 있지 않은 이유는 무엇입니까?
마지막으로 다섯 번째이자 마지막 질문 - 이 모든 것을 처리하는 방법과 내가 무엇을 잘못하고 있습니까(터미널에 EX5 파일이 하나 누락되어 있고 헤더나 라이브러리 자체와 같은 것을 찾고 있는 것일 수 있습니다)?
추신
Expert Advisors의 강제 재컴파일은 컴파일러 버전의 변경과 연관됩니다. 새 컴파일러는 이전 버전과 호환되지 않는 약간 다른 코드를 생성합니다.
어떤 이유로 서비스 데스크에서 귀하의 요청을 볼 수 없습니다
글쎄, 이해할 수있다. 나는 279에서 그것을했고 새로운 릴리스에 대해 그러한 변경을 기대하지 않았습니다 ...
추신
미래를 위해 - 그러나 터미널이 원본 버전을 감지하면 파일을 강제로 삭제 하지 않고 그 대가로 ex5를 업데이트해야 한다는 어리석은 로그를 로그에 기록하게 놔두는 것이 가능할 것입니다.
그러면 전문가가 일하기를 원하지 않는 이유를 이해할 수 있지만 고객은 이해하지 못할 수도 있습니다 ...
이제 새 빌드의 EX5 파일 버전이 활발히 업데이트되고 있으므로 터미널은 이전 버전을 삭제합니다.
빌드 281에서 버전이 다시 변경되었습니다.얼마 후 프로세스가 안정화되고 컴파일된 파일의 버전 변경이 중단됩니다.
네. 이전 버전을 삭제하는 이유를 로그에 작성하는 것이 좋습니다.
사용자의 허가 없이는 어떠한 것도 삭제하지 않는 것이 좋습니다. 적어도 터미널이 ex5와 같은 이름을 가진 소스 파일을 찾지 못한 경우.
더 잘 할 것입니다. 터미널이 소스 파일을 찾아내면 자동으로 다시 컴파일할 수 있고 그렇지 않은 경우 그러한 작업이 필요한지 알려줍니다.
추신
기본 패키지에 포함되지 않은 파일로 작업할 때 이 접근 방식이 옳다고 생각합니다. 그런 다음 사용자가 이러한 파일을 복원할 수 있는지 여부를 누가 알 수 있습니까?
도움말에서 말한다
정수 day_of_year ; // 해당 연도의 일련 번호(2월 1일은 해당 연도의 32번째 날)
어떤 이유로 그는 항상 31 세입니다 ((
스크립트를 첨부합니다
파일에
2010.02.01 00:00:00 143.832 143.839 143.758 143.771 186 2010 2 1 0 0 1 31