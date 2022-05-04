오류, 버그, 질문 - 페이지 10 1...34567891011121314151617...3184 새 코멘트 Rashid Umarov 2010.06.15 19:06 #91 gpwr : 올바른 마진 계산에 대한 질문으로 돌아가고 싶습니다. Renat이 언급했듯이 내 계산에서 LotRqdMgn(1랏 구매에 필요한 마진)은 통화 가격을 고려하지 않습니다. 그런 다음 나는 그런 테이블을 본 것을 기억했습니다. 즉, 테이블에 오류가 있음이 밝혀졌습니다. L ots*Contract_Size/Leverage 대신 Price*Lots*Contract_Size/Leverage여야 합니다. 오프핸드 - 당신 말이 맞아. 기사 외환 거래의 ABC Азбука торговли валютами - Статьи по MQL4 www.mql5.com Азбука торговли валютами - Статьи по MQL4: особенности автоматических торговых стратегий Prival 2010.06.15 20:39 #92 Prival : 아니요, 그게 요점이 아닙니다. 아마도 서버와 관련된 것입니다. 진행 중인 작업이 있습니다. 데이터에 구멍이 있습니다. 서버와의 통신이 자주 끊어집니다. 기록이 다운로드되지 않습니다. 오류를 일으켰을 가능성이 큽니다. 지금 서버에 모든 것이 괜찮다고 말해주세요. 나는 이것을 오랫동안 매달아 왔습니다. 2010.06.15 20:34:18 Network '92879': MetaQuotes-Demo 인증 실패 (서비스 불가) 아니면 내 문제입니까?터미널에 도착한 마지막 견적의 시간입니다. 벌써 모스크바 시간 20시 45분 [삭제] 2010.06.15 20:49 #93 Prival : 지금 서버에 모든 것이 괜찮다고 말해주세요. 나는 이것을 오랫동안 매달아 왔습니다. 2010.06.15 20:34:18 Network '92879': MetaQuotes-Demo 인증 실패 (서비스 불가) 아니면 내 문제입니까? 터미널에 도착한 마지막 견적의 시간입니다. 벌써 모스크바 시간 20시 45분 MQ 서버처럼 보입니다. 적어도 내 네이티브 서버에서 터미널은 비슷한 방식으로 맹세합니다 ... Andrey Dik 2010.06.15 21:43 #94 Prival : 지금 서버에 모든 것이 괜찮다고 말해주세요. 나는 이것을 오랫동안 매달아 왔습니다. 2010.06.15 20:34:18 Network '92879': MetaQuotes-Demo 인증 실패 (서비스 불가) 아니면 내 문제입니까? 터미널에 도착한 마지막 견적의 시간입니다. 벌써 모스크바 시간 20시 45분 확인합니다. 이미 3시간 동안 어떤 서버와도 연결되지 않았습니다. 아마도 더. FEDOR_MQL 2010.06.15 21:52 #95 joo : Подтверждаю. Конекта нет ни с одним из серверов часа 3 уже. Может больше. 모든 것이 여기 brocompany.ru에서 괜찮습니다. 여기도 forex4you.org입니다. Andrey Dik 2010.06.15 22:37 #96 FEDOR_MQL : 모든 것이 여기 brocompany.ru에서 괜찮습니다. 여기도 forex4you.org입니다. MQ 서버를 의미했습니다. 나는 forex4you에 FIBO를 추가합니다 - 그들은 또한 작동합니다. Mykola Demko 2010.06.16 13:50 #97 누구든지 이 메시지가 무엇을 의미하는지 말해 줄 수 있습니까? 2010.06.16 12:43:35 High_exp3 (EURUSD,M5) 'E:\_MetaTrader-5\_MetaTrader 5\MQL5\Experts\High_exp3.ex5'에서 처리되지 않은 예외 2010.06.16 12:43:35 High_exp3 (EURUSD,M5) 불법 명령어 [0x48,0x06,0x0A,0xCA,0xFF,0xFF,0xFF,0x8B,0x4B,0x14,0x89,0x0D,] 2010.06.16 12:41:47 High_exp4 (EURUSD,M1) 액세스 위반 'E:\_MetaTrader-5\_MetaTrader 5\MQL5\Experts\High_exp4.ex5'에서 0x00000070으로 읽음 괜찮을지 모르지만 불법명령 입력이 걱정됩니다 [0x48,0x06,0x0A,0xCA,0xFF,0xFF,0xFF,0x8B,0x4B,0x14,0x89,0x0D,] 추신 사실은 어드바이저가 때때로 이 모든 작업을 하고 때로는 충돌을 일으키며 이 불안정성은 이해할 수 없습니다. Errors, bugs, questions 틱 데이터를 사용한 백테스팅 기고글 토론 "MQL5 소개: Sergey Gritsay 2010.06.17 00:27 #98 나는 또한 테스터와 함께 일종의 악마 같은 일이 일어나고 있습니다. 나는 고문을 시작하기 시작했습니다. 테스터에서 전체 터미널이 충돌하고 차트에 던지면 모든 것이 정상입니다. 다른 Expert Advisors는 테스터에서 잘 작동합니다. [삭제] 2010.06.17 05:14 #99 sergey1294 : 나는 또한 테스터와 어떤 종류의 악마 같은 일이 일어나고 있습니다. 나는 고문을 시작하기 시작했습니다. 테스터에서 전체 터미널이 충돌하고 차트에 던지면 모든 것이 정상입니다. 다른 Expert Advisors는 테스터에서 정상적으로 작동합니다. 다중 통화 전문가 고문? Sergey Gritsay 2010.06.17 06:14 #100 Interesting : 다중 통화 전문가 고문? 아니요 1...34567891011121314151617...3184 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
올바른 마진 계산에 대한 질문으로 돌아가고 싶습니다. Renat이 언급했듯이 내 계산에서 LotRqdMgn(1랏 구매에 필요한 마진)은 통화 가격을 고려하지 않습니다. 그런 다음 나는 그런 테이블을 본 것을 기억했습니다.
즉, 테이블에 오류가 있음이 밝혀졌습니다. L ots*Contract_Size/Leverage 대신 Price*Lots*Contract_Size/Leverage여야 합니다.
아니요, 그게 요점이 아닙니다. 아마도 서버와 관련된 것입니다. 진행 중인 작업이 있습니다. 데이터에 구멍이 있습니다. 서버와의 통신이 자주 끊어집니다. 기록이 다운로드되지 않습니다. 오류를 일으켰을 가능성이 큽니다.
지금 서버에 모든 것이 괜찮다고 말해주세요. 나는 이것을 오랫동안 매달아 왔습니다.
2010.06.15 20:34:18 Network '92879': MetaQuotes-Demo 인증 실패 (서비스 불가)
아니면 내 문제입니까?
터미널에 도착한 마지막 견적의 시간입니다. 벌써 모스크바 시간 20시 45분
지금 서버에 모든 것이 괜찮다고 말해주세요. 나는 이것을 오랫동안 매달아 왔습니다.
2010.06.15 20:34:18 Network '92879': MetaQuotes-Demo 인증 실패 (서비스 불가)
아니면 내 문제입니까?
터미널에 도착한 마지막 견적의 시간입니다. 벌써 모스크바 시간 20시 45분
지금 서버에 모든 것이 괜찮다고 말해주세요. 나는 이것을 오랫동안 매달아 왔습니다.
2010.06.15 20:34:18 Network '92879': MetaQuotes-Demo 인증 실패 (서비스 불가)
아니면 내 문제입니까?
터미널에 도착한 마지막 견적의 시간입니다. 벌써 모스크바 시간 20시 45분
joo :
Подтверждаю. Конекта нет ни с одним из серверов часа 3 уже. Может больше.
모든 것이 여기 brocompany.ru에서 괜찮습니다. 여기도 forex4you.org입니다.
MQ 서버를 의미했습니다.
나는 forex4you에 FIBO를 추가합니다 - 그들은 또한 작동합니다.
누구든지 이 메시지가 무엇을 의미하는지 말해 줄 수 있습니까?
2010.06.16 12:43:35 High_exp3 (EURUSD,M5) 'E:\_MetaTrader-5\_MetaTrader 5\MQL5\Experts\High_exp3.ex5'에서 처리되지 않은 예외
2010.06.16 12:43:35 High_exp3 (EURUSD,M5) 불법 명령어 [0x48,0x06,0x0A,0xCA,0xFF,0xFF,0xFF,0x8B,0x4B,0x14,0x89,0x0D,]
2010.06.16 12:41:47 High_exp4 (EURUSD,M1) 액세스 위반 'E:\_MetaTrader-5\_MetaTrader 5\MQL5\Experts\High_exp4.ex5'에서 0x00000070으로 읽음
괜찮을지 모르지만 불법명령 입력이 걱정됩니다 [0x48,0x06,0x0A,0xCA,0xFF,0xFF,0xFF,0x8B,0x4B,0x14,0x89,0x0D,]
추신 사실은 어드바이저가 때때로 이 모든 작업을 하고 때로는 충돌을 일으키며 이 불안정성은 이해할 수 없습니다.
나는 또한 테스터와 어떤 종류의 악마 같은 일이 일어나고 있습니다. 나는 고문을 시작하기 시작했습니다. 테스터에서 전체 터미널이 충돌하고 차트에 던지면 모든 것이 정상입니다. 다른 Expert Advisors는 테스터에서 정상적으로 작동합니다.
다중 통화 전문가 고문?