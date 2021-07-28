MT5에 대한 소원 - 페이지 111 1...104105106107108109110111112113114115116117 새 코멘트 Vladimir Karputov 2014.05.25 16:25 #1101 이제 차트에 적용된 템플릿이 표시되지 않습니다. 프로필은 상태 표시줄에 표시되지만 상태 표시줄이 있는 템플릿은 표시되지 않습니다. 템플릿을 상태 표시줄에 표시하고 싶습니다. A100 2014.08.03 21:06 #1102 도구 창, 거래 탭의 최근 빌드에서 시작하여 보조 정보를 위해 두 줄이 할당되었습니다. 그리고 왜 거의 사용되지 않는 정보 거래 탭에서 추가 라인을 사용합니까? 아마도 Free Margin과 Margin Level이 한 줄에 배치되지 않아 누군가를 막았기 때문일 것입니다. 제안의 본질은 모든 것을 한 줄에 반환하는 것입니다. 이전과 같이(또는 거래 탭에서 제거 - 자유 증거금 및 증거금 수준 - 글쎄, 한 줄에 맞지 않기 때문에 - 잔액만/ 자금/마진/이익). 그리고 Free Margin 및 Margin Level과 같은 "필요한" 매개변수가 필요한 사람 - 이 정보가 중복되는 자산 탭을 사용할 수 있습니다(갑자기 모든 것이 하나에 맞지 않는 경우 여러 줄이 거기에 더 편리할 것입니다) 따라서 Trade 탭의 추가 줄을 해제하는 작업은 거의 사용되지 않는 정보(다른 탭에 이미 중복)를 제외하여 해결됩니다. 10포인트 3.mq4 지표: 카마릴라 방정식 새로운 MQL4 컴파일러 및 [삭제] 2014.08.04 07:52 #1103 A100 : 도구 창, 거래 탭의 최근 빌드에서 시작하여 보조 정보를 위해 두 줄이 할당되었습니다. 그리고 왜 거의 사용되지 않는 정보 거래 탭에서 추가 라인을 선택합니까? 아마도 Free Margin과 Margin Level이 한 줄에 배치되지 않아 누군가를 막았기 때문일 것입니다. 제안의 본질은 모든 것을 한 줄에 반환하는 것입니다. 이전과 같이(또는 거래 탭에서 제거 - 자유 증거금 및 증거금 수준 - 글쎄, 한 줄에 맞지 않기 때문에 - 잔액만/ 자금/마진/이익). 그리고 Free Margin 및 Margin Level과 같은 "필요한" 매개변수가 필요한 사람 - 이 정보가 중복되는 자산 탭을 사용할 수 있습니다(갑자기 모든 것이 하나에 맞지 않는 경우 여러 줄이 거기에 더 편리할 것입니다) 따라서 Trade 탭의 추가 줄을 해제하는 작업은 거의 사용되지 않는 정보(다른 탭에 이미 중복)를 제외하여 해결됩니다. 숫자가 한 줄에 맞지 않는다는 것을 올바르게 알아차렸습니다. 더 높은 해상도의 화면에서는(또는 도구 창을 화면의 전체 너비로 확장하는 경우) 이러한 문제가 발생하지 않습니다. 항상 그랬습니다. A100 2014.08.04 11:23 #1104 konung : 그런 혁신으로 무엇을 얻었습니까? 이제 보조 정보는 한 줄 대신 두 줄을 차지합니다. 그리고 Free Margin의 값은 여전히 볼 수 없습니다(Order 및 Time 열의 너비 - 줄였습니다. 예를 들어 보겠습니다) 정보가 여전히 보이지 않고 출력을 위한 공간이 두 배 더 필요하다는 것이 밝혀졌습니다. 당연히, 우리는 모든 여분의 바쁜 라인이 중요한 작은 화면 해상도에 대해 이야기하고 있습니다. 트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, Meta Trader에서 스프레드 거래 내 접근 방식. 코어 Vladimir Karputov 2014.08.04 11:44 #1105 A100 : 그런 혁신으로 무엇을 얻었습니까? 이제 보조 정보는 한 줄 대신 두 줄을 차지합니다. 그리고 Free Margin의 값은 여전히 볼 수 없습니다(Order 및 Time 열의 너비 - 줄였습니다. 예를 들어 보겠습니다) 당연히, 우리는 모든 여분의 바쁜 라인이 중요한 작은 화면 해상도에 대해 이야기하고 있습니다. 그리고 작은 것은 무엇입니까? 나는 1280*800이고 모든 것이 맞습니다(데스크탑 모니터, 노트북, 태블릿). A100 2014.08.04 12:00 #1106 barabashkakvn : 그리고 작은 것은 무엇입니까? 나는 1280*800이고 모든 것이 맞습니다(데스크탑 모니터, 노트북, 태블릿). 1024x768 - 예, 이것은 작지 않지만 아주 정상적입니다. 가장 일반적입니다. Vladimir Karputov 2014.08.04 12:06 #1107 A100 : 1024x768 - 예, 이것은 작지 않지만 아주 정상적입니다. 가장 일반적입니다. 그리고 시스템에 어떤 디스플레이 스케일이 설정되어 있습니까? 100% 이상? A100 2014.08.04 12:10 #1108 그리고 - 글쎄요, 누군가에게 적합하지 않은 경우 이름을 더 짧게 만드세요. Margin \ Free \ Level - MT4에서처럼 A100 2014.08.04 12:10 #1109 barabashkakvn : 그리고 시스템에 어떤 디스플레이 스케일이 설정되어 있습니까? 글꼴 125% Vladimir Karputov 2014.08.04 12:30 #1110 A100 : 글꼴 125% 그리고 "자동 크기 조정"항목의 "무역"탭에있는 터미널에 체크 표시가 있습니까? 1...104105106107108109110111112113114115116117 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
그런 혁신으로 무엇을 얻었습니까? 이제 보조 정보는 한 줄 대신 두 줄을 차지합니다. 그리고 Free Margin의 값은 여전히 볼 수 없습니다(Order 및 Time 열의 너비 - 줄였습니다. 예를 들어 보겠습니다)
정보가 여전히 보이지 않고 출력을 위한 공간이 두 배 더 필요하다는 것이 밝혀졌습니다.
당연히, 우리는 모든 여분의 바쁜 라인이 중요한 작은 화면 해상도에 대해 이야기하고 있습니다.
그리고 작은 것은 무엇입니까? 나는 1280*800이고 모든 것이 맞습니다(데스크탑 모니터, 노트북, 태블릿).
1024x768 - 예, 이것은 작지 않지만 아주 정상적입니다. 가장 일반적입니다.
그리고 시스템에 어떤 디스플레이 스케일이 설정되어 있습니까?
글꼴 125%
그리고 "자동 크기 조정"항목의 "무역"탭에있는 터미널에 체크 표시가 있습니까?