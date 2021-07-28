MT5에 대한 소원 - 페이지 111

이제 차트에 적용된 템플릿이 표시되지 않습니다. 프로필은 상태 표시줄에 표시되지만 상태 표시줄이 있는 템플릿은 표시되지 않습니다. 템플릿을 상태 표시줄에 표시하고 싶습니다.
 

도구 창, 거래 탭의 최근 빌드에서 시작하여 보조 정보를 위해 두 줄이 할당되었습니다.

그리고 왜 거의 사용되지 않는 정보 거래 탭에서 추가 라인을 사용합니까? 아마도 Free Margin과 Margin Level이 한 줄에 배치되지 않아 누군가를 막았기 때문일 것입니다.

제안의 본질은 모든 것을 한 줄에 반환하는 것입니다. 이전과 같이(또는 거래 탭에서 제거 - 자유 증거금 및 증거금 수준 - 글쎄, 한 줄에 맞지 않기 때문에 - 잔액만/ 자금/마진/이익). 그리고 Free Margin 및 Margin Level과 같은 "필요한" 매개변수가 필요한 사람 - 이 정보가 중복되는 자산 탭을 사용할 수 있습니다(갑자기 모든 것이 하나에 맞지 않는 경우 여러 줄이 거기에 더 편리할 것입니다)

따라서 Trade 탭의 추가 줄을 해제하는 작업은 거의 사용되지 않는 정보(다른 탭에 이미 중복)를 제외하여 해결됩니다.

A100 :

숫자가 한 줄에 맞지 않는다는 것을 올바르게 알아차렸습니다. 더 높은 해상도의 화면에서는(또는 도구 창을 화면의 전체 너비로 확장하는 경우) 이러한 문제가 발생하지 않습니다. 항상 그랬습니다.
 
konung :

그런 혁신으로 무엇을 얻었습니까? 이제 보조 정보는 한 줄 대신 두 줄을 차지합니다. 그리고 Free Margin의 값은 여전히 볼 수 없습니다(Order 및 Time 열의 너비 - 줄였습니다. 예를 들어 보겠습니다)

정보가 여전히 보이지 않고 출력을 위한 공간이 두 배 더 필요하다는 것이 밝혀졌습니다.

당연히, 우리는 모든 여분의 바쁜 라인이 중요한 작은 화면 해상도에 대해 이야기하고 있습니다.

 
A100 :

그리고 작은 것은 무엇입니까? 나는 1280*800이고 모든 것이 맞습니다(데스크탑 모니터, 노트북, 태블릿).
 
barabashkakvn :
그리고 작은 것은 무엇입니까? 나는 1280*800이고 모든 것이 맞습니다(데스크탑 모니터, 노트북, 태블릿).
1024x768 - 예, 이것은 작지 않지만 아주 정상적입니다. 가장 일반적입니다.
 
A100 :
1024x768 - 예, 이것은 작지 않지만 아주 정상적입니다. 가장 일반적입니다.
그리고 시스템에 어떤 디스플레이 스케일이 설정되어 있습니까? 100% 이상?
 
그리고 - 글쎄요, 누군가에게 적합하지 않은 경우 이름을 더 짧게 만드세요. Margin \ Free \ Level - MT4에서처럼
 
barabashkakvn :
그리고 시스템에 어떤 디스플레이 스케일이 설정되어 있습니까?
글꼴 125%
 
A100 :
글꼴 125%

그리고 "자동 크기 조정"항목의 "무역"탭에있는 터미널에 체크 표시가 있습니까?

