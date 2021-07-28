MT5에 대한 소원 - 페이지 110 1...103104105106107108109110111112113114115116117 새 코멘트 Igor Kuzminets 2014.03.11 06:23 #1091 2014년 3월 7일(빌드 910) 터미널 업데이트 시 해당 폴더의 표시기 및 어드바이저 아이콘이 변경되었습니다. \MQL5\Indicators ; \MQL5\전문가. 탐색기에서 표시기 아이콘의 새로운 모양이 마음에 들지 않았습니다 (노란색 배경에 일종의 필수 요소). 모든 *.ex5에 대한 기본 아이콘을 선택할 수 있기를 원합니다. 물론 #property icon "C:\temp\icon_ind.ico"를 통해 인디케이터별로 따로 설정할 수도 있지만, 이건 각 파일에 작성해야 합니다 =( *.ex5 파일 연결을 설정할 때 아이콘을 terminal64.exe에서 가져왔습니까 아니면 다른 파일에서 가져왔습니까? Wishes for MT5 MetaTrader 4 클라이언트 터미널 주목! 경쟁! Mikhail Vdovin 2014.03.13 16:45 #1092 소원은 다음과 같습니다. 다음 은 최신 터미널 업데이트 로그입니다. 880 빌드로 끝납니다. 이제 버전 910으로 자동 업데이트되었습니다. 무엇이 변경되었는지 아무도 모릅니다. 나는 개인적으로 그것을 좋아하지 않지만 이전에 작동했던 일부 기능이 작동을 멈췄습니다. 예를 들어 - WinAPI 호출 880, 910에서 결함이 발생하지 않았습니다 - 가져오기 및 서명. 업데이트하기 전에 변경 사항 목록을 숙지할 수 있도록 자동 업데이트를 끌 수 있기를 원합니다. 뿐만 아니라 이전 버전으로의 일반 롤백 기능. 이상적으로는 특정 변경에 관여하는 "학생"을 보는 것입니다. 따라서 다음 업데이트 동안 위험 평가 기준이 있습니다. 엘리트 지표 :) 잘 작동하는 거래 시스템! 초기입금액은 얼마인가요? Mykola Demko 2014.03.13 22:29 #1093 Yurich : 당신이 주제에 없다면 왜 토론하십시오. 그리고 최신 가격으로 거래소 작업을 시작하면 차이점을 알게 될 것입니다. 또한 조심스럽게 제 제안은 "시장 관찰" 창에 표시되는 틱 기록 에 관한 것입니다. 터미널에 이미 축적된 것. 이것은 글로벌 축적 및 진드기 이력 제공에 관한 것이 아닙니다. 지금 당장 내가 할 말을 하고 주제를 금지할 것이지만, 당신이 쓰는 당신의 생각은 매우 흥미롭습니다. A100 2014.03.14 14:20 #1094 MetaEditor에서 Windows\All Windows... 메뉴를 선택하면 열려 있는 파일 목록이 있는 창이 나타납니다. 동시에 정렬 순서는 도구 모음 아래에 있는 순서와 일치합니다. 목록이 크면 이름으로 원하는 파일을 찾기가 어렵습니다(이 경우 전체 파일 이름이 유일한 검색 기준입니다). 기본적으로 이 특정 창에 있는 파일을 이름별로 정렬하는 것이 좋습니다. 그러면 검색이 훨씬 쉬워집니다. A100 2014.03.16 20:32 #1095 그리고 여기에서 .mqh 파일(윈도우)이 숫자 5(위의 화면)가 있는 아이콘과 함께 표시되고 .mq5 파일이 숫자 없이(파란색 아이콘, 여기에 표시되지 않음) 표시되지만 논리적으로는 다른 것이어야 합니다. 길 주변에. Vladimir Karputov 2014.03.31 07:31 #1096 막대의 너비에 따라 볼륨 열의 너비를 변경합니다. 예를 들어 MACD 표시기 의 히스토그램 너비 변경이 있습니다. A100 2014.04.08 23:01 #1097 A100 : 그리고 여기에서 .mqh 파일(윈도우)이 숫자 5(위의 화면)가 있는 아이콘과 함께 표시되고 .mq5 파일이 숫자 없이(파란색 아이콘, 여기에 표시되지 않음) 표시되지만 논리적으로는 다른 것이어야 합니다. 길 주변에. "모든 창..." 메뉴에서 수정하고 도구 창 에서 파일을 검색 할 때 결과가 동일한 불일치를 나타냅니다. Maxim Romanov 2014.04.09 09:39 #1098 나는 다음과 같이 하고 싶다: 1) 테스터 및 차트에서 볼 수 있는 dukas에서와 같이 틱 기록. 2) 테스터와 실생활에서 에이전트뿐만 아니라 로봇과 지표에 대한 최적화를 실행할 수 있는 기능을 통해 새로운 수준의 리소스 집약적 시스템을 만들 수 있습니다.(있는 경우 수정해 주세요.) , 나는 그것을 찾지 못했다) 3) 하나의 테마에서 다른 계정, 심지어 다른 브로커에서 동시에 거래하는 것이 가능하다면 일반적으로 멋질 것입니다. A100 2014.04.11 17:26 #1099 명령 컴파일러에서 /i:<path> 옵션 경로가 큰따옴표 로 묶이고 '\'로 끝나는 경우(예: "C:\NEW\") 1) 컴파일된 파일의 이름에 공백이 없으면 아무 일도 일어나지 않습니다. 아무 일도 일어나지 않고 존재하지 않는 파일의 이름이 지정된 경우 2) 컴파일된 파일의 이름에 공백이 포함된 경우 컴파일러는 오류를 생성합니다. 전체 파일 이름이 제공되더라도(경로를 고려하여) 파일(파일 이름이 공백으로 잘림)을 찾을 수 없습니다. 소원은 다음과 같습니다. A) /i:"C:\NEW\" 및 /i:"C:\NEW"는 동일하게 처리합니다. B) 첫 번째 경우에는 일종의 컴파일러 반응이 있을 것입니다. B) <경로>에 여러 경로를 설정할 수 있습니다. /i:"C:\NEW1;C:\NEW2" - 이전 경로에 <>를 포함하지 않는다는 원칙에 따라 다음을 참조하십시오. Expert Advisor가 처음 드롭된 포럼을 어지럽히 지 않도록 MT4 파일 기능 교체. [삭제] 2014.04.19 15:30 #1100 MetaTrader 5의 직사각형을 MetaTrader 4의 직사각형과 동일하게 만들어 2개 대신 4개의 포인트를 편집할 수 있습니다. 파일: 1.png 1 kb 2.png 1 kb 1...103104105106107108109110111112113114115116117 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
2014년 3월 7일(빌드 910) 터미널 업데이트 시 해당 폴더의 표시기 및 어드바이저 아이콘이 변경되었습니다.
\MQL5\Indicators ; \MQL5\전문가. 탐색기에서 표시기 아이콘의 새로운 모양이 마음에 들지 않았습니다 (노란색 배경에 일종의 필수 요소).
모든 *.ex5에 대한 기본 아이콘을 선택할 수 있기를 원합니다.
물론 #property icon "C:\temp\icon_ind.ico"를 통해 인디케이터별로 따로 설정할 수도 있지만, 이건 각 파일에 작성해야 합니다 =(
*.ex5 파일 연결을 설정할 때 아이콘을 terminal64.exe에서 가져왔습니까 아니면 다른 파일에서 가져왔습니까?
소원은 다음과 같습니다.
다음 은 최신 터미널 업데이트 로그입니다. 880 빌드로 끝납니다. 이제 버전 910으로 자동 업데이트되었습니다. 무엇이 변경되었는지 아무도 모릅니다. 나는 개인적으로 그것을 좋아하지 않지만 이전에 작동했던 일부 기능이 작동을 멈췄습니다. 예를 들어 - WinAPI 호출 880, 910에서 결함이 발생하지 않았습니다 - 가져오기 및 서명. 업데이트하기 전에 변경 사항 목록을 숙지할 수 있도록 자동 업데이트를 끌 수 있기를 원합니다. 뿐만 아니라 이전 버전으로의 일반 롤백 기능.
이상적으로는 특정 변경에 관여하는 "학생"을 보는 것입니다. 따라서 다음 업데이트 동안 위험 평가 기준이 있습니다.
당신이 주제에 없다면 왜 토론하십시오. 그리고 최신 가격으로 거래소 작업을 시작하면 차이점을 알게 될 것입니다.
또한 조심스럽게 제 제안은 "시장 관찰" 창에 표시되는 틱 기록 에 관한 것입니다. 터미널에 이미 축적된 것. 이것은 글로벌 축적 및 진드기 이력 제공에 관한 것이 아닙니다.
MetaEditor에서 Windows\All Windows... 메뉴를 선택하면 열려 있는 파일 목록이 있는 창이 나타납니다.
동시에 정렬 순서는 도구 모음 아래에 있는 순서와 일치합니다.
목록이 크면 이름으로 원하는 파일을 찾기가 어렵습니다(이 경우 전체 파일 이름이 유일한 검색 기준입니다). 기본적으로 이 특정 창에 있는 파일을 이름별로 정렬하는 것이 좋습니다. 그러면 검색이 훨씬 쉬워집니다.
그리고 여기에서 .mqh 파일(윈도우)이 숫자 5(위의 화면)가 있는 아이콘과 함께 표시되고 .mq5 파일이 숫자 없이(파란색 아이콘, 여기에 표시되지 않음) 표시되지만 논리적으로는 다른 것이어야 합니다. 길 주변에.
"모든 창..." 메뉴에서 수정하고 도구 창 에서 파일을 검색 할 때 결과가 동일한 불일치를 나타냅니다.
명령 컴파일러에서 /i:<path> 옵션 경로가 큰따옴표 로 묶이고 '\'로 끝나는 경우(예: "C:\NEW\")
1) 컴파일된 파일의 이름에 공백이 없으면 아무 일도 일어나지 않습니다. 아무 일도 일어나지 않고 존재하지 않는 파일의 이름이 지정된 경우
2) 컴파일된 파일의 이름에 공백이 포함된 경우 컴파일러는 오류를 생성합니다. 전체 파일 이름이 제공되더라도(경로를 고려하여) 파일(파일 이름이 공백으로 잘림)을 찾을 수 없습니다.
소원은 다음과 같습니다.
A) /i:"C:\NEW\" 및 /i:"C:\NEW"는 동일하게 처리합니다.
B) 첫 번째 경우에는 일종의 컴파일러 반응이 있을 것입니다.
B) <경로>에 여러 경로를 설정할 수 있습니다. /i:"C:\NEW1;C:\NEW2" - 이전 경로에 <>를 포함하지 않는다는 원칙에 따라 다음을 참조하십시오.
MetaTrader 5의 직사각형을 MetaTrader 4의 직사각형과 동일하게 만들어 2개 대신 4개의 포인트를 편집할 수 있습니다.