MetaTrader 5 전략 테스터: 오류, 버그, 개선 제안 - 페이지 37

Slava 2019.12.12 15:53 #361

Andrey Khatimlianskii :

빌드 2269. \Tester\cache\를 지우고 EA를 다시 컴파일했습니다.

최적화는 335개 거래, 단일 테스트 - 32개를 보여줍니다.

이 Expert Advisor로 다음 실험을 수행하십시오.

1. 클라이언트 터미널을 닫아 모든 테스트 에이전트를 언로드합니다.
2. 터미널을 실행 합니다.
3. 단일 테스트를 실행하고 결과를 저장합니다.
4. 즉시 동일한 단일 테스트를 다시 실행하고 결과를 비교합니다.

Andrey Khatimlianskii 2019.12.12 15:58 #362

Slava :

이 Expert Advisor로 다음 실험을 수행하십시오.

1. 클라이언트 터미널을 닫아 모든 테스트 에이전트를 언로드합니다.
2. 터미널을 실행 합니다.
3. 단일 테스트를 실행하고 결과를 저장합니다.
4. 즉시 동일한 단일 테스트를 다시 실행하고 결과를 비교합니다.

예, 최적화와 정확히 다릅니다.

고문에 문제가 있습니까?

Slava 2019.12.12 16:06 #363

Andrey Khatimlianskii :

예, 최적화와 정확히 다릅니다.

고문에 문제가 있습니까?

어딘가에 일부 변수의 명시적인 초기화가 없는 것 같습니다.

거래가 무엇에 의존하는지 분석하십시오.

Andrey Khatimlianskii 2019.12.12 16:25 #364

Slava :

어딘가에 일부 변수의 명시적인 초기화가 없는 것 같습니다.

거래가 무엇에 의존하는지 분석하십시오.

뭔가 신선한가요? 최신 빌드에서 변경되었습니까?

저는 초기화 없이 변수를 선언하는 습관이 없습니다. 어느 방향으로 파야 할지조차 모르겠습니다.

Slava 2019.12.12 16:40 #365

Andrey Khatimlianskii :

뭔가 신선한가요? 최신 빌드에서 변경되었습니까?

저는 초기화 없이 변수를 선언하는 습관이 없습니다. 어느 방향으로 파야 할지조차 모르겠습니다.

아니요. 그리고 이전이었습니다. 초기화되지 않은 변수 때문입니다.

붙잡을 것이 있습니다. 거래를 분석합니다. 한 경우에는 거래가 이루어지고 다른 경우에는 존재하지 않는 이유. 시간을 알고 주어진 시간에 거래 조건을 분석하고 인쇄물을 아끼지 마십시오

fxsaber 2019.12.12 17:17 #366

Andrey Khatimlianskii :

저는 초기화 없이 변수를 선언하는 습관이 없습니다. 어느 방향으로 파야 할지조차 모르겠습니다.

이렇게 확인할 수 있습니다.

Andrey Khatimlianskii 2019.12.12 17:24 #367

Slava :

아니요. 그리고 이전이었습니다. 초기화되지 않은 변수 때문입니다.

붙잡을 것이 있습니다. 거래를 분석합니다. 한 경우에는 거래가 이루어지고 다른 경우에는 존재하지 않는 이유. 시간을 알고 주어진 시간에 거래 조건을 분석하고 인쇄물을 아끼지 마십시오

iTime으로 다시 최적화한 것:

M5에서 작업:

Slava 2019.12.12 18:05 #368

Andrey Khatimlianskii :

iTime으로 다시 최적화한 것:

M5에서 작업:

점검 해보자. 감사해요

fxsaber 2019.12.12 19:56 #369

2270 무차별 대입 캐시가 작동을 멈췄습니다.

나는 1에서 6까지의 범위를 설정합니다. 나는 그것을 실행합니다. 6개의 런을 계산했습니다.

그런 다음 범위를 1에서 7로 설정합니다. 실행합니다. 7개의 런을 계산했습니다. 그리고 하나만 있어야 합니다(캐시에서 6개 가져오기).

Roffild 2019.12.12 20:25 #370

fxsaber :

2270 무차별 대입 캐시가 작동을 멈췄습니다.

나는 1에서 6까지의 범위를 설정합니다. 나는 그것을 실행합니다. 6개의 런을 계산했습니다.

그런 다음 범위를 1에서 7로 설정합니다. 실행합니다. 7개의 런을 계산했습니다. 그리고 하나만 있어야 합니다(캐시에서 6개 가져오기).

사실 캐시는 1년 반 전에 깨졌다.

Оптимизация начинается сначала после изменения диапазона Параметров
2018.08.27www.mql5.com
До изменения кеша оптимизации можно было подбирать значения параметров...
빌드 2269. \Tester\cache\를 지우고 EA를 다시 컴파일했습니다.
최적화는 335개 거래, 단일 테스트 - 32개를 보여줍니다.
이 Expert Advisor로 다음 실험을 수행하십시오.
1. 클라이언트 터미널을 닫아 모든 테스트 에이전트를 언로드합니다.
2. 터미널을 실행 합니다.
3. 단일 테스트를 실행하고 결과를 저장합니다.
4. 즉시 동일한 단일 테스트를 다시 실행하고 결과를 비교합니다.
예, 최적화와 정확히 다릅니다.
고문에 문제가 있습니까?
어딘가에 일부 변수의 명시적인 초기화가 없는 것 같습니다.
거래가 무엇에 의존하는지 분석하십시오.
뭔가 신선한가요? 최신 빌드에서 변경되었습니까?
저는 초기화 없이 변수를 선언하는 습관이 없습니다. 어느 방향으로 파야 할지조차 모르겠습니다.
아니요. 그리고 이전이었습니다. 초기화되지 않은 변수 때문입니다.
붙잡을 것이 있습니다. 거래를 분석합니다. 한 경우에는 거래가 이루어지고 다른 경우에는 존재하지 않는 이유. 시간을 알고 주어진 시간에 거래 조건을 분석하고 인쇄물을 아끼지 마십시오
이렇게 확인할 수 있습니다.
iTime으로 다시 최적화한 것:
M5에서 작업:
2270 무차별 대입 캐시가 작동을 멈췄습니다.
나는 1에서 6까지의 범위를 설정합니다. 나는 그것을 실행합니다. 6개의 런을 계산했습니다.
그런 다음 범위를 1에서 7로 설정합니다. 실행합니다. 7개의 런을 계산했습니다. 그리고 하나만 있어야 합니다(캐시에서 6개 가져오기).
사실 캐시는 1년 반 전에 깨졌다.