MetaTrader 5 전략 테스터: 오류, 버그, 개선 제안 - 페이지 18 1...111213141516171819202122232425...84 새 코멘트 Михаил 2019.10.17 08:21 #171 Slava : 1. 현재 전체 최적화 검색에 대해 100,000,000(1억) 패스의 제한이 설정되어 있습니다. 이전에는(MT4에서) 이 한도가 100만이었고 문제가 없었습니다. 얼마나 필요합니까? 2. 다른 폴더에 데이터를 저장하기 위해 휴대용 모드는 선택 사항입니다. 아니면 AppData 디렉토리에서 데이터를 검색하고 싶지 않습니까? 데이터 저장소의 복잡성에 대해 Microsoft에 문의하십시오. 기존과 동일하게 저장공간이 확보되도록 포터블 모드를 도입했는데, 컴플리케이션은 어디에서 보나요? 1- 사진을 첨부합니다. 30개의 리암 변이가 있지만 무차별 대입이 아닌 유전자 최적화가 이루어집니다. 최대 100리암까지는 무리겠지만... 일반적으로 옵션의 수에 관계없이 최적화에 허용되는 시간을 스스로 추정해야 합니다. 2- 예를 들어 터미널과 같이 10을 넣을 수 있기를 원합니다. 어떻게 해야 할지 고민할 필요가 없습니다. 나는 프로그래머가 아니며 (내 영혼의 깊이에서) 무언가를 복사하거나 의도적으로 처방하는 데 관심이 없습니다 ... Slava 2019.10.17 08:46 #172 fxsaber : 실제 틱에 의한 최적화 동안 모든 로컬 에이전트에 대해 한 번에 메모리에 틱(및 0바만 생성된 경우 바)의 이력을 저장할 계획입니까? 예, 예정 Slava 2019.10.17 08:50 #173 Михаил : 1- 사진을 첨부합니다. 30개의 리암 변이가 있지만 무차별 대입이 아닌 유전자 최적화가 이루어집니다. 최대 100리암까지는 무리겠지만... 일반적으로 옵션의 수에 관계없이 최적화에 허용되는 시간을 스스로 추정해야 합니다. 2- 예를 들어 터미널과 같이 10을 넣을 수 있기를 원합니다. 어떻게 해야 할지 고민할 필요가 없습니다. 나는 프로그래머가 아니며 (내 영혼의 깊이에서) 무언가를 복사하거나 의도적으로 처방하는 데 관심이 없습니다 ... 1. 64비트 버전의 클라이언트 터미널을 설치합니다. 32비트 버전에서 무차별 대입 제한은 100만입니다. 2. 이전처럼 10개의 다른 폴더에 10개의 터미널을 넣으면 됩니다. 어떤 문제들? Edgar Akhmadeev 2019.10.17 08:56 #174 fxsaber : 고맙습니다. 실제 틱에 의한 최적화 동안 모든 로컬 에이전트에 대해 한 번에 메모리에 틱(및 0바만 생성된 경우 바)의 이력을 저장할 계획입니까? 이제 불행히도 각 에이전트는 틱 기록의 자체 복사본으로 작동합니다(메모리 소비로 판단). 이 주제를 제기했습니다. 지난 번 RELEASE에서 약속했습니다. 각 에이전트에는 틱 캐시가 있는 고유한 임시 파일 세트가 있다는 사실 외에도 너무 빨리 삭제됩니다. 다음 단일 테스트의 유효성에 영향을 미치지 않더라도 제 시간에, 모든 관련 없는 작업이 아닙니다. 저것들. 매개변수를 컴파일하거나 변경하지 않아도 다음 테스트에서 수십 개의 긱(긴 히스토리가 있음)이 재생성됩니다. 몇 분. 우리는 몇 가지 빌드에 대해 이야기하고 있습니다. 오랫동안 진드기에 최적화되지 않았습니다. 까지. 하지만 마찬가지라고 생각합니다. Михаил 2019.10.17 09:13 #175 Slava : 1. 64비트 버전의 클라이언트 터미널을 설치합니다. 32비트 버전에서 무차별 대입 제한은 100만입니다. 2. 이전처럼 10개의 다른 폴더에 10개의 터미널을 넣으면 됩니다. 어떤 문제들? 감사합니다. 하지만 취소 가능한 한도를 설정하자는 제안은 여전히 유효합니다!!! Михаил 2019.10.18 08:22 #176 테스터 결과에 여전히 필터가 없습니다. 예를 들어, 거래가 10개 미만인 결과는 필요하지 않습니다. 또는 50 이상. 또는 예상 값이 더 낮습니다.... 다른 매개변수로 추가 선택(예: 드로다운)하지만 명백하게 불필요한 매개변수 없이. 필터는 예를 들어 메뉴에서 열 머리글의 오른쪽 버튼으로 활성화할 수 있습니다. 그리고 MT4에서도! fxsaber 2019.10.18 09:40 #177 Михаил : 테스터 결과에 여전히 필터가 없습니다. 이 정말 중요한 기능은 포럼에서 주기적으로 언급됩니다. 이제 OnTester를 통해 간접적으로 구현되거나 opt-file 필터를 통해 직접 구현됩니다(자신의 필터 생성). Andrey Pogoreltsev 2019.10.18 09:46 #178 11개의 스레드에서 동일한 캐릭터로 15년 동안 실행을 시작했습니다(하나의 스레드가 다른 것을 계산함). 질문은 ~이야. N 번 디스크를 강제 실행하여 기록 복사본을 압축 해제하는 각 흐름의 경우는 어떻습니까? 아니면 내가 틀렸어? 그러나 이전 출시로 판단하면 이것이 정확히 발생합니다. 하나의 파일을 만들고 매핑할 수 있습니다... 여기에서 캐시와 디스크의 로드가 훨씬 적습니다. Andrey Pogoreltsev 2019.10.18 10:29 #179 또 다른 결과) 8코어로 실행해보겠다) Andrey Pogoreltsev 2019.10.18 13:28 #180 안됨) 계속 다른 에러가 난다... 1...111213141516171819202122232425...84 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
1. 현재 전체 최적화 검색에 대해 100,000,000(1억) 패스의 제한이 설정되어 있습니다. 이전에는(MT4에서) 이 한도가 100만이었고 문제가 없었습니다. 얼마나 필요합니까?
2. 다른 폴더에 데이터를 저장하기 위해 휴대용 모드는 선택 사항입니다. 아니면 AppData 디렉토리에서 데이터를 검색하고 싶지 않습니까?
데이터 저장소의 복잡성에 대해 Microsoft에 문의하십시오. 기존과 동일하게 저장공간이 확보되도록 포터블 모드를 도입했는데, 컴플리케이션은 어디에서 보나요?
1- 사진을 첨부합니다. 30개의 리암 변이가 있지만 무차별 대입이 아닌 유전자 최적화가 이루어집니다. 최대 100리암까지는 무리겠지만... 일반적으로 옵션의 수에 관계없이 최적화에 허용되는 시간을 스스로 추정해야 합니다.
2- 예를 들어 터미널과 같이 10을 넣을 수 있기를 원합니다. 어떻게 해야 할지 고민할 필요가 없습니다. 나는 프로그래머가 아니며 (내 영혼의 깊이에서) 무언가를 복사하거나 의도적으로 처방하는 데 관심이 없습니다 ...
실제 틱에 의한 최적화 동안 모든 로컬 에이전트에 대해 한 번에 메모리에 틱(및 0바만 생성된 경우 바)의 이력을 저장할 계획입니까?
예, 예정
1- 사진을 첨부합니다. 30개의 리암 변이가 있지만 무차별 대입이 아닌 유전자 최적화가 이루어집니다. 최대 100리암까지는 무리겠지만... 일반적으로 옵션의 수에 관계없이 최적화에 허용되는 시간을 스스로 추정해야 합니다.
2- 예를 들어 터미널과 같이 10을 넣을 수 있기를 원합니다. 어떻게 해야 할지 고민할 필요가 없습니다. 나는 프로그래머가 아니며 (내 영혼의 깊이에서) 무언가를 복사하거나 의도적으로 처방하는 데 관심이 없습니다 ...
1. 64비트 버전의 클라이언트 터미널을 설치합니다.
32비트 버전에서 무차별 대입 제한은 100만입니다.
2. 이전처럼 10개의 다른 폴더에 10개의 터미널을 넣으면 됩니다. 어떤 문제들?
고맙습니다. 실제 틱에 의한 최적화 동안 모든 로컬 에이전트에 대해 한 번에 메모리에 틱(및 0바만 생성된 경우 바)의 이력을 저장할 계획입니까? 이제 불행히도 각 에이전트는 틱 기록의 자체 복사본으로 작동합니다(메모리 소비로 판단).
이 주제를 제기했습니다. 지난 번 RELEASE에서 약속했습니다.
각 에이전트에는 틱 캐시가 있는 고유한 임시 파일 세트가 있다는 사실 외에도 너무 빨리 삭제됩니다. 다음 단일 테스트의 유효성에 영향을 미치지 않더라도 제 시간에, 모든 관련 없는 작업이 아닙니다. 저것들. 매개변수를 컴파일하거나 변경하지 않아도 다음 테스트에서 수십 개의 긱(긴 히스토리가 있음)이 재생성됩니다. 몇 분.우리는 몇 가지 빌드에 대해 이야기하고 있습니다. 오랫동안 진드기에 최적화되지 않았습니다. 까지. 하지만 마찬가지라고 생각합니다.
1. 64비트 버전의 클라이언트 터미널을 설치합니다.
32비트 버전에서 무차별 대입 제한은 100만입니다.
2. 이전처럼 10개의 다른 폴더에 10개의 터미널을 넣으면 됩니다. 어떤 문제들?
감사합니다.하지만 취소 가능한 한도를 설정하자는 제안은 여전히 유효합니다!!!
테스터 결과에 여전히 필터가 없습니다.
예를 들어, 거래가 10개 미만인 결과는 필요하지 않습니다. 또는 50 이상. 또는 예상 값이 더 낮습니다....
다른 매개변수로 추가 선택(예: 드로다운)하지만 명백하게 불필요한 매개변수 없이.
필터는 예를 들어 메뉴에서 열 머리글의 오른쪽 버튼으로 활성화할 수 있습니다.
그리고 MT4에서도!
테스터 결과에 여전히 필터가 없습니다.
이 정말 중요한 기능은 포럼에서 주기적으로 언급됩니다.
이제 OnTester를 통해 간접적으로 구현되거나 opt-file 필터를 통해 직접 구현됩니다(자신의 필터 생성).
11개의 스레드에서 동일한 캐릭터로 15년 동안 실행을 시작했습니다(하나의 스레드가 다른 것을 계산함).
질문은 ~이야. N 번 디스크를 강제 실행하여 기록 복사본을 압축 해제하는 각 흐름의 경우는 어떻습니까? 아니면 내가 틀렸어? 그러나 이전 출시로 판단하면 이것이 정확히 발생합니다.
하나의 파일을 만들고 매핑할 수 있습니다... 여기에서 캐시와 디스크의 로드가 훨씬 적습니다.
또 다른 결과) 8코어로 실행해보겠다)
안됨) 계속 다른 에러가 난다...