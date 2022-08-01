무역 시스템 리그. 우리는 계속 일합니다. - 페이지 78 1...717273747576777879808182838485...360 새 코멘트 Fast235 2019.02.08 00:30 #771 레고 블록 세트로 가치 있는 것을 만들 수는 없습니다. 새로운 맛을 얻기 위해 좋아하는 어린 시절의 맛을 섞는 것과 거의 같습니다. 건전한 아이디어와 지표가 있어야하며 거의 모든 것을 고려한 지표가 있습니다. Aleksey Vyazmikin 2019.02.08 00:35 #772 Fast528 : 가치 있는 것을 만들기 위해 "레고" 큐브 세트에서 작동하지 않습니다. 건전한 아이디어와 지표가 있어야하며 거의 모든 것을 고려한 지표가 있습니다. 네, 그런 지표를 차트라고 합니다... Fast235 2019.02.08 00:41 #773 Aleksey Vyazmikin : 네, 그런 지표를 차트라고 합니다... 이 속성을 나열하면 수년간의 작업을 파괴 할 것입니다) Aleksey Vyazmikin 2019.02.08 01:00 #774 Fast528 : 이 속성을 나열하면 수년간의 작업을 파괴 할 것입니다) 여기 있는 모든 사람들이 편집증적인 것 같지만 사실 당신의 발전의 본질을 이해하고 싶어하는 사람은 거의 없습니다. 이 산업의 주요 슬로건은 "과거의 이익이 미래의 이익을 보장하지 않는다"입니다. Fast235 2019.02.08 01:04 #775 Aleksey Vyazmikin : 여기 있는 모든 사람들이 편집증적인 것 같지만 사실 당신의 발전의 본질을 이해하고 싶어하는 사람은 거의 없습니다. 이 산업의 주요 슬로건은 "과거의 이익이 미래의 이익을 보장하지 않는다"입니다. 그리고 하나는 많을 것이다 Fast235 2019.02.08 01:53 #776 문제는 Georges가 다양한 지표와 트릭을 어떻게든 길들일 필요가 있다는 것입니다. 어떻게 모든 지표에서 "작동"하고 "최적화 필요" 값을 얻을 수 있습니까? 거의 불가능하다 그가 하나 또는 두 개의 지표로 작업하고 가장 중요한 것은 그들이 자신의 전략을 보여주는 이유로 명확하게 선택했다면 Georgiy Merts 2019.02.08 06:54 #777 Roman Shiredchenko : 그게 다야 - 사이클이 닫혔습니다. 최적화, 의심스러운 선택, 최적화... 최고/최악... 기준 - 아니오 - 모든 것? 스릴이야? 로만 뭘 원해? TS리그의 주골을 몇 번이나 반복해야 하나요? 나는 리그의 시스템들 사이에 성배 가 있을 것이라고 예상하지 못했습니다. 시스템은 가장 단순하고 가장 오크적이며 무료 아날로그입니다. KodoBase에 있습니다. 제가 가져왔습니다. 그들 중 어떤 것도 아이러니하게도 내 "거래 시스템의 기본 가정" - "모든 TS에는 손익 기간이 있고 손실 기간이 손익 기간보다 길다"를 따릅니다. 나는 시스템이 반대 원칙에 따라 구축되기 때문에 항상 주어진 시간에 작동하는 시스템 세트가 있을 것이라고 예상했습니다. 그리고 내 생각에 이 가정은 훌륭하게 확인되었습니다. 2년 전에 "MA와 가격이 교차하는 단일 TS는 결코 이익을 내지 못한다"는 말을 들었던 기억이 납니다. 나 자신도 이런 일이 있을까 두려웠다. 그러나 - 결과는 상당히 다릅니다. 무역 품질 면에서 상위 5위 안에 드는 시스템이 3개 있습니다. 그리고 균형 측면에서 리더는 가격과 이동 평균의 교차점에 정확히 구축됩니다. 여기에서 Alexei는 "타임 머신이 있다면 ..."이 더 옳을 가능성이 높고 "사람이 미지의 영역에서 거래하여 돈을 벌 수 있는 기회가 얼마나 적은지"에 대해 전적으로 동의합니다. 내 추정에 따르면 시장의 객관성은 최대 20% 정도입니다. 다른 모든 것은 무작위적인 감정적 소음입니다. 따라서 10달러가 시장을 통과할 때 우리는 그것을 가져갈 수 있고 그 중 2달러를 가져갈 것을 보장합니다. 그러나 나머지 $ 8 - 모든 것은 우연의 문제입니다 ... 물론 우리는 매우 운이 좋을 수 있으며 전체 10 명이 우리에게 갈 것입니다. 그러나 같은 확률로 우리는 매우 운이 좋지 않을 수 있으며 시장은 우리에게서 그것들을 빼앗아 $6의 손실을 입게 될 것입니다. 그러나 긴 작업으로 시장은 우리에게서 4달러만 받고 나머지 4달러를 줄 것입니다. 결과적으로 "정당한" $2가 남게 됩니다. 물론 나머지 8달러가 시장을 통과하는 것은 유감입니다... 하지만 - 그것들은 "우리 것이 아니다", 우리는 그것들을 "얻을" 수 없습니다. 마치 어떤 신체에 "뜨거운" 분자가 있는 것처럼, 그러나 우리는 할 수 없습니다 그들이 이 에너지를 당신에게 유리하게 사용하도록 "얻으십시오". 일부 EA가 지속적으로 돈을 나는 유익한 고문을 사겠다! 백테스트에서 훌륭한 EA! Georgiy Merts 2019.02.08 07:04 #778 Aleksey Vyazmikin : 시간을 낭비하지 말고 자동 거래를 잊어버리십시오. 확실히 그런 방식은 아닙니다. 내 버전에서는 완전히 자동화된 거래로 돈을 벌 수 있는 것 같습니다. 즉, 단순히 시스템을 전환하고, 소모되는 시스템을 제거하고, 작동하는 시스템을 포함하는 것입니다. 그리고 동시에 수입은 매우 안정적이지만 매우 작습니다. 한 달에 약 30%(특히 그 이상) - 그리고 의심의 여지가 없습니다. 말 그대로 한 달에 1-2%를 기대할 수 있습니다. 그렇기 때문에 전문가에게 주기적으로 "도와주는" 것이 합리적입니다. 예를 들어, 제가 집에서 사용하는 바로 그 브레이크아웃 시스템은 수동 수정 없이도 꽤 겸손한 결과를 보여줍니다. 그러나 내가 확신한 것처럼 뉴스 레이스에서 매개변수를 변경하면 결과가 크게 향상될 수 있습니다. 그것이 내가 당분간 수동으로하고있는 일입니다. 계획 에서 경제 달력 을 읽고 뉴스 중에 특별한 뉴스 매개 변수를 사용하려는 의향이있는 것 같습니다 ...하지만 내 손은 여전히 접하지 않습니다 그리고 더 중요한 질문이 있습니다. 첫 번째 백만 가져오기 논의 백테스트에서 훌륭한 EA! Fast235 2019.02.08 07:22 #779 George는 엔트로피에 도전했고 하나의 지표로는 충분하지 않았고 거의 모든 것을 가져갔다고 말할 수 있습니다. :) Roman Shiredchenko 2019.02.08 07:40 #780 Georgiy Merts : ... 한 달에 약 30%(특히 그 이상) - 그리고 의심의 여지가 없습니다. 말 그대로 한 달에 1-2%를 기대할 수 있습니다. ... 예, 완전히 헛소리입니다. 브레이크아웃 시스템의 수익성 차트로 판단합니다. 그리고 일반적으로 일이 없습니다 .... 손실이있는 플러스 또는 한 달에 이미 없거나 훨씬 더 많습니다. 그러나 1.2 %는 아닙니다. 여기에서 CME의 상품 선물 캘린더 스프레드에서 더 많은 수익을 올렸습니다... 1...717273747576777879808182838485...360 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
레고 블록 세트로 가치 있는 것을 만들 수는 없습니다. 새로운 맛을 얻기 위해 좋아하는 어린 시절의 맛을 섞는 것과 거의 같습니다.
건전한 아이디어와 지표가 있어야하며 거의 모든 것을 고려한 지표가 있습니다.
네, 그런 지표를 차트라고 합니다...
이 속성을 나열하면 수년간의 작업을 파괴 할 것입니다)
여기 있는 모든 사람들이 편집증적인 것 같지만 사실 당신의 발전의 본질을 이해하고 싶어하는 사람은 거의 없습니다.
이 산업의 주요 슬로건은 "과거의 이익이 미래의 이익을 보장하지 않는다"입니다.
그리고 하나는 많을 것이다
문제는 Georges가 다양한 지표와 트릭을 어떻게든 길들일 필요가 있다는 것입니다. 어떻게 모든 지표에서 "작동"하고 "최적화 필요" 값을 얻을 수 있습니까? 거의 불가능하다
그가 하나 또는 두 개의 지표로 작업하고 가장 중요한 것은 그들이 자신의 전략을 보여주는 이유로 명확하게 선택했다면
그게 다야 - 사이클이 닫혔습니다. 최적화, 의심스러운 선택, 최적화... 최고/최악...
기준 - 아니오 - 모든 것? 스릴이야?
로만 뭘 원해?
TS리그의 주골을 몇 번이나 반복해야 하나요?
나는 리그의 시스템들 사이에 성배 가 있을 것이라고 예상하지 못했습니다. 시스템은 가장 단순하고 가장 오크적이며 무료 아날로그입니다. KodoBase에 있습니다. 제가 가져왔습니다. 그들 중 어떤 것도 아이러니하게도 내 "거래 시스템의 기본 가정" - "모든 TS에는 손익 기간이 있고 손실 기간이 손익 기간보다 길다"를 따릅니다.
나는 시스템이 반대 원칙에 따라 구축되기 때문에 항상 주어진 시간에 작동하는 시스템 세트가 있을 것이라고 예상했습니다. 그리고 내 생각에 이 가정은 훌륭하게 확인되었습니다. 2년 전에 "MA와 가격이 교차하는 단일 TS는 결코 이익을 내지 못한다"는 말을 들었던 기억이 납니다. 나 자신도 이런 일이 있을까 두려웠다. 그러나 - 결과는 상당히 다릅니다. 무역 품질 면에서 상위 5위 안에 드는 시스템이 3개 있습니다. 그리고 균형 측면에서 리더는 가격과 이동 평균의 교차점에 정확히 구축됩니다.
여기에서 Alexei는 "타임 머신이 있다면 ..."이 더 옳을 가능성이 높고 "사람이 미지의 영역에서 거래하여 돈을 벌 수 있는 기회가 얼마나 적은지"에 대해 전적으로 동의합니다.
내 추정에 따르면 시장의 객관성은 최대 20% 정도입니다. 다른 모든 것은 무작위적인 감정적 소음입니다. 따라서 10달러가 시장을 통과할 때 우리는 그것을 가져갈 수 있고 그 중 2달러를 가져갈 것을 보장합니다. 그러나 나머지 $ 8 - 모든 것은 우연의 문제입니다 ... 물론 우리는 매우 운이 좋을 수 있으며 전체 10 명이 우리에게 갈 것입니다. 그러나 같은 확률로 우리는 매우 운이 좋지 않을 수 있으며 시장은 우리에게서 그것들을 빼앗아 $6의 손실을 입게 될 것입니다. 그러나 긴 작업으로 시장은 우리에게서 4달러만 받고 나머지 4달러를 줄 것입니다. 결과적으로 "정당한" $2가 남게 됩니다. 물론 나머지 8달러가 시장을 통과하는 것은 유감입니다... 하지만 - 그것들은 "우리 것이 아니다", 우리는 그것들을 "얻을" 수 없습니다. 마치 어떤 신체에 "뜨거운" 분자가 있는 것처럼, 그러나 우리는 할 수 없습니다 그들이 이 에너지를 당신에게 유리하게 사용하도록 "얻으십시오".
시간을 낭비하지 말고 자동 거래를 잊어버리십시오.
확실히 그런 방식은 아닙니다.
내 버전에서는 완전히 자동화된 거래로 돈을 벌 수 있는 것 같습니다. 즉, 단순히 시스템을 전환하고, 소모되는 시스템을 제거하고, 작동하는 시스템을 포함하는 것입니다. 그리고 동시에 수입은 매우 안정적이지만 매우 작습니다. 한 달에 약 30%(특히 그 이상) - 그리고 의심의 여지가 없습니다. 말 그대로 한 달에 1-2%를 기대할 수 있습니다.
그렇기 때문에 전문가에게 주기적으로 "도와주는" 것이 합리적입니다. 예를 들어, 제가 집에서 사용하는 바로 그 브레이크아웃 시스템은 수동 수정 없이도 꽤 겸손한 결과를 보여줍니다. 그러나 내가 확신한 것처럼 뉴스 레이스에서 매개변수를 변경하면 결과가 크게 향상될 수 있습니다. 그것이 내가 당분간 수동으로하고있는 일입니다. 계획 에서 경제 달력 을 읽고 뉴스 중에 특별한 뉴스 매개 변수를 사용하려는 의향이있는 것 같습니다 ...하지만 내 손은 여전히 접하지 않습니다 그리고 더 중요한 질문이 있습니다.
예, 완전히 헛소리입니다. 브레이크아웃 시스템의 수익성 차트로 판단합니다. 그리고 일반적으로 일이 없습니다 .... 손실이있는 플러스 또는 한 달에 이미 없거나 훨씬 더 많습니다. 그러나 1.2 %는 아닙니다. 여기에서 CME의 상품 선물 캘린더 스프레드에서 더 많은 수익을 올렸습니다...