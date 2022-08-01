무역 시스템 리그. 우리는 계속 일합니다. - 페이지 80 1...737475767778798081828384858687...360 새 코멘트 Georgiy Merts 2019.02.11 07:40 #791 현재 상황(모든 TS는 일정한 최소 로트가 있는 데모 계정에서 작동합니다). 밸런스 기준 상위 20대 차량: 잔액 기준 상위 5개: 거래 품질 상위 20위: 거래 품질 상위 5개: Roman Shiredchenko 2019.02.11 09:53 #792 2Rashid - 이미 챔피언 시작 - 이 구불구불한 글씨를 가만히 볼 수가 없네요... :-) 노스탤지어 프리. [삭제] 2019.02.11 14:43 #793 Georgiy Merts : 현재 상황(모든 TS는 일정한 최소 로트가 있는 데모 계정에서 작동합니다). 밸런스 기준 상위 20대 차량: 잔액 기준 상위 5개: 거래 품질 상위 20위: 거래 품질 상위 5개: 예, 챔피언십은 분명히 충분하지 않습니다. Georgiy Merts 2019.02.11 14:50 #794 Vladimir Baskakov : 예, 챔피언십은 분명히 충분하지 않습니다. 츄... 왜 챔피언십이 없습니까? 또한 거의 "오픈 소스"- 특정 차량의 거래 원칙을 비밀로하지 않습니다. Codebase에는 이러한 원칙에 대한 기성 전문가도 있습니다... "챔피언십"이 있기 때문입니다. 음... 지도자를 따르십시오! [삭제] 2019.02.11 15:10 #795 Georgiy Merts : 츄... 왜 챔피언십이 없습니까? 또한 거의 "오픈 소스"- 특정 차량의 거래 원칙을 비밀로하지 않습니다. Codebase에는 이러한 원칙에 대한 기성 전문가도 있습니다... "챔피언십"이 있기 때문입니다. 음... 지도자를 따르십시오! 죄송합니다 경품이 없습니다 Roman Shiredchenko 2019.02.12 01:49 #796 Vladimir Baskakov : 죄송합니다 경품이 없습니다 예 x 상금과 함께 - 목표가 없습니다. 골로 화면을 날려버리세요... :-) 일부 곡선은 시각적이며 ... :-( Georgiy Merts 2019.02.12 05:38 #797 Roman Shiredchenko : 예 x 상금과 함께 - 목표가 없습니다. 골로 화면을 날려버리세요... :-) 일부 곡선은 시각적이며 ... :-( 흠 ... 그래서 그들은 결국 "목표"입니다 !!! 여러분... TS리그가 왜 필요한지 정확히 이해하셨나요??? 한동안 작동하고 긍정적인 결과를 보여주는 테스트된 시스템 세트가 필요합니다. 그것이 목표였고, 그것이 지금입니다. 또 어떤 "목표"를 기다리고 있습니까? 내 메인 계정은 TS 리그 덕분에 천천히 감소에서 벗어나고 있습니다. 나는 봄이 끝날 때까지 이 계정에서 플러스를 얻고 신호를 열 수 있기를 바랍니다. 이것은 나에게 중요한 구체적인 결과가 될 것입니다. 그리고 넌 뭘 원해 ? 또 무엇이 필요합니까? 어떤 "목표"를 말하는 것입니까? Alexander_K 2019.02.12 09:16 #798 Georgiy Merts : 그리고 넌 뭘 원해 ? 또 무엇이 필요합니까? 어떤 "목표"를 말씀하시는 건가요? 여기 있는 모든 사람들은 Grail , Georges에 대해 이야기하고 그에 대해서만 이야기합니다. 이해 못하는 척 하지마... 고통받는 사람들은 한 달에 1-2 %가 필요하지 않지만 적어도 100 %가 필요합니다. 그리고 제가 지금 참여하고 있는 대회에서 이것은 분명히 눈에 띕니다. 사람들은 그곳에서 쉽게 그것을 합니다. 또한 평균이 아닌 zhahaya가 아니라 멋지고 검증된 거래를 수행합니다. 그래서 가능합니다. 이것은 모두가 기다리고 있는 것입니다. 그리고 매월 0-1-2 %의 귀하와 함께하는 우리 지점은 더 이상 누구에게도 흥미가 없습니다. 우리는 진실을 직시해야 합니다. Georgiy Merts 2019.02.12 14:52 #799 Alexander_K : 이것은 모두가 기다리고 있는 것입니다. 그리고 매월 0-1-2 %의 귀하와 함께하는 우리 지점은 더 이상 누구에게도 흥미가 없습니다. 우리는 진실을 직시해야 합니다. 살라가.. 나도 월 5% 적립!!! 네, 내 친구... 당신 말이 맞아요, 한 달에 100% 없이 - 포럼에 찔러볼 것이 없습니다... 글쎄요... 저에게는 그런 식으로 작동하지 않습니다... Alexander_K 2019.02.12 15:02 #800 Georgiy Merts : 살라가.. 나도 월 5% 적립!!! 네, 내 친구... 당신 말이 맞아요, 한 달에 100% 없이 - 포럼에 찔러볼 것이 없습니다... 글쎄요... 저에게는 그런 식으로 작동하지 않습니다... :))) 아이러니를 이해합니다. 하지만, 예를 들어, 최고의 차량을 강조 표시하고 다른 시간대에 해당 차량으로 리그를 만들 가치가 있습니까? 이것은 단지 큰 소리로 생각하는 것뿐입니다. 그 이상은 아닙니다. 1...737475767778798081828384858687...360 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
현재 상황(모든 TS는 일정한 최소 로트가 있는 데모 계정에서 작동합니다).
밸런스 기준 상위 20대 차량:
잔액 기준 상위 5개:
거래 품질 상위 20위:
거래 품질 상위 5개:
2Rashid - 이미 챔피언 시작 - 이 구불구불한 글씨를 가만히 볼 수가 없네요... :-)
노스탤지어 프리.
예, 챔피언십은 분명히 충분하지 않습니다.
츄... 왜 챔피언십이 없습니까?
또한 거의 "오픈 소스"- 특정 차량의 거래 원칙을 비밀로하지 않습니다. Codebase에는 이러한 원칙에 대한 기성 전문가도 있습니다...
"챔피언십"이 있기 때문입니다. 음... 지도자를 따르십시오!
죄송합니다 경품이 없습니다
예 x 상금과 함께 - 목표가 없습니다. 골로 화면을 날려버리세요... :-)
일부 곡선은 시각적이며 ... :-(
흠 ... 그래서 그들은 결국 "목표"입니다 !!!
여러분... TS리그가 왜 필요한지 정확히 이해하셨나요???
한동안 작동하고 긍정적인 결과를 보여주는 테스트된 시스템 세트가 필요합니다. 그것이 목표였고, 그것이 지금입니다. 또 어떤 "목표"를 기다리고 있습니까?
내 메인 계정은 TS 리그 덕분에 천천히 감소에서 벗어나고 있습니다. 나는 봄이 끝날 때까지 이 계정에서 플러스를 얻고 신호를 열 수 있기를 바랍니다. 이것은 나에게 중요한 구체적인 결과가 될 것입니다.
그리고 넌 뭘 원해 ? 또 무엇이 필요합니까? 어떤 "목표"를 말하는 것입니까?
여기 있는 모든 사람들은 Grail , Georges에 대해 이야기하고 그에 대해서만 이야기합니다. 이해 못하는 척 하지마...
고통받는 사람들은 한 달에 1-2 %가 필요하지 않지만 적어도 100 %가 필요합니다. 그리고 제가 지금 참여하고 있는 대회에서 이것은 분명히 눈에 띕니다. 사람들은 그곳에서 쉽게 그것을 합니다. 또한 평균이 아닌 zhahaya가 아니라 멋지고 검증된 거래를 수행합니다. 그래서 가능합니다.
이것은 모두가 기다리고 있는 것입니다. 그리고 매월 0-1-2 %의 귀하와 함께하는 우리 지점은 더 이상 누구에게도 흥미가 없습니다. 우리는 진실을 직시해야 합니다.
살라가.. 나도 월 5% 적립!!!
네, 내 친구... 당신 말이 맞아요, 한 달에 100% 없이 - 포럼에 찔러볼 것이 없습니다... 글쎄요... 저에게는 그런 식으로 작동하지 않습니다...
:))) 아이러니를 이해합니다. 하지만, 예를 들어, 최고의 차량을 강조 표시하고 다른 시간대에 해당 차량으로 리그를 만들 가치가 있습니까? 이것은 단지 큰 소리로 생각하는 것뿐입니다. 그 이상은 아닙니다.