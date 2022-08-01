무역 시스템 리그. 우리는 계속 일합니다. - 페이지 72 1...656667686970717273747576777879...360 새 코멘트 Georgiy Merts 2019.01.07 07:29 #711 Roman Shiredchenko : 여기서 웃으세요 :-) 무엇에 대해 생각할 것인가 m_all_strategies 컨테이너에서 제안된 전략에 대한 수천 가지 옵션을 넣을 수 있으며 다른 매개변수를 사용하여 알려진 모든 전략을 추가할 수도 있습니다. ------------------------------------ 결론적 으로, 모든 것이 평소와 같이 발생합니다. 상위 리그 기계가 탑재된 이 적응형 차량이 데모 거래에서 켜진 것뿐입니다. 출력에서 거품이 발생합니다. 최고의 축구 선수 로부터 . 언제 전원을 끄고 다음 충전을 위해 충전하는지는 전적으로 귀하에게 달려 있습니다... :-) 그래서 결국, 나는이 모든 것을 가지고 구현했습니다! 게다가, 이미 말했듯이, 저는 이제 리그의 모든 TS에 대한 인터페이스를 제공하는 m_all_strategies와 같은 컨테이너에 모든 사람이 액세스할 수 있는 리그의 공유 프로젝트를 준비하고 있습니다. /* CEALeagueTradeSysemI - интерфейс, предоставляющий функции для работы с библиотекой Лиги ТС */ class CEALeagueTradeSysemI { public : // Виртуальные функции-обработчики событий. virtual int TradeSystemOnInit()= 0 ; virtual void TradeSystemOnDeinit( const int iReason) = 0 ; virtual void TradeSystemOnTick() = 0 ; }; Expert Advisor의 OnInit() 처리기를 사용하려는 사람은 이 인터페이스를 요청하고 TradeSysemOnInit() 함수를 호출합니다. 그런 다음 OnTick() 핸들러에서 수신된 인터페이스의 TradeSystemOnTick() 함수를 호출하고 OnDeinit() 핸들러에서 TradeSystemOnDeinit() 함수를 호출하는 것만 남아 있습니다. 그리고 그게 다야! 리그 시스템이 작동합니다! 그런데 여기에이 접근 방식과 Peter Konov 의 접근 방식의 차이점이 있습니다. 사용자는 지금 필요한 것만 액세스 할 수 있습니다. 전역 함수, 추가 값, 추가 기능 없음! 전문가에게 필요한 것은 세 명의 핸들러뿐입니다. 게다가, 순수한 가상 함수 - 함수 내부를 볼 필요도 없습니다. 이 접근 방식을 사용하면 엄청난 수의 변수와 매개변수가 있는 전역 배열의 경우보다 혼동하기가 훨씬 더 어렵습니다. 고문 프로젝트 MQL5의 OOP에 대한 질문 트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, Georgiy Merts 2019.01.07 07:31 #712 Vladimir Baskakov : 예측할 수 없는 결말이 있는 어려운 작업 아무도 그것이 쉬울 것이라고 말하지 않았습니다. 우연히 거래에서 돈을 벌 수 있는 가능성이 어렵지 않다는 것을 알게 된다면 그리고 마지막 휘슬로 친절하게 대해주시면 저도 참여하겠습니다. Georgiy Merts 2019.01.07 07:34 #713 현재 상황(모든 TS는 일정한 최소 로트가 있는 데모 계정에서 작동합니다). 밸런스 기준 상위 20대 차량: 잔액별 차트 상위 5개: 거래 품질 상위 20위: 거래 품질별 상위 5개 차트: 지난 주를 요약해 보겠습니다. 첫 번째 장소는 TS 242620이 차지했습니다. EURAUD의 가격과 이동 평균의 교차점에 의해 결정되는 추세 방향의 "임펄스"바 반전. 시스템은 평가 신인이며, 필요한 최소 10개의 트랜잭션을 완료하고 즉시 상위에 진입했습니다. 아마도 이것은 지난주의 급격한 움직임과 관련된 무작위 운일 것입니다. 반면에 이것은 RTS 시스템이 아니므로 앞으로 어떻게 작동하는지 봅시다. 2위는 지난 주 우승자 TC 642952입니다. AUDCAD의 후행 TP와 함께 지그재그 피크에서 지연 항목을 제한합니다. 지난 주에 시스템은 3번의 거래를 하여 거래 품질을 약간 떨어뜨렸지만 여전히 매우 높은 수준을 유지하고 있습니다. 3위 - TS 543350 - 가격과 CADCHF의 이동하는 교차점에 의해 결정되는 추세에 대한 "임펄스" 막대의 반전. 시스템은 지난 주에 단 한 번의 거래도 하지 않아 거래의 질을 약간 떨어뜨렸지만 동시에 4위가 아니라 3위였습니다. 4위 - TS 640150 - 가격과 EURUSD의 후행 TP의 교차점에 의해 결정되는 추세에 대한 "임펄스" 막대의 항목. 이 시스템은 거래의 질을 약간 떨어뜨렸고 오랫동안 평가에 참여했습니다. 사용 권장 사항에 대해 한 가지만 저를 방해합니다. 이것은 TP 후행 시스템으로, 이는 불안정성이 증가함을 의미합니다. TS 740142는 상위 5개를 마감합니다. 지그재그 정점에 손절매 항목이 있고 EURUAD의 후행 TP가 있습니다. 이 시스템은 또한 등급에 오랜 기간 참여했지만 지난 주에 거래 품질이 약간 떨어졌지만 , 매우 높게 유지됩니다. 논의 Metatrader 5의 표준 지표를 HedgeHog 시스템 및 EA [삭제] 2019.01.07 07:34 #714 Georgiy Merts : 아무도 그것이 쉬울 것이라고 말하지 않았습니다. 우연히 거래에서 돈을 벌 수 있는 가능성이 어렵지 않다는 것을 알게 된다면 그리고 마지막 휘슬로 친절하게 대해주시면 저도 참여하겠습니다. 당신은 리그에 집착합니까? Roman Shiredchenko 2019.01.07 09:37 #715 Georgiy Merts : 그래서 결국, 나는이 모든 것을 가지고 구현했습니다! ... 기사를 잘 읽었습니까? 출력을 주석 처리: " 이 기사에서 우리는 각각 자체 "가상" 거래 작업을 수행하는 다양한 전략으로 구성된 적응형 시스템 구현의 변형을 고려했습니다. 실제 거래 는 전략의 신호에 따라 발생합니다. 현재 가장 수익성이 높습니다." " ------------------------ 결론적 으로, 모든 것이 평소와 같이 발생합니다. 상위 리그 기계가 탑재된 이 적응형 차량이 데모 거래에서 켜진 것뿐입니다. 우리가 거래하는 출력 에서 TS 442420(첫 번째 사진에서) - 이 조건과 관련하여 m_virtual_equity-m_initial_balance(기사에서), 미해결 거래가 없는 경우 . 기사에서 모든 것을 올바르게 이해했다면 빨간색 선은 BEST 적응 모델에 따른 거래 잔액이고 나머지 TS는 가상 거래를 수행합니다. 그렇다면 메이저 리그 차량을 이 적응형 전문가에 연결하지 않으시겠습니까? Expert Advisor를 최적화하고 최적화된 백테스트에서 훌륭한 EA! 후행 정지 및 후행 Georgiy Merts 2019.01.07 09:51 #716 Roman Shiredchenko : 기사에서 모든 것을 올바르게 이해했다면 빨간색 선은 BEST 적응 모델에 따른 거래 잔액이고 나머지 TS는 가상 거래를 수행합니다. 그렇다면 메이저 리그 차량을 이 적응형 전문가에 연결하지 않으시겠습니까? 아무도 MT5를 사용하지 않을 때에도 이 기사를 매우 주의 깊게 연구했으며, 리그의 기반을 형성한 대부분의 아이디어가 거기에서 나왔습니다. 그리고 차량 간 전환은 처음에는 제안된 방법에 따라 수행되었습니다. 그러나 그림 4를 직접 보십시오. 시스템 종료에도 불구하고 작업의 전체 결과는 부정적인 것으로 나타났습니다. 그리고 일반적으로 이 굵은 빨간색 그래프는 개인 계정으로 리그에 참가하기 위해 선택한 차량의 결과를 떠올리게 합니다. 내가 처음으로 단순한 "이익" 또는 "회수" 값을 사용하는 것에서 "품질"이라고 부르는 복잡한 평가로 전환한 것은 전환 알고리즘을 개선하기 위한 것이었습니다. 그러나 이러한 전환은 그림을 "부드럽게" 만들었을 뿐 근본적으로 바꾸지는 않았습니다. 무역의 질은 전환을 위한 필요 조건이지만 충분 조건은 아닙니다. 그 못지않은(그리고 아마도 더 중요한) 조건은 ES 안정성의 조건입니다. 이것이 내가 지금 다루고 있는 질문입니다. MT4에 대한 몇 가지 자동차 거래에서 심리학의 역할 신경망에 대한 입력에 공급할 Roman Shiredchenko 2019.01.07 10:12 #717 Georgiy Merts : 아무도 MT5를 사용하지 않을 때에도 이 기사를 매우 주의 깊게 연구했으며, 리그의 기반을 형성한 대부분의 아이디어가 거기에서 나왔습니다. 그리고 차량 간 전환은 처음에는 제안된 방법에 따라 수행되었습니다. 그러나 그림 4를 직접 보십시오. 시스템 종료에도 불구하고 작업의 전체 결과는 부정적인 것으로 나타났습니다. 그리고 일반적으로 이 굵은 빨간색 그래프는 개인 계정으로 리그에 참가하기 위해 선택한 차량의 결과를 떠올리게 합니다. 내가 처음으로 단순한 "이익" 또는 "회수" 값을 사용하는 것에서 "품질"이라고 부르는 복잡한 평가로 전환한 것은 전환 알고리즘을 개선하기 위한 것이었습니다. 그러나 이러한 전환은 그림을 "부드럽게" 만들었을 뿐 근본적으로 바꾸지는 않았습니다. 무역의 질은 전환을 위한 필요 조건이지만 충분 조건은 아닙니다. 그 못지않은(그리고 아마도 더 중요한) 조건은 ES 안정성의 조건입니다. 이것이 내가 지금 다루고 있는 질문입니다. 질문 없음, 나는 그것을 보았다 : "그림 4. 적응 전략이 수익성 있는 전략의 부족으로 인해 새로운 포지션을 열지 못하게 된 시간 간격 2010년 1월 초부터 MA_3 전략은 성능의 선두 주자였습니다. 그 당시 MA_3(파란색)이 가장 많은 자금을 얻었으므로 적응형 전략(빨간색)이 신호를 따랐습니다. 1월 8일부터 1월 20일까지의 기간 동안 고려된 모든 거래 전략이 적자이므로 적응 전략은 새로운 거래 포지션을 열지 않았습니다." 답변 : 이 지점의 첫 번째 사진으로 판단하면 적응형 거래 모델의 이익이 여기에 명확하게 표시됩니다... 댓글을 달아주세요. :-) -------------------- 신경망은 밤에만 거래를 엽니다. 금융 비디오에서 흥미로운 것 2014년 6월 금융 비디오의 Roman Shiredchenko 2019.01.07 10:40 #718 Georgiy Merts : ... 내가 처음으로 단순한 "이익" 또는 "회수" 값을 사용하는 것에서 "품질"이라고 부르는 복잡한 평가로 전환한 것은 전환 알고리즘을 개선하기 위한 것이었습니다. 그러나 이러한 전환은 그림을 "부드럽게" 만들었을 뿐 근본적으로 바꾸지는 않았습니다. 무역의 질은 전환을 위한 필요 조건이지만 충분 조건은 아닙니다. 그 못지않게(그리고 아마도 더 중요한) 조건은 TS 안정성의 조건입니다. 이것이 내가 지금 다루고 있는 질문입니다. 알았습니다. 무화과를 잘 보세요. 2 및 3 - 새로운 수준에서... 2010년 1월부터 8월까지 모든 것이 얼마나 능숙하게 거래되었는지... - 주식의 조건 - 모든 가상 거래 TS의 균형 시작. 이것은 이미 수준입니다 ... 현재 메이저 리그의 현재 차량을이 적응 형 로봇에 연결하는 것을 방해하는 것은 무엇입니까? 특히 당신은 이미 그를 더 일찍 그리고 주제에 대해 알았기 때문에 ... (그는 한 번 리그의 일종의 일반 TS가 순조롭게 진행되었고 반년 동안 이익 만 발생했다고 썼습니다) 이것은 BEST 모델의 실제 거래에 대한 잘못된 선택입니까? 메이저리그 TS? 예, 물론, 거기에서 작업해야 합니다(특히 BASIC TS가 많지 않다고 썼기 때문에 24개의 기호를 곱하여 672가 됨). 적응형 로봇에 트레일을 추가하고, 횡단 조건을 MA의 가격과 확률적 선을 넘는 두 번째 TS - 자신의 TS, 스톱, 손실, TR - 등이 있습니다. 게임은 새로운 수준의 개발에서 촛불의 가치가 있지 않습니까? 나쁜거야? (물론, 키친 DC의 비밀 게임 없이) 또한, 그림. 5와 6 이것은 전략의 논리에서 추상화하는 것을 가능하게 합니다. 전략이 효과적이라면 그것이 작동하는 방법과 이유는 중요하지 않습니다. 적응형 접근 방식은 전략의 성공을 위한 단 하나의 기준, 즉 효과만을 사용합니다. - 같은 장소에서 기본 옵션에서 롤백 및 브레이크다운 및 리바운드도 사용합니다... - 스펙트럼이 포함됩니다. 질문 - 이 적응형에 차량을 업로드하고 이동하십시오! 신호 지표 기반 거래 세뇌 시스템 / Asctrend Metatrader 5로 시작하는 방법 Georgiy Merts 2019.01.08 06:13 #719 Roman Shiredchenko : - 같은 장소에서 기본 옵션에서 롤백 및 브레이크다운 및 리바운드도 사용합니다... - 스펙트럼이 포함됩니다. 질문 - 이 적응형에 차량을 업로드하고 이동하십시오! 당신이 쓰는 모든 것이 맞습니다. 그러나 단순히 "최고로 전환"하는 전략으로는 충분하지 않습니다. 최고의 전략이라 할지라도 전환되기 전에 상당한 손실을 입게 됩니다. 따라서 무역의 질을 평가하는 것 외에도 지속 가능성 평가라는 매개 변수가 하나 더 필요합니다. 그리고 여기 - 지금까지 모든 것이 매우 슬프다. 그리고 자동 전환... 저에게는 리그 구조에서 구현될 수 있습니다. 그러나 먼저 이 전환을 위한 명확한 방법론을 형성해야 합니다. 그래서 결국, 나는이 모든 것을 가지고 구현했습니다!
게다가, 이미 말했듯이, 저는 이제 리그의 모든 TS에 대한 인터페이스를 제공하는 m_all_strategies와 같은 컨테이너에 모든 사람이 액세스할 수 있는 리그의 공유 프로젝트를 준비하고 있습니다.
Expert Advisor의 OnInit() 처리기를 사용하려는 사람은 이 인터페이스를 요청하고 TradeSysemOnInit() 함수를 호출합니다.
그런 다음 OnTick() 핸들러에서 수신된 인터페이스의 TradeSystemOnTick() 함수를 호출하고 OnDeinit() 핸들러에서 TradeSystemOnDeinit() 함수를 호출하는 것만 남아 있습니다.
그리고 그게 다야! 리그 시스템이 작동합니다!
그런데 여기에이 접근 방식과 Peter Konov 의 접근 방식의 차이점이 있습니다. 사용자는 지금 필요한 것만 액세스 할 수 있습니다. 전역 함수, 추가 값, 추가 기능 없음! 전문가에게 필요한 것은 세 명의 핸들러뿐입니다. 게다가, 순수한 가상 함수 - 함수 내부를 볼 필요도 없습니다.
이 접근 방식을 사용하면 엄청난 수의 변수와 매개변수가 있는 전역 배열의 경우보다 혼동하기가 훨씬 더 어렵습니다.
현재 상황(모든 TS는 일정한 최소 로트가 있는 데모 계정에서 작동합니다).
밸런스 기준 상위 20대 차량:
잔액별 차트 상위 5개:
거래 품질 상위 20위:
거래 품질별 상위 5개 차트:
지난 주를 요약해 보겠습니다.
첫 번째 장소는 TS 242620이 차지했습니다. EURAUD의 가격과 이동 평균의 교차점에 의해 결정되는 추세 방향의 "임펄스"바 반전. 시스템은 평가 신인이며, 필요한 최소 10개의 트랜잭션을 완료하고 즉시 상위에 진입했습니다. 아마도 이것은 지난주의 급격한 움직임과 관련된 무작위 운일 것입니다. 반면에 이것은 RTS 시스템이 아니므로 앞으로 어떻게 작동하는지 봅시다.
2위는 지난 주 우승자 TC 642952입니다. AUDCAD의 후행 TP와 함께 지그재그 피크에서 지연 항목을 제한합니다. 지난 주에 시스템은 3번의 거래를 하여 거래 품질을 약간 떨어뜨렸지만 여전히 매우 높은 수준을 유지하고 있습니다.
3위 - TS 543350 - 가격과 CADCHF의 이동하는 교차점에 의해 결정되는 추세에 대한 "임펄스" 막대의 반전. 시스템은 지난 주에 단 한 번의 거래도 하지 않아 거래의 질을 약간 떨어뜨렸지만 동시에 4위가 아니라 3위였습니다.
4위 - TS 640150 - 가격과 EURUSD의 후행 TP의 교차점에 의해 결정되는 추세에 대한 "임펄스" 막대의 항목. 이 시스템은 거래의 질을 약간 떨어뜨렸고 오랫동안 평가에 참여했습니다. 사용 권장 사항에 대해 한 가지만 저를 방해합니다. 이것은 TP 후행 시스템으로, 이는 불안정성이 증가함을 의미합니다.
TS 740142는 상위 5개를 마감합니다. 지그재그 정점에 손절매 항목이 있고 EURUAD의 후행 TP가 있습니다. 이 시스템은 또한 등급에 오랜 기간 참여했지만 지난 주에 거래 품질이 약간 떨어졌지만 , 매우 높게 유지됩니다.
그래서 결국, 나는이 모든 것을 가지고 구현했습니다!
기사를 잘 읽었습니까?
출력을 주석 처리:
" 이 기사에서 우리는 각각 자체 "가상" 거래 작업을 수행하는 다양한 전략으로 구성된 적응형 시스템 구현의 변형을 고려했습니다. 실제 거래 는 전략의 신호에 따라 발생합니다. 현재 가장 수익성이 높습니다."
결론적 으로, 모든 것이 평소와 같이 발생합니다. 상위 리그 기계가 탑재된 이 적응형 차량이 데모 거래에서 켜진 것뿐입니다. 우리가 거래하는 출력 에서 TS 442420(첫 번째 사진에서) - 이 조건과 관련하여 m_virtual_equity-m_initial_balance(기사에서), 미해결 거래가 없는 경우 .
기사에서 모든 것을 올바르게 이해했다면 빨간색 선은 BEST 적응 모델에 따른 거래 잔액이고 나머지 TS는 가상 거래를 수행합니다.
그렇다면 메이저 리그 차량을 이 적응형 전문가에 연결하지 않으시겠습니까?
아무도 MT5를 사용하지 않을 때에도 이 기사를 매우 주의 깊게 연구했으며, 리그의 기반을 형성한 대부분의 아이디어가 거기에서 나왔습니다. 그리고 차량 간 전환은 처음에는 제안된 방법에 따라 수행되었습니다.
그러나 그림 4를 직접 보십시오. 시스템 종료에도 불구하고 작업의 전체 결과는 부정적인 것으로 나타났습니다. 그리고 일반적으로 이 굵은 빨간색 그래프는 개인 계정으로 리그에 참가하기 위해 선택한 차량의 결과를 떠올리게 합니다.
내가 처음으로 단순한 "이익" 또는 "회수" 값을 사용하는 것에서 "품질"이라고 부르는 복잡한 평가로 전환한 것은 전환 알고리즘을 개선하기 위한 것이었습니다. 그러나 이러한 전환은 그림을 "부드럽게" 만들었을 뿐 근본적으로 바꾸지는 않았습니다. 무역의 질은 전환을 위한 필요 조건이지만 충분 조건은 아닙니다. 그 못지않은(그리고 아마도 더 중요한) 조건은 ES 안정성의 조건입니다. 이것이 내가 지금 다루고 있는 질문입니다.
질문 없음, 나는 그것을 보았다 :
"그림 4. 적응 전략이 수익성 있는 전략의 부족으로 인해 새로운 포지션을 열지 못하게 된 시간 간격
2010년 1월 초부터 MA_3 전략은 성능의 선두 주자였습니다. 그 당시 MA_3(파란색)이 가장 많은 자금을 얻었으므로 적응형 전략(빨간색)이 신호를 따랐습니다. 1월 8일부터 1월 20일까지의 기간 동안 고려된 모든 거래 전략이 적자이므로 적응 전략은 새로운 거래 포지션을 열지 않았습니다."
답변 : 이 지점의 첫 번째 사진으로 판단하면 적응형 거래 모델의 이익이 여기에 명확하게 표시됩니다...
댓글을 달아주세요. :-)
내가 처음으로 단순한 "이익" 또는 "회수" 값을 사용하는 것에서 "품질"이라고 부르는 복잡한 평가로 전환한 것은 전환 알고리즘을 개선하기 위한 것이었습니다. 그러나 이러한 전환은 그림을 "부드럽게" 만들었을 뿐 근본적으로 바꾸지는 않았습니다. 무역의 질은 전환을 위한 필요 조건이지만 충분 조건은 아닙니다. 그 못지않게(그리고 아마도 더 중요한) 조건은 TS 안정성의 조건입니다. 이것이 내가 지금 다루고 있는 질문입니다.
알았습니다. 무화과를 잘 보세요. 2 및 3 - 새로운 수준에서... 2010년 1월부터 8월까지 모든 것이 얼마나 능숙하게 거래되었는지... - 주식의 조건 - 모든 가상 거래 TS의 균형 시작.
이것은 이미 수준입니다 ... 현재 메이저 리그의 현재 차량을이 적응 형 로봇에 연결하는 것을 방해하는 것은 무엇입니까? 특히 당신은 이미 그를 더 일찍 그리고 주제에 대해 알았기 때문에 ... (그는 한 번 리그의 일종의 일반 TS가 순조롭게 진행되었고 반년 동안 이익 만 발생했다고 썼습니다) 이것은 BEST 모델의 실제 거래에 대한 잘못된 선택입니까? 메이저리그 TS?
예, 물론, 거기에서 작업해야 합니다(특히 BASIC TS가 많지 않다고 썼기 때문에 24개의 기호를 곱하여 672가 됨). 적응형 로봇에 트레일을 추가하고, 횡단 조건을 MA의 가격과 확률적 선을 넘는 두 번째 TS - 자신의 TS, 스톱, 손실, TR - 등이 있습니다.
게임은 새로운 수준의 개발에서 촛불의 가치가 있지 않습니까?
나쁜거야? (물론, 키친 DC의 비밀 게임 없이)
또한, 그림. 5와 6
이것은 전략의 논리에서 추상화하는 것을 가능하게 합니다. 전략이 효과적이라면 그것이 작동하는 방법과 이유는 중요하지 않습니다. 적응형 접근 방식은 전략의 성공을 위한 단 하나의 기준, 즉 효과만을 사용합니다.
- 같은 장소에서 기본 옵션에서 롤백 및 브레이크다운 및 리바운드도 사용합니다... - 스펙트럼이 포함됩니다. 질문 - 이 적응형에 차량을 업로드하고 이동하십시오!
- 같은 장소에서 기본 옵션에서 롤백 및 브레이크다운 및 리바운드도 사용합니다... - 스펙트럼이 포함됩니다. 질문 - 이 적응형에 차량을 업로드하고 이동하십시오!
당신이 쓰는 모든 것이 맞습니다.
그러나 단순히 "최고로 전환"하는 전략으로는 충분하지 않습니다. 최고의 전략이라 할지라도 전환되기 전에 상당한 손실을 입게 됩니다. 따라서 무역의 질을 평가하는 것 외에도 지속 가능성 평가라는 매개 변수가 하나 더 필요합니다. 그리고 여기 - 지금까지 모든 것이 매우 슬프다.
그리고 자동 전환... 저에게는 리그 구조에서 구현될 수 있습니다. 그러나 먼저 이 전환을 위한 명확한 방법론을 형성해야 합니다.
공유 프로젝트에서 TS 리그를 배치할 때 - 내부 충돌이 있고, 전송할 때 - 분명히 오류가 발생했습니다. 따라서 아직 이 프로젝트 를 게시할 수 없으며 수정 중입니다.