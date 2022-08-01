무역 시스템 리그. 우리는 계속 일합니다. - 페이지 77 1...707172737475767778798081828384...360 새 코멘트 [삭제] 2019.02.05 22:27 #761 Georgiy Merts : 비유가 잘못되었습니다. 나쁜 토마토는 항상 나쁘다. TC의 경우 그렇지 않습니다. 모든 시스템 - 수익과 손실 기간이 모두 있습니다(손실 기간이 더 깁니다). 당신 자신, Petros는 항상 제로 스프레드로 원활하게 병합되는 시스템을 작성하려고 노력하십시오! 따라서 제 생각에는 항상 작동하는 시스템을 선택할 수 있는 항상 디버깅되는 시스템 세트를 갖는 것이 매우 합리적입니다. 그들이 언제든지 일을 멈출 수 있다는 것은 분명합니다. 그러나 우리는 미래를 알지 못하며 이것이 우리가 드릴 수 있는 유일한 것입니다. 그리고 "이론"에 대한 모든 이야기는 아무것도 바꾸지 않습니다. 이론이 있어도 이론이 없어도 결과는 똑같습니다. 작동하는 규칙을 "잡았습니다" - 이론 없이도 이익을 얻을 수 있습니다. 그러나 당신이 그것을 이해하지 못한다면, 아니요, 가장 놀라운 이론이 당신을 도울 것입니다. 나는 여전히 재최적화로 그것을 얻지 못한다. 당신은 그녀를 좋은 시대에 맞추고 있습니까? Georgiy Merts 2019.02.06 10:07 #762 Vladimir Baskakov : 나는 여전히 재최적화로 그것을 얻지 못한다. 당신은 그녀를 좋은 시대에 맞추고 있습니까? "좋은 시간"은(는) 무슨 뜻인가요? 시스템에 설정이 있습니다. 1년 기간에 가장 좋은 것을 찾은 다음 1년을 앞으로 실행하고 가장 좋은 것을 선택합니다. 모두. "역사에 대한 조정"- 있는 것은 분명하지만 우리는 역사 외에는 아무 것도 없습니다. 우리는 그것을 사용합니다. Сергей Криушин 2019.02.06 17:20 #763 Georgiy Merts : "좋은 시간"은(는) 무슨 뜻인가요? 시스템에 설정이 있습니다. 1년 단위로 가장 좋은 것을 찾은 다음 1년을 앞으로 실행하여 가장 좋은 것을 선택합니다. 모두. "역사에 대한 조정"- 있는 것은 분명하지만 우리는 역사 외에는 아무 것도 없습니다. 우리는 그것을 사용합니다. 왜 일년 내내 운전하는지, 여기에 논리가 무엇입니까 ... 아마도 책이 그렇게 가르쳤기 때문일 것입니다 ... 결국 몇 가지 반복 가능한 패턴이 있습니다. 적어도 모든 차량을 상승 및 하락 추세에 맞춰 ... 그리고 불필요한 것을 버리고 모든 모드에서 작동하는 것이 있으면 더 좋습니다. 이것이 필요한 것입니다 - GRAIL ...)) 바라바쉬킨에서 이렇게 항상 그에게 고마움을 전합니다 ... Georgiy Merts 2019.02.06 17:46 #764 Сергей Криушин : 왜 일년 내내 운전하는지, 여기에 논리가 무엇입니까 ... 아마도 책이 그렇게 가르쳤기 때문일 것입니다 ... 결국 몇 가지 반복 가능한 패턴이 있습니다. 적어도 모든 차량을 기복 추세로 운동하고 버리십시오. 불필요한 것들, 그리고 모든 모드에서 작동하는 것들이 있다면 더 좋습니다 - 이것이 당신이 필요로 할 것입니다 - GRAIL ...)) 바라바쉬킨에서 이렇게 항상 그에게 고마움을 전합니다 ... 글쎄, 나는 동의하지 않는다. 나는 일부 TS에 대해 1년에 2-34개의 트랜잭션만 가지고 있으며 더 작은 세그먼트를 취하면 패턴에 대해 이야기하기에는 이미 트랜잭션이 너무 적습니다. 그리고 "반복된 패턴"은 어떻습니까... 기호당 24개의 TS가 있고 모두 다른 패턴에서 작동합니다. 프로세스 속도를 높이기 위해 이러한 동일한 패턴을 선택하는 것보다 자동 모드 에서 최적화를 실행하는 것이 더 쉽습니다. 이제 전체 기술이 매우 잘 디버깅되었으며, 내가 추구했던 것과 정확히 일치합니다. 즉, 역사에서 디버깅되고 한동안 실제 생활에서 좋은 결과를 보여주는 시스템 집합입니다. "TS가 작동하도록 무엇을 생각해 내야하는지"라는 질문은 가치가 없으며 "가장 안정적인 것을 선택하는 방법"에 대한 질문은 남아 있습니다. 이미 말했듯이 해결되었습니다. 직관적으로, 음, 봄이 끝날 때까지 이 솔루션이 얼마나 좋은지 분명해질 것이라고 생각합니다. 그때까지는 기본 계정의 하락에서 벗어나 신호를 열 것으로 기대합니다. 그리고 거기 ... 보자 ... 성배가 존재합니까? 고조파 거래 FXAnt EA Ivan Negreshniy 2019.02.07 08:35 #765 Georgiy Merts : 당신은 "출시"할 것입니다 - 나는 말하지 않을 것입니다. 나는 그들이 나에게 묻는 것을 이해하지 못합니다. 이론 때문에 - 나는 모든 것을 분명히 말했습니다. 두 가지 방향, 세 가지 유형의 입력, 네 가지 유형의 지원이 있습니다. 총 - 심볼당 24개의 차량 옵션. 또한 이들은 상호 배타적인 반대 옵션입니다. 따라서 이러한 옵션 중 하나가 작동할 것입니다. 이 방향으로 - 그리고 수익성 있는 시스템을 찾아야 합니다. 그렇구나. 유일한 걸림돌은 작업의 안정성입니다. 내가 보기에 최상의 결과를 제공하는 시스템이 최선의 선택은 아닙니다. 사실 이 최상의 결과는 "통계적 인공물"이며 불안정합니다. 그러나 평균적인 시스템을 보면 거래 품질이 낮음에도 불구하고 작업의 안정성이 더 높은 것으로 나타났습니다. 이것이 전체 "이론"입니다. "무차별적인 옵션"과 "조건"에 대해 - 이해하지 못했습니다. 무슨 "흉상"? 정렬 없이 가능한 모든 옵션을 선택합니다. 그리고 제어 매개변수를 초과하는 항목을 다시 최적화하십시오. MO 분야에서 거의 동일한 쓰레기가 관찰되므로 OOS에서 거의 동일한 방식으로 거래되는 TRAIN에서 평범한 거래 모델이 선택됩니다. 결과적으로 우리는 안정적으로 다양한 성공을 거두고 거래 비용과 전쟁을 치르고 있는 시스템을 확보하고 randomize는 50%로 안정성의 챔피언으로 남아 있습니다. :) Ivan Negreshniy 2019.02.07 08:37 #766 Сергей Криушин : 왜 일년 내내 운전하는지, 여기에 논리가 무엇입니까 ... 아마도 책이 그렇게 가르쳤기 때문일 것입니다 ... 결국 몇 가지 반복 가능한 패턴이 있습니다. 적어도 모든 차량을 상승 및 하락 추세에 맞춰 ... 그리고 불필요한 것을 버리고 모든 모드에서 작동하는 것이 있으면 더 좋습니다. 이것이 필요한 것입니다 - GRAIL ...)) 바라바쉬킨에서 이렇게, 나는 항상 그에게 감사의 말을 전합니다 ... 정확히, 이상적으로는 전략이 그 안에 포함된 패턴만 해결해야 하고, 패턴이 없으면 기다리기만 하고 거래를 하지 않아야 만 동시에 많은 수의 TS를 시작할 수 있습니다. Roman Shiredchenko 2019.02.07 20:24 #767 Georgiy Merts : 시스템이 너무 많기 때문입니다. 저는 "데모 테스트"가 아닙니다. 시스템이 작동하는 방식을 정확히 볼 수 있도록 언제든지 작동합니다. 여기에서 테스터에서 시스템을 구동했습니다. 판매를 위해 올려 놓으십시오. 그녀는 그곳에서 무언가를 보여줬고, 무언가를 얻었을 수도 있고, 무언가를 유출했을 수도 있지만, 어느 좋은 순간에 그녀는 "컨트롤 샷"을 보여주었습니다. 지금 - 나는 작동하는 시스템을보고 선택합니다. 그것들이 없으면 시스템을 다시 테스트해야 하며 그 중 80%가 다시 손실을 보여줍니다. 그리고 리그에서는 항상 선택할 수 있는 많은 시스템이 있습니다. 그게 다야 - 사이클이 닫혔습니다. 최적화, 의심스러운 선택, 최적화... 최고/최악... 기준 - 아니오 - 모든 것? 스릴이야? Roman Shiredchenko 2019.02.07 20:27 #768 Georgiy Merts : 비유가 잘못되었습니다. 나쁜 토마토는 항상 나쁘다. TC의 경우 그렇지 않습니다. 모든 시스템 - 수익과 손실 기간이 모두 있습니다(손실 기간이 더 깁니다). 당신 자신, Petros는 항상 제로 스프레드로 원활하게 병합되는 시스템을 작성하려고 노력하십시오! 따라서 제 생각에는 항상 작동하는 시스템을 선택할 수 있는 항상 디버깅되는 시스템 세트를 갖는 것이 매우 합리적입니다. 그들이 언제든지 일을 멈출 수 있다는 것은 분명합니다. 그러나 우리는 미래를 알지 못하며 이것이 우리가 드릴 수 있는 유일한 것입니다. 그리고 "이론"에 대한 모든 이야기는 아무것도 바꾸지 않습니다. 이론이 있어도 이론이 없어도 결과는 똑같습니다. 작동하는 규칙을 "잡았습니다" - 이론 없이도 이익을 얻을 수 있습니다. 그러나 그것을 이해하지 못한다면, 아니요, 가장 놀라운 이론이 당신을 도울 것입니다. 아름다운 거래를 하려면 IMHO가 필요하지만 로봇이 한동안 돈을 벌더라도 로봇을 선택하지 않는 것은 의미가 없습니다. 카이프 - 길을 잃었다. [삭제] 2019.02.07 23:29 #769 다른 한편으로, 이것은 물론 조지의 모든 일이며 그는 그것을 좋아하고 좋습니다. 그의 인내는 아직 열매를 맺을 수 있습니다. Aleksey Vyazmikin 2019.02.08 00:25 #770

이 주제는 미지의 영역에서 거래하여 돈을 벌 기회가 얼마나 적은지를 보여주는 분명한 예인 것 같습니다.

테스트에서 좋은 결과를 보여주는 세트를 가진 Expert Advisors는 리그에 들어간 다음 병합되며 Georgy는 단점이 조언자의 복잡성에 의존하지 않는다고 올바르게 말합니다. 그것은 모두 우연의 문제입니다.

시간을 낭비하지 말고 자동 거래를 잊어버리십시오.
나는 여전히 재최적화로 그것을 얻지 못한다. 당신은 그녀를 좋은 시대에 맞추고 있습니까?
왜 일년 내내 운전하는지, 여기에 논리가 무엇입니까 ... 아마도 책이 그렇게 가르쳤기 때문일 것입니다 ... 결국 몇 가지 반복 가능한 패턴이 있습니다. 적어도 모든 차량을 상승 및 하락 추세에 맞춰 ... 그리고 불필요한 것을 버리고 모든 모드에서 작동하는 것이 있으면 더 좋습니다. 이것이 필요한 것입니다 - GRAIL ...))
바라바쉬킨에서 이렇게 항상 그에게 고마움을 전합니다 ...
글쎄, 나는 동의하지 않는다. 나는 일부 TS에 대해 1년에 2-34개의 트랜잭션만 가지고 있으며 더 작은 세그먼트를 취하면 패턴에 대해 이야기하기에는 이미 트랜잭션이 너무 적습니다.
그리고 "반복된 패턴"은 어떻습니까... 기호당 24개의 TS가 있고 모두 다른 패턴에서 작동합니다. 프로세스 속도를 높이기 위해 이러한 동일한 패턴을 선택하는 것보다 자동 모드 에서 최적화를 실행하는 것이 더 쉽습니다. 이제 전체 기술이 매우 잘 디버깅되었으며, 내가 추구했던 것과 정확히 일치합니다. 즉, 역사에서 디버깅되고 한동안 실제 생활에서 좋은 결과를 보여주는 시스템 집합입니다. "TS가 작동하도록 무엇을 생각해 내야하는지"라는 질문은 가치가 없으며 "가장 안정적인 것을 선택하는 방법"에 대한 질문은 남아 있습니다. 이미 말했듯이 해결되었습니다. 직관적으로, 음, 봄이 끝날 때까지 이 솔루션이 얼마나 좋은지 분명해질 것이라고 생각합니다. 그때까지는 기본 계정의 하락에서 벗어나 신호를 열 것으로 기대합니다. 그리고 거기 ... 보자 ...
당신은 "출시"할 것입니다 - 나는 말하지 않을 것입니다.
나는 그들이 나에게 묻는 것을 이해하지 못합니다. 이론 때문에 - 나는 모든 것을 분명히 말했습니다. 두 가지 방향, 세 가지 유형의 입력, 네 가지 유형의 지원이 있습니다. 총 - 심볼당 24개의 차량 옵션. 또한 이들은 상호 배타적인 반대 옵션입니다. 따라서 이러한 옵션 중 하나가 작동할 것입니다. 이 방향으로 - 그리고 수익성 있는 시스템을 찾아야 합니다.
그렇구나. 유일한 걸림돌은 작업의 안정성입니다. 내가 보기에 최상의 결과를 제공하는 시스템이 최선의 선택은 아닙니다. 사실 이 최상의 결과는 "통계적 인공물"이며 불안정합니다. 그러나 평균적인 시스템을 보면 거래 품질이 낮음에도 불구하고 작업의 안정성이 더 높은 것으로 나타났습니다. 이것이 전체 "이론"입니다.
"무차별적인 옵션"과 "조건"에 대해 - 이해하지 못했습니다. 무슨 "흉상"? 정렬 없이 가능한 모든 옵션을 선택합니다. 그리고 제어 매개변수를 초과하는 항목을 다시 최적화하십시오.
MO 분야에서 거의 동일한 쓰레기가 관찰되므로 OOS에서 거의 동일한 방식으로 거래되는 TRAIN에서 평범한 거래 모델이 선택됩니다.
결과적으로 우리는 안정적으로 다양한 성공을 거두고 거래 비용과 전쟁을 치르고 있는 시스템을 확보하고 randomize는 50%로 안정성의 챔피언으로 남아 있습니다. :)
시스템이 너무 많기 때문입니다. 저는 "데모 테스트"가 아닙니다. 시스템이 작동하는 방식을 정확히 볼 수 있도록 언제든지 작동합니다. 여기에서 테스터에서 시스템을 구동했습니다. 판매를 위해 올려 놓으십시오. 그녀는 그곳에서 무언가를 보여줬고, 무언가를 얻었을 수도 있고, 무언가를 유출했을 수도 있지만, 어느 좋은 순간에 그녀는 "컨트롤 샷"을 보여주었습니다. 지금 - 나는 작동하는 시스템을보고 선택합니다. 그것들이 없으면 시스템을 다시 테스트해야 하며 그 중 80%가 다시 손실을 보여줍니다. 그리고 리그에서는 항상 선택할 수 있는 많은 시스템이 있습니다.
그게 다야 - 사이클이 닫혔습니다. 최적화, 의심스러운 선택, 최적화... 최고/최악...
기준 - 아니오 - 모든 것? 스릴이야?
아름다운 거래를 하려면 IMHO가 필요하지만 로봇이 한동안 돈을 벌더라도 로봇을 선택하지 않는 것은 의미가 없습니다. 카이프 - 길을 잃었다.
이 주제는 미지의 영역에서 거래하여 돈을 벌 기회가 얼마나 적은지를 보여주는 분명한 예인 것 같습니다.
테스트에서 좋은 결과를 보여주는 세트를 가진 Expert Advisors는 리그에 들어간 다음 병합되며 Georgy는 단점이 조언자의 복잡성에 의존하지 않는다고 올바르게 말합니다. 그것은 모두 우연의 문제입니다.
시간을 낭비하지 말고 자동 거래를 잊어버리십시오.