무역 시스템 리그. 우리는 계속 일합니다. - 페이지 79 1...727374757677787980818283848586...360 새 코멘트 Georgiy Merts 2019.02.08 10:08 #781 Roman Shiredchenko : 예, 완전히 헛소리입니다. 브레이크아웃 시스템의 수익성 차트로 판단합니다. 그리고 일반적으로 일이 없습니다 .... 손실이있는 플러스 또는 한 달에 이미 없거나 훨씬 더 많습니다. 그러나 1.2 %는 아닙니다. 여기에서 CME의 상품 선물 캘린더 스프레드에서 더 많은 수익을 올렸습니다... 이해하지 못했습니다. 모든 리그 TS는 일정한 최소 부지에서 운영됩니다. 자금 관리를 고려하지 않고 어떻게 이익 비율에 대해 이야기할 수 있습니까? Georgiy Merts 2019.02.08 15:03 #782 Roman Shiredchenko : :-) 연 30%는 월 1-2%가 아닙니다. 이 경우 훨씬 더 많은 것이 필요합니다. 로만, 계산기를 가지고 수학을 하세요. 그리고 말하세요. Roman Shiredchenko 2019.02.08 15:12 #783 Georgiy Merts : 로만, 계산기를 가지고 수학을 하세요. 그리고 말하세요. 예, 게시물이 삭제되고 있습니다. :-) 2*12 = 24 - 한 웃음 Vladimir Karputov 2019.02.08 15:19 #784 Roman Shiredchenko : 예, 게시물이 삭제되고 있습니다. :-) 2*12 = 24 - 한 웃음 그리고 자작나무 빗자루도 음란한 의사소통을 위해 넘겨진다. 빗자루는 1주일 구독권과 함께 제공됩니다. Georgiy Merts 2019.02.08 15:43 #785 Roman Shiredchenko : 예, 게시물이 삭제되고 있습니다. :-) 2*12 = 24 - 한 웃음 - 당신은 얼마나 많은 속임수를 가지고 있습니까? - 2퍼센트. - 단지 ? 당신은 어떻게 그들에 살고 있습니까? - 글쎄, 나는 모른다 ... 나는 물건을 사고 2를 곱하고이 2 퍼센트로 산다 ... 그렇지 않으면... Roman Shiredchenko 2019.02.09 12:02 #786 Georgiy Merts : - 당신은 얼마나 많은 속임수를 가지고 있습니까? - 2퍼센트. - 단지 ? 당신은 어떻게 그들에 살고 있습니까? - 글쎄, 나는 모른다 ... 나는 물건을 사고 2를 곱하고이 2 %로 산다 ... 그렇지 않으면... 질문에 - 2x12 = 24. 28년 동안 이렇게 꼬아보세요... :-) 엉터리라고 생각합니다. :-) 나쁘지 않은 조언 - 광고로 간주하지 마십시오. Georgiy Merts 2019.02.09 19:12 #787 Roman Shiredchenko : 질문에 - 2x12 = 24. 28년 동안 이렇게 꼬아보세요... :-) 엉터리라고 생각합니다. :-) 당신이 말하는 것을 이해하지 못합니다. 당신에게 충분한 이익이 없습니다 - 글쎄, 더 많은 것을 얻으십시오 ... Roman Shiredchenko 2019.02.09 19:17 #788 Georgiy Merts : 당신이 말하는 것을 이해하지 못합니다. 당신에게 충분한 이익이 없습니다 - 글쎄, 더 많은 것을 얻으십시오 ... 확인. 현재 TS의 선택을 사용하여 더 큰 플러스가 필요하거나 마이너스로 월을 커버해야 하지만 1-2%가 아닌 다른 것에 대해 이야기하고 있습니다. Petros Shatakhtsyan 2019.02.09 19:31 #789 $1000를 투자하고 매년 30%의 증가율을 얻으면(인출 없이) 27년 만에 백만장자가 될 수 있습니다. 그리고 아직 어리다면 20~25세 정도라면 27년을 기다릴 수 있고, 50세 이상이라면 이 백만 명을 볼 수 없을 것입니다. :) Roman Shiredchenko 2019.02.09 19:38 #790 Petros Shatakhtsyan : $1000를 투자하고 매년 30%의 증가율을 얻으면(인출 없이) 27년 만에 백만장자가 될 수 있습니다. 그리고 아직 어리다면 20~25세 정도라면 27년을 기다릴 수 있고, 50세 이상이라면 이 백만 명을 볼 수 없을 것입니다. :) 페트로! 질문이 없습니다! 여기서 핵심은 '27년만에 받은'인 것 같아요 ... :-) 1...727374757677787980818283848586...360 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
예, 완전히 헛소리입니다. 브레이크아웃 시스템의 수익성 차트로 판단합니다. 그리고 일반적으로 일이 없습니다 .... 손실이있는 플러스 또는 한 달에 이미 없거나 훨씬 더 많습니다. 그러나 1.2 %는 아닙니다. 여기에서 CME의 상품 선물 캘린더 스프레드에서 더 많은 수익을 올렸습니다...
이해하지 못했습니다.
모든 리그 TS는 일정한 최소 부지에서 운영됩니다. 자금 관리를 고려하지 않고 어떻게 이익 비율에 대해 이야기할 수 있습니까?
:-) 연 30%는 월 1-2%가 아닙니다.
이 경우 훨씬 더 많은 것이 필요합니다.
로만, 계산기를 가지고 수학을 하세요. 그리고 말하세요.
로만, 계산기를 가지고 수학을 하세요. 그리고 말하세요.
예, 게시물이 삭제되고 있습니다.
:-) 2*12 = 24 - 한 웃음
예, 게시물이 삭제되고 있습니다.
:-) 2*12 = 24 - 한 웃음
그리고 자작나무 빗자루도 음란한 의사소통을 위해 넘겨진다. 빗자루는 1주일 구독권과 함께 제공됩니다.
예, 게시물이 삭제되고 있습니다.
:-) 2*12 = 24 - 한 웃음
- 당신은 얼마나 많은 속임수를 가지고 있습니까?
- 2퍼센트.
- 단지 ? 당신은 어떻게 그들에 살고 있습니까?
- 글쎄, 나는 모른다 ... 나는 물건을 사고 2를 곱하고이 2 퍼센트로 산다 ...
그렇지 않으면...
- 당신은 얼마나 많은 속임수를 가지고 있습니까?
- 2퍼센트.
- 단지 ? 당신은 어떻게 그들에 살고 있습니까?
- 글쎄, 나는 모른다 ... 나는 물건을 사고 2를 곱하고이 2 %로 산다 ...
그렇지 않으면...
질문에 - 2x12 = 24. 28년 동안 이렇게 꼬아보세요... :-) 엉터리라고 생각합니다. :-)
나쁘지 않은 조언 - 광고로 간주하지 마십시오.
질문에 - 2x12 = 24. 28년 동안 이렇게 꼬아보세요... :-) 엉터리라고 생각합니다. :-)
당신이 말하는 것을 이해하지 못합니다. 당신에게 충분한 이익이 없습니다 - 글쎄, 더 많은 것을 얻으십시오 ...
당신이 말하는 것을 이해하지 못합니다. 당신에게 충분한 이익이 없습니다 - 글쎄, 더 많은 것을 얻으십시오 ...
확인. 현재 TS의 선택을 사용하여 더 큰 플러스가 필요하거나 마이너스로 월을 커버해야 하지만 1-2%가 아닌 다른 것에 대해 이야기하고 있습니다.
$1000를 투자하고 매년 30%의 증가율을 얻으면(인출 없이) 27년 만에 백만장자가 될 수 있습니다.
그리고 아직 어리다면 20~25세 정도라면 27년을 기다릴 수 있고, 50세 이상이라면 이 백만 명을 볼 수 없을 것입니다. :)
$1000를 투자하고 매년 30%의 증가율을 얻으면(인출 없이) 27년 만에 백만장자가 될 수 있습니다.
그리고 아직 어리다면 20~25세 정도라면 27년을 기다릴 수 있고, 50세 이상이라면 이 백만 명을 볼 수 없을 것입니다. :)
페트로! 질문이 없습니다! 여기서 핵심은 '27년만에 받은'인 것 같아요 ... :-)