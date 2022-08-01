무역 시스템 리그. 우리는 계속 일합니다. - 페이지 79

Roman Shiredchenko :

예, 완전히 헛소리입니다. 브레이크아웃 시스템의 수익성 차트로 판단합니다. 그리고 일반적으로 일이 없습니다 .... 손실이있는 플러스 또는 한 달에 이미 없거나 훨씬 더 많습니다. 그러나 1.2 %는 아닙니다. 여기에서 CME의 상품 선물 캘린더 스프레드에서 더 많은 수익을 올렸습니다...

이해하지 못했습니다.

모든 리그 TS는 일정한 최소 부지에서 운영됩니다. 자금 관리를 고려하지 않고 어떻게 이익 비율에 대해 이야기할 수 있습니까?

 
Roman Shiredchenko :

:-) 연 30%는 월 1-2%가 아닙니다.

이 경우 훨씬 더 많은 것이 필요합니다.

로만, 계산기를 가지고 수학을 하세요. 그리고 말하세요.

 
Georgiy Merts :

예, 게시물이 삭제되고 있습니다.

:-) 2*12 = 24 - 한 웃음

 
Roman Shiredchenko :

그리고 자작나무 빗자루도 음란한 의사소통을 위해 넘겨진다. 빗자루는 1주일 구독권과 함께 제공됩니다.

 
Roman Shiredchenko :

- 당신은 얼마나 많은 속임수를 가지고 있습니까?

- 2퍼센트.

- 단지 ? 당신은 어떻게 그들에 살고 있습니까?

- 글쎄, 나는 모른다 ... 나는 물건을 사고 2를 곱하고이 2 퍼센트로 산다 ...

그렇지 않으면...

 
Georgiy Merts :

질문에 - 2x12 = 24. 28년 동안 이렇게 꼬아보세요... :-) 엉터리라고 생각합니다. :-)


나쁘지 않은 조언 - 광고로 간주하지 마십시오.

 
Roman Shiredchenko :

당신이 말하는 것을 이해하지 못합니다. 당신에게 충분한 이익이 없습니다 - 글쎄, 더 많은 것을 얻으십시오 ...

 
Georgiy Merts :

확인. 현재 TS의 선택을 사용하여 더 큰 플러스가 필요하거나 마이너스로 월을 커버해야 하지만 1-2%가 아닌 다른 것에 대해 이야기하고 있습니다.

 

$1000를 투자하고 매년 30%의 증가율을 얻으면(인출 없이) 27년 만에 백만장자가 될 수 있습니다.

그리고 아직 어리다면 20~25세 정도라면 27년을 기다릴 수 있고, 50세 이상이라면 이 백만 명을 볼 수 없을 것입니다. :)

 
Petros Shatakhtsyan :

페트로! 질문이 없습니다! 여기서 핵심은 '27년만에 받은'인 것 같아요 ... :-)

