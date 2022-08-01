무역 시스템 리그. 우리는 계속 일합니다. - 페이지 73 1...666768697071727374757677787980...360 새 코멘트 Roman Shiredchenko 2019.01.08 11:04 #721 Georgiy Merts : 당신이 쓰는 모든 것이 맞습니다. 그러나 단순히 "최고로 전환"하는 전략으로는 충분하지 않습니다. 최고의 전략이라 할지라도 전환되기 전에 상당한 손실을 입게 됩니다. 따라서 무역의 질을 평가하는 것 외에도 지속 가능성 평가라는 매개 변수가 하나 더 필요합니다. 그리고 여기 - 지금까지 모든 것이 매우 슬프다. 그리고 자동 전환... 저에게는 리그 구조에서 구현될 수 있습니다. 그러나 먼저 이 전환을 위한 명확한 방법론을 형성해야 합니다. 그러나 지금 당장은 이러한 미묘함이 익숙하지 않다는 것이 분명합니다. 어떻게 작동하는지... ATP. 이 로봇을 자세히 살펴보겠습니다... Ivan Negreshniy 2019.01.08 14:23 #722 Georgiy Merts : 당신이 쓰는 모든 것이 맞습니다. 그러나 단순히 "최고로 전환"하는 전략으로는 충분하지 않습니다. 최고의 전략이라 할지라도 전환되기 전에 상당한 손실을 입게 됩니다. 따라서 무역의 질을 평가하는 것 외에도 지속 가능성 평가라는 매개 변수가 하나 더 필요합니다. 그리고 여기 - 지금까지 모든 것이 매우 슬프다. 그리고 자동 전환... 저에게는 리그 구조에서 구현될 수 있습니다. 그러나 먼저 이 전환을 위한 명확한 방법론을 형성해야 합니다. 즉, 안정적인 시장 추세를 매개 변수화하는 것이 남아 있지만 실제로 증권 거래소, 외환 또는 카지노의 모든 게임과 마찬가지로 모든 것이 다소 슬프지만 누군가가 이것을 해결하기 위해 열심히 노력하고 있습니다. 모든 시대와 사람들의 문제 :) Roman Shiredchenko 2019.01.10 09:02 #723 포럼의 주제 중 하나에서 " 플립 채널 SAR 시스템"에 대해 읽었습니다. 조금 더 자세히 알아볼 수 있습니다 ... Georgiy Merts 2019.01.10 10:30 #724 Roman Shiredchenko : 포럼 주제 중 하나에서 " 플립 채널 SAR 시스템"에 대해 읽었습니다. 조금 더 자세히 알아볼 수 있습니다 ... 정확히 무엇이 불분명합니까? 채널은 일반적인 가격 채널입니다. SAR - 정지 및 후진. "순수한" 시스템에는 TP도 SL도 없습니다. 진입(또는 진입이 이미 있는 경우 반전)은 막 닫힌 막대가 프라이스 채널의 경계에 닿지 않고 그 이전 막대가 접촉하면 막대가 열릴 때 수행됩니다. 진입 방향은 채널 내부의 경계에서 입니다. 모두. 아주 단순한 차량입니다. 주제에 대한 더 높은 곳 - 이 특정 시스템에서 작업하는 KodoBase의 전문가에게 링크를 제공했습니다. "실제" 시스템(데모에 있고 실제)에서는 TP와 SL이 사용되며 "보호적"입니다. 역사적 기간 동안 작동하지 않도록 설정됩니다. 따라서 역사적 기간에 발생하지 않은 이러한 큰 움직임이 발생하면 TP 또는 SL이 작동합니다. 가격 반전 포인트를 결정하는 거래 확률 EA 및 지표 매수/매도 Vladimir 2019.01.10 15:21 #725 Georgiy Merts : George, 아마도 League of Trading Systems가 적절한 신호의 정의와 함께 진입 신호를 제공하는 수십 개의 지표(심지어 100개 이상)의 사용에 대한 *** 접근 방식을 익히는 것이 유용할 것입니다. 동시에 작동하는 지표의 65%에서 우연의 일치로? 나는 이것에 대해 더 아는 것이 없습니다. 방금 광고 에이전트로부터 전화를 받았고 그에게서 이 링크와 방법론에 대한 몇 마디를 알았습니다. 나는 그에게 당신의 일에 대해 조금 말할 수 있었고 그는 그의 회의론을 표현했습니다. 대중에게 MT5 플랫폼을 홍보하기 가로 질러 가다! Wave 이론에 따른 온라인 Georgiy Merts 2019.01.10 15:30 #726 Vladimir : Georgy, 아마도 League of Trading Systems가 수십 개의 지표(심지어 100개 이상)의 사용에 대한 접근 방식(링크는 중재자에 의해 제거되었지만 나는 볼 수 있었습니다)에 익숙해지는 것이 유용할 것입니다. 동시에 작동하는 표시기에서 65%의 일치로 적절한 신호의 정의와 함께 진입 신호를 제공합니까? 나는 이것에 대해 더 아는 것이 없습니다. 방금 광고 에이전트로부터 전화를 받았고 그에게서 이 링크와 방법론에 대한 몇 마디를 알았습니다. 나는 그에게 당신의 작업에 대해 조금 말할 수 있었고 그는 그의 회의론을 표현했습니다. 그게 전부입니다. 그들의 선택 기준을 아는 것은 흥미로울 것입니다. 그러나 그들은 내가 아무리 봐도 - 그들은 어디에도 이야기되지 않습니다. 그들의 접근 방식의 본질은 매우 유사하지만 내 억양은 "반대"라고 말할 수 있습니다. 그들은 많은 지표를 취하고 신호를 기반으로 최상의 항목을 찾으려고 노력합니다. 즉, TS의 머리에 항목이 있습니다. 제 경우에는 리그에서 에스코트와 퇴장이 최우선이고, TS에서 동행이 훨씬 더 중요한 부분이라고 생각합니다. 따라서 리그는 네 가지 유형의 지원을 사용하며 가장 단순한 신호 중 한 가지 유형("임펄스" 막대, 그림자가 몸체보다 짧은 경우 채널을 터치하고 지연을 트리거하는 두 가지 다른 진입 방법)을 거의 호출할 수 없습니다. "신호"). League TS - 내가 말했듯이, 그것은 나에게 완벽하게 어울립니다. 그것은 내가 기대했던 것을 정확히 보여줍니다. "차량이 작동을 시작하려면 어떻게 해야 합니까?"라는 질문이 제거되었으며 항상 작동하는 차량 세트가 있습니다. 문제는 "작동하는 차량, 더 오랫동안 작동할 차량 중에서 선택하는 방법"으로 남아 있습니다. 현재 저는 공유 프로젝트를 통해 리그가 작동하도록 준비하고 있습니다. 그래서 실행 가능한 모듈을 컴파일하여 테스터에서 리그의 TS를 얻을 수 있고 무료 신호 를 열겠다고 약속하는 사람들은 얻을 수 있습니다. 데모 또는 실제 작업을 수행합니다. Expert Advisor를 최적화하고 최적화된 Sultonov의 시스템 표시기 가격 패턴(가틀리, 나비, 박쥐,...) Georgiy Merts 2019.01.14 06:16 #727 현재 상황(모든 TS는 일정한 최소 로트가 있는 데모 계정에서 작동합니다). 밸런스 기준 상위 20대 차량: 잔액별 상위 5개 차트: 거래 품질 상위 20위: 거래 품질별 차트 상위 5위: 일주일을 요약해 봅시다. 첫 번째 장소 - TS 642952 - AUDCAD의 후행 TP로 ZigZag 피크에서 예금을 제한합니다. 이 시스템은 지금 몇 주 동안 높은 위치를 유지하고 있습니다. 지난 주에 3번의 거래를 하여 거래의 질을 약간 향상시켰고 2위에서 1위로 올라갔습니다. 두 번째 장소 - TS 740142 - 지그재그 봉우리에서 정류장이 있는 항목과 EURUSD의 후행 TP. 또한 오랜 기간 평가에 참여했던 그녀는 지난 주에 두 번의 거래를 성사시켜 거래의 질을 크게 높이고 5위에서 2위로 상승했습니다. 3위 - TS 540140 - EURUSD의 가격과 EMA의 교차점에 의해 결정되는 추세에 대한 임펄스 막대의 반전. 이 시스템은 3주째 평가를 받고 있으며 지난주에 5건의 거래가 이루어졌으며 거래 품질이 눈에 띄게 높아져 8위에서 3위로 상승했습니다. 4위 - TS 512040 - EURGBP의 가격과 EMA의 교차점에 의해 결정되는 추세에 대한 임펄스 막대의 반전. 시스템은 평가 초보자입니다. 상위 5개는 TS 640150에 의해 마감되었습니다. 추세에 대한 임펄스 막대의 항목은 EURUSD의 후행 TP가 있는 가격과 EMA의 교차점에 의해 결정됩니다. 이 시스템은 상위 5위 안에 드는 경우가 드물고 마지막 자리에만 들지만 오랫동안 순위에 있었습니다. 지난 주에 4건의 거래가 이루어졌고 거래 질이 약간 향상되었지만 시스템은 선두에 추월되어 4위에서 5위로 떨어졌습니다. TS 540140 사용을 권장할 수 있습니다. 이 시스템은 "충격을 받은" 것처럼 보이지만 RTS 시스템(후행 TP가 있는 시스템)이 아닙니다. 이번 주 그녀의 활약상을 보자. Expert Advisor를 최적화하고 최적화된 흥미로운 것 신호 지표 기반 거래 Georgiy Merts 2019.01.21 07:09 #728 현재 상황(모든 TS는 일정한 최소 로트가 있는 데모 계정에서 작동합니다). 밸런스 기준 상위 20대 차량: 잔액별 상위 5개 차트: 무역 품질 상위 20위: 품질 상위 5개 차트: 이번주 결과. TS 642952 - AUDCAD에서 후행 TP로 지그재그 피크에서 예금을 제한합니다. 이 시스템은 지금 몇 주 동안 높은 위치를 유지하고 있습니다. 지난 주에 3번의 거래를 하여 거래의 질을 약간 향상시키며 1위를 유지하고 있습니다. TS 540140 - EURUSD의 가격과 EMA의 교차점에 의해 결정되는 추세에 대한 임펄스 막대의 반전. 시스템은 4주째 등급에 있으며 지난 주에 2번의 거래가 이루어졌으며 거래의 질은 약간 떨어졌지만 3위에서 2위로 올라갔습니다. TS 512040 - EURGBP의 가격과 EMA의 교차점에 의해 결정되는 추세에 대한 임펄스 막대의 반전. 시스템은 등급에서 두 번째 주이며, 지난 주에 4개의 거래를 성사시켰고 거래의 질을 약간 낮췄지만 4위에서 3위로 상승했습니다. TS 740142 - 지그재그 봉우리에서 정류장이 있는 항목과 EURUSD의 후행 TP. 평가에 오랜 기간 참여했던 그녀는 지난 주에 4번의 거래를 하여 거래의 질을 약간 낮추고 2위에서 4위로 떨어졌습니다. TS 640150 - EURUSD의 후행 TP가 있는 가격과 EMA의 교차점에 의해 결정되는 추세에 대한 임펄스 막대의 항목. 시스템은 오랫동안 등급에 있었고 지난 주에 1건의 거래가 이루어졌으며 거래 질이 약간 떨어졌지만 5위를 유지했습니다. 이전과 마찬가지로 TS 540140 사용을 권장할 수 있습니다. 시스템은 실제로 "상승 중"이지만 RTS 시스템(후행 TP가 있는 시스템)이 아닙니다. Expert Advisor를 최적화하고 최적화된 EasyLMA_v6 흥미로운 것 Georgiy Merts 2019.01.21 07:50 #729 이번 주가 Shared Projects를 통한 EALeague_Free 프로젝트의 공식 오프닝이 되길 바랍니다. 워크플로를 설명하겠습니다. 원하는 사람은 테스터에서 리그의 모든 TS를 테스트할 수 있는 기회가 있고 일부 TS에 대해 무료 신호 를 열겠다고 약속한 사람들은 데모 또는 Real에서 작동하게 할 것입니다. 동시에 MQL에 대한 많은 지식이 필요하지 않습니다. 리그의 모든 기능은 라이브러리에 캡슐화되어 있으며 사용자는 필요한 마법에 따라 간단한 가상 인터페이스만 제공됩니다. 또한 현재의 모든 마술사를 얻을 수있는 간단한 기능이 있습니다. 거래 신호 및 권장 주식 EA 누구? 신호 : MQL5 거래 Georgiy Merts 2019.01.28 08:21 #730 현재 상황(모든 TS는 일정한 최소 로트가 있는 데모 계정에서 작동합니다). 밸런스 기준 상위 20대 차량: 잔액별 상위 5개 차트: 거래 품질 상위 20위: 거래 품질별 상위 5개 차트: 1...666768697071727374757677787980...360 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
당신이 쓰는 모든 것이 맞습니다.
그러나 단순히 "최고로 전환"하는 전략으로는 충분하지 않습니다. 최고의 전략이라 할지라도 전환되기 전에 상당한 손실을 입게 됩니다. 따라서 무역의 질을 평가하는 것 외에도 지속 가능성 평가라는 매개 변수가 하나 더 필요합니다. 그리고 여기 - 지금까지 모든 것이 매우 슬프다.
그리고 자동 전환... 저에게는 리그 구조에서 구현될 수 있습니다. 그러나 먼저 이 전환을 위한 명확한 방법론을 형성해야 합니다.
그러나 지금 당장은 이러한 미묘함이 익숙하지 않다는 것이 분명합니다. 어떻게 작동하는지... ATP. 이 로봇을 자세히 살펴보겠습니다...
당신이 쓰는 모든 것이 맞습니다.
그러나 단순히 "최고로 전환"하는 전략으로는 충분하지 않습니다. 최고의 전략이라 할지라도 전환되기 전에 상당한 손실을 입게 됩니다. 따라서 무역의 질을 평가하는 것 외에도 지속 가능성 평가라는 매개 변수가 하나 더 필요합니다. 그리고 여기 - 지금까지 모든 것이 매우 슬프다.
그리고 자동 전환... 저에게는 리그 구조에서 구현될 수 있습니다. 그러나 먼저 이 전환을 위한 명확한 방법론을 형성해야 합니다.
즉, 안정적인 시장 추세를 매개 변수화하는 것이 남아 있지만 실제로 증권 거래소, 외환 또는 카지노의 모든 게임과 마찬가지로 모든 것이 다소 슬프지만 누군가가 이것을 해결하기 위해 열심히 노력하고 있습니다. 모든 시대와 사람들의 문제 :)
포럼 주제 중 하나에서 " 플립 채널 SAR 시스템"에 대해 읽었습니다. 조금 더 자세히 알아볼 수 있습니다 ...
정확히 무엇이 불분명합니까?
채널은 일반적인 가격 채널입니다.
SAR - 정지 및 후진. "순수한" 시스템에는 TP도 SL도 없습니다. 진입(또는 진입이 이미 있는 경우 반전)은 막 닫힌 막대가 프라이스 채널의 경계에 닿지 않고 그 이전 막대가 접촉하면 막대가 열릴 때 수행됩니다. 진입 방향은 채널 내부의 경계에서 입니다. 모두. 아주 단순한 차량입니다. 주제에 대한 더 높은 곳 - 이 특정 시스템에서 작업하는 KodoBase의 전문가에게 링크를 제공했습니다.
"실제" 시스템(데모에 있고 실제)에서는 TP와 SL이 사용되며 "보호적"입니다. 역사적 기간 동안 작동하지 않도록 설정됩니다. 따라서 역사적 기간에 발생하지 않은 이러한 큰 움직임이 발생하면 TP 또는 SL이 작동합니다.
George, 아마도 League of Trading Systems가 적절한 신호의 정의와 함께 진입 신호를 제공하는 수십 개의 지표(심지어 100개 이상)의 사용에 대한 *** 접근 방식을 익히는 것이 유용할 것입니다. 동시에 작동하는 지표의 65%에서 우연의 일치로? 나는 이것에 대해 더 아는 것이 없습니다. 방금 광고 에이전트로부터 전화를 받았고 그에게서 이 링크와 방법론에 대한 몇 마디를 알았습니다. 나는 그에게 당신의 일에 대해 조금 말할 수 있었고 그는 그의 회의론을 표현했습니다.
Georgy, 아마도 League of Trading Systems가 수십 개의 지표(심지어 100개 이상)의 사용에 대한 접근 방식(링크는 중재자에 의해 제거되었지만 나는 볼 수 있었습니다)에 익숙해지는 것이 유용할 것입니다. 동시에 작동하는 표시기에서 65%의 일치로 적절한 신호의 정의와 함께 진입 신호를 제공합니까? 나는 이것에 대해 더 아는 것이 없습니다. 방금 광고 에이전트로부터 전화를 받았고 그에게서 이 링크와 방법론에 대한 몇 마디를 알았습니다. 나는 그에게 당신의 작업에 대해 조금 말할 수 있었고 그는 그의 회의론을 표현했습니다. 그게 전부입니다.
그들의 선택 기준을 아는 것은 흥미로울 것입니다. 그러나 그들은 내가 아무리 봐도 - 그들은 어디에도 이야기되지 않습니다.
그들의 접근 방식의 본질은 매우 유사하지만 내 억양은 "반대"라고 말할 수 있습니다. 그들은 많은 지표를 취하고 신호를 기반으로 최상의 항목을 찾으려고 노력합니다. 즉, TS의 머리에 항목이 있습니다. 제 경우에는 리그에서 에스코트와 퇴장이 최우선이고, TS에서 동행이 훨씬 더 중요한 부분이라고 생각합니다. 따라서 리그는 네 가지 유형의 지원을 사용하며 가장 단순한 신호 중 한 가지 유형("임펄스" 막대, 그림자가 몸체보다 짧은 경우 채널을 터치하고 지연을 트리거하는 두 가지 다른 진입 방법)을 거의 호출할 수 없습니다. "신호").
League TS - 내가 말했듯이, 그것은 나에게 완벽하게 어울립니다. 그것은 내가 기대했던 것을 정확히 보여줍니다. "차량이 작동을 시작하려면 어떻게 해야 합니까?"라는 질문이 제거되었으며 항상 작동하는 차량 세트가 있습니다. 문제는 "작동하는 차량, 더 오랫동안 작동할 차량 중에서 선택하는 방법"으로 남아 있습니다.
현재 저는 공유 프로젝트를 통해 리그가 작동하도록 준비하고 있습니다. 그래서 실행 가능한 모듈을 컴파일하여 테스터에서 리그의 TS를 얻을 수 있고 무료 신호 를 열겠다고 약속하는 사람들은 얻을 수 있습니다. 데모 또는 실제 작업을 수행합니다.
현재 상황(모든 TS는 일정한 최소 로트가 있는 데모 계정에서 작동합니다).
밸런스 기준 상위 20대 차량:
잔액별 상위 5개 차트:
거래 품질 상위 20위:
거래 품질별 차트 상위 5위:
일주일을 요약해 봅시다.
첫 번째 장소 - TS 642952 - AUDCAD의 후행 TP로 ZigZag 피크에서 예금을 제한합니다. 이 시스템은 지금 몇 주 동안 높은 위치를 유지하고 있습니다. 지난 주에 3번의 거래를 하여 거래의 질을 약간 향상시켰고 2위에서 1위로 올라갔습니다.
두 번째 장소 - TS 740142 - 지그재그 봉우리에서 정류장이 있는 항목과 EURUSD의 후행 TP. 또한 오랜 기간 평가에 참여했던 그녀는 지난 주에 두 번의 거래를 성사시켜 거래의 질을 크게 높이고 5위에서 2위로 상승했습니다.
3위 - TS 540140 - EURUSD의 가격과 EMA의 교차점에 의해 결정되는 추세에 대한 임펄스 막대의 반전. 이 시스템은 3주째 평가를 받고 있으며 지난주에 5건의 거래가 이루어졌으며 거래 품질이 눈에 띄게 높아져 8위에서 3위로 상승했습니다.
4위 - TS 512040 - EURGBP의 가격과 EMA의 교차점에 의해 결정되는 추세에 대한 임펄스 막대의 반전. 시스템은 평가 초보자입니다.
상위 5개는 TS 640150에 의해 마감되었습니다. 추세에 대한 임펄스 막대의 항목은 EURUSD의 후행 TP가 있는 가격과 EMA의 교차점에 의해 결정됩니다. 이 시스템은 상위 5위 안에 드는 경우가 드물고 마지막 자리에만 들지만 오랫동안 순위에 있었습니다. 지난 주에 4건의 거래가 이루어졌고 거래 질이 약간 향상되었지만 시스템은 선두에 추월되어 4위에서 5위로 떨어졌습니다.TS 540140 사용을 권장할 수 있습니다. 이 시스템은 "충격을 받은" 것처럼 보이지만 RTS 시스템(후행 TP가 있는 시스템)이 아닙니다. 이번 주 그녀의 활약상을 보자.
현재 상황(모든 TS는 일정한 최소 로트가 있는 데모 계정에서 작동합니다).
밸런스 기준 상위 20대 차량:
잔액별 상위 5개 차트:
무역 품질 상위 20위:
품질 상위 5개 차트:
이번주 결과.
TS 642952 - AUDCAD에서 후행 TP로 지그재그 피크에서 예금을 제한합니다. 이 시스템은 지금 몇 주 동안 높은 위치를 유지하고 있습니다. 지난 주에 3번의 거래를 하여 거래의 질을 약간 향상시키며 1위를 유지하고 있습니다.
TS 540140 - EURUSD의 가격과 EMA의 교차점에 의해 결정되는 추세에 대한 임펄스 막대의 반전. 시스템은 4주째 등급에 있으며 지난 주에 2번의 거래가 이루어졌으며 거래의 질은 약간 떨어졌지만 3위에서 2위로 올라갔습니다.
TS 512040 - EURGBP의 가격과 EMA의 교차점에 의해 결정되는 추세에 대한 임펄스 막대의 반전. 시스템은 등급에서 두 번째 주이며, 지난 주에 4개의 거래를 성사시켰고 거래의 질을 약간 낮췄지만 4위에서 3위로 상승했습니다.
TS 740142 - 지그재그 봉우리에서 정류장이 있는 항목과 EURUSD의 후행 TP. 평가에 오랜 기간 참여했던 그녀는 지난 주에 4번의 거래를 하여 거래의 질을 약간 낮추고 2위에서 4위로 떨어졌습니다.
TS 640150 - EURUSD의 후행 TP가 있는 가격과 EMA의 교차점에 의해 결정되는 추세에 대한 임펄스 막대의 항목. 시스템은 오랫동안 등급에 있었고 지난 주에 1건의 거래가 이루어졌으며 거래 질이 약간 떨어졌지만 5위를 유지했습니다.
이전과 마찬가지로 TS 540140 사용을 권장할 수 있습니다. 시스템은 실제로 "상승 중"이지만 RTS 시스템(후행 TP가 있는 시스템)이 아닙니다.
이번 주가 Shared Projects를 통한 EALeague_Free 프로젝트의 공식 오프닝이 되길 바랍니다.
워크플로를 설명하겠습니다. 원하는 사람은 테스터에서 리그의 모든 TS를 테스트할 수 있는 기회가 있고 일부 TS에 대해 무료 신호 를 열겠다고 약속한 사람들은 데모 또는 Real에서 작동하게 할 것입니다. 동시에 MQL에 대한 많은 지식이 필요하지 않습니다. 리그의 모든 기능은 라이브러리에 캡슐화되어 있으며 사용자는 필요한 마법에 따라 간단한 가상 인터페이스만 제공됩니다. 또한 현재의 모든 마술사를 얻을 수있는 간단한 기능이 있습니다.
현재 상황(모든 TS는 일정한 최소 로트가 있는 데모 계정에서 작동합니다).
밸런스 기준 상위 20대 차량:
잔액별 상위 5개 차트:
거래 품질 상위 20위:
거래 품질별 상위 5개 차트: