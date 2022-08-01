무역 시스템 리그. 우리는 계속 일합니다. - 페이지 33 1...262728293031323334353637383940...360 새 코멘트 Alexander_K2 2018.11.19 10:49 #321 그리고 실제로 조르주 자신은 어디에 있습니까? 어 ... 조르쥬는 챔피언스 리그, 프리미어 리그, 10 억 통화 쌍 및 TS ... 등의 게임에 끌려갔습니다. 무한대... 그리고 모든 사람들이 사업을 말한 후에 - 직장에서 동시에 TS를 의미에 반대하는 것은 불가능합니다. 다시 한 번 - 왜냐하면. 모든 통화 쌍은 기본적으로 동일하므로 추세 또는 역추세 중 하나의 전략을 선택해야 합니다. 최적화는 관찰 시간 창(샘플 크기)이라는 하나의 매개변수에만 적용되어야 합니다. 수염. 행운을 빕니다. Roman Shiredchenko 2018.11.19 12:03 #322 fxsaber : 예, 고문은 아무 것도 눈치 채지 못할 것입니다. Pliz - 입찰 가상화 라이브러리에 대한 링크를 던집니다. 또한 가상 작업-로봇 거래 ...를 볼 필요가 있습니다. fxsaber 2018.11.19 12:09 #323 Roman Shiredchenko : Pliz - 입찰 가상화 라이브러리에 대한 링크를 던집니다. 또한 가상 작업-로봇 거래 ...를 볼 필요가 있습니다. https://www.mql5.com/en/code/22577 Virtual www.mql5.com Данная кроссплатформенная библиотека позволяет работать с виртуальным торговым окружением одним из самых простых способов. Сценарии использования виртуального торгового окружения. Это значит, что Вы можете в реальном времени наблюдать, что было бы, если бы советник торговал на свежайших ценах в Тестере. Это всегда полезно, т.к. позволяет... Roman Shiredchenko 2018.11.19 13:19 #324 fxsaber : https://www.mql5.com/en/code/22577 영형! 센크-에스. 참고로 저는 이미 꺼냈습니다. 잊고 있었네요... :-) 지켜볼게... Georgiy Merts 2018.11.19 15:14 #325 Alexander_K2 : 그리고 실제로 조르주 자신은 어디에 있습니까? Georges는 한 번에 모든 컴퓨터의 산소를 차단하는 전력망과의 불평등한 투쟁에 빠졌습니다... 조금 있다가 TS리그에 대한 레포트를 올리겠습니다. Georgiy Merts 2018.11.19 15:41 #326 현재 상황(모든 TS는 일정한 최소 로트가 있는 데모 계정에서 작동합니다). 밸런스 기준 상위 20대 차량: 잔액별 차트 상위 5개: 거래 품질 상위 20위: 거래 품질별 차트 상위 5위: 따라서 TS 744050 - 단일 거래 없이 NZDCHF에서 역전되는 가격과 EMA의 교차 추세에 대한 진입이 1위였습니다. TS 542521 - 이 기간 동안 CADJPY의 채널 내 반전으로 8개의 거래가 이루어지고 거래 품질이 약간 떨어졌지만 3위까지 내려가기에 충분했습니다. TS 740142 - 지그재그 가장자리에 진입하고 유로달러에서 역전승 - 한 거래를 성사시켰고 2위를 유지했습니다. TS 642150은 5위에서 4위로 올라서 1건의 거래를 했습니다. TS 740650은 5위를 차지했습니다. 개인적으로 상위 5위 안에 드는 대부분의 차량이 역후행 시스템인 것이 안타깝습니다. 짧은 거리에서 이러한 시스템은 일반적으로 좋은 결과를 보여줍니다. 그러나 그들의 행동은 마틴게일을 매우 연상시킵니다. 그리고 예상치 못한 첫 번째 반대 추세에서 그들은 큰 손실을 입습니다. 배수구가 없으며 모든 시스템에 SL이 있지만 여전히 손실이 매우 민감합니다. Expert Advisor를 최적화하고 최적화된 프로그래머와 고객 간의 갈등에 MQL5에서 함께 배우고 쓰기 Georgiy Merts 2018.11.19 16:17 #327 Alexander_K2 : 그리고 모든 사람들이 사업을 말한 후에 - 직장에서 동시에 TS를 의미에 반대하는 것은 불가능합니다. 다시 한 번 - 왜냐하면. 모든 통화 쌍은 기본적으로 동일하므로 추세 또는 역추세 중 하나의 전략을 선택해야 합니다. 최적화는 관찰 시간 창(샘플 크기)이라는 하나의 매개변수에만 적용되어야 합니다. 수염. 왜 안 돼" ? 딱 맞습니다. 이 쌍이 더 잘 작동하는 원리를 알 수 있습니다. 현재 - 24x28 = 672 TS를 모두 TS 리그에 추가하는 작업을 완료했습니다. 동시에 거래 품질에 따라 높음, 중간 및 낮음의 세 가지 계정으로 나뉩니다. [삭제] 2018.11.19 16:37 #328 Georgiy Merts : 왜 안 돼" ? 딱 맞습니다. 이 쌍이 더 잘 작동하는 원리를 알 수 있습니다. 현재 - 24x28 = 672 TS를 모두 TS 리그에 추가하는 작업을 완료했습니다. 동시에 거래 품질에 따라 높음, 중간 및 낮음의 세 가지 계정으로 나뉩니다. 그리고 무언가가 태어났을 때 NGod에 의해 해결될 것입니까? Georgiy Merts 2018.11.19 16:43 #329 Vladimir Baskakov : 그리고 언제 무언가가 태어날 것이며, NGod에 의해 해결될 것입니까? 이해하지 못했습니다. 제가 한 번 이상 말했습니다. TS 리그의 목표는 이미 테스트를 마친 시스템 세트인 "TS 풀"을 만들고 데모 작업을 하고 한동안 좋은 결과를 보여주는 것입니다. "처음부터" 검색하지 않아도 됩니다. 그리고 리그는 이미 이 기능을 수행하고 있습니다. "태어날"필요가있는 것은 무엇입니까? (특히 여기 누군가가 샤프 비율 4를 자랑했다는 점을 고려하면) 아직 TS 리그에서 전문가를 임대할 준비가 되지 않았습니다. 나는 이미 두 번 이상 말했습니다-안정성 기준에 따라 차량을 선택하는 문제를 해결하지 못했습니다. 내가 스스로 이 기준을 정할 때 - 글쎄, 아마도 나는 시장에 리그 최고의 TS를 게시할 것이다. 언제가 될지는 장담할 수 없지만 2년 가까이 '아름다움'이라는 기준을 놓고 싸웠다. 이제 이 문제가 해결되었습니다. 지금까지 약 1년 동안 안정성 기준에 대해 작업하고 있는데, 지금까지는 자랑할 것이 없습니다. 따라서 누군가가 "뭔가를 낳아야"하면 모든 것이 이미 태어난 것입니다. 가장 간단한 반전 SAR 시스템인 CADJPY를 사용하여(Codebase에 무료 전문가가 있다고 확신합니다) 최적화하면 나와 거의 같은 결과를 얻을 수 있습니다. 마을 사람들을 버는 법을 첫 번째 백만 가져오기 Sultonov의 시스템 표시기 [삭제] 2018.11.19 16:48 #330 Georgiy Merts : 이해하지 못했습니다. 제가 한 번 이상 말했습니다. TS 리그의 목표는 이미 테스트를 마친 시스템 세트인 "TS 풀"을 만들고 데모 작업을 하고 한동안 좋은 결과를 보여주는 것입니다. "처음부터" 검색하지 않아도 됩니다. 그리고 리그는 이미 이 기능을 수행하고 있습니다. "태어날"필요가있는 것은 무엇입니까? (특히 여기 누군가가 샤프 비율 4를 자랑했다는 점을 고려하면) 아직 TS 리그에서 전문가를 임대할 준비가 되지 않았습니다. 나는 이미 두 번 이상 말했습니다-안정성 기준에 따라 차량을 선택하는 문제를 해결하지 못했습니다. 내가 스스로 이 기준을 정할 때 - 글쎄, 아마도 나는 시장에 리그 최고의 TS를 게시할 것이다. 언제가 될지는 장담할 수 없지만 2년 가까이 '아름다움'이라는 기준을 놓고 싸웠다. 이제 이 문제가 해결되었습니다. 지금까지 약 1년 동안 안정성 기준에 대해 작업하고 있는데, 지금까지는 자랑할 것이 없습니다. 따라서 누군가가 "뭔가를 낳아야"하면 모든 것이 이미 태어난 것입니다. 가장 간단한 반전 SAR 시스템인 CADJPY를 사용하여(Codebase에 무료 전문가가 있다고 확신합니다) 최적화하면 나와 거의 같은 결과를 얻을 수 있습니다. 아니, 어떻게 든 나 자신. 나는 자연 선택에 의해 500개 중 1개가 남을 거라고 생각했습니다. 그리고 그냥 재미있어요 1...262728293031323334353637383940...360 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
어 ... 조르쥬는 챔피언스 리그, 프리미어 리그, 10 억 통화 쌍 및 TS ... 등의 게임에 끌려갔습니다. 무한대...
그리고 모든 사람들이 사업을 말한 후에 - 직장에서 동시에 TS를 의미에 반대하는 것은 불가능합니다.
다시 한 번 - 왜냐하면. 모든 통화 쌍은 기본적으로 동일하므로 추세 또는 역추세 중 하나의 전략을 선택해야 합니다.
최적화는 관찰 시간 창(샘플 크기)이라는 하나의 매개변수에만 적용되어야 합니다. 수염.
행운을 빕니다.
예, 고문은 아무 것도 눈치 채지 못할 것입니다.
Pliz - 입찰 가상화 라이브러리에 대한 링크를 던집니다. 또한 가상 작업-로봇 거래 ...를 볼 필요가 있습니다.
https://www.mql5.com/en/code/22577
영형! 센크-에스. 참고로 저는 이미 꺼냈습니다. 잊고 있었네요... :-)
지켜볼게...
Georges는 한 번에 모든 컴퓨터의 산소를 차단하는 전력망과의 불평등한 투쟁에 빠졌습니다...
조금 있다가 TS리그에 대한 레포트를 올리겠습니다.
현재 상황(모든 TS는 일정한 최소 로트가 있는 데모 계정에서 작동합니다).
밸런스 기준 상위 20대 차량:
잔액별 차트 상위 5개:
거래 품질 상위 20위:
거래 품질별 차트 상위 5위:
따라서 TS 744050 - 단일 거래 없이 NZDCHF에서 역전되는 가격과 EMA의 교차 추세에 대한 진입이 1위였습니다.
TS 542521 - 이 기간 동안 CADJPY의 채널 내 반전으로 8개의 거래가 이루어지고 거래 품질이 약간 떨어졌지만 3위까지 내려가기에 충분했습니다.
TS 740142 - 지그재그 가장자리에 진입하고 유로달러에서 역전승 - 한 거래를 성사시켰고 2위를 유지했습니다.
TS 642150은 5위에서 4위로 올라서 1건의 거래를 했습니다.
TS 740650은 5위를 차지했습니다.
개인적으로 상위 5위 안에 드는 대부분의 차량이 역후행 시스템인 것이 안타깝습니다. 짧은 거리에서 이러한 시스템은 일반적으로 좋은 결과를 보여줍니다. 그러나 그들의 행동은 마틴게일을 매우 연상시킵니다. 그리고 예상치 못한 첫 번째 반대 추세에서 그들은 큰 손실을 입습니다. 배수구가 없으며 모든 시스템에 SL이 있지만 여전히 손실이 매우 민감합니다.
왜 안 돼" ? 딱 맞습니다. 이 쌍이 더 잘 작동하는 원리를 알 수 있습니다.
현재 - 24x28 = 672 TS를 모두 TS 리그에 추가하는 작업을 완료했습니다. 동시에 거래 품질에 따라 높음, 중간 및 낮음의 세 가지 계정으로 나뉩니다.
현재 - 24x28 = 672 TS를 모두 TS 리그에 추가하는 작업을 완료했습니다. 동시에 거래 품질에 따라 높음, 중간 및 낮음의 세 가지 계정으로 나뉩니다.
그리고 언제 무언가가 태어날 것이며, NGod에 의해 해결될 것입니까?
제가 한 번 이상 말했습니다. TS 리그의 목표는 이미 테스트를 마친 시스템 세트인 "TS 풀"을 만들고 데모 작업을 하고 한동안 좋은 결과를 보여주는 것입니다. "처음부터" 검색하지 않아도 됩니다. 그리고 리그는 이미 이 기능을 수행하고 있습니다.
"태어날"필요가있는 것은 무엇입니까? (특히 여기 누군가가 샤프 비율 4를 자랑했다는 점을 고려하면)
아직 TS 리그에서 전문가를 임대할 준비가 되지 않았습니다. 나는 이미 두 번 이상 말했습니다-안정성 기준에 따라 차량을 선택하는 문제를 해결하지 못했습니다.
내가 스스로 이 기준을 정할 때 - 글쎄, 아마도 나는 시장에 리그 최고의 TS를 게시할 것이다. 언제가 될지는 장담할 수 없지만 2년 가까이 '아름다움'이라는 기준을 놓고 싸웠다. 이제 이 문제가 해결되었습니다. 지금까지 약 1년 동안 안정성 기준에 대해 작업하고 있는데, 지금까지는 자랑할 것이 없습니다.
따라서 누군가가 "뭔가를 낳아야"하면 모든 것이 이미 태어난 것입니다. 가장 간단한 반전 SAR 시스템인 CADJPY를 사용하여(Codebase에 무료 전문가가 있다고 확신합니다) 최적화하면 나와 거의 같은 결과를 얻을 수 있습니다.
