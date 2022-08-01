무역 시스템 리그. 우리는 계속 일합니다. - 페이지 286 1...279280281282283284285286287288289290291292293...360 새 코멘트 Georgiy Merts 2020.08.18 19:19 #2851 Roman Shiredchenko : 예 ... 그렇지 않으면 큰 정류장에 앉아서 이야기에 "맞추는" 것과 같은 것으로 나타났습니다. 글쎄, 나는 정직하게 경고했다 - 역 후행 시스템 - 그들에 대한 중지는 "보호"입니다. 우리는 그것이 전혀 존재하지 않는다고 믿습니다. 그리고 그들은 마틴처럼 행동합니다 ... 이제 여기에서 정류장이 훨씬 빨라지고 동작이 변경됩니다... 어떻게 봅시다... Roman Shiredchenko 2020.08.18 21:47 #2852 Georgiy Merts : 글쎄, 나는 정직하게 경고했다 - 역 후행 시스템 - 그들에 대한 중지는 "보호"입니다. 우리는 그것이 전혀 존재하지 않는다고 믿습니다. 그리고 그들은 마틴처럼 행동합니다 ... 이제 여기에서 정류장이 훨씬 빨라지고 동작이 변경됩니다... 어떻게 봅시다... 아 ..... 이제 이해합니다 - 마틴처럼 - 이것은 마틴에게 일종의 체계적인 손실입니다 - 알라 - 쿠데타 수를 제한하는 것(쿠데타인 경우)? Georgiy Merts 2020.08.19 11:08 #2853 Roman Shiredchenko : 아 ..... 이제 이해합니다 - 마틴처럼 - 이것은 마틴에게 일종의 체계적인 손실입니다 - 알라 - 쿠데타 수를 제한하는 것(쿠데타인 경우)? 역 후행 시스템은 SL을 설정하지 않고 TP를 설정하고 각 막대로 현재 가격 으로 이동하는 경우입니다. 평면에 폭탄이 있습니다. 예측할 수 없는 한 가지 추세와 막대한 손실(또는 예금과의 작별). 이전에는 이러한 시스템의 경우 SL이 닿지 않도록 설정했습니다. 따라서 SL은 역사상 최대 손실과 동일한 것으로 판명되었습니다. 그러나 역사적 교역의 질은 높았다. 이제 이러한 경우 SL을 최대 1.9로 강제 설정하거나 그 이하(품질 표시기가 더 높은 경우)로 설정합니다. 이 경우 TS는 "순수한" 역 후행을 중단하고 기록 품질도 감소합니다. 그러나 반면에 SL은 지금 훨씬 적습니다. 나는 이것이 등급에서 시스템의 비율을 크게 변화시킬 것이라고 생각합니다. 후행 중지 스크립트가 필요합니까? 새로운 EA 5개 모두에 대한 신호의 trusky.sp 2020.08.23 16:50 #2854 구독할 수 있는 시스템에 대한 신호가 있습니까? Georgiy Merts 2020.08.24 07:39 #2855 trusky.sp : 구독할 수 있는 시스템에 대한 신호가 있습니까? Liga TS는 데모 계정에서 지속적으로 작업하는 700개의 시스템 세트입니다. 700 시스템 중 어떤 시스템에 대해 이야기하고 있습니까? 리그의 목표는 항상 데모 기록이 있는 시스템 세트를 보유하는 것입니다. 그리고 당신이 좋아하는 것을 선택하십시오. 실행 가능한 리그 모듈 - 이 주제에 주기적으로 배치됩니다. 테스터에서는 제한 없이 작동합니다. 데모 또는 실제에서 실행하려면 regcode가 필요합니다. Regcode는 무료이며 6개월 동안 유효하며 이 마법에 대한 무료 신호 를 열겠다는 약속으로 발행되었습니다. regcode를 사용하면 시스템이 데모와 실생활에서 모두 작동할 수 있습니다. 나는 그것이 실제, PAMM에 복사되거나 다른 방식으로 사용되는지 상관하지 않습니다. regcode를 받기 위한 나의 조건은 하나 - 자유 신호입니다. Expert Advisor를 최적화하고 최적화된 파이어버드 EA 세뇌. 거래: 수동 및 Georgiy Merts 2020.08.24 07:48 #2856 현재 상황(모든 TS는 일정한 최소 로트가 있는 데모 계정에서 작동합니다). 잔액 기준 상위 20위: 잔액별 상위 5개 차트: 거래 품질 상위 20위: 거래 품질별 상위 5개 차트: 최소 50 건의 거래가 있는 가장 오래된 차량 20대: 최소 50건의 거래가 있는 가장 오래된 차량 5대 차트: Georgiy Merts 2020.08.24 07:57 #2857 현재 관련 마술사 목록이 있는 TS 리그의 현재 모듈(MT4 및 MT5용 버전). 파일: _EALeague.zip 5617 kb [삭제] 2020.08.24 08:14 #2858 Georgiy Merts : regcode를 얻기 위한 조건은 단 하나, 즉 자유 신호입니다. 당신은 어디에 있습니까? Georgiy Merts 2020.08.24 08:41 #2859 Vladimir Baskakov : 당신은 어디에 있습니까? 그는 왜 나에게? 아무도 경적을 울리지 않을 거에요... 그리고 남의 시그널 보는 것도 관심도 없고... 프리 시그널 을 여는 조건은 '잘못된 놈으로 무더위를 긁어모으고 싶은 사람들을 위한 제한일 뿐' 손", 당신처럼. 내가 볼 수 있는 한, 그것은 훌륭하게 작동합니다. [삭제] 2020.08.24 10:25 #2860 Georgiy Merts : 그는 왜 나에게? 아무도 경적을 울리지 않을 거에요.. 그리고 남의 시그널도 보는 데 관심도 없고... 프리시그널 을 여는 조건은 '잘못된 걸로 무더위를 긁어모으고 싶은 사람들을 위한 제한일 뿐입니다. 손", 당신처럼. 내가 볼 수 있는 한, 그것은 훌륭하게 작동합니다. 젠장, 얼마나 더위;) Alyosha를 깨워! 1달러 먼저 벌자 넌 우리 대장장이 1...279280281282283284285286287288289290291292293...360 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
예 ... 그렇지 않으면 큰 정류장에 앉아서 이야기에 "맞추는" 것과 같은 것으로 나타났습니다.
글쎄, 나는 정직하게 경고했다 - 역 후행 시스템 - 그들에 대한 중지는 "보호"입니다. 우리는 그것이 전혀 존재하지 않는다고 믿습니다. 그리고 그들은 마틴처럼 행동합니다 ...
이제 여기에서 정류장이 훨씬 빨라지고 동작이 변경됩니다... 어떻게 봅시다...
아 ..... 이제 이해합니다 - 마틴처럼 - 이것은 마틴에게 일종의 체계적인 손실입니다 - 알라 - 쿠데타 수를 제한하는 것(쿠데타인 경우)?
역 후행 시스템은 SL을 설정하지 않고 TP를 설정하고 각 막대로 현재 가격 으로 이동하는 경우입니다. 평면에 폭탄이 있습니다. 예측할 수 없는 한 가지 추세와 막대한 손실(또는 예금과의 작별).
이전에는 이러한 시스템의 경우 SL이 닿지 않도록 설정했습니다. 따라서 SL은 역사상 최대 손실과 동일한 것으로 판명되었습니다. 그러나 역사적 교역의 질은 높았다.
이제 이러한 경우 SL을 최대 1.9로 강제 설정하거나 그 이하(품질 표시기가 더 높은 경우)로 설정합니다. 이 경우 TS는 "순수한" 역 후행을 중단하고 기록 품질도 감소합니다. 그러나 반면에 SL은 지금 훨씬 적습니다. 나는 이것이 등급에서 시스템의 비율을 크게 변화시킬 것이라고 생각합니다.
구독할 수 있는 시스템에 대한 신호가 있습니까?
Liga TS는 데모 계정에서 지속적으로 작업하는 700개의 시스템 세트입니다. 700 시스템 중 어떤 시스템에 대해 이야기하고 있습니까?
리그의 목표는 항상 데모 기록이 있는 시스템 세트를 보유하는 것입니다. 그리고 당신이 좋아하는 것을 선택하십시오.
실행 가능한 리그 모듈 - 이 주제에 주기적으로 배치됩니다. 테스터에서는 제한 없이 작동합니다. 데모 또는 실제에서 실행하려면 regcode가 필요합니다.
Regcode는 무료이며 6개월 동안 유효하며 이 마법에 대한 무료 신호 를 열겠다는 약속으로 발행되었습니다. regcode를 사용하면 시스템이 데모와 실생활에서 모두 작동할 수 있습니다. 나는 그것이 실제, PAMM에 복사되거나 다른 방식으로 사용되는지 상관하지 않습니다. regcode를 받기 위한 나의 조건은 하나 - 자유 신호입니다.
현재 상황(모든 TS는 일정한 최소 로트가 있는 데모 계정에서 작동합니다).
잔액 기준 상위 20위:
잔액별 상위 5개 차트:
거래 품질 상위 20위:
거래 품질별 상위 5개 차트:
최소 50 건의 거래가 있는 가장 오래된 차량 20대:
최소 50건의 거래가 있는 가장 오래된 차량 5대 차트:
현재 관련 마술사 목록이 있는 TS 리그의 현재 모듈(MT4 및 MT5용 버전).
당신은 어디에 있습니까?
그는 왜 나에게?
아무도 경적을 울리지 않을 거에요... 그리고 남의 시그널 보는 것도 관심도 없고... 프리 시그널 을 여는 조건은 '잘못된 놈으로 무더위를 긁어모으고 싶은 사람들을 위한 제한일 뿐' 손", 당신처럼. 내가 볼 수 있는 한, 그것은 훌륭하게 작동합니다.
아무도 경적을 울리지 않을 거에요.. 그리고 남의 시그널도 보는 데 관심도 없고... 프리시그널 을 여는 조건은 '잘못된 걸로 무더위를 긁어모으고 싶은 사람들을 위한 제한일 뿐입니다. 손", 당신처럼. 내가 볼 수 있는 한, 그것은 훌륭하게 작동합니다.