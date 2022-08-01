무역 시스템 리그. 우리는 계속 일합니다. - 페이지 285

Georgiy Merts :

누구에게 ?

TS 리그의 목표는 데모 기록이 있는 역사적으로 디버그된 시스템 집합을 항상 유지하는 것입니다.

이 목표는 달성되었으며 주간 보고서로 뒷받침됩니다.

"할" 다른 무엇??? 누구에게 ???

Alyosha, Forex 거래의 목표는 이익입니다. 이익은 어디에 있습니까?
 
Vladimir Baskakov :
Alyosha, Forex 거래의 목표는 이익입니다. 이익은 어디에 있습니까?

"TS리그 목표"와 "FX 트레이딩 목표"의 차이가 안보이시나요???

Georgiy Merts :

"TS리그 목표"와 "FX 트레이딩 목표"의 차이가 안보이시나요???

Oh 다 그래 넌 이러면 안 돼
 

현재 상황(모든 TS는 일정한 최소 로트가 있는 데모 계정에서 작동합니다).

잔액 기준 상위 20위:

잔액별 상위 5개 차트:

거래 품질 상위 20위:

거래 품질별 상위 5개 차트:

최소 50 건의 거래가 있는 가장 오래된 차량 20대:

최소 50건의 거래가 있는 가장 오래된 5명의 TC 차트:

 

지난 주에 SL 크기가 2일 범위를 초과하는 모든 시스템을 다시 최적화했습니다. 순위에 어떤 영향을 미칠지 궁금합니다.

이전에는 거의 항상 상단에 거대한 SL이 있는 TS가 있었고 최대 10개의 일일 범위가 있었습니다. 이 혼란을 끝내기로 결정했습니다. 기록에 대한 테스트에서 최상의 거래 품질이 SL이 5일 범위와 같은 TS를 가지고 있는 것으로 나타나면 SL을 강제로 2개 범위로 제한하고 과거 품질의 감소에 동의합니다.

내 예측에 따르면 이 기술은 등급에서 가장 높은 점수를 줄여야 하지만 다른 한편으로는 평균 결과를 보여주지만 현재 많은 "신생 기업"보다 훨씬 안정적인 시스템이 나타나야 합니다.

Georgiy Merts :

글쎄, 그것은 상황을 바꿉니다. 더 일찍 완료했어야 했습니다.
 
Georgiy Merts :

블라디미르 바스코프 :
글쎄, 그것은 상황을 바꿉니다. 더 일찍 완료했어야 했습니다.
여러분-어쨌든, 그것을 볼 필요가 있으며 그러한 접근 방식이 "도움"이 될 것이라는 사실은 아닙니다. "최고"라도 실제를 입는다는 것을 의미합니다. 그런 무스를 사용하면 버는 것보다 더 많이 부을 것입니다 , "elementarshchina"가 심각한 돈을 넣고 ... 작은 것을 스윙하는 것이 더 무섭습니다 - xs ... :-) 연습 - 모든 것이 보일 것입니다 !!!
 
Vladimir Baskakov :
글쎄, 그것은 상황을 바꿉니다. 더 일찍 완료했어야 했습니다.

글쎄, 당신은 그런 것들을 제안하지 않았습니다 ....하지만 나는 이제 막 결정했습니다 ...

우리는 볼 것이다. 이미 그래프에서 상단의 품질이 감소하고 더 많은 "트위치"가 있음을 알 수 있습니다. 그러나 그럼에도 불구하고 전체 그림은 동일하게 유지되며 시스템의 20%가 만족스러운 결과를 보여줍니다. 이 모든 것이 작업의 안정성에 어떤 영향을 미치는지 봅시다.

 
Roman Shiredchenko :
여러분-어쨌든, 그것을 볼 필요가 있으며 그러한 접근 방식이 "도움"이 될 것이라는 사실은 아닙니다. "최고"라도 실제를 입는다는 것을 의미합니다. 그런 무스를 사용하면 버는 것보다 더 많이 부을 것입니다 , "elementarshchina"가 심각한 돈을 넣고 ... 작은 것을 스윙하는 것이 더 무섭습니다 - xs ... :-) 연습 - 모든 것이 보일 것입니다 !!!

네 맞습니다. 우선 대형 SL로 차량을 재최적화했습니다.

현재 "검은색"인 모든 TS의 최대 SL은 1.9 일일 범위입니다.

"마이너스 TS" 중에는 3일 범위에서 최대 SL을 가진 사람이 더 많습니다. (높은 ST를 가진 모든 것은 이미 다시 최적화되었습니다). 점차적으로 그들 모두는 더 낮은 SL로 다시 최적화될 것입니다.

이것이 결과를 가져 오는지 보자 ...

 
Georgiy Merts :

네 맞습니다. 우선 대형 SL로 차량을 재최적화했습니다.

현재 "검은색"인 모든 TS의 최대 SL은 1.9 일일 범위입니다.

"마이너스 TS" 중에는 3일 범위에서 최대 SL을 가진 사람이 더 많습니다. (높은 ST를 가진 모든 것은 이미 재최적화되었습니다). 점차적으로 그들 모두는 더 낮은 SL로 다시 최적화될 것입니다.

이것이 결과를 가져 오는지 보자 ...

예 ... 그렇지 않으면 큰 정류장에 앉아서 이야기에 "맞추는" 것과 같은 것으로 나타났습니다.
