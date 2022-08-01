무역 시스템 리그. 우리는 계속 일합니다. - 페이지 285 1...278279280281282283284285286287288289290291292...360 새 코멘트 [삭제] 2020.08.10 12:37 #2841 Georgiy Merts : 누구에게 ? TS 리그의 목표는 데모 기록이 있는 역사적으로 디버그된 시스템 집합을 항상 유지하는 것입니다. 이 목표는 달성되었으며 주간 보고서로 뒷받침됩니다. "할" 다른 무엇??? 누구에게 ??? Alyosha, Forex 거래의 목표는 이익입니다. 이익은 어디에 있습니까? Georgiy Merts 2020.08.10 13:22 #2842 Vladimir Baskakov : Alyosha, Forex 거래의 목표는 이익입니다. 이익은 어디에 있습니까? "TS리그 목표"와 "FX 트레이딩 목표"의 차이가 안보이시나요??? [삭제] 2020.08.10 13:44 #2843 Georgiy Merts : "TS리그 목표"와 "FX 트레이딩 목표"의 차이가 안보이시나요??? Oh 다 그래 넌 이러면 안 돼 Georgiy Merts 2020.08.17 07:22 #2844 현재 상황(모든 TS는 일정한 최소 로트가 있는 데모 계정에서 작동합니다). 잔액 기준 상위 20위: 잔액별 상위 5개 차트: 거래 품질 상위 20위: 거래 품질별 상위 5개 차트: 최소 50 건의 거래가 있는 가장 오래된 차량 20대: 최소 50건의 거래가 있는 가장 오래된 5명의 TC 차트: Georgiy Merts 2020.08.17 07:27 #2845 지난 주에 SL 크기가 2일 범위를 초과하는 모든 시스템을 다시 최적화했습니다. 순위에 어떤 영향을 미칠지 궁금합니다. 이전에는 거의 항상 상단에 거대한 SL이 있는 TS가 있었고 최대 10개의 일일 범위가 있었습니다. 이 혼란을 끝내기로 결정했습니다. 기록에 대한 테스트에서 최상의 거래 품질이 SL이 5일 범위와 같은 TS를 가지고 있는 것으로 나타나면 SL을 강제로 2개 범위로 제한하고 과거 품질의 감소에 동의합니다. 내 예측에 따르면 이 기술은 등급에서 가장 높은 점수를 줄여야 하지만 다른 한편으로는 평균 결과를 보여주지만 현재 많은 "신생 기업"보다 훨씬 안정적인 시스템이 나타나야 합니다. 수익 생성기 EA 멀티 로트 스캘퍼 EA 후행 TP [삭제] 2020.08.17 12:27 #2846 Georgiy Merts : 지난 주에 SL 크기가 2일 범위를 초과하는 모든 시스템을 다시 최적화했습니다. 순위에 어떤 영향을 미칠지 궁금합니다. 이전에는 거의 항상 상단에 거대한 SL이 있는 TS가 있었고 최대 10개의 일일 범위가 있었습니다. 이 혼란을 끝내기로 결정했습니다. 기록에 대한 테스트에서 최상의 거래 품질이 SL이 5일 범위와 같은 TS를 가지고 있는 것으로 나타나면 SL을 강제로 2개 범위로 제한하고 과거 품질의 감소에 동의합니다. 내 예측에 따르면 이 기술은 등급에서 가장 높은 점수를 줄여야 하지만 다른 한편으로는 평균 결과를 보여주지만 현재 많은 "신생 기업"보다 훨씬 안정적인 시스템이 나타나야 합니다. 글쎄, 그것은 상황을 바꿉니다. 더 일찍 완료했어야 했습니다. Roman Shiredchenko 2020.08.17 12:51 #2847 Georgiy Merts : 지난 주에 SL 크기가 2일 범위를 초과하는 모든 시스템을 다시 최적화했습니다. 순위에 어떤 영향을 미칠지 궁금합니다. 이전에는 거의 항상 상단에 거대한 SL이 있는 TS가 있었고 최대 10개의 일일 범위가 있었습니다. 이 혼란을 끝내기로 결정했습니다. 기록에 대한 테스트에서 최상의 거래 품질이 SL이 5일 범위와 같은 TS를 가지고 있는 것으로 나타나면 SL을 강제로 2개 범위로 제한하고 과거 품질의 감소에 동의합니다. 내 예측에 따르면 이 기술은 등급에서 가장 높은 점수를 줄여야 하지만 다른 한편으로는 평균 결과를 보여주지만 현재 많은 "신생 기업"보다 훨씬 안정적인 시스템이 나타나야 합니다. 블라디미르 바스코프 : 글쎄, 그것은 상황을 바꿉니다. 더 일찍 완료했어야 했습니다. 여러분-어쨌든, 그것을 볼 필요가 있으며 그러한 접근 방식이 "도움"이 될 것이라는 사실은 아닙니다. "최고"라도 실제를 입는다는 것을 의미합니다. 그런 무스를 사용하면 버는 것보다 더 많이 부을 것입니다 , "elementarshchina"가 심각한 돈을 넣고 ... 작은 것을 스윙하는 것이 더 무섭습니다 - xs ... :-) 연습 - 모든 것이 보일 것입니다 !!! Georgiy Merts 2020.08.18 13:40 #2848 Vladimir Baskakov : 글쎄, 그것은 상황을 바꿉니다. 더 일찍 완료했어야 했습니다. 글쎄, 당신은 그런 것들을 제안하지 않았습니다 ....하지만 나는 이제 막 결정했습니다 ... 우리는 볼 것이다. 이미 그래프에서 상단의 품질이 감소하고 더 많은 "트위치"가 있음을 알 수 있습니다. 그러나 그럼에도 불구하고 전체 그림은 동일하게 유지되며 시스템의 20%가 만족스러운 결과를 보여줍니다. 이 모든 것이 작업의 안정성에 어떤 영향을 미치는지 봅시다. Georgiy Merts 2020.08.18 13:42 #2849 Roman Shiredchenko : 여러분-어쨌든, 그것을 볼 필요가 있으며 그러한 접근 방식이 "도움"이 될 것이라는 사실은 아닙니다. "최고"라도 실제를 입는다는 것을 의미합니다. 그런 무스를 사용하면 버는 것보다 더 많이 부을 것입니다 , "elementarshchina"가 심각한 돈을 넣고 ... 작은 것을 스윙하는 것이 더 무섭습니다 - xs ... :-) 연습 - 모든 것이 보일 것입니다 !!! 네 맞습니다. 우선 대형 SL로 차량을 재최적화했습니다. 현재 "검은색"인 모든 TS의 최대 SL은 1.9 일일 범위입니다. "마이너스 TS" 중에는 3일 범위에서 최대 SL을 가진 사람이 더 많습니다. (높은 ST를 가진 모든 것은 이미 다시 최적화되었습니다). 점차적으로 그들 모두는 더 낮은 SL로 다시 최적화될 것입니다. 이것이 결과를 가져 오는지 보자 ... Expert Advisor는 2개월 동안 [아카이브] 순수수학, 물리학, 화학 그리고 다시 영원한 것에 Roman Shiredchenko 2020.08.18 16:02 #2850 Georgiy Merts : 네 맞습니다. 우선 대형 SL로 차량을 재최적화했습니다. 현재 "검은색"인 모든 TS의 최대 SL은 1.9 일일 범위입니다. "마이너스 TS" 중에는 3일 범위에서 최대 SL을 가진 사람이 더 많습니다. (높은 ST를 가진 모든 것은 이미 재최적화되었습니다). 점차적으로 그들 모두는 더 낮은 SL로 다시 최적화될 것입니다. 이것이 결과를 가져 오는지 보자 ... 예 ... 그렇지 않으면 큰 정류장에 앉아서 이야기에 "맞추는" 것과 같은 것으로 나타났습니다. 1...278279280281282283284285286287288289290291292...360 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
누구에게 ?
TS 리그의 목표는 데모 기록이 있는 역사적으로 디버그된 시스템 집합을 항상 유지하는 것입니다.
이 목표는 달성되었으며 주간 보고서로 뒷받침됩니다.
"할" 다른 무엇??? 누구에게 ???
Alyosha, Forex 거래의 목표는 이익입니다. 이익은 어디에 있습니까?
"TS리그 목표"와 "FX 트레이딩 목표"의 차이가 안보이시나요???
현재 상황(모든 TS는 일정한 최소 로트가 있는 데모 계정에서 작동합니다).
잔액 기준 상위 20위:
잔액별 상위 5개 차트:
거래 품질 상위 20위:
거래 품질별 상위 5개 차트:
최소 50 건의 거래가 있는 가장 오래된 차량 20대:
최소 50건의 거래가 있는 가장 오래된 5명의 TC 차트:
지난 주에 SL 크기가 2일 범위를 초과하는 모든 시스템을 다시 최적화했습니다. 순위에 어떤 영향을 미칠지 궁금합니다.
이전에는 거의 항상 상단에 거대한 SL이 있는 TS가 있었고 최대 10개의 일일 범위가 있었습니다. 이 혼란을 끝내기로 결정했습니다. 기록에 대한 테스트에서 최상의 거래 품질이 SL이 5일 범위와 같은 TS를 가지고 있는 것으로 나타나면 SL을 강제로 2개 범위로 제한하고 과거 품질의 감소에 동의합니다.
내 예측에 따르면 이 기술은 등급에서 가장 높은 점수를 줄여야 하지만 다른 한편으로는 평균 결과를 보여주지만 현재 많은 "신생 기업"보다 훨씬 안정적인 시스템이 나타나야 합니다.
글쎄, 그것은 상황을 바꿉니다. 더 일찍 완료했어야 했습니다.
글쎄, 당신은 그런 것들을 제안하지 않았습니다 ....하지만 나는 이제 막 결정했습니다 ...
우리는 볼 것이다. 이미 그래프에서 상단의 품질이 감소하고 더 많은 "트위치"가 있음을 알 수 있습니다. 그러나 그럼에도 불구하고 전체 그림은 동일하게 유지되며 시스템의 20%가 만족스러운 결과를 보여줍니다. 이 모든 것이 작업의 안정성에 어떤 영향을 미치는지 봅시다.
여러분-어쨌든, 그것을 볼 필요가 있으며 그러한 접근 방식이 "도움"이 될 것이라는 사실은 아닙니다. "최고"라도 실제를 입는다는 것을 의미합니다. 그런 무스를 사용하면 버는 것보다 더 많이 부을 것입니다 , "elementarshchina"가 심각한 돈을 넣고 ... 작은 것을 스윙하는 것이 더 무섭습니다 - xs ... :-) 연습 - 모든 것이 보일 것입니다 !!!
네 맞습니다. 우선 대형 SL로 차량을 재최적화했습니다.
현재 "검은색"인 모든 TS의 최대 SL은 1.9 일일 범위입니다.
"마이너스 TS" 중에는 3일 범위에서 최대 SL을 가진 사람이 더 많습니다. (높은 ST를 가진 모든 것은 이미 다시 최적화되었습니다). 점차적으로 그들 모두는 더 낮은 SL로 다시 최적화될 것입니다.
이것이 결과를 가져 오는지 보자 ...
