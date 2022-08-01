무역 시스템 리그. 우리는 계속 일합니다. - 페이지 282 1...275276277278279280281282283284285286287288289...360 새 코멘트 Georgiy Merts 2020.07.26 13:57 #2811 Реter Konow : 나는 당신의 논리를 이해하지 못합니다. 나는 너희가 아무 것도 듣지 아니한 분명한 예를 너희에게 주었노라. 이 비율은 어디에서 얻었습니까? 왜 시장 규모의 1/5인가? 왜 시장에서 20% 합리성인가? 적어도 모든 사람이 이론적으로 벌 수는 없다는 것을 이해하십시오. 1달러라도. 그것들이 모두 초합리적일지라도. 물리적으로 불가능합니다. 지구는 아무도 떨어지지 않기 때문에 평평하다고 생각하는 사람과 논쟁하는 것 같습니다.) 20%는 시장 합리성에 대한 나의 주관적인 평가입니다. 그런데 시장에 합리적인 가격변동이 있다는 사실에서 왜 모든 사람이 벌어야 하는 건지 이해가 안 가요??? 글쎄, 당신은 자신이 일부의 수입이 다른 사람들의 손실이라고 올바르게 씁니다 ... 시장에 합리적인 구성 요소가 있다는 사실은 대부분의 사람들이 손실을 입는다는 사실과 전혀 모순되지 않습니다 ... Реter Konow 2020.07.26 13:59 #2812 좋아, 난 조지의 손을 씻고 있어. 합리성이 당신과 함께하기를 바랍니다! Реter Konow 2020.07.26 14:02 #2813 Georgiy Merts : 20%는 시장 합리성에 대한 나의 주관적인 평가입니다. 그런데 시장에 합리적인 가격의 움직임이 있다는 사실에서 왜 모든 사람이 벌어야하는지 이해가되지 않습니다 ??? 글쎄, 당신은 자신이 일부의 수입이 다른 사람들의 손실이라고 올바르게 씁니다 ... 시장에 합리적인 구성 요소가 있다는 사실은 대부분의 사람들이 손실을 입는다는 사실과 전혀 모순되지 않습니다 ... 이에 동의했다면 모든 "합리성"이 커피 찌꺼기에 대한 운세보다 나을 것이 없는 예측을 기반으로 한다는 것을 이해해야 합니다. 당신은 먼저 미래에 대한 "합리적인" 예측을 하고 그것을 위한 시장에서 행동 전략을 선택합니다. 이것이 합리적입니까?! ))) 결과적으로, 당신의 예측은 쓰레기에 던져질 수 있고 당신은 쓰레기로부터 예측에 돈을 벌 수 있습니다. 이것은 시장입니다. 시장에서 최고의 합리성은 내부자입니다.) Реter Konow 2020.07.26 14:06 #2814 당신은 당신처럼 미래에 대해 무지한 수천 명의 낯선 사람들의 행동을 "합리적으로" 예측하려고 노력하고 있습니까? 미래의 가격 움직임에 대한 예측에서 "합리성"의 개념은 적용할 수 없습니다. Georgiy Merts 2020.07.26 14:46 #2815 Реter Konow : 이에 동의했다면 모든 "합리성"이 커피 찌꺼기에 대한 운세보다 나을 것이 없는 예측을 기반으로 한다는 것을 이해해야 합니다. 당신은 먼저 미래에 대한 "합리적인" 예측을 하고 그것을 위한 시장에서 행동 전략을 선택합니다. 이것이 합리적입니까?! ))) 이게 내가 가진 것 중 최고야... 혹시 내가 틀릴 수도 있지만, 논리상 강하지 않다고 한다. Georgiy Merts 2020.07.26 14:48 #2816 Реter Konow : 당신은 당신처럼 미래에 대해 무지한 수천 명의 낯선 사람들의 행동을 "합리적으로" 예측하려고 노력하고 있습니까? 미래의 가격 움직임에 대한 예측에는 "합리성"이라는 개념이 없습니다. 그게 뭐가 그렇게 이상해? 내가 말했듯이 예측할 수 있는 최대 합리성은 20%입니다. 제가 경험이 많지 않은 것 같아서 제가 벌 수 있는 합리성 몫은 5~10% 정도입니다. 퍼가기 위해 갑니다... 모든 것이 내 견해와 상당히 일치합니다... 더 "짜내려고" 노력 중입니다... 지금까지는 잘 되지 않습니다... 잘 되지 않을 수도 있지만 그래도 5~10%는 썻는데.. [삭제] 2020.07.26 15:13 #2817 Georgiy Merts : 그러나 나는 여전히 5-10 %를 짜내었습니다 ... 그리고 그것들은 어디에 있습니까? 당신은 Zhora입니다. 가볍게 말해서 일종의 빡빡한 것입니다. 당신은 논쟁 할 수 없습니다. 내 조언: 누군가로부터 10달러를 빌리고, 센트 계정을 만들고, 여기 신호에 연결하십시오. 그리고 최소 한 달 동안 리그에서 거래하십시오. 이것은 당신의 리그의 실제 가격이 될 것입니다, 공허한 이야기가 아닙니다 Fast235 2020.07.26 16:27 #2818 Vladimir Baskakov : 그리고 그것들은 어디에 있습니까? 당신은 Zhora입니다. 가볍게 말해서 일종의 빡빡한 것입니다. 당신은 논쟁 할 수 없습니다. 내 조언: 누군가로부터 10달러를 빌리고, 센트 계정을 만들고, 여기 신호에 연결하십시오. 그리고 최소 한 달 동안 리그에서 거래하십시오. 이것은 당신의 리그의 실제 가격이 될 것입니다, 공허한 이야기가 아닙니다 친애하는 블라디미르 Georgiy Merts 2020.07.27 07:13 #2819 Vladimir Baskakov : 그리고 그것들은 어디에 있습니까? 당신은 Zhora입니다. 가볍게 말해서 일종의 빡빡한 것입니다. 당신은 논쟁 할 수 없습니다. 내 조언: 누군가로부터 10달러를 빌리고, 센트 계정을 만들고, 여기 신호에 연결하십시오. 그리고 최소 한 달 동안 리그에서 거래하십시오. 이것은 당신의 리그의 실제 가격이 될 것입니다, 공허한 이야기가 아닙니다 내가 왜 이걸 귀찮게 해야 합니까? 나는 이미 백 번을 말했다 - 나는 리그가 필요하다. 나는 신호가 필요하지 않습니다. 내가 "최소 한 달 동안 거래"해야 하는 이유는 "0" 결과로 5년 동안 내 기본 계정에서 거래해 왔습니다(그러나 DC는 정기적으로 스프레드를 사용합니다). 나는 당신과 달리 누구에게도 리그를 팔지 않습니다. 그래서 그녀는 "가격"이 없으며 그럴 수도 없습니다. 신호가 필요하면 센트 계정을 열고 신호에 연결하고 최소 한 달 동안 거래하십시오... Georgiy Merts 2020.07.27 07:16 #2820 현재 상황(모든 TS는 일정한 최소 로트가 있는 데모 계정에서 작동합니다). 잔액 기준 상위 20위: 균형별 상위 5대 차량 차트: 무역 품질 기준 상위 20개 TS: 거래 품질별 상위 5개 TS 차트: 최소 50 건의 거래가 있는 가장 오래된 차량 20대: 최소 50건의 거래가 있는 가장 오래된 차량 5대 차트: 1...275276277278279280281282283284285286287288289...360 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
적어도 모든 사람이 이론적으로 벌 수는 없다는 것을 이해하십시오. 1달러라도. 그것들이 모두 초합리적일지라도. 물리적으로 불가능합니다.
지구는 아무도 떨어지지 않기 때문에 평평하다고 생각하는 사람과 논쟁하는 것 같습니다.)
20%는 시장 합리성에 대한 나의 주관적인 평가입니다.
그런데 시장에 합리적인 가격변동이 있다는 사실에서 왜 모든 사람이 벌어야 하는 건지 이해가 안 가요??? 글쎄, 당신은 자신이 일부의 수입이 다른 사람들의 손실이라고 올바르게 씁니다 ... 시장에 합리적인 구성 요소가 있다는 사실은 대부분의 사람들이 손실을 입는다는 사실과 전혀 모순되지 않습니다 ...
이에 동의했다면 모든 "합리성"이 커피 찌꺼기에 대한 운세보다 나을 것이 없는 예측을 기반으로 한다는 것을 이해해야 합니다.
당신은 먼저 미래에 대한 "합리적인" 예측을 하고 그것을 위한 시장에서 행동 전략을 선택합니다. 이것이 합리적입니까?! )))
결과적으로, 당신의 예측은 쓰레기에 던져질 수 있고 당신은 쓰레기로부터 예측에 돈을 벌 수 있습니다. 이것은 시장입니다.
시장에서 최고의 합리성은 내부자입니다.)
당신은 당신처럼 미래에 대해 무지한 수천 명의 낯선 사람들의 행동을 "합리적으로" 예측하려고 노력하고 있습니까?
미래의 가격 움직임에 대한 예측에서 "합리성"의 개념은 적용할 수 없습니다.
그게 뭐가 그렇게 이상해? 내가 말했듯이 예측할 수 있는 최대 합리성은 20%입니다. 제가 경험이 많지 않은 것 같아서 제가 벌 수 있는 합리성 몫은 5~10% 정도입니다. 퍼가기 위해 갑니다... 모든 것이 내 견해와 상당히 일치합니다... 더 "짜내려고" 노력 중입니다... 지금까지는 잘 되지 않습니다... 잘 되지 않을 수도 있지만 그래도 5~10%는 썻는데..
그리고 그것들은 어디에 있습니까? 당신은 Zhora입니다. 가볍게 말해서 일종의 빡빡한 것입니다. 당신은 논쟁 할 수 없습니다.
내가 왜 이걸 귀찮게 해야 합니까? 나는 이미 백 번을 말했다 - 나는 리그가 필요하다. 나는 신호가 필요하지 않습니다. 내가 "최소 한 달 동안 거래"해야 하는 이유는 "0" 결과로 5년 동안 내 기본 계정에서 거래해 왔습니다(그러나 DC는 정기적으로 스프레드를 사용합니다). 나는 당신과 달리 누구에게도 리그를 팔지 않습니다. 그래서 그녀는 "가격"이 없으며 그럴 수도 없습니다.
현재 상황(모든 TS는 일정한 최소 로트가 있는 데모 계정에서 작동합니다).
잔액 기준 상위 20위:
균형별 상위 5대 차량 차트:
무역 품질 기준 상위 20개 TS:
거래 품질별 상위 5개 TS 차트:
최소 50 건의 거래가 있는 가장 오래된 차량 20대:
최소 50건의 거래가 있는 가장 오래된 차량 5대 차트: