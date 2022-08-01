무역 시스템 리그. 우리는 계속 일합니다. - 페이지 284

Vladimir Baskakov :
불쌍해

여기서 나가, 나는 조지에게 정상적으로 행동하기로 약속했다.

여기 당신을 믿었던 조라가 있습니다.
 

친애하는 블라디미르, 여기에 당신의 소중한 지식을 저장

바로 지금 차가 올 것입니다. 나는 주를 운전할 것입니다. 당신을 부르는 것이 흥미 롭습니다.

 

현재 상황(모든 TS는 일정한 최소 로트가 있는 데모 계정에서 작동합니다).

잔액 기준 상위 20위:

잔액별 상위 5개 차트:

거래 품질 상위 20위:

거래 품질별 상위 5개 차트:

최소 50 건의 거래가 있는 가장 오래된 차량 20대:

최소 50건의 거래가 있는 가장 오래된 차량 5대 차트:

Fast235 :

당신은 거기에 가지 않을 것입니다 Alyosha, 나는 Koenig에 살고 있습니다 :)
 
Vladimir Baskakov :
이곳이 내가 가장 먼저 가고 싶은 곳이고 좋은 대리인이 있고 러시아에서 가장 흥미로운 곳이 될 것입니다.

Fast235 :

이 얼마나 대리인 :) 당신은 완전히 갔다;)
 

Georgiy Merts :

에이? 그래서 당신은 출판했고 다음에 무엇을 할 것인가?
 
Vladimir Baskakov :
에이? 그래서 당신은 출판했고 다음에 무엇을 할 것인가?

누구에게 ?

TS 리그의 목표는 데모 기록이 있는 역사적으로 디버그된 시스템 집합을 항상 유지하는 것입니다.

이 목표는 달성되었으며 주간 보고서로 뒷받침됩니다.

"할" 다른 무엇??? 누구에게 ???

