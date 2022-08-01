무역 시스템 리그. 우리는 계속 일합니다. - 페이지 284 1...277278279280281282283284285286287288289290291...360 새 코멘트 Fast235 2020.07.27 11:19 #2831 Vladimir Baskakov : 불쌍해 여기서 나가, 나는 조지에게 정상적으로 행동하기로 약속했다. [삭제] 2020.08.03 05:50 #2832 여기 당신을 믿었던 조라가 있습니다. https://www.mql5.com/ru/forum/139975/page418 Fast235 2020.08.03 05:55 #2833 친애하는 블라디미르, 여기에 당신의 소중한 지식을 저장 바로 지금 차가 올 것입니다. 나는 주를 운전할 것입니다. 당신을 부르는 것이 흥미 롭습니다. Georgiy Merts 2020.08.03 06:23 #2834 현재 상황(모든 TS는 일정한 최소 로트가 있는 데모 계정에서 작동합니다). 잔액 기준 상위 20위: 잔액별 상위 5개 차트: 거래 품질 상위 20위: 거래 품질별 상위 5개 차트: 최소 50 건의 거래가 있는 가장 오래된 차량 20대: 최소 50건의 거래가 있는 가장 오래된 차량 5대 차트: [삭제] 2020.08.03 07:37 #2835 Fast235 : 친애하는 블라디미르, 여기에 당신의 소중한 지식을 저장 바로 지금 차가 올 것입니다. 나는 주를 운전할 것입니다. 당신을 부르는 것이 흥미 롭습니다. 당신은 거기에 가지 않을 것입니다 Alyosha, 나는 Koenig에 살고 있습니다 :) Fast235 2020.08.03 07:46 #2836 Vladimir Baskakov : 당신은 거기에 가지 않을 것입니다 Alyosha, 나는 Koenig에 살고 있습니다 :) 이곳이 내가 가장 먼저 가고 싶은 곳이고 좋은 대리인이 있고 러시아에서 가장 흥미로운 곳이 될 것입니다. [삭제] 2020.08.03 11:08 #2837 Fast235 : 이곳이 내가 가장 먼저 가고 싶은 곳이고 좋은 대리인이 있고 러시아에서 가장 흥미로운 곳이 될 것입니다. 이 얼마나 대리인 :) 당신은 완전히 갔다;) Georgiy Merts 2020.08.10 08:08 #2838 현재 상황(모든 TS는 일정한 최소 로트가 있는 데모 계정에서 작동합니다). 잔액 기준 상위 20위: 잔액별 상위 5개 차트: 거래 품질 상위 20위: 거래 품질별 상위 5개 차트: 최소 50 건의 거래가 있는 가장 오래된 차량 20대: 50개 이상의 거래가 있는 가장 오래된 차량 5개 차트: [삭제] 2020.08.10 11:04 #2839 Georgiy Merts : 현재 상황(모든 TS는 일정한 최소 로트가 있는 데모 계정에서 작동합니다). 잔액 기준 상위 20위: 잔액별 상위 5개 차트: 거래 품질 상위 20위: 거래 품질별 상위 5개 차트: 최소 50 건의 거래가 있는 가장 오래된 차량 20대: 50개 이상의 거래가 있는 가장 오래된 차량 5개 차트: 에이? 그래서 당신은 출판했고 다음에 무엇을 할 것인가? Georgiy Merts 2020.08.10 12:20 #2840 Vladimir Baskakov : 에이? 그래서 당신은 출판했고 다음에 무엇을 할 것인가? 누구에게 ? TS 리그의 목표는 데모 기록이 있는 역사적으로 디버그된 시스템 집합을 항상 유지하는 것입니다. 이 목표는 달성되었으며 주간 보고서로 뒷받침됩니다. "할" 다른 무엇??? 누구에게 ??? 1...277278279280281282283284285286287288289290291...360 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
불쌍해
여기서 나가, 나는 조지에게 정상적으로 행동하기로 약속했다.
친애하는 블라디미르, 여기에 당신의 소중한 지식을 저장
바로 지금 차가 올 것입니다. 나는 주를 운전할 것입니다. 당신을 부르는 것이 흥미 롭습니다.
현재 상황(모든 TS는 일정한 최소 로트가 있는 데모 계정에서 작동합니다).
잔액 기준 상위 20위:
잔액별 상위 5개 차트:
거래 품질 상위 20위:
거래 품질별 상위 5개 차트:
최소 50 건의 거래가 있는 가장 오래된 차량 20대:
최소 50건의 거래가 있는 가장 오래된 차량 5대 차트:
친애하는 블라디미르, 여기에 당신의 소중한 지식을 저장
바로 지금 차가 올 것입니다. 나는 주를 운전할 것입니다. 당신을 부르는 것이 흥미 롭습니다.
당신은 거기에 가지 않을 것입니다 Alyosha, 나는 Koenig에 살고 있습니다 :)
이곳이 내가 가장 먼저 가고 싶은 곳이고 좋은 대리인이 있고 러시아에서 가장 흥미로운 곳이 될 것입니다.
이곳이 내가 가장 먼저 가고 싶은 곳이고 좋은 대리인이 있고 러시아에서 가장 흥미로운 곳이 될 것입니다.
현재 상황(모든 TS는 일정한 최소 로트가 있는 데모 계정에서 작동합니다).
잔액 기준 상위 20위:
잔액별 상위 5개 차트:
거래 품질 상위 20위:
거래 품질별 상위 5개 차트:
최소 50 건의 거래가 있는 가장 오래된 차량 20대:
50개 이상의 거래가 있는 가장 오래된 차량 5개 차트:
현재 상황(모든 TS는 일정한 최소 로트가 있는 데모 계정에서 작동합니다).
잔액 기준 상위 20위:
잔액별 상위 5개 차트:
거래 품질 상위 20위:
거래 품질별 상위 5개 차트:
최소 50 건의 거래가 있는 가장 오래된 차량 20대:
50개 이상의 거래가 있는 가장 오래된 차량 5개 차트:
에이? 그래서 당신은 출판했고 다음에 무엇을 할 것인가?
누구에게 ?
TS 리그의 목표는 데모 기록이 있는 역사적으로 디버그된 시스템 집합을 항상 유지하는 것입니다.
이 목표는 달성되었으며 주간 보고서로 뒷받침됩니다.
"할" 다른 무엇??? 누구에게 ???