무역 시스템 리그. 우리는 계속 일합니다. - 페이지 288

[삭제] 2020.08.31 15:23 #2871
Georgiy Merts :

어디에 ??? 리그는 대부분의 시스템이 수익성이 없는 차량 세트입니다! 이익은 무엇입니까?

가장 중요한 것은 승리가 아니라 참여입니다. 이해합니다. 은색 700개가 필요한 이유

Georgiy Merts 2020.08.31 16:03 #2872
Valeriy Yastremskiy :

지금까지 나는 당신의 데이터를 정리할 수 없었습니다. 시간이 지남에 따라 계측기 및 차량 유형에 대한 별도의 차트에 무언가가 표시될 수 있습니다. 왜 항상 하고 싶지 않은지 이해가 되지 않습니다. 이것은 물론 작동하지만 일종의 일반화된 데이터일 수도 있습니다. 데이터에 공백이 있는 것은 분명하지만 갑자기)

뭐가 필요하세요? 기호 및 차량 유형별로 동일한 차트를 작성할 수 있습니다.

필요한 것은 무엇이며 공식화할 수 있습니까?

그리고 ... "당신"은 결국 동료처럼 ...

Georgiy Merts 2020.08.31 16:04 #2873
Vladimir Baskakov :

가장 중요한 것은 승리가 아니라 참여입니다. 이해합니다. 은색 700개가 필요한 이유

처음에 말했듯이 데모 이력이 있는 시스템 세트가 언제든지 필요합니다. 여기, 나는 그것을 가지고 있습니다 ... 나는 완전히 만족합니다. 당신이 필요로하는 것 - 나는 모른다.

Valeriy Yastremskiy 2020.08.31 16:15 #2874
Georgiy Merts :

뭐가 필요하세요? 기호 및 차량 유형별로 동일한 차트를 작성할 수 있습니다.

필요한 것은 무엇이며 공식화할 수 있습니까?

그리고 ... "당신"은 결국 동료처럼 ...

시간별, 혹은 주별, 상위 20위 안에 든 악기별, TS별 그래프, TS와 악기를 모두 고려하여 분할 또는 그룹화하는 방법은 아직 나오지 않았으며, 데이터의 상위 값은 20개에 불과합니다. 일반적으로, 예를 들어 매월 첫 주에 유로박이 전혀 벌지 않고 파운드 유로가 분기 초부터 3주 동안 매 분기마다 벌기 시작하는 시간의 규칙성을 보고 싶습니다. TS도 마찬가지입니다.

물론 거기엔 엉망이겠지만, 맨 위에는 20개의 값, 700개의 조합이 있지만, 기기와 차량의 종류로 나누어 보면 뭔가 보일 수 있다고 생각합니다.

반전 또는 수정 포착 CCI용 SideWinder: 내 첫 논의

Georgiy Merts 2020.08.31 16:17 #2875
Valeriy Yastremskiy :

지금까지 나는 당신의 데이터를 정리할 수 없었습니다. 시간이 지남에 따라 계측기 및 차량 유형에 대한 별도의 차트에 무언가가 표시될 수 있습니다. 왜 항상 하고 싶지 않은지 이해가 되지 않습니다. 이것은 물론 작동하지만 일종의 일반화된 데이터일 수도 있습니다. 데이터에 공백이 있는 것은 분명하지만 갑자기)

예를 들어, 다음은 FlatDTS 유형의 최고의 TS에 대한 표입니다. 즉, 추세에 반하는 항목과 "정상적인 후행" 반주가 있는 시스템입니다.

다음은 그 중 상위 5개의 차트입니다.

그것은 필요합니까?

[삭제] 2020.08.31 16:18 #2876
Georgiy Merts :

처음에 말했듯이 데모 이력이 있는 시스템 세트가 언제든지 필요합니다. 여기, 나는 그것을 가지고 있습니다 ... 나는 완전히 만족합니다. 당신이 필요로하는 것 - 나는 모른다.

의사를 만나야 한다고 생각합니다

Georgiy Merts 2020.08.31 16:19 #2877
Valeriy Yastremskiy :

시간별, 혹은 주별, 상위 20위 안에 든 악기별, TS별 그래프, TS와 악기를 모두 고려하여 분할 또는 그룹화하는 방법은 아직 나오지 않았으며, 데이터의 상위 값은 20개에 불과합니다. 일반적으로, 예를 들어 매월 첫 주에 유로박이 전혀 벌지 않고 파운드 유로가 분기 초부터 3주 동안 매 분기마다 벌기 시작하는 시간의 규칙성을 보고 싶습니다. TS도 마찬가지입니다.

물론 거기엔 엉망이겠지만, 맨 위에는 20개의 값, 700개의 조합이 있지만, 기기별, 차량 종류별로 나눠보면 뭔가 보일 것 같다.

거래 품질 면에서 상위 20위까지만 보고서를 보관합니다. 매주 이 데이터가 포함된 Excel 파일이 있습니다. 제공할 수 있습니다.

Georgiy Merts 2020.08.31 16:21 #2878
Vladimir Baskakov :

의사를 만나야 한다고 생각합니다

예, 의사를 만나야 합니다. 난 괜찮아. 나에게 꼭 필요한 것이 있습니다.

Valeriy Yastremskiy 2020.08.31 16:23 #2879
Georgiy Merts :

나는 거래 품질 측면에서 상위 20개만 보고합니다. 매주 이 데이터가 포함된 Excel 파일이 있습니다. 제공할 수 있습니다.

몇 년 동안의 모든 보고서가 필요합니다. 2년 동안의 그래프나 표가 흥미롭습니다. 53주, 106개의 테이블. 차트가 찢어지지만 어떤 악기와 TS가 다른 것보다 더 자주 발생했는지, 빈도를 계산하는 것이 가능하거나 패턴이 없다는 결론을 내릴 수 있습니다.

Georgiy Merts 2020.08.31 16:26 #2880
Valeriy Yastremskiy :

몇 년 동안의 모든 보고서가 필요합니다. 2년 동안의 그래프나 표가 흥미롭습니다. 53주, 106개의 테이블. 차트가 찢어지지만 어떤 악기와 TS가 다른 것보다 더 자주 발생했는지, 빈도를 계산하는 것이 가능하거나 패턴이 없다는 결론을 내릴 수 있습니다.

비공개로 보냈습니다.

품질면에서 TS 리그 전체 등급의 Excel 파일입니다.
어디에 ??? 리그는 대부분의 시스템이 수익성이 없는 차량 세트입니다! 이익은 무엇입니까?
지금까지 나는 당신의 데이터를 정리할 수 없었습니다. 시간이 지남에 따라 계측기 및 차량 유형에 대한 별도의 차트에 무언가가 표시될 수 있습니다. 왜 항상 하고 싶지 않은지 이해가 되지 않습니다. 이것은 물론 작동하지만 일종의 일반화된 데이터일 수도 있습니다. 데이터에 공백이 있는 것은 분명하지만 갑자기)
뭐가 필요하세요? 기호 및 차량 유형별로 동일한 차트를 작성할 수 있습니다.
필요한 것은 무엇이며 공식화할 수 있습니까?
그리고 ... "당신"은 결국 동료처럼 ...
가장 중요한 것은 승리가 아니라 참여입니다. 이해합니다.
처음에 말했듯이 데모 이력이 있는 시스템 세트가 언제든지 필요합니다. 여기, 나는 그것을 가지고 있습니다 ... 나는 완전히 만족합니다. 당신이 필요로하는 것 - 나는 모른다.
시간별, 혹은 주별, 상위 20위 안에 든 악기별, TS별 그래프, TS와 악기를 모두 고려하여 분할 또는 그룹화하는 방법은 아직 나오지 않았으며, 데이터의 상위 값은 20개에 불과합니다. 일반적으로, 예를 들어 매월 첫 주에 유로박이 전혀 벌지 않고 파운드 유로가 분기 초부터 3주 동안 매 분기마다 벌기 시작하는 시간의 규칙성을 보고 싶습니다. TS도 마찬가지입니다.
물론 거기엔 엉망이겠지만, 맨 위에는 20개의 값, 700개의 조합이 있지만, 기기와 차량의 종류로 나누어 보면 뭔가 보일 수 있다고 생각합니다.
예를 들어, 다음은 FlatDTS 유형의 최고의 TS에 대한 표입니다. 즉, 추세에 반하는 항목과 "정상적인 후행" 반주가 있는 시스템입니다.
다음은 그 중 상위 5개의 차트입니다.
그것은 필요합니까?
거래 품질 면에서 상위 20위까지만 보고서를 보관합니다. 매주 이 데이터가 포함된 Excel 파일이 있습니다. 제공할 수 있습니다.
의사를 만나야 한다고 생각합니다
예, 의사를 만나야 합니다. 난 괜찮아. 나에게 꼭 필요한 것이 있습니다.
몇 년 동안의 모든 보고서가 필요합니다. 2년 동안의 그래프나 표가 흥미롭습니다. 53주, 106개의 테이블. 차트가 찢어지지만 어떤 악기와 TS가 다른 것보다 더 자주 발생했는지, 빈도를 계산하는 것이 가능하거나 패턴이 없다는 결론을 내릴 수 있습니다.
비공개로 보냈습니다.
품질면에서 TS 리그 전체 등급의 Excel 파일입니다.