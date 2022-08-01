무역 시스템 리그. 우리는 계속 일합니다. - 페이지 289 1...282283284285286287288289290291292293294295296...360 새 코멘트 Georgiy Merts 2020.08.31 16:29 #2881 내가 말했듯이 수익성있는 거래는 끊임없는 "시스템 점프"로만 가능합니다. 그것이 내가 TS 리그가 필요한 이유입니다. 그것은 항상 기록에 대해 디버깅된 시스템을 가지고 있으며 데모 거래에서 좋은 결과를 보여줍니다. 바로 "점프"를 위한 전략을 개발하는 것만 남아 있습니다. 난 무엇을하고 있지. Valeriy Yastremskiy 2020.08.31 16:29 #2882 Georgiy Merts : 비공개로 보냈습니다. 품질면에서 TS 리그 전체 등급의 Excel 파일입니다. 표시하겠습니다))) Georgiy Merts 2020.09.07 07:02 #2883 현재 상황(모든 TS는 일정한 최소 로트가 있는 데모 계정에서 작동합니다). 잔액 기준 상위 20위: 잔액별 상위 5개 차트: 거래 품질 상위 20위: 거래 품질 측면에서 상위 5개 TS 차트: 최소 50 건의 거래가 있는 가장 오래된 차량 20대: 최소 50건의 거래가 있는 가장 오래된 차량 5대 차트: Aleksey Masterov 2020.09.10 09:39 #2884 Georgiy Merts : 내가 말했듯이 수익성있는 거래는 끊임없는 "시스템 점프"로만 가능합니다. 그것이 내가 TS 리그가 필요한 이유입니다. 그것은 항상 기록에 대해 디버깅된 시스템을 가지고 있으며 데모 거래에서 좋은 결과를 보여줍니다. 바로 "점프"를 위한 전략을 개발하는 것만 남아 있습니다. 난 무엇을하고 있지. 종속성 및 패턴이 없는 것 같습니다. 전체 분기를 읽었습니다. 특히 최고의 거래와 평균 20개의 거래가 있기 때문에 충분하지 않습니다. 50개가 넘는 거래가 있는 하단 차트를 보세요. 그리고 이 50개 중 첫 번째 주간 차트에서와 같이 동일한 거래 매개변수로 이전에 최고였던 로봇이 있었습니까? Aleksey Masterov 2020.09.10 09:43 #2885 Valeriy Yastremskiy : 몇 년 동안의 모든 보고서가 필요합니다. 2년 동안의 그래프나 표가 흥미롭습니다. 53주, 106개의 테이블. 차트가 찢어지지만 어떤 악기와 TS가 다른 것보다 더 자주 발생했는지, 빈도를 계산하는 것이 가능하거나 패턴이 없다는 결론을 내릴 수 있습니다. 경험에 비추어 보면 패턴이 없는 것 같습니다...분석 후 보고서를 작성하는 것은 어렵지 않습니다. Valeriy Yastremskiy 2020.09.10 12:56 #2886 Aleksey Masterov : 경험에 비추어 보면 패턴이 없는 것 같습니다...분석 후 보고서를 작성하는 것은 어렵지 않습니다. 확실히 명시적인 것은 없습니다.) 물론 어떻게 공유할까요?) Aleksey Masterov 2020.09.10 13:29 #2887 Valeriy Yastremskiy : 확실히 명시적인 것은 없습니다.) 물론 어떻게 공유할까요?) 확인 Georgiy Merts 2020.09.10 13:51 #2888 Aleksey Masterov : 종속성 및 패턴이 없는 것 같습니다. 전체 분기를 읽었습니다. 특히 최고의 거래와 평균 20개의 거래가 있기 때문에 충분하지 않습니다. 아래 차트를 보십시오. 거래가 50개 이상 있는 곳에서 거품을 일으키기가 무섭습니다. 그리고 이 50개 중 첫 번째 주간 차트에서와 같이 동일한 거래 매개변수로 이전에 최고였던 로봇이 있었습니까? 제 생각에는 어떤 로봇도 항상 수익을 낼 수는 없습니다. 모든 로봇에는 수익 기간과 배출 기간이 있으며 배출 기간은 항상 수익 기간보다 깁니다. 따라서 이익을 얻는 유일한 방법은 시스템을 지속적으로 변경하는 것입니다. 이렇게 하려면 현재 좋은 결과를 보여주는 일련의 시스템을 항상 준비해야 합니다. 바로 리그와 그러한 기회를 제공합니다. Georgiy Merts 2020.09.10 13:54 #2889 Aleksey Masterov : 경험에 비추어 보면 패턴이 없는 것 같습니다...분석 후 보고서를 작성하는 것은 어렵지 않습니다. 개인적으로 제 생각에는 패턴이 없습니다. 이제 저는 시스템을 보고 최상의 결과를 보여주는 시스템을 거래합니다. 한 달 전에 심각한 변경이 있었습니다. 저는 SL을 심각하게 제한하여 "역후행" 차량의 바카날리아를 막기로 결정했습니다. 결과적으로 최고 순위가 많이 줄어들었지만 완전히 다른 시스템이 그들 사이에 나타났습니다. , 그리고 지금 나는 실제 노출을 위한 후보를 선택하고 있습니다. [삭제] 2020.09.10 14:21 #2890 Georgiy Merts : 제 생각에는 어떤 로봇도 항상 수익을 낼 수는 없습니다. 모든 로봇에는 수익 기간과 배출 기간이 있으며 배출 기간은 항상 수익 기간보다 깁니다. 따라서 이익을 얻는 유일한 방법은 시스템을 지속적으로 변경하는 것입니다. 이렇게 하려면 현재 좋은 결과를 보여주는 일련의 시스템을 항상 준비해야 합니다. 바로 리그와 그러한 기회를 제공합니다. Zhora, 글쎄, 당신은 어떻게 알죠, 당신은 아직까지 1달러도 벌지 못했습니다 1...282283284285286287288289290291292293294295296...360 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
바로 "점프"를 위한 전략을 개발하는 것만 남아 있습니다. 난 무엇을하고 있지.
품질면에서 TS 리그 전체 등급의 Excel 파일입니다.
현재 상황(모든 TS는 일정한 최소 로트가 있는 데모 계정에서 작동합니다).
잔액 기준 상위 20위:
잔액별 상위 5개 차트:
거래 품질 상위 20위:
거래 품질 측면에서 상위 5개 TS 차트:
최소 50 건의 거래가 있는 가장 오래된 차량 20대:
최소 50건의 거래가 있는 가장 오래된 차량 5대 차트:
몇 년 동안의 모든 보고서가 필요합니다. 2년 동안의 그래프나 표가 흥미롭습니다. 53주, 106개의 테이블. 차트가 찢어지지만 어떤 악기와 TS가 다른 것보다 더 자주 발생했는지, 빈도를 계산하는 것이 가능하거나 패턴이 없다는 결론을 내릴 수 있습니다.
경험에 비추어 보면 패턴이 없는 것 같습니다...분석 후 보고서를 작성하는 것은 어렵지 않습니다.
종속성 및 패턴이 없는 것 같습니다. 전체 분기를 읽었습니다. 특히 최고의 거래와 평균 20개의 거래가 있기 때문에 충분하지 않습니다. 아래 차트를 보십시오. 거래가 50개 이상 있는 곳에서 거품을 일으키기가 무섭습니다.
개인적으로 제 생각에는 패턴이 없습니다. 이제 저는 시스템을 보고 최상의 결과를 보여주는 시스템을 거래합니다.
한 달 전에 심각한 변경이 있었습니다. 저는 SL을 심각하게 제한하여 "역후행" 차량의 바카날리아를 막기로 결정했습니다. 결과적으로 최고 순위가 많이 줄어들었지만 완전히 다른 시스템이 그들 사이에 나타났습니다. , 그리고 지금 나는 실제 노출을 위한 후보를 선택하고 있습니다.
