무역 시스템 리그. 우리는 계속 일합니다. - 페이지 139

Georgiy Merts 2019.06.26 16:27 #1381

Roman Shiredchenko :

조지 - 예, 그는 이 모든 것을 아주 잘 알고 있습니다. 그는 단지 농담을 하고 있습니다 ...

음... 질문은 충분히 진지하게 들립니다. 진지하고 답변입니다.

그는 Baskakov처럼 재미있을 것입니다. 글쎄, 우리는 광대처럼 대답할 것입니다.

Artem Prischepa 2019.06.26 17:08 #1382

Georgiy Merts :

확인 해봐.

맨 위에는 이러한 TS가 있습니다. EMAFlatRTS - 역 후행 정지가 있는 것이 정말 마음에 들지 않습니다. 마틴 게일의 행동을 너무 연상시킵니다 (예금에 대한 부하가없는 경우에만). 그러나 동시에 상위권을 유지합니다.

여기에서 최적화할 수 있습니다. 아카이브에는 매개변수 값 범위 가 있는 세트 파일도 포함되어 있습니다. 또한 손익분기점으로의 전송 및 보호 정지 매개변수가 꺼집니다("청소" TS에 포함되지 않음).

관심이 있으시면 각 매개변수가 어떻게 그리고 무엇에 영향을 미치는지 알려드릴 수 있습니다. 일부와 달리 - 나는 내 TS의 비밀을 만들지 않습니다. 게다가 - 지점 중간에 심지어 내 TS(채널 펀처)의 일부를 거의 완전히 반복하는 KodoBase의 무료 전문가를 데려왔습니다.

확인. 나는 세트에 강하지 않다. 최적화할 매개변수를 볼 수 있습니까? 내가 여기 맞습니까? 최적화 기간은 2년입니다.

Eduard_D 2019.06.26 17:46 #1383

Artem Prischepa :

확인. 나는 세트에 강하지 않다. 최적화할 매개변수를 볼 수 있습니까? 내가 여기 맞습니까? 최적화 기간은 2년입니다.

Market Watch에는 몇 개의 기호가 표시됩니까?

Artem Prischepa 2019.06.26 17:57 #1384

모든 것이 정확하다면 일반적으로 여기에 있습니다. 위에서 첨부한 매개변수에 따르면 2년, 64개 통화 쌍 OHLC 1m. 2분 만에 최적화 완료 41. 초 몇 시/월에 대해 말씀하시는지 모르겠습니다, 조지.. :D 빌어먹을 3분입니다. 더 이상은 없어. 고문을 위해. 가자, 꼬마야. :DD

Eduard_D 2019.06.26 18:03 #1385

Artem Prischepa :

모든 것이 정확하다면 일반적으로 여기에 있습니다. 위에서 첨부한 매개변수에 따르면 2년, 64개 통화 쌍 OHLC 1m. 2분 만에 최적화 완료 41. 초 몇 시/월에 대해 말씀하시는지 모르겠습니다, 조지.. :D 빌어먹을 3분입니다. 더 이상은 없어. 고문을 위해. 가자, 꼬마야. :DD

Artyom, 최적화하지 않았습니다. 64쌍에서 1번 실행 했습니다. 총 64 패스.

Artem Prischepa 2019.06.26 18:05 #1386

추신. 예 - 어디에도 이익이 없으며 그렇지 않은 경우에도 없습니다. 삭제할 수 있습니다. xD

[삭제] 2019.06.26 18:05 #1387

Artem Prischepa :

모든 것이 정확하다면 일반적으로 여기에 있습니다. 위에서 첨부한 매개변수에 따르면 2년, 64개 통화 쌍 OHLC 1m. 2분 만에 최적화 완료 41. 초 몇 시/월에 대해 말씀하시는지 모르겠습니다, 조지.. :D 빌어먹을 3분입니다. 더 이상은 없어. 고문을 위해. 가자, 꼬마야. :DD

아빠!!! 멋지다!!!

Eduard_D 2019.06.26 18:06 #1388

Artyom, 최적화하지 않았습니다. 64쌍에서 1번 실행 했습니다. 총 64 패스.

Eduard_D 2019.06.26 18:08 #1389

테스터가 어떻게 작동하는지 모르십니까?

Artem Prischepa 2019.06.26 18:12 #1390

Eduard_D :

테스터가 어떻게 작동하는지 모르십니까?

상위 5위 안에는 없습니다. 그리고 아마 모를 겁니다. 그는 그것을 완전히 취소 할 수 없게 삭제했기 때문에. 그래서 그녀는 3분 만에 6GB의 디스크 공간을 갉아먹었습니다.

:D 당신은 새로운 종류의 sieks를 생각해 냈습니다. 그것이 내가 당신에게 말할 것입니다. :디

예, 테스트가 완료되지 않은 경우에도 이 차량과 다른 모든 차량의 효율성을 명확하게 보여줍니다.
조지 - 예, 그는 이 모든 것을 아주 잘 알고 있습니다. 그는 단지 농담을 하고 있습니다 ...
음... 질문은 충분히 진지하게 들립니다. 진지하고 답변입니다.
그는 Baskakov처럼 재미있을 것입니다. 글쎄, 우리는 광대처럼 대답할 것입니다.
확인 해봐.
맨 위에는 이러한 TS가 있습니다. EMAFlatRTS - 역 후행 정지가 있는 것이 정말 마음에 들지 않습니다. 마틴 게일의 행동을 너무 연상시킵니다 (예금에 대한 부하가없는 경우에만). 그러나 동시에 상위권을 유지합니다.
여기에서 최적화할 수 있습니다. 아카이브에는 매개변수 값 범위 가 있는 세트 파일도 포함되어 있습니다. 또한 손익분기점으로의 전송 및 보호 정지 매개변수가 꺼집니다("청소" TS에 포함되지 않음).
관심이 있으시면 각 매개변수가 어떻게 그리고 무엇에 영향을 미치는지 알려드릴 수 있습니다. 일부와 달리 - 나는 내 TS의 비밀을 만들지 않습니다. 게다가 - 지점 중간에 심지어 내 TS(채널 펀처)의 일부를 거의 완전히 반복하는 KodoBase의 무료 전문가를 데려왔습니다.
확인. 나는 세트에 강하지 않다. 최적화할 매개변수를 볼 수 있습니까? 내가 여기 맞습니까? 최적화 기간은 2년입니다.
Market Watch에는 몇 개의 기호가 표시됩니까?
모든 것이 정확하다면 일반적으로 여기에 있습니다. 위에서 첨부한 매개변수에 따르면 2년, 64개 통화 쌍 OHLC 1m. 2분 만에 최적화 완료 41. 초 몇 시/월에 대해 말씀하시는지 모르겠습니다, 조지.. :D 빌어먹을 3분입니다. 더 이상은 없어. 고문을 위해. 가자, 꼬마야. :DD
Artyom, 최적화하지 않았습니다. 64쌍에서 1번 실행 했습니다. 총 64 패스.
테스터가 어떻게 작동하는지 모르십니까?
상위 5위 안에는 없습니다. 그리고 아마 모를 겁니다. 그는 그것을 완전히 취소 할 수 없게 삭제했기 때문에. 그래서 그녀는 3분 만에 6GB의 디스크 공간을 갉아먹었습니다.
:D 당신은 새로운 종류의 sieks를 생각해 냈습니다. 그것이 내가 당신에게 말할 것입니다. :디
예, 테스트가 완료되지 않은 경우에도 이 차량과 다른 모든 차량의 효율성을 명확하게 보여줍니다.