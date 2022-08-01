무역 시스템 리그. 우리는 계속 일합니다. - 페이지 26 1...192021222324252627282930313233...360 새 코멘트 Georgiy Merts 2018.11.05 12:24 #251 Aleksey Vyazmikin : 이를 해결하기 위해서는 시장의 현황을 기술하는 방법론이 필요하다. 저는 상위 TF의 ATR을 변동성의 척도로 사용하고 ZZ 세그먼트의 길이를 시장 추세의 척도로 사용합니다. 따라서 ZZ 세그먼트가 추세 및 수정의 두 그룹으로 분류되는 경우 ZZ를 사용하여 추세 시스템의 잠재력을 평가할 수 있습니다. ZZ를 극한까지 형성하면 항목의 효율성을 결정할 수 있습니다. 입력의 효율성은 동일한 수준으로 유지되지만 ATR 또는 수정 세그먼트의 수가 급격히 증가하는 등의 변경 사항이 있는 경우 이는 시장 변화의 신호이며 TS 운영의 악화가 아닙니다. 이 추정치는 이력에 대해 올바르게 작동하지만 잠재적으로 수익성이 있는 차량을 제거하지 않는 데 도움이 됩니다. 그건 그렇고, 차량을 다시 최적화하기로 한 결정의 정확성에 대한 평가가 있었습니까? 정답의 비율은 얼마입니까? DATR(25)을 사용하여 모든 수준(TP-SL-손익분기점)을 설정합니다. 평가 - 아니요, 그렇지 않았습니다. 리소스가 충분하지 않습니다. 현재 지연된 항목으로 전문가 리그에 추가하는 작업이 진행 중입니다. 그리고 재 최적화 결정의 정확성에 관해서는 - 여기에서 이미 내 의견을 말했습니다 - 2 년의 테스트 기간 동안 최대 허용 매개 변수가 결정되었습니다. 초과하면 차량이 시장에 부합하지 않으며 다시 최적화해야 한다는 분명한 신호입니다. Aleksey 자신은 2 년 동안 쿠데타 시스템이 SL 수준에 도달하지 못했지만 오늘날에는 있다고 가정 해 봅시다! 이것은 시장이 더 이상 이전 2년의 모습이 아니며 이제 쿠데타 시스템이 더 큰 "소탕"을 하고 있다는 분명한 신호가 아닙니까?

Aleksey Vyazmikin 2018.11.05 12:33 #252

Georgiy Merts : "시스템이 작동을 멈췄다"는 질문에 대해서는 시장 변화의 확실한 징조다. 물론 그렇긴 하지만, 시장이 예전 수준으로 돌아가지 않을 것이라는 신호는 아니다. 지속적으로 설정을 변경하여 과거 결과를 손상시키더라도 시장의 현재 단계에 진입하려고 노력하고 있지만 이를 위해 재최적화 시점에 현재 단계에 대한 정보가 충분하지 않을 수 있으며 우리는 3번 더 재최적화하고, 배수구를 관찰하고, 이 단계를 설명하면 끝날 수 있습니다... 나는 추세의 Expert Advisors가 플랫에 약간 붓는 것이 허용되고 플랫이 트렌드에서 돈을 벌지 못하는 풀을 늘리거나 변경하는 것에 대해 이야기하고 있다고 생각합니다. 내 관찰에 따르면 Forex는 이제 움직이기 시작했으며 강력한 추세가 있을 것입니다.

Сергей Криушин 2018.11.05 16:53 #253

Georgiy Merts : "무엇을 해야 할까?"를 생각할 필요가 없습니다. 저는 항상 데모에서 좋은 결과를 보여주는 많은 TS를 가지고 있으며 한 가지 질문이 남아 있습니다. 선택의 문제입니다. 가장 "아름답고" 가장 "안정적"입니다. "아름다움"에 대한 질문은 오랫동안 제거되었습니다. 슬프게도 "지속 가능성"의 문제는 남아 있습니다.

글쎄, 나는 지금 나를 위해 barabashkin과 스크립터에서 Sodo Vase에 안정적인 것이 많이 있습니다 ... 그러나 모두가 역사에 대한 테스터에서 안정성을 찾고 있습니다 ... 나도 그곳에서 한참을 찾았는데... 실제로는 이 연속성이 가깝지도 않고, 각 쌍에 대해 특정 시간에 안정성을 찾거나, 갭과 뉴스를 필터링하거나, 그들에 대한 최적의 그리드도 직접 만들어보고, 가장 안정적인 3개를 선택하십시오 각 페어에 하나씩 놓고 각자의 페어로만 경쟁하게 하고, 번갈아가며 구매, 싯, 보드 트렌드, 플랫...

Georgiy Merts 2018.11.05 17:10 #254

Aleksey Vyazmikin : Georgiy Merts 2018.11.05 17:17 #255

Сергей Криушин : 안정성은 모두에게 동일합니다-체인의 긴 부분에서 이익을 얻습니다 ... 주말에 MT5로 BRUNO를 원하는 답변으로 조정했습니다 ...))) 한 방향을 끄면 많은 손실이 있습니다 다른 하나가 나타났을 때, 그러나 그것은 추세에 좋습니다 ... 큰 지연, 근접 트롤을 주었지만 여전히 많은 도움이되지 않았거나 한 방향이 작동을 멈췄습니다 ... 예, 여전히 TF는 대략적인 방향을 결정하는 데 중요하지만 위, 옆 및 아래의 3개만 있습니다. 그리고 저처럼 그들의 춤은 이익을 내야 하고 복도에서 일해야 합니다. 스캘핑 곡예 비행입니다 ...

Georgiy Merts 2018.11.06 06:21 #257

Сергей Криушин : Georgiy Merts 2018.11.06 06:25 #258

제가 알기로는 안정성을 판단하기 위해서는 선도기간을 보고 이에 대한 거래의 질을 평가할 필요가 있습니다. 후월의 거래 품질에 가까우면 안정성이 높은 것입니다. 이제 일정을 보십시오. 우리는 그것을 둘로 나눕니다(04/15/10). 그리고 전반부와 후반부가 눈에 띄게 다른 것을 알 수 있습니다. 전반부에는 꾸준한 성장이 있었고 후반부에는 난기류가 시작되었습니다(급격한 하락은 고려하지도 않음). 따라서 일정은 매우 아름답지만 "지속 가능한" 것으로 간주될 수 없습니다. 내 생각에 지속 가능성의 정의는 "거래의 아름다움"이 모호한 정의라는 사실 때문에 복잡합니다. "아름다움"을 평가할 때 회복 요소와 수익 요소를 모두 사용한다고 가정해 보겠습니다. 그리고 평가는 회복이 좋고 이익이 보통이고 회복이 보통이지만 이익이 좋은 경우 모두 동일합니다. 네, 첫 번째 경우가 백 테스트이고 두 번째 경우가 포워드 테스트인 경우에만 "아름다움"에 대한 면밀한 평가에도 불구하고 TS가 안정적이라고 할 수 없습니다. 아아, 내 선택이 더 직관적이지만 이것은 나를 크게 화나게합니다.

Сергей Криушин 2018.11.07 09:30 #259

Georgiy Merts :

글쎄, 젠장, 당신은 ... 독일인 한 단어를 제공합니다. 그러면 당신은 빈 곳에서 빈 곳으로 쏟아 붓고 신중하게 이론화 할 것입니다 ... 당신에게 제시되는 것은 바로 그러한 안정성입니다 ... 당신은 자신과 모순됩니다 ... 광기 단어 ... 한 달 동안 휴식을 취하면 넌센스로 고통 받고 있음을 알 수 있습니다 ...

Ivan Negreshniy 2018.11.07 09:45 #260

Georgiy Merts :

아름다움, 지속 가능성 ... - 가사, TS의 성적으로도 충분하지 않습니다 :) 이를 해결하기 위해서는 시장의 현황을 기술하는 방법론이 필요하다. 저는 상위 TF의 ATR을 변동성의 척도로 사용하고 ZZ 세그먼트의 길이를 시장 추세의 척도로 사용합니다. 따라서 ZZ 세그먼트가 추세 및 수정의 두 그룹으로 분류되는 경우 ZZ를 사용하여 추세 시스템의 잠재력을 평가할 수 있습니다. ZZ를 극한까지 형성하면 항목의 효율성을 결정할 수 있습니다. 입력의 효율성은 동일한 수준으로 유지되지만 ATR 또는 수정 세그먼트의 수가 급격히 증가하는 등의 변경 사항이 있는 경우 이는 시장 변화의 신호이며 TS 운영의 악화가 아닙니다. 이 추정치는 이력에 대해 올바르게 작동하지만 잠재적으로 수익성이 있는 차량을 제거하지 않는 데 도움이 됩니다.
그건 그렇고, 차량을 다시 최적화하기로 한 결정의 정확성에 대한 평가가 있었습니까? 정답의 비율은 얼마입니까?
"시스템이 작동을 멈췄다"는 질문에 대해서는 시장 변화의 확실한 징조다. 물론 그렇긴 하지만, 시장이 예전 수준으로 돌아가지 않을 것이라는 신호는 아니다. 지속적으로 설정을 변경하여 과거 결과를 손상시키더라도 시장의 현재 단계에 진입하려고 노력하고 있지만 이를 위해 재최적화 시점에 현재 단계에 대한 정보가 충분하지 않을 수 있으며 우리는 3번 더 재최적화하고, 배수구를 관찰하고, 이 단계를 설명하면 끝날 수 있습니다...
나는 추세의 Expert Advisors가 플랫에 약간 붓는 것이 허용되고 플랫이 트렌드에서 돈을 벌지 못하는 풀을 늘리거나 변경하는 것에 대해 이야기하고 있다고 생각합니다. 내 관찰에 따르면 Forex는 이제 움직이기 시작했으며 강력한 추세가 있을 것입니다.
TS리그의 목표는 '패턴의 유도'가 아니다.
TS 리그의 목표는 항상 잘 수행되는 많은 TS가 있는 "TS 풀"을 만드는 것입니다.
이전에는 "전문가가 작동하도록 하려면 어떻게 해야 하나요?"라는 문제가 있었습니다. 나는 전문가를 만들고 테스터에서 확인합니다. 작동하지 않습니다. 쓰레기. 더 똑똑해지기 시작하고 수정 중입니다... 작동 중입니다... 우... 훌륭합니다... 테스터에 결과가 있습니다... 데모에 내기 - 쾅... 결과가 없습니다. 배수로가 사라졌습니다... 전나무... 그리고 나는 길의 시작 부분에 서 있음을 발견합니다... 그런 "원"을 몇 번 지나고 전문가는 마침내 데모에서 몇 가지 결과를 보여줍니다... 진짜 - 그리고 그는 bam ... 병합하기 시작했습니다 ... 그리고 다시 처음부터 시작해야합니다 !!!
여기에서 TS리그를 만들어 처음으로 돌아갈 필요가 없습니다. 여기, 실생활에서 내 Expert Advisor가 사망했습니다. "무엇을 해야 할까?"를 생각할 필요가 없습니다. 저는 항상 데모에서 좋은 결과를 보여주는 많은 TS를 가지고 있으며 한 가지 질문이 남아 있습니다. 선택의 문제입니다. 가장 "아름답고" 가장 "안정적"입니다. "아름다움"에 대한 질문은 오랫동안 제거되었습니다. 슬프게도 "지속 가능성"의 문제는 남아 있습니다.
글쎄, 나는 지금 나를 위해 barabashkin과 스크립터에서 Sodo Vase에 안정적인 것이 많이 있습니다 ... 그러나 모두가 역사에 대한 테스터에서 안정성을 찾고 있습니다 ... 나도 그곳에서 한참을 찾았는데... 실제로는 이 연속성이 가깝지도 않고, 각 쌍에 대해 특정 시간에 안정성을 찾거나, 갭과 뉴스를 필터링하거나, 그들에 대한 최적의 그리드도 직접 만들어보고, 가장 안정적인 3개를 선택하십시오 각 페어에 하나씩 놓고 각자의 페어로만 경쟁하게 하고, 번갈아가며 구매, 싯, 보드 트렌드, 플랫...
