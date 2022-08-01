무역 시스템 리그. 우리는 계속 일합니다. - 페이지 22 1...151617181920212223242526272829...360 새 코멘트 [삭제] 2018.10.10 13:28 #211 조지 머츠 : 그래서 당신에게 무슨 문제가, 왜 당신을 실행? 유일한 불만은 쉬지 않고 일하는 것입니다. 글쎄요, 모든 사람이 처음에는 이것에 탐닉합니다. 트레이더는 일반적으로 스톱 없이 일하는 사람과 이미 스톱으로 일하는 사람으로 나뉩니다(이전에도 스톱 없이 일했지만). 나는 반복한다 - 첫 번째 주요 예상치 못한 움직임까지. 나머지는-당신은 아주 평범한 차량을 가지고 있습니다. 내가 이해하는 한, 내 친척이 있다고 확신합니다 ... 어떻게 쉬지 않고 일하는지 보자... 그래 서른이 넘을 때까지 본다 [삭제] 2018.10.10 16:38 #212 오픈데이. 22쌍 이상의 커플이 캠페인을 시작했습니다. 목표 - 100 Georgiy Merts 2018.10.15 09:51 #213 현재 상황(모든 TS는 일정한 최소 로트가 있는 데모 계정에서 작동합니다). 밸런스 기준 상위 20대 차량: 잔액별 상위 5개 차트: 거래 품질 상위 20위: 품질별 상위 5위 차트: 3위 안에는 변화가 없었다. 무역 품질 지표가 미미하게 변경되었습니다. 거래도 한두 건이 아니었습니다. 상위 5위 안에는 등급에서 상위 5위까지 최강자가 빠져나가기 위한 투쟁이 있다. 특히 제 생각에는 TS 443941이 유망합니다. 5위를 차지한 AUDNZD의 고정 TP-SL로 채널 경계에서 반등했습니다. 4위도 업데이트지만 시스템은 "역 후행" 유형으로, 제가 보기에는 매우 불안정한 차량으로 보입니다. Expert Advisor를 최적화하고 최적화된 다중 통화 전문가 고문 2016년, 2017년, 2018년, 2019년 Georgiy Merts 2018.10.22 06:49 #214 현재 상황(모든 TS는 일정한 최소 로트가 있는 데모 계정에서 작동합니다). 밸런스 기준 상위 20대 차량: 잔액별 상위 5개 차트: 거래 품질 상위 20위: 거래 품질별 상위 5개 차트: 3위 안에는 변화가 없었다. 리더는 여전히 파운드-달러에 고정 TP-SL을 사용 하는 채널의 고장이며 지난 주에 두 번의 거래가 이루어졌으며 무역의 질은 크게 변하지 않았습니다. 2위는 유로파운드에 고정 TP-SL이 있는 채널이 유지하고 있으며 지난 주에 4건의 거래가 있었고 거래 질이 약간 떨어졌습니다. 3위는 EMA 교차로의 진입 TS와 역후행 추세를 따르는 가격입니다. 두 번의 거래가 이루어졌으며 거래 품질은 변경되지 않았습니다. 그러나 네 번째 또는 다섯 번째 장소에는 심각한 투쟁이 있습니다. 4위를 차지한 TS 742850은 지난주 2거래일 연속 적자를 내고 매매의 질이 급격히 떨어져 등급을 벗어났고 현재는 38위를 점하고 있다. 다시 한 번, 역 후행이 마틴게일의 행동을 연상시키는 매우 위험한 반주라는 생각이 확인되었습니다. 5위를 차지한 TS 443941은 거래의 질을 약간 떨어뜨리고 우회했지만, 시청률 7위에 머물고 있다. 현재 TS 643041 및 643451은 4위와 5위를 기록하고 있습니다. 두 경우 모두 역 후행, 두 경우 모두 유로프랑과 오드프랑의 채널 경계에서 반등에 대한 항목입니다. 두 차량 모두 9월 초부터 운행을 시작해 최근 등급에 진입했지만 곧바로 높은 순위를 기록했다. 그러나 다시, 역 후행은 나에게 자신감을 불러일으키지 않습니다. 그러한 시스템은 실제로 가격의 "최고점"을 취하는 강력한 평면에서 완벽하게 작동하지만 예기치 않은 추세에 치명적으로 병합됩니다. 그들이 상위 5위 안에 얼마나 오래 머무르는지 봅시다. 그리고 순위는 그대로입니다. Expert Advisor를 최적화하고 최적화된 논의 백테스트에서 훌륭한 EA! Roman Shiredchenko 2018.10.22 07:11 #215 Georgiy Merts : 현재 상황(모든 TS는 일정한 최소 로트가 있는 데모 계정에서 작동합니다). 밸런스 기준 상위 20대 차량: 잔액별 상위 5개 차트: 거래 품질 상위 20위: 거래 품질별 상위 5개 차트: 3위 안에는 변화가 없었다. 리더는 여전히 파운드-달러에 고정 TP-SL을 사용하는 채널의 고장이며 지난 주에 두 번의 거래가 이루어졌으며 무역의 질은 크게 변하지 않았습니다. 2위는 유로파운드에 고정 TP-SL이 있는 채널이 유지하고 있으며 지난 주에 4건의 거래가 있었고 거래 질이 약간 떨어졌습니다. 3위는 EMA 교차로의 진입 TS와 역후행 추세를 따르는 가격입니다. 두 번의 거래가 이루어졌으며 거래 품질은 변경되지 않았습니다. 그러나 네 번째 또는 다섯 번째 장소에는 심각한 투쟁이 있습니다. 4위를 차지한 TS 742850은 지난주 2거래일 연속 적자를 내고 매매의 질이 급격히 떨어져 등급을 벗어났고 현재는 38위를 점하고 있다. 다시 한 번, 역 후행이 마틴게일의 행동을 연상시키는 매우 위험한 반주라는 생각이 확인되었습니다. 5위를 차지한 TS 443941은 거래의 질을 약간 떨어뜨리고 우회했지만, 시청률 7위에 머물고 있다. 현재 TS 643041은 4위입니다. 역전 후행이지만 유로프랑의 채널 경계에서 반등하는 항목입니다. TS는 9월 초부터 영업을 시작해 이제 막 시청률에 진입해 단숨에 높은 순위를 기록했다. 그러나 다시 - 역 후행은 나에 대한 자신감을 불러일으키지 않습니다. 그것이 등급에서 얼마나 오래 지속되는지 봅시다. 안녕하세요! 거기에 초월적인 것이 없다면 설정으로 로봇을 파운드 달러로 배치 할 수 있습니까 (그는 첫 번째입니다), 아마도 그러한 설정으로 실제로 청구하기에 너무 늦지 않았을 것입니다. 그리고 그것은 쉽습니다 - 선택하고 그의 차량 클로저 ... 고맙습니다. Georgiy Merts 2018.10.22 07:23 #216 Roman Shiredchenko : 안녕하세요! 거기에 초월적인 것이 없다면 설정으로 로봇을 파운드 달러로 배치 할 수 있습니까 (그는 첫 번째입니다), 아마도 그러한 설정으로 실제로 청구하기에 너무 늦지 않았을 것입니다. 선택하고 그의 것을 보는 것은 쉽습니다. 차량 가까이 ... 고맙습니다. 이 로봇의 원리 - 나는 그것을 숨기지 않습니다 - 고정 TP-SL을 사용 하는 채널의 고장 (및 손익분기점으로 전환)입니다. 차트에서 볼 수도 있습니다. 작은 단계는 매우 "손익분기점"(실제로는 0.25 일일 ATR의 작은 플러스)이고, 큰 단계는 TP이고, "단계 내리기"는 SL(TP / SL 비율 = 2.5)입니다. 시스템은 매우 간단합니다. KodoBase에서는 이 원칙을 기반으로 하는 전문가가 있다고 생각합니다. 가져오고, 최적화하고, 사용자 정의하십시오. 그러나 판매에 대해 ... TS 리그에서 직접 봇을 판매하겠다는 제안 - 점점 더 자주 얻습니다. 그래서 나는 그것에 대해 생각하고 있습니다. 잠시 후 TS 리그의 개별 전문가를 내놓을 가능성이 있습니다. 그러나 "optit"에 대해서는 내 봇에서 작동하지 않습니다. 그들은 단 하나의 설정, 즉 한 거래의 위험 비율만 가질 것입니다. 다른 모든 설정은 고문의 코드에 "하드 코딩"되어 있으며 변경할 수 없습니다. 각 Expert Advisor에는 "중요" 매개변수가 있습니다. 이 매개변수를 초과하는 즉시 Expert Advisor는 거래를 중지하고 교체(재최적화)해야 합니다. [ARCHIVE] 포럼을 어지럽히 지 진입점 스칼프넷 Roman Shiredchenko 2018.10.23 20:36 #217 Georgiy Merts : 1. 이 로봇의 원리 - 나는 그것을 숨기지 않습니다 - 고정 TP-SL로 채널의 고장(및 손익분기점으로 전환)입니다. 차트에서 볼 수도 있습니다. 작은 단계는 매우 "손익분기점"(실제로는 0.25 일일 ATR의 작은 플러스)이고, 큰 단계는 TP이고, "단계 내리기"는 SL(TP / SL 비율 = 2.5)입니다. 시스템은 매우 간단합니다. KodoBase에는 이 원칙을 기반으로 하는 전문가가 있습니다. 가져오고, 최적화하고, 사용자 정의하십시오. 그러나 판매에 대해 ... TS 리그에서 직접 봇을 판매하겠다는 제안 - 점점 더 자주 얻습니다. 그래서 나는 그것에 대해 생각하고 있습니다. 잠시 후 TS 리그의 개별 전문가를 내놓을 가능성이 있습니다. 2. 그러나 "opt"에 대해서는 - 이것은 내 봇에서 작동하지 않습니다. 그들은 단 하나의 설정, 즉 한 거래의 위험 비율만 가질 것입니다. 다른 모든 설정은 고문의 코드에 "하드 코딩"되어 있으며 변경할 수 없습니다. 각 Expert Advisor에는 "중요" 매개변수가 있습니다. 이 매개변수를 초과하는 즉시 Expert Advisor는 거래를 중지하고 교체(재최적화)해야 합니다. 1. 감사합니다. 분명한. 내가 볼게... 무슨 TF-me에서 채널이 그려지고 거래가 이루어지나요? 2. 여기서 나는 추가 거래를 위해 입력 매개변수의 값을 다시 최적화("최적화")한다는 것을 의미했습니다... "다른 모든 설정은 고문의 코드에 "밀착"되며 변경할 수 없습니다. - 분명하지 않아... Boris Gulikov 2018.10.24 07:56 #218 Georgiy Merts : 이 로봇의 원리 - 나는 그것을 숨기지 않습니다 - 고정 TP-SL을 사용하는 채널의 고장(및 손익분기점으로 전환)입니다. 차트에서 볼 수도 있습니다. 작은 단계는 매우 "손익분기점"(실제로는 0.25 일일 ATR의 작은 플러스)이고, 큰 단계는 TP이고, "단계 내리기"는 SL(TP / SL 비율 = 2.5)입니다. 시스템은 매우 간단합니다. CodeBase에서는 이 원칙을 기반으로 하는 전문가가 있다고 생각합니다. 가져오고, 최적화하고, 사용자 정의하십시오. 그러나 판매에 대해 ... TS 리그에서 직접 봇을 판매하겠다는 제안 - 점점 더 자주 얻습니다. 그래서 나는 그것에 대해 생각하고 있습니다. 잠시 후 TS 리그의 개별 전문가를 내놓을 가능성이 있습니다. 그러나 "optit"에 대해서는 내 봇에서 작동하지 않습니다. 그들은 단 하나의 설정, 즉 한 거래의 위험 비율만 가질 것입니다. 다른 모든 설정은 고문의 코드에 "하드 코딩"되어 있으며 변경할 수 없습니다. 각 Expert Advisor에는 "중요" 매개변수가 있습니다. 이 매개변수를 초과하는 즉시 Expert Advisor는 거래를 중지하고 교체(재최적화)해야 합니다. "중요" 매개변수는 원칙적으로 초과되어서는 안 됩니다. 그것이 바로 테스터가 당신을 위한 것입니다. 매주 또는 매월 또는 매년 Expert Advisor를 변경(최적화)하는 요점은 무엇입니까? 내 생각에, 실생활에서 똥같은 조언자들을 테스트하는 접근 방식은 잘못된 것입니다. 자신에게 TDS-2를 구입하고 테스터에서 운전하고 실생활에서 쏟아지는 슬래그의 99%를 즉시 거부하십시오. 네이티브 및 다운로드된 kotirs가 있는 TDS가 없는 테스터에서 이 슬래그는 이익을 보여줄 것입니다. 그리고 데모는 아마도 수익성이 있을 것입니다. 그리고 실생활에서 어느 날 무자비하게 쏟아지기 시작할 때까지 한 달, 두세 달 동안 이익이 있을 것입니다(전략이 "깨지지 않았음", 처음에는 나빴지만 정상적인 테스트를 수행하는 데 신경 쓰지 않았습니다. (당신이 아니라 가상의 개발자)). 100달러와 1주일 또는 2-50시간을 좋은 소프트웨어로 테스트하는 것이 실생활에서 쓰레기를 테스트하는 데 반년, 2-50년을 쓰는 것보다 낫습니다. 100명 중 2~3명의 가치 있는 조언자를 즉시 선택하고 침착하게 플러스로 거래하십시오. 그건 그렇고, 펀치 설정을 코드에 꿰매는 이유는 분명하지 않습니다. 동일한 Expert Advisor를 사용하여 재최적화 없이 수년 동안 한 계정에서 실제 생활에서 작동할 여러 세트를 최적화할 수 있습니다(성공적인 Alpari PAMM 관리자 사이에 이러한 거래의 예가 있습니다. 실제로 작동합니다). . 끊임없이 변경하고 최적화할 필요가 없습니다. 전략이 효과가 있다면 1년 후와 5년, 10년 후에 결과를 보여줄 것입니다. 이것은 역사에서 다시 확인되었습니다. 예, 수익성이없는 주와 달이 있지만 좋은 전략은 작지만 매년 마감됩니다 (이상적으로는 10-15 년 중 2 년이 작은 마이너스로 마감됩니다. 이것은 특별히 중요하지 않음). 내가 보기에 주요 작업은 침체 중에 하나가 다른 시스템을 끌어낼 수 있도록 상관 관계가 없는 시스템을 선택하는 것입니다. 아마도 그것은 하나의 시스템일 수도 있지만 다른 설정, 다른 시간 프레임(자동화할 수 있는 수익성 있는 시스템은 많지 않음)을 사용합니다. 그러나 일반적으로 당신은 훌륭합니다! 이 포럼에서 아주 멋진 주제입니다! 나는 당신이 더 성공적인 작업을 기원합니다! 논의 코딩 도움말 피보나치_에마 Georgiy Merts 2018.10.24 08:25 #219 Boris Gulikov : 원칙적으로 "중요" 매개변수를 초과해서는 안 됩니다. 그것이 바로 테스터가 당신을 위한 것입니다. 매주 또는 매월 또는 매년 Expert Advisor를 변경(최적화)하는 요점은 무엇입니까? 하하하 .... 웃겼습니다. 안된다. 누가 주장하는가... 하지만 어떤 이유에서인지 거래 전략에는 "해야 할 것과 하지 말아야 할 것"에 대한 고유한 생각이 있습니다. 그리고 당신은 무엇을 제안합니까("당신")? 역사적 기간(2년 소요)의 제한 매개변수를 수정하고 이러한 매개변수를 초과한 "실패한" 시스템을 TS 리그에서 즉시 폐기할 것을 제안합니다. 재최적화를 위해 전송됩니다. 2년 전에 시스템이 초과를 보여주지 않았다가 지금 갑자기 그것을 보여주었다면, 이것은 시장이 변했고 시스템과 일치하지 않는다는 직접적인 신호라고 생각합니다. 시스템을 다시 최적화해야 합니다. 주방을 조금 열어봅니다. 여기, 바로 오늘 아침에 제어 스크립트를 실행하고 다음을 제공합니다. 어제 6대의 차량이 용납할 수 없는 행동을 보였습니다. 그 중 꽤 오랜 시간 거래가 이루어졌고(예를 들어 142251이 7월 중순에 거래되었고 이 기간 동안 42건의 거래가 이루어졌습니다) 아주 최근 거래인 743720과 212440은 불과 2주 전에 거래되었습니다. . 동시에, 9월 초부터 시스템 512241이 4번의 거래를 했고 총 $30의 이익을 낸 긍정적인 결과를 보여주는 시스템이 있습니다. 그러나 이것은 혁신적인 시스템입니다. 그리고 그 안에 노출된 SL이 닿지 않아야 합니다. 적어도 2 년 동안 - 아프지 않았습니다. 그리고 여기 - 다쳤습니다. 따라서 이 시스템도 재최적화를 목표로 합니다. 6개 시스템 모두 다시 최적화되어 "예선 게임"에 대한 일반 "TC 풀"에 다시 포함됩니다. 세뇌 EA 트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 논의 Georgiy Merts 2018.10.24 08:35 #220 Boris Gulikov : 내 생각에, 실생활에서 똥같은 조언자 구름을 테스트하는 접근 방식은 잘못된 것입니다. TDS-2를 사서 테스터로 운전하고 실생활에서 쏟아지는 슬래그의 99%를 즉시 거부하십시오. 네이티브 및 다운로드된 kotirs가 있는 TDS가 없는 테스터에서 이 슬래그는 이익을 보여줄 것입니다. 그리고 데모는 아마도 수익성이 있을 것입니다. 그리고 실생활에서 어느 날 무자비하게 쏟아지기 시작할 때까지 한 달, 두세 달 동안 이익이 있을 것입니다(전략이 "깨지지 않았음", 처음에는 나빴지만 정상적인 테스트를 수행하는 데 신경 쓰지 않았습니다. (당신이 아니라 가상의 개발자)). 이해하지 못했습니다. 3위 안에는 변화가 없었다. 리더는 여전히 파운드-달러에 고정 TP-SL을 사용 하는 채널의 고장이며 지난 주에 두 번의 거래가 이루어졌으며 무역의 질은 크게 변하지 않았습니다. 2위는 유로파운드에 고정 TP-SL이 있는 채널이 유지하고 있으며 지난 주에 4건의 거래가 있었고 거래 질이 약간 떨어졌습니다. 3위는 EMA 교차로의 진입 TS와 역후행 추세를 따르는 가격입니다. 두 번의 거래가 이루어졌으며 거래 품질은 변경되지 않았습니다.
그러나 네 번째 또는 다섯 번째 장소에는 심각한 투쟁이 있습니다. 4위를 차지한 TS 742850은 지난주 2거래일 연속 적자를 내고 매매의 질이 급격히 떨어져 등급을 벗어났고 현재는 38위를 점하고 있다. 다시 한 번, 역 후행이 마틴게일의 행동을 연상시키는 매우 위험한 반주라는 생각이 확인되었습니다.
5위를 차지한 TS 443941은 거래의 질을 약간 떨어뜨리고 우회했지만, 시청률 7위에 머물고 있다.
현재 TS 643041 및 643451은 4위와 5위를 기록하고 있습니다. 두 경우 모두 역 후행, 두 경우 모두 유로프랑과 오드프랑의 채널 경계에서 반등에 대한 항목입니다. 두 차량 모두 9월 초부터 운행을 시작해 최근 등급에 진입했지만 곧바로 높은 순위를 기록했다. 그러나 다시, 역 후행은 나에게 자신감을 불러일으키지 않습니다. 그러한 시스템은 실제로 가격의 "최고점"을 취하는 강력한 평면에서 완벽하게 작동하지만 예기치 않은 추세에 치명적으로 병합됩니다. 그들이 상위 5위 안에 얼마나 오래 머무르는지 봅시다. 그리고 순위는 그대로입니다.
3위 안에는 변화가 없었다. 리더는 여전히 파운드-달러에 고정 TP-SL을 사용하는 채널의 고장이며 지난 주에 두 번의 거래가 이루어졌으며 무역의 질은 크게 변하지 않았습니다. 2위는 유로파운드에 고정 TP-SL이 있는 채널이 유지하고 있으며 지난 주에 4건의 거래가 있었고 거래 질이 약간 떨어졌습니다. 3위는 EMA 교차로의 진입 TS와 역후행 추세를 따르는 가격입니다. 두 번의 거래가 이루어졌으며 거래 품질은 변경되지 않았습니다.
그러나 네 번째 또는 다섯 번째 장소에는 심각한 투쟁이 있습니다. 4위를 차지한 TS 742850은 지난주 2거래일 연속 적자를 내고 매매의 질이 급격히 떨어져 등급을 벗어났고 현재는 38위를 점하고 있다. 다시 한 번, 역 후행이 마틴게일의 행동을 연상시키는 매우 위험한 반주라는 생각이 확인되었습니다.
5위를 차지한 TS 443941은 거래의 질을 약간 떨어뜨리고 우회했지만, 시청률 7위에 머물고 있다.
현재 TS 643041은 4위입니다. 역전 후행이지만 유로프랑의 채널 경계에서 반등하는 항목입니다. TS는 9월 초부터 영업을 시작해 이제 막 시청률에 진입해 단숨에 높은 순위를 기록했다. 그러나 다시 - 역 후행은 나에 대한 자신감을 불러일으키지 않습니다. 그것이 등급에서 얼마나 오래 지속되는지 봅시다.
안녕하세요! 거기에 초월적인 것이 없다면 설정으로 로봇을 파운드 달러로 배치 할 수 있습니까 (그는 첫 번째입니다), 아마도 그러한 설정으로 실제로 청구하기에 너무 늦지 않았을 것입니다. 그리고 그것은 쉽습니다 - 선택하고 그의 차량 클로저 ...
고맙습니다.
이 로봇의 원리 - 나는 그것을 숨기지 않습니다 - 고정 TP-SL을 사용 하는 채널의 고장 (및 손익분기점으로 전환)입니다. 차트에서 볼 수도 있습니다. 작은 단계는 매우 "손익분기점"(실제로는 0.25 일일 ATR의 작은 플러스)이고, 큰 단계는 TP이고, "단계 내리기"는 SL(TP / SL 비율 = 2.5)입니다. 시스템은 매우 간단합니다. KodoBase에서는 이 원칙을 기반으로 하는 전문가가 있다고 생각합니다. 가져오고, 최적화하고, 사용자 정의하십시오.
그러나 판매에 대해 ... TS 리그에서 직접 봇을 판매하겠다는 제안 - 점점 더 자주 얻습니다. 그래서 나는 그것에 대해 생각하고 있습니다. 잠시 후 TS 리그의 개별 전문가를 내놓을 가능성이 있습니다.
그러나 "optit"에 대해서는 내 봇에서 작동하지 않습니다. 그들은 단 하나의 설정, 즉 한 거래의 위험 비율만 가질 것입니다. 다른 모든 설정은 고문의 코드에 "하드 코딩"되어 있으며 변경할 수 없습니다. 각 Expert Advisor에는 "중요" 매개변수가 있습니다. 이 매개변수를 초과하는 즉시 Expert Advisor는 거래를 중지하고 교체(재최적화)해야 합니다.
2. 그러나 "opt"에 대해서는 - 이것은 내 봇에서 작동하지 않습니다. 그들은 단 하나의 설정, 즉 한 거래의 위험 비율만 가질 것입니다. 다른 모든 설정은 고문의 코드에 "하드 코딩"되어 있으며 변경할 수 없습니다. 각 Expert Advisor에는 "중요" 매개변수가 있습니다. 이 매개변수를 초과하는 즉시 Expert Advisor는 거래를 중지하고 교체(재최적화)해야 합니다.
1. 감사합니다. 분명한. 내가 볼게... 무슨 TF-me에서 채널이 그려지고 거래가 이루어지나요?
2. 여기서 나는 추가 거래를 위해 입력 매개변수의 값을 다시 최적화("최적화")한다는 것을 의미했습니다...
"다른 모든 설정은 고문의 코드에 "밀착"되며 변경할 수 없습니다. - 분명하지 않아...
그러나 "optit"에 대해서는 내 봇에서 작동하지 않습니다. 그들은 단 하나의 설정, 즉 한 거래의 위험 비율만 가질 것입니다. 다른 모든 설정은 고문의 코드에 "하드 코딩"되어 있으며 변경할 수 없습니다. 각 Expert Advisor에는 "중요" 매개변수가 있습니다. 이 매개변수를 초과하는 즉시 Expert Advisor는 거래를 중지하고 교체(재최적화)해야 합니다.
"중요" 매개변수는 원칙적으로 초과되어서는 안 됩니다. 그것이 바로 테스터가 당신을 위한 것입니다. 매주 또는 매월 또는 매년 Expert Advisor를 변경(최적화)하는 요점은 무엇입니까?
내 생각에, 실생활에서 똥같은 조언자들을 테스트하는 접근 방식은 잘못된 것입니다. 자신에게 TDS-2를 구입하고 테스터에서 운전하고 실생활에서 쏟아지는 슬래그의 99%를 즉시 거부하십시오. 네이티브 및 다운로드된 kotirs가 있는 TDS가 없는 테스터에서 이 슬래그는 이익을 보여줄 것입니다. 그리고 데모는 아마도 수익성이 있을 것입니다. 그리고 실생활에서 어느 날 무자비하게 쏟아지기 시작할 때까지 한 달, 두세 달 동안 이익이 있을 것입니다(전략이 "깨지지 않았음", 처음에는 나빴지만 정상적인 테스트를 수행하는 데 신경 쓰지 않았습니다. (당신이 아니라 가상의 개발자)).
100달러와 1주일 또는 2-50시간을 좋은 소프트웨어로 테스트하는 것이 실생활에서 쓰레기를 테스트하는 데 반년, 2-50년을 쓰는 것보다 낫습니다.
100명 중 2~3명의 가치 있는 조언자를 즉시 선택하고 침착하게 플러스로 거래하십시오.
그건 그렇고, 펀치 설정을 코드에 꿰매는 이유는 분명하지 않습니다. 동일한 Expert Advisor를 사용하여 재최적화 없이 수년 동안 한 계정에서 실제 생활에서 작동할 여러 세트를 최적화할 수 있습니다(성공적인 Alpari PAMM 관리자 사이에 이러한 거래의 예가 있습니다. 실제로 작동합니다). .
끊임없이 변경하고 최적화할 필요가 없습니다. 전략이 효과가 있다면 1년 후와 5년, 10년 후에 결과를 보여줄 것입니다. 이것은 역사에서 다시 확인되었습니다. 예, 수익성이없는 주와 달이 있지만 좋은 전략은 작지만 매년 마감됩니다 (이상적으로는 10-15 년 중 2 년이 작은 마이너스로 마감됩니다. 이것은 특별히 중요하지 않음).
내가 보기에 주요 작업은 침체 중에 하나가 다른 시스템을 끌어낼 수 있도록 상관 관계가 없는 시스템을 선택하는 것입니다.
아마도 그것은 하나의 시스템일 수도 있지만 다른 설정, 다른 시간 프레임(자동화할 수 있는 수익성 있는 시스템은 많지 않음)을 사용합니다.
그러나 일반적으로 당신은 훌륭합니다! 이 포럼에서 아주 멋진 주제입니다! 나는 당신이 더 성공적인 작업을 기원합니다!
하하하 .... 웃겼습니다.
안된다. 누가 주장하는가... 하지만 어떤 이유에서인지 거래 전략에는 "해야 할 것과 하지 말아야 할 것"에 대한 고유한 생각이 있습니다.
그리고 당신은 무엇을 제안합니까("당신")?
역사적 기간(2년 소요)의 제한 매개변수를 수정하고 이러한 매개변수를 초과한 "실패한" 시스템을 TS 리그에서 즉시 폐기할 것을 제안합니다. 재최적화를 위해 전송됩니다.
2년 전에 시스템이 초과를 보여주지 않았다가 지금 갑자기 그것을 보여주었다면, 이것은 시장이 변했고 시스템과 일치하지 않는다는 직접적인 신호라고 생각합니다. 시스템을 다시 최적화해야 합니다.
주방을 조금 열어봅니다. 여기, 바로 오늘 아침에 제어 스크립트를 실행하고 다음을 제공합니다.
어제 6대의 차량이 용납할 수 없는 행동을 보였습니다. 그 중 꽤 오랜 시간 거래가 이루어졌고(예를 들어 142251이 7월 중순에 거래되었고 이 기간 동안 42건의 거래가 이루어졌습니다) 아주 최근 거래인 743720과 212440은 불과 2주 전에 거래되었습니다. . 동시에, 9월 초부터 시스템 512241이 4번의 거래를 했고 총 $30의 이익을 낸 긍정적인 결과를 보여주는 시스템이 있습니다. 그러나 이것은 혁신적인 시스템입니다. 그리고 그 안에 노출된 SL이 닿지 않아야 합니다. 적어도 2 년 동안 - 아프지 않았습니다. 그리고 여기 - 다쳤습니다. 따라서 이 시스템도 재최적화를 목표로 합니다.
6개 시스템 모두 다시 최적화되어 "예선 게임"에 대한 일반 "TC 풀"에 다시 포함됩니다.
이해하지 못했습니다. TDS-2 - 무엇입니까?
질문 두 번째: 전문가 고문이 스캘퍼가 아니라 하루 이상의 평균 포지션 보유 시간을 가진 포지셔닝 봇인 경우 어떻게 "데모에서 이익을 보여주지만 실생활에서 병합"할 수 있습니까? 그런 예를 들어주실 수 있습니까? 지금까지 TS 리그의 경험은 로봇을 실제 생활에 배치하는 것이 어떤 식으로든 로봇의 행동을 바꾸지 않는다는 것을 보여줍니다. 로봇이 데모에서 계속 좋은 수익을 보여주면 실제 생활에서도 수익을 보여줍니다. 실생활에서 병합되기 시작하면 데모에서 동작이 변경됩니다.
로봇이 훨씬 더 넓게 퍼진 서버에 배치되면 로봇이 다르게 보이기 시작합니다. alparish 서버에서 테스트를 진행하고 인스턴스 서버에 올려 보겠습니다. 그러면 행동이 바뀝니다. 그러나 스프레드 자체의 손실 때문이 아니라 입력의 차이 때문에 - 스프레드가 큰 서버에서는 일부 트랜잭션을 건너뛰고 스프레드가 작은 서버에서와 반대되는 트랜잭션이 주기적으로 이루어집니다.
질문 3: 절대 쏟아지지 않는 차량이 있다고 생각하시나요??? 나는 이미 이것에 대해 여러 번 이야기했습니다. 항상 수익성 있는 차량은 없다고 확신합니다. 모든 차량에는 손익 기간이 있으며 손실 기간은 손익 기간보다 깁니다. 따라서 장기적으로 모든 TS는 빨간색으로 표시됩니다. 그리고 검정색이 되는 유일한 방법은 현재 마이너스를 표시하고 있는 차량을 끄고 플러스를 표시하는 차량에서 작업하는 것입니다.