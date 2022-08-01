무역 시스템 리그. 우리는 계속 일합니다. - 페이지 29 1...222324252627282930313233343536...360 새 코멘트 [삭제] 2018.11.08 08:35 #281 Georgiy Merts : 무슨 "발"에 대해 이야기하고 있습니까? 에스엘? 각 TS에 대해 SL의 값을 2년 동안 가장 좋은 값으로 선택합니다. SL이 제공되지 않은 차량(예: 전복 또는 후진) - SL을 최소로 설정하여 테스트 기간 동안 영향을 받지 않습니다. 예, 많이 읽었지만 합리적인 답변을 찾지 못했습니다. 이것이 모든 차량의 성공적인 작동의 기초이지만 제 생각에는 Aliaksandr Hryshyn 2018.11.08 08:48 #282 Vladimir Baskakov : 예, 많이 읽었지만 합리적인 답변을 찾지 못했습니다. 이것이 모든 차량의 성공적인 작동의 기초이지만 제 생각에는 영리한 말은 논쟁의 부족을 숨깁니다). Aleksey Vyazmikin 2018.11.08 09:50 #283 Georgiy Merts : 물론 첫 번째. 중요한 매개변수는 "스톱 탭"이며, 이상적으로는 절대 초과해서는 안 됩니다. 차량이 시장과 일치하지 않는지 확인하기 위해서만 고정됩니다. 물론, 이런 일이 발생하더라도 머지 않아 발생하지 않을 것으로 예상합니다. 그러나 인생은 스스로 조정합니다. 그렇다면 "스톱 탭" 작업의 빈도를 최적화할 때 이력을 분석하지 않겠습니까? Georgiy Merts 2018.11.08 14:52 #284 Vladimir Baskakov : 예, 많이 읽었지만 합리적인 답변을 찾지 못했습니다. 이것이 모든 차량의 성공적인 작동의 기초이지만 제 생각에는 그래서 나는 우리가 어떤 종류의 발에 대해 이야기하는지 이해하지 못했습니까? 글쎄, 나는 이해할 수 없다 - 우리가 거래에 사용되는 SL에 대해 이야기하는 것입니까, 아니면 전문가의 작업을 중지하는 데 사용되는 정지 거래 시스템에서 말하는 것입니까? 거래의 SL - 알고리즘의 일부인 시스템(예: 고정 SL 또는 직접 후행) - SL의 크기는 최적화 프로세스 중에 결정됩니다. 알고리즘의 일부가 아닌 시스템의 경우 SL(역 또는 역 후행) - SL은 테스트 기간 동안 절대 건드리지 않는 방식으로 설정됩니다. 우리가 "올바른" 것으로 간주하는 것은 이러한 SL입니다. 스톱 트레이딩 시스템은 Expert Advisor와 완전히 다른 부분입니다. 여기에는 이미 말했듯이 세 가지 중요한 매개 변수가 설정되어 있으며 그 중 하나를 초과하면 시장이 더 이상 Expert Advisor에 해당하지 않는 것으로 간주합니다. 여기서 "정확한"은 역사적 기간(2년 - 앞뒤로 1년)에 표시되는 중요한 매개변수입니다. 10포인트 3.mq4 전략이 필요한 사람은 누구입니까? Expert Advisor를 최적화하고 최적화된 Georgiy Merts 2018.11.08 14:52 #285 Aliaksandr Hryshyn : 영리한 말은 논쟁의 부족을 숨깁니다). 예, "똑똑한 단어"가 무엇입니까? 질문이 이해가 안되네요... Georgiy Merts 2018.11.08 14:56 #286 Aleksey Vyazmikin : 그렇다면 "스톱 탭" 작업의 빈도를 최적화할 때 이력을 분석하지 않겠습니까? 음... 이제 거의 다 됐어요. 나는 앞으로 기간 데이터를 사용합니다. 그러나 나는 정지 거래가 작동하기를 기다리지 않지만 추정치가 0으로 떨어졌다면 이것이 이미 "중단의 이유"라고 생각합니다. 지금까지 가장 높은 안정성 등급은 70%였습니다. 즉, 앞으로 70%의 패스가 긍정적인 품질 등급이었습니다. 그러나 이것은 드뭅니다. 대부분의 경우 점수가 30%를 넘지 않습니다. [삭제] 2018.11.08 21:24 #287 Georgiy Merts : 그래서 나는 우리가 어떤 종류의 발에 대해 이야기하는지 이해하지 못했습니까? 글쎄, 나는 이해할 수 없다 - 우리가 거래에 사용되는 SL에 대해 이야기하는 것입니까, 아니면 전문가의 작업을 중지하는 데 사용되는 정지 거래 시스템에서 말하는 것입니까? 거래의 SL - 알고리즘의 일부인 시스템(예: 고정 SL 또는 직접 후행) - SL의 크기는 최적화 프로세스 중에 결정됩니다. 알고리즘의 일부가 아닌 시스템의 경우 SL(역 또는 역 후행) - SL은 테스트 기간 동안 절대 건드리지 않는 방식으로 설정됩니다. 우리가 "올바른" 것으로 간주하는 것은 이러한 SL입니다. 스톱 트레이딩 시스템은 Expert Advisor와 완전히 다른 부분입니다. 여기에는 이미 말했듯이 세 가지 중요한 매개 변수가 설정되어 있으며 그 중 하나를 초과하면 시장이 더 이상 Expert Advisor에 해당하지 않는 것으로 간주합니다. 여기서 "정확한"은 역사적 기간(2년 - 앞뒤로 1년)에 표시되는 중요한 매개변수입니다. 1~3 정도 비율이 있는줄 알았는데.. 너무 많은 분들이 공부하시는데 황금비란 없습니다 Aliaksandr Hryshyn 2018.11.08 23:01 #288 Vladimir Baskakov : 1~3 정도 비율이 있는줄 알았는데.. 너무 많은 분들이 공부하시는데 황금비란 없습니다 "보편적인" 숫자에 단단히 집착해서는 안 됩니다. 그것은 모두 전략, 시장 상황 등에 달려 있습니다. 3대 1일 수도 있지만(반대의 경우도 마찬가지) 확률이 높습니다. Georgiy Merts 2018.11.09 05:30 #289 Vladimir Baskakov : 1~3 정도 비율이 있는줄 알았는데.. 너무 많은 분들이 공부하시는데 황금비란 없습니다 그래서 우리는 무엇에 대해 이야기하고 있습니까? 에스엘에 대해? 정말 황금률은 없습니다. 그러나 추세 시스템에서 TP/SL 비율은 일반적으로 1보다 크고 3/1은 "고전적"으로 간주되는 반면 추세는 30%의 경우에서 추측됩니다. 플랫 시스템의 경우 - 반대로 TP / SL 비율이 1/3이고 경우의 80%에서 플랫이 추측됩니다. 그러나 이것은 전혀 도그마가 아닙니다. 그리고 동시에 두 수준을 모두 설정해야 하며 이는 전혀 필요하지 않습니다. Georgiy Merts 2018.11.12 05:19 #290 현재 상황(모든 TS는 일정한 최소 로트가 있는 데모 계정에서 작동합니다). 밸런스 기준 상위 20대 차량: 잔액별 상위 5개 차트: 품질 상위 20위: 품질 상위 5개 차트: 그래서. 시스템 542521은 거래 품질 측면에서 계속 1위를 유지하고 있습니다. CADJPY의 채널 경계에서 반등(손익분기점으로 전환)에 대한 반전입니다. TS는 지난주에 3번의 거래를 했고 거래의 질을 약간 낮췄고 여전히 매우 높은 수준입니다. 그러나 2 위 - 상위 5 위뿐만 아니라 등급 - TS 740142 - 항목에서도 지그재그의 봉우리에서 멈추고 유로 달러의 역전과 함께 항목입니다. 물론 역 후행 시스템은 일반적으로 단기간에 매우 높은 품질의 거래를 보여주지만 처음 10개의 거래를 수집할 때(등급을 고려하기 시작할 때) 즉시 TS가 입력됩니다. 등급 뿐만 아니라 상위 5위, 심지어 2위까지 ... 게다가 최근에야 이러한 항목을 TS 리그에 추가하기 시작했고 이 작업은 아직 완료되지 않았습니다. 그리고 입력은 내가 보는 바와 같이 즉시 높은 결과를 보여줍니다 ... 다소 놀랐습니다 ... 상위 5위 안에 드는 다른 모든 위치도 역후행 시스템에 의해 유지됩니다. 또한 TS 742850은 이미 22번의 거래를 했으며 이는 역후행 시스템의 경우 상당히 많은 양입니다. 과거의 선두주자인 TS 340221은 1주일에 한 번만 거래를 하여 거래의 질을 소폭 악화시켰고(이와 같은 희귀 거래는 품질을 약간 떨어뜨림), 계속해서 하락장에서 회복했습니다. 동시에, 균형 측면에서 여전히 1위를 유지하고 있습니다. Expert Advisor를 최적화하고 최적화된 트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, HedgeHog 시스템 및 EA 1...222324252627282930313233343536...360 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
무슨 "발"에 대해 이야기하고 있습니까? 에스엘? 각 TS에 대해 SL의 값을 2년 동안 가장 좋은 값으로 선택합니다. SL이 제공되지 않은 차량(예: 전복 또는 후진) - SL을 최소로 설정하여 테스트 기간 동안 영향을 받지 않습니다.
물론 첫 번째. 중요한 매개변수는 "스톱 탭"이며, 이상적으로는 절대 초과해서는 안 됩니다. 차량이 시장과 일치하지 않는지 확인하기 위해서만 고정됩니다. 물론, 이런 일이 발생하더라도 머지 않아 발생하지 않을 것으로 예상합니다. 그러나 인생은 스스로 조정합니다.
그렇다면 "스톱 탭" 작업의 빈도를 최적화할 때 이력을 분석하지 않겠습니까?
그래서 나는 우리가 어떤 종류의 발에 대해 이야기하는지 이해하지 못했습니까? 글쎄, 나는 이해할 수 없다 - 우리가 거래에 사용되는 SL에 대해 이야기하는 것입니까, 아니면 전문가의 작업을 중지하는 데 사용되는 정지 거래 시스템에서 말하는 것입니까?
거래의 SL - 알고리즘의 일부인 시스템(예: 고정 SL 또는 직접 후행) - SL의 크기는 최적화 프로세스 중에 결정됩니다. 알고리즘의 일부가 아닌 시스템의 경우 SL(역 또는 역 후행) - SL은 테스트 기간 동안 절대 건드리지 않는 방식으로 설정됩니다. 우리가 "올바른" 것으로 간주하는 것은 이러한 SL입니다.
스톱 트레이딩 시스템은 Expert Advisor와 완전히 다른 부분입니다. 여기에는 이미 말했듯이 세 가지 중요한 매개 변수가 설정되어 있으며 그 중 하나를 초과하면 시장이 더 이상 Expert Advisor에 해당하지 않는 것으로 간주합니다. 여기서 "정확한"은 역사적 기간(2년 - 앞뒤로 1년)에 표시되는 중요한 매개변수입니다.
예, "똑똑한 단어"가 무엇입니까? 질문이 이해가 안되네요...
음... 이제 거의 다 됐어요. 나는 앞으로 기간 데이터를 사용합니다. 그러나 나는 정지 거래가 작동하기를 기다리지 않지만 추정치가 0으로 떨어졌다면 이것이 이미 "중단의 이유"라고 생각합니다. 지금까지 가장 높은 안정성 등급은 70%였습니다. 즉, 앞으로 70%의 패스가 긍정적인 품질 등급이었습니다. 그러나 이것은 드뭅니다. 대부분의 경우 점수가 30%를 넘지 않습니다.
"보편적인" 숫자에 단단히 집착해서는 안 됩니다. 그것은 모두 전략, 시장 상황 등에 달려 있습니다. 3대 1일 수도 있지만(반대의 경우도 마찬가지) 확률이 높습니다.
그래서 우리는 무엇에 대해 이야기하고 있습니까? 에스엘에 대해?
정말 황금률은 없습니다. 그러나 추세 시스템에서 TP/SL 비율은 일반적으로 1보다 크고 3/1은 "고전적"으로 간주되는 반면 추세는 30%의 경우에서 추측됩니다.
플랫 시스템의 경우 - 반대로 TP / SL 비율이 1/3이고 경우의 80%에서 플랫이 추측됩니다.
그러나 이것은 전혀 도그마가 아닙니다. 그리고 동시에 두 수준을 모두 설정해야 하며 이는 전혀 필요하지 않습니다.
현재 상황(모든 TS는 일정한 최소 로트가 있는 데모 계정에서 작동합니다).
밸런스 기준 상위 20대 차량:
잔액별 상위 5개 차트:
품질 상위 20위:
품질 상위 5개 차트:
그래서. 시스템 542521은 거래 품질 측면에서 계속 1위를 유지하고 있습니다. CADJPY의 채널 경계에서 반등(손익분기점으로 전환)에 대한 반전입니다. TS는 지난주에 3번의 거래를 했고 거래의 질을 약간 낮췄고 여전히 매우 높은 수준입니다.
그러나 2 위 - 상위 5 위뿐만 아니라 등급 - TS 740142 - 항목에서도 지그재그의 봉우리에서 멈추고 유로 달러의 역전과 함께 항목입니다. 물론 역 후행 시스템은 일반적으로 단기간에 매우 높은 품질의 거래를 보여주지만 처음 10개의 거래를 수집할 때(등급을 고려하기 시작할 때) 즉시 TS가 입력됩니다. 등급 뿐만 아니라 상위 5위, 심지어 2위까지 ... 게다가 최근에야 이러한 항목을 TS 리그에 추가하기 시작했고 이 작업은 아직 완료되지 않았습니다. 그리고 입력은 내가 보는 바와 같이 즉시 높은 결과를 보여줍니다 ... 다소 놀랐습니다 ...
상위 5위 안에 드는 다른 모든 위치도 역후행 시스템에 의해 유지됩니다. 또한 TS 742850은 이미 22번의 거래를 했으며 이는 역후행 시스템의 경우 상당히 많은 양입니다.
과거의 선두주자인 TS 340221은 1주일에 한 번만 거래를 하여 거래의 질을 소폭 악화시켰고(이와 같은 희귀 거래는 품질을 약간 떨어뜨림), 계속해서 하락장에서 회복했습니다. 동시에, 균형 측면에서 여전히 1위를 유지하고 있습니다.