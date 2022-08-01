무역 시스템 리그. 우리는 계속 일합니다. - 페이지 21 1...141516171819202122232425262728...360 새 코멘트 [삭제] 2018.10.10 09:29 #201 수요일까지 시장이 깨어났다 Alexander_K2 2018.10.10 09:34 #202 스프루트112 : 수요일까지 시장이 깨어났다 와... Spratische는 저처럼 쉬지 않고 일합니다. 그러나 그는 이익을 얻는 데 훨씬 더 나아갔습니다. 존경! Alexander_K2 2018.10.10 09:44 #203 조지 머츠 : 조르쥬, 그게 우리가 얘기했던 것입니다. Sprutische는 ONE 전략에 따라 32쌍을 거래합니다. 채널 경계에서 반등합니다. 그렇다면 최적화합니다. 거래에 진입할 때 쌍은 소위 "수퍼 포지션"을 형성하며, 한쪽 손실이 다른 쪽 이익으로 덮이고 통계 이점으로 인해 "+"가 됩니다. 이것이 당신을 위해(그리고 나를 위해) 작동하는 방식이며 다른 어떤 것도 아닙니다. [삭제] 2018.10.10 11:01 #204 알렉산더_K2 : 와... Spratische는 저처럼 쉬지 않고 일합니다. 그러나 그는 이익을 얻는 데 훨씬 더 나아갔습니다. 존경! 고마워요 아무도 obs 하지 않는게 이상해요 .... 네, 심지어 놀랍습니다 Georgiy Merts 2018.10.10 12:07 #205 알렉산더_K2 : 어색한... The Sprat은 나처럼 쉬지 않고 일한다. 그러나 그는 이익을 얻는 데 훨씬 더 나아갔습니다. 존경! 이것은 첫 번째 예기치 않은 좋은 움직임까지입니다. 어떻게 끝나는지 봅시다. Georgiy Merts 2018.10.10 12:11 #206 알렉산더_K2 : 조르쥬, 그게 우리가 얘기했던 것입니다. Sprutische는 ONE 전략에 따라 32쌍을 거래합니다. 채널 경계에서 반등합니다. 그렇다면 최적화합니다. 거래에 들어갈 때 쌍은 소위 "수퍼 포지션"을 형성하며, 한쪽 손실이 다른 쪽 이익으로 덮이고 통계 이점으로 인해 "+"를 받습니다. 이것이 당신을 위해(그리고 나를 위해) 작동하는 방식이며 다른 어떤 것도 아닙니다. 에에... 그래서 나는 이것을 가지고 있다... 나는 28개의 쌍을 가지고 있고, 각 쌍의 채널 경계에서 4개의 바운스와 4개의 역추세 EMA를 포함하여 모든 전략이 모든 쌍에서 작동합니다... 모두 또한 최적화되어 있습니다. .. 여기 , 이제 지연으로 입구를 추가하고 있습니다. 지연으로 인해 4개의 불이 더 꺼질 것입니다 ... 그리고 "다른 길은 없다"에 대해 - TS 리그의 경험은 이것이 그렇지 않다는 것을 다시 보여줍니다 - 최고의 TS는 전화 끊기가 아니라 채널의 고장 일 뿐입니다. FOREX - 동향, 예측 다중 통화 분석의 일부 에마 크로스! Georgiy Merts 2018.10.10 12:13 #207 스프루트112 : 고마워요 아무도 obs 하지 않는게 이상해요 .... 네, 심지어 놀랍습니다 그래서 당신에게 무슨 문제가, 왜 당신을 실행? 유일한 불만은 쉬지 않고 일하는 것입니다. 글쎄요, 모든 사람이 처음에는 이것에 탐닉합니다. 트레이더는 일반적으로 스톱 없이 일하는 사람과 이미 스톱으로 일하는 사람으로 나뉩니다(이전에도 스톱 없이 일했지만). 나는 반복한다 - 첫 번째 주요 예상치 못한 움직임까지. 나머지는-당신은 아주 평범한 차량을 가지고 있습니다. 내가 이해하는 한, 내 친척이 있다고 확신합니다 ... 어떻게 쉬지 않고 일하는지 보자... Alexander_K2 2018.10.10 12:17 #208 조지 머츠 : 그리고 "다른 길은 없다"에 대해 - TS 리그의 경험은 이것이 그렇지 않다는 것을 다시 보여줍니다 - 최고의 TS는 전화 끊기가 아니라 채널의 고장일 뿐입니다. 그러면 그렇게 해. 어쨌든 이것은 시간이 지남에 따라 최적화되는 하나의 전략입니다. 2개를 서로 겹쳐서 평균적으로 이익 = + 0%를 얻습니다. 이것은 모든 법에 의해 그렇게 되어야 합니다. 그것이 당신이 말하고 싶은 것입니다 - 나는 내 의견을 고수 할 것입니다. Georgiy Merts 2018.10.10 12:23 #209 알렉산더_K2 : 그러면 그렇게 해. 어쨌든 이것은 시간이 지남에 따라 최적화되는 하나의 전략입니다. 2개를 서로 겹쳐서 평균적으로 이익 = + 0%를 얻습니다. 이것은 모든 법에 의해 그렇게 되어야 합니다. 음 ... 아니. 모든 법에 의해 이것은 어떤 식 으로든 될 수 없습니다. 그리고 예금의 동일한 부하를 갖는 두 개의 독립적인 전략은 항상 개별 전략보다 더 부드러운 곡선을 제공합니다. TS의 상관관계가 100%일 때만 동일한 곡선을 얻을 수 있으나 이는 제외된다. 여러 TS의 작업 결과는 개별 TS의 작업 결과의 합계이며 TS 합계의 분산은 개별 TS의 분산 합계와 같습니다. 따라서 표준 편차는 표준 편차의 제곱근의 합과 같으며 단순 합보다 작습니다. 그 결과 곡선이 더 부드러워집니다. 그리고 그것들은 최적화되어 있습니다. 저는 분명히 적합하지 않은 전략을 포함하여 모든 전략을 가지고 있으며 최적화 후에도 계속 손실을 보고 거래합니다(이것은 심볼의 동작이 변경되지 않았는지 확인하기 위한 것입니다). 거래와 관련된 어떤 방식으로든 Expert Advisor를 최적화하고 최적화된 많은 사람들에게 흥미로운 주제: Alexander_K2 2018.10.10 12:25 #210 조지 머츠 : 음 ... 아니. 모든 법에 의해 이것은 어떤 식 으로든 될 수 없습니다. 그리고 예금의 동일한 부하를 갖는 두 개의 독립적인 전략은 항상 개별 전략보다 더 부드러운 곡선을 제공합니다. TS의 상관관계가 100%일 때만 동일한 곡선을 얻을 수 있으나 이는 제외된다. 여러 TS의 작업 결과는 개별 TS의 작업 결과의 합계이며 TS 합계의 분산은 개별 TS의 분산 합계와 같습니다. 따라서 표준 편차는 표준 편차의 제곱근의 합과 같으며 단순 합보다 작습니다. 그 결과 곡선이 더 부드러워집니다. 그리고 그것들은 최적화되어 있습니다. 저는 분명히 적합하지 않은 전략을 포함하여 모든 전략을 가지고 있으며 최적화 후에도 계속 손실을 보고 거래합니다(이것은 심볼의 동작이 변경되지 않았는지 확인하기 위한 것입니다). 라나 - 시간이 말해줄 것이다. 1...141516171819202122232425262728...360 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
수요일까지 시장이 깨어났다
와... Spratische는 저처럼 쉬지 않고 일합니다. 그러나 그는 이익을 얻는 데 훨씬 더 나아갔습니다. 존경!
조르쥬, 그게 우리가 얘기했던 것입니다.
Sprutische는 ONE 전략에 따라 32쌍을 거래합니다. 채널 경계에서 반등합니다. 그렇다면 최적화합니다. 거래에 진입할 때 쌍은 소위 "수퍼 포지션"을 형성하며, 한쪽 손실이 다른 쪽 이익으로 덮이고 통계 이점으로 인해 "+"가 됩니다.
이것이 당신을 위해(그리고 나를 위해) 작동하는 방식이며 다른 어떤 것도 아닙니다.
고마워요 아무도 obs 하지 않는게 이상해요 .... 네, 심지어 놀랍습니다
이것은 첫 번째 예기치 않은 좋은 움직임까지입니다. 어떻게 끝나는지 봅시다.
에에... 그래서 나는 이것을 가지고 있다... 나는 28개의 쌍을 가지고 있고, 각 쌍의 채널 경계에서 4개의 바운스와 4개의 역추세 EMA를 포함하여 모든 전략이 모든 쌍에서 작동합니다... 모두 또한 최적화되어 있습니다. .. 여기 , 이제 지연으로 입구를 추가하고 있습니다. 지연으로 인해 4개의 불이 더 꺼질 것입니다 ...
그리고 "다른 길은 없다"에 대해 - TS 리그의 경험은 이것이 그렇지 않다는 것을 다시 보여줍니다 - 최고의 TS는 전화 끊기가 아니라 채널의 고장 일 뿐입니다.
그래서 당신에게 무슨 문제가, 왜 당신을 실행? 유일한 불만은 쉬지 않고 일하는 것입니다. 글쎄요, 모든 사람이 처음에는 이것에 탐닉합니다. 트레이더는 일반적으로 스톱 없이 일하는 사람과 이미 스톱으로 일하는 사람으로 나뉩니다(이전에도 스톱 없이 일했지만). 나는 반복한다 - 첫 번째 주요 예상치 못한 움직임까지. 나머지는-당신은 아주 평범한 차량을 가지고 있습니다. 내가 이해하는 한, 내 친척이 있다고 확신합니다 ...
어떻게 쉬지 않고 일하는지 보자...
그러면 그렇게 해.
어쨌든 이것은 시간이 지남에 따라 최적화되는 하나의 전략입니다. 2개를 서로 겹쳐서 평균적으로 이익 = + 0%를 얻습니다. 이것은 모든 법에 의해 그렇게 되어야 합니다. 그것이 당신이 말하고 싶은 것입니다 - 나는 내 의견을 고수 할 것입니다.
음 ... 아니. 모든 법에 의해 이것은 어떤 식 으로든 될 수 없습니다. 그리고 예금의 동일한 부하를 갖는 두 개의 독립적인 전략은 항상 개별 전략보다 더 부드러운 곡선을 제공합니다. TS의 상관관계가 100%일 때만 동일한 곡선을 얻을 수 있으나 이는 제외된다.
여러 TS의 작업 결과는 개별 TS의 작업 결과의 합계이며 TS 합계의 분산은 개별 TS의 분산 합계와 같습니다. 따라서 표준 편차는 표준 편차의 제곱근의 합과 같으며 단순 합보다 작습니다. 그 결과 곡선이 더 부드러워집니다.
그리고 그것들은 최적화되어 있습니다. 저는 분명히 적합하지 않은 전략을 포함하여 모든 전략을 가지고 있으며 최적화 후에도 계속 손실을 보고 거래합니다(이것은 심볼의 동작이 변경되지 않았는지 확인하기 위한 것입니다).
라나 - 시간이 말해줄 것이다.