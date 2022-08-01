무역 시스템 리그. 우리는 계속 일합니다. - 페이지 20

새 코멘트
 

현재 상황(모든 TS는 일정한 최소 로트가 있는 데모 계정에서 작동합니다).

밸런스 기준 상위 20대 차량:

잔액별 차트 상위 5개:

품질 상위 20위:

품질 기준 상위 5위 차트:

3위 안에는 변화가 없었다. 파운드-달러에 고정 TP-SL(및 손익분기점으로 전환) 이 있는 채널의 분석 은 여전히 좋은 마진으로 선두에 있습니다. 이 차량이 언제 용납할 수 없는 행동을 보일지 궁금합니다. 두 번째 세 번째 장소 - 큰 변화가 없습니다. 우리는 머리를 감습니다, 동료들 - 우리는 금전 등록기를 떠나지 않고 의자를 위조해야합니다. 모든 시스템은 매우 간단합니다!

4위를 차지한 TS인 magic 343751은 고정 TP-SL로 추세를 따라 채널이 붕괴되고 NZDJPY에서 손익분기점으로 이전하는 모습을 잘 보여줍니다. 그녀는 지난주에 3번의 거래를 했고 거래의 질을 높였습니다. 9월 중순부터 등급을 유지해 왔으며, 10건이 나오자 마자 진입했다.

상위 5개는 TS가 EMA의 교차점에서 추세에 진입하고 후행이 역전되는 가격에 의해 마감됩니다. 이 시스템의 빌드는 8월 중순부터이지만, 저는 이미 리버스 트레일링 시스템에서 여러 번 화상을 입었고 그러한 차량을 사용하는 것은 권장하지 않습니다. 첫 번째 좋은 역추세까지는 역 후행이 좋습니다.

[삭제]  
조지 머츠 :

글쎄요, 32명의 전문가 중 24명이 항상 흑자라면 이것은 매우 좋은 통계입니다. 내가 게시하는 것과 동일한 등급을 게시하는 것은 귀하에게 남아 있으며 우리는 보게 될 것입니다.

예, 디자이너의 디자이너는 주말에 문제가 없습니다. 진짜로 거래합니다. 나는 31번째 쌍에 막 설치된 하나의 EA를 가지고 있고, 32번째 EA에는 내 것이 아니고, 보통의 무료 EA가 있고, 주식으로 마감하고 이 모든 것이 vps에 있습니다.
[삭제]  

이번주 시작입니다. 거의 항상 그렇습니다. 주말까지 977은 1045에 도달하고 7%의 자기자본으로 마감하고 다시 시작해야 합니다. 내일 무슨 일이 일어나는지 보자

1덴

 
스프루트112 :

이번주 시작입니다. 거의 항상 그렇습니다. 주말까지 977에서 1045에 도달하고 7% 자기자본으로 마감하고 처음부터 다시 시작해야 합니다. 내일 무슨 일이 일어나는지 보자

그리고 손절매 - 겁쟁이가 생겼습니까?

음... 보자, 보자... 좋은 시작은 반쯤 끝났어...

[삭제]  
조지 머츠 :

그리고 손절매 - 겁쟁이가 생겼습니까?

음... 보자, 보자... 좋은 시작은 반은 끝났다...

손절매는 브로커가 발명했을 가능성이 가장 큽니다.

 
스프루트112 :

손절매는 브로커가 발명했을 가능성이 가장 큽니다.

이것은 가능성이 낮습니다. 중개인이 잠을 자고 고객이 중지를 사용하지 않는 것을 확신합니다....

[삭제]  
조지 머츠 :

이것은 가능성이 낮습니다. 중개인이 잠을 자고 고객이 중지를 사용하지 않는 것을 확신합니다....

잔액에서 1% 위치를 열면 일종의 헤징이 발생하고 현재는 한 쌍이 아니라 모두에 있습니다. 결국 플러스로 크롤링
 
스프루트112 :
잔액에서 1% 위치를 열면 일종의 헤징이 발생하고 현재는 한 쌍이 아니라 모두에 있습니다. 결국 플러스로 크롤링

이제 유로파운드가 500포인트 하락하는 동시에 유로엔과 cadjpy도 500포인트 하락하면 어떤 일이 일어날지 상상해 보십시오. 그리고 서버에 주문을 보낼 수 없습니다. 멈추지 않고 어디까지 갈 것인가?

발은 모든 차량에 절대적으로 필요한 구성 요소입니다. 그것들이 없으면 거래는 러시안 룰렛입니다.

[삭제]  
조지 머츠 :

이제 유로파운드가 500포인트 하락하는 동시에 유로엔과 cadjpy도 500포인트 하락하면 어떤 일이 일어날지 상상해 보십시오. 그리고 서버에 주문을 보낼 수 없습니다. 멈추지 않고 어디까지 갈 것인가?

발은 모든 차량에 절대적으로 필요한 구성 요소입니다. 그것들이 없으면 거래는 러시안 룰렛입니다.

지금까지 +2$ , 지금까지 8쌍 열렸습니다.
[삭제]  
2덴&#39;
1...131415161718192021222324252627...360
새 코멘트