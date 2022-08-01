무역 시스템 리그. 우리는 계속 일합니다. - 페이지 25 1...181920212223242526272829303132...360 새 코멘트 Georgiy Merts 2018.10.25 10:16 #241 Ivan Negreshniy : 동적 컴파일은 mql.exe 명령줄을 통해 수행할 수 있지만 테스트 중에 컴파일된 모듈을 다시 로드하는 것은 문제가 있습니다. 글쎄, 이론적으로 "최적화 - 컴파일 - 최적화 - 컴파일 ..."주기를 만들 수 있습니다. 각 최적화 후에 프레임에서 얻은 결과를 처리하고 컴파일 모듈을 변경하고 명령 줄을 통해 컴파일을 시작한 다음 다시 명령줄에서 최적화하고 결과를 다시 처리합니다... 그러나 개인적으로 그것은 나에게 불합리해 보입니다. TS는 수정되어야 합니다. 그리고 잘못된 매개변수가 표시될 때까지 작업합니다. 잦은 재최적화도 좋지 않습니다. 여기에서 제어 매개변수에 도달할 때 재최적화의 필요성에 대해 이미 질문을 받았고, 따라서 빈번한 재최적화는 다른 극단인 것 같습니다. 신경망은 패턴을 찾기 때문에 나에 대한 자신감을 불러일으키지 않지만 동시에 상식에 따라 전혀 인도되지 않습니다. 나는 간단하고 명확한 기술의 지지자입니다. 이익의 서약은 현재 일하는 사람들이 사용하는 기술의 끊임없는 변화입니다. Ivan Negreshniy 2018.10.25 10:54 #242 Georgiy Merts : 글쎄, 이론적으로 "최적화 - 컴파일 - 최적화 - 컴파일 ..."주기를 만들 수 있습니다. 각 최적화 후에 프레임에서 얻은 결과를 처리하고 컴파일 모듈을 변경하고 명령 줄을 통해 컴파일을 시작한 다음 다시 명령줄에서 최적화하고 결과를 다시 처리합니다... 그러나 개인적으로 그것은 나에게 불합리해 보입니다. TS는 수정되어야 합니다. 그리고 잘못된 매개변수가 표시될 때까지 작업합니다. 잦은 재최적화도 좋지 않습니다. 여기에서 제어 매개변수에 도달할 때 재최적화의 필요성에 대해 이미 질문을 받았고, 따라서 빈번한 재최적화는 다른 극단인 것 같습니다. 신경망은 패턴을 찾기 때문에 나에 대한 자신감을 불러일으키지 않지만 동시에 상식에 따라 전혀 인도되지 않습니다. 나는 간단하고 명확한 기술의 지지자입니다. 이익의 서약은 현재 일하는 사람들이 사용하는 기술의 끊임없는 변화입니다. 네, 가장 중요한 것은 패턴의 변화를 빠르게 찾고 기술을 변경하는 것입니다. 신경망, 랜덤 포레스트 또는 옵티마이저 유전학 및 이를 수행하는 빈도는 실험적으로만 결정할 수 있습니다. 효과적인 테스트 도구를 사용합니다. Georgiy Merts 2018.10.29 07:59 #243 현재 상황(모든 TS는 일정한 최소 로트가 있는 데모 계정에서 작동합니다). 밸런스 기준 상위 20대 차량: 잔액별 상위 5개 차트: 거래 품질 상위 20위: 거래 품질별 상위 5개 차트: 그래서 지난 주에 큰 변화가 있었습니다. 지난주 리더인 340221은 심각한 손절매를 받아 거래의 질을 크게 떨어뜨렸습니다. 그러나 그 후에 그는 이익을 얻었으므로 연속 SL의 최대 수는 동일하게 유지되었습니다. 그러나 시스템에서 관찰된 최대 드로다운이 증가하여 현재 0.02484(최대 허용치의 76%)입니다. 최대 인출액이 허용 가능한 금액을 초과하는 경우 시스템은 즉시 경매에서 철회되고 재최적화를 위해 전송됩니다. 사실, 이 TS는 여전히 잔고 면에서 선두를 달리고 있으며, 철회하더라도 운용 중 매우 좋은 거래를 보여주고 있습니다. 그녀가 앞으로 어떻게 행동하는지 봅시다. 그리고 이제 TS 442041이 주도권을 잡았습니다. 고정 TP-SL로 채널이 무너지고 유로파운드에서 손익분기점으로 이전되었습니다. 지난 주에 그녀는 한 번의 거래를 했고 매우 높은 수준을 유지하고 있는 거래의 품질을 향상시켰습니다. TS 223240은 EMA의 위치와 CHFJPY 의 현재 가격 (손익분기점으로 이전됨)을 기반으로 한 추세 반전으로 2위를 차지했습니다. 지난 주에 이 TS는 16위에서 상승하여 4개의 거래를 만들고 거래의 품질을 크게 향상시켰습니다. TS 520521은 AUDUSD에서 채널 경계(손익분기점으로 이전)에서 반등하여 3위로 올라섰습니다. 지난 주에 두 번의 거래가 있었고 거래의 품질이 향상되었습니다. 4위는 TS 740650이 차지했습니다. 역 후행 시스템으로 EMA와 가격의 교차점을 기반으로 추세를 따라 항목이 작성됩니다. 이 시스템은 두 번의 거래를 했고 거래의 질을 약간 향상시키기도 했지만 추월당해 2위에서 밀려났다. 5위 - TS 643041 - 역 후행으로 채널 경계에서 리바운드에 진입하고 유로프랑에서 손익분기점으로 이전합니다. 그녀는 또한 무역의 질을 약간 향상시켰습니다. 그러나 역 후행 시스템의 경우 단기간에 높은 품질의 거래(2018년 9월 6일 데모에 설치한 이후 TS는 11건의 거래만 수행함)가 일반적입니다. 음, 시스템이 어떻게 더 동작하는지 봅시다. 같은 원칙으로 AUDCHF에서 5위를 차지한 매우 근접한 TS 643451이 거래 품질을 낮추었지만 여전히 매우 높은 수준을 유지하고 11위로 떨어졌다고 가정해 보겠습니다. 논의 Expert Advisor를 최적화하고 최적화된 10포인트 3.mq4 Georgiy Merts 2018.11.05 06:19 #244 현재 상황(모든 TS는 일정한 최소 로트가 있는 데모 계정에서 작동합니다). 밸런스 기준 상위 20대 차량: 잔액별 차트 상위 5개: 거래 품질 상위 20위: 거래 품질별 차트 상위 5위: 이번에도 눈에 띄는 순위 변화. 지난번에 선두였던 TS 442041이 연속으로 허용 가능한 국선 수를 초과하여 재최적화를 위해 보냈습니다. TS 223240은 2위에서 거래의 질을 크게 떨어뜨렸고, 등급은 29위로 떨어졌다. TS 520521은 또한 3위(SL이 금지된 플립 시스템)에서 잘못된 SL을 보여 재 최적화를 위해 보냈습니다. TS 740650은 2번의 트레이드를 통해 트레이딩의 질을 크게 향상시키며 4위에서 2위로 올라섰습니다. TS 643041은 지난 주에 1번의 거래를 하여 거래의 질을 약간 낮추고 5위를 유지했습니다. 1위는 현재 CADJPY의 채널 경계에서 반등한 등급인 TS 542521의 신규 진입자가 차지하고 있습니다. 이 시스템은 세 번째 주에만 작동하며 매우 좋은 거래 품질을 보여줍니다. 그러나 아직 이 TS를 사용하도록 권장할 거래가 충분하지 않습니다. 3위는 또한 TS 540450 등급의 신규 진입자입니다. 추세에 대한 EMA 주변의 반전입니다. 이 시스템은 출시된 지 한 달이 넘었지만 H4 기간 동안 작동하며 지금은 등급에 도달하기에 충분한 수의 트랜잭션 을 수집했습니다(최소 10개 필요). 그러나 동시에 매우 좋은 거래 품질을 보여줍니다. TS 742850은 흥미로운 결과를 보여줍니다. 임펄스 막대의 항목은 EMA와 가격의 교차점에 의해 결정되는 추세를 따라 지원 - USDCHF의 역 후행입니다. 10월 중순에 시스템은 등급에서 4위에 올랐지만 역후행 지원의 안정성이 매우 낮기 때문에 거래 품질이 급격히 떨어지고 등급에서 벗어났습니다. 그러나 상황은 "제어 매개 변수"에 도달하지 못했습니다. 시스템은 "잃어버린 시간을 따라잡기" 시작했으며 현재 다시 4위입니다. 토너먼트 테이블의 5번째 라인을 차지하고 있는 TS 643041은 지난주에 1번의 트레이드를 했고, 4위에서 하락한 트레이딩의 질을 약간 떨어뜨렸습니다. TS 340221은 2주 전에 심각한 SL을 받아 무역의 질을 크게 떨어뜨린 균형과 무역의 질 모두에서 몇 주 동안 1위를 유지하다가 지난주에 한 번의 무역을 했고, 무역의 질은 거의 변경되지 않았으며 분명히 구멍에서 나올 것입니다. 논의 Expert Advisor를 최적화하고 최적화된 AUDUSD 기술적 분석 2014, Aleksey Vyazmikin 2018.11.05 11:30 #245 이에 대해서는 이미 글을 쓴 것 같지만, 반복합니다 - 시장의 상태/변화를 평가하지 않고 거래 결과를 악화시켜 시스템을 판단하는 것은 객관적이지 않습니다. 시장 상황은 특정 차량의 사용을 용이하게 해야 합니다. Сергей Криушин 2018.11.05 11:41 #246 Georgiy Merts : 현재 상황(모든 TS는 일정한 최소 로트가 있는 데모 계정에서 작동합니다). 밸런스 기준 상위 20대 차량: 잔액별 차트 상위 5개: 거래 품질 상위 20위: 거래 품질별 차트 상위 5위: 이번에도 눈에 띄는 순위 변화. 지난번에 선두였던 TS 442041이 연속으로 허용 가능한 국선 수를 초과하여 재최적화를 위해 보냈습니다. TS 223240은 2위에서 거래의 질을 크게 떨어뜨렸고, 등급은 29위로 떨어졌다. TS 520521은 또한 3위(SL이 금지된 플립 시스템)에서 잘못된 SL을 보여 재 최적화를 위해 보냈습니다. TS 740650은 2번의 트레이드를 통해 트레이딩의 질을 크게 향상시키며 4위에서 2위로 올라섰습니다. TS 643041은 지난 주에 1번의 거래를 하여 거래의 질을 약간 낮추고 5위를 유지했습니다. 1위는 현재 CADJPY의 채널 경계에서 반등한 등급인 TS 542521의 신규 진입자가 차지하고 있습니다. 이 시스템은 3주 동안만 작동하며 매우 좋은 거래 품질을 보여줍니다. 그러나 아직 이 TS를 사용하도록 권장할 거래가 충분하지 않습니다. 3위는 또한 TS 540450 등급의 신규 진입자입니다. 추세에 대한 EMA 주변의 반전입니다. 이 시스템은 출시된 지 한 달이 넘었지만 H4 기간 동안 작동하며 지금은 등급에 도달하기에 충분한 수의 트랜잭션 을 수집했습니다(최소 10개 필요). 그러나 동시에 매우 좋은 거래 품질을 보여줍니다. TS 742850은 흥미로운 결과를 보여줍니다. 임펄스 막대의 항목은 EMA와 가격의 교차점에 의해 결정되는 추세를 따라 지원 - USDCHF의 역 후행입니다. 10월 중순에 시스템은 등급에서 4위에 올랐지만 역후행 지원의 안정성이 매우 낮기 때문에 거래 품질이 급격히 떨어지고 등급에서 벗어났습니다. 그러나 상황은 "제어 매개 변수"에 도달하지 못했습니다. 시스템은 "잃어버린 시간을 따라잡기" 시작했으며 현재 다시 4위입니다. 토너먼트 테이블의 5번째 라인을 차지하고 있는 TS 643041은 지난주에 1번의 트레이드를 했고, 4위에서 하락한 트레이딩의 질을 약간 떨어뜨렸습니다. TS 340221은 2주 전에 심각한 SL을 받아 무역의 질을 크게 떨어뜨린 균형과 무역의 질 모두에서 몇 주 동안 1위를 유지하다가 지난주에 한 번의 무역을 했고, 무역의 질은 거의 변경되지 않았으며 분명히 구멍에서 나올 것입니다. 다른 차량은 다른 쌍에서 작동합니다 ... 그리고 이것에서 어떤 패턴을 찾고 싶습니까? 가볍게 말하면 혼돈, 구매자를 유치하기 위해 무엇을 기대하는지 모르겠습니다 ... 댓글과 같이 모든 것을 올바르게 설명하는 것 같습니다. 축구 대회에 있지만 경쟁 자체는 없습니다 ... ( ( Georgiy Merts 2018.11.05 11:56 #247 Aleksey Vyazmikin : 이에 대해서는 이미 글을 쓴 것 같지만, 반복합니다 - 시장의 상태/변화를 평가하지 않고 거래 결과를 악화시켜 시스템을 판단하는 것은 객관적이지 않습니다. 시장 상황은 특정 차량의 사용을 용이하게 해야 합니다. 그리고 그것을 어떻게 정의합니까, 알렉스? 글쎄, 나는 두 번 이상 말했습니다. 차량 선택 문제는 해결되지 않았습니다. 직관적으로 해결합니다. 그리고 보시다시피 - 나는 평범하지 않게 심하게 결정합니다. 내 직감이 작동하지 않습니다. 그러나 더 나은 것을 제공할 수 없습니다. "무역의 질"에 대한 평가 - 나는 그것을 정말로 좋아합니다. 제 생각에는 꽤 적절합니다. 그러나 안정성을 평가하는 방법 (이것이 두 번째 중요한 기준이라고 생각합니다) ... 여러 옵션을 시도했습니다. nifiga ... 평가가 부적절합니다. 글쎄, 바로 지금 - 나는 정리해고 항목에 작업하는 TS 리그 전문가를 추가하고 있습니다. 다른 유형의 이전 극값에서 새 극값이 나타나면 지연이 발생합니다. 추세 TS에 대한 중지, 제한 - 평평한 것들에 대한. 네 가지 유형의 지원이 있습니다. 그리고 이러한 전문가들은 오랫동안 사용되어온 결과와 상당히 다른 결과를 보여줍니다. 여기에서 그들의 안정성을 살펴보겠습니다. 지금까지 그들 중 누구도 등급에 진입하지 않았지만 대다수는 여전히 거래가 충분하지 않습니다(최소 10개는 있어야 함). [아카이브]돈 버는 법을 배워라![아카이브] Expert Advisor를 최적화하고 최적화된 첫 번째 백만 가져오기 Georgiy Merts 2018.11.05 12:02 #248 Сергей Криушин : ... 구매자를 유치하기 위해 무엇을 기대하는지 모르겠습니다 ... 축구 대회에 대한 논평과 같이 모든 것을 올바르게 설명하는 것 같습니다. 경쟁 자체가 없습니다 ... (( 그래서 "아니요"??? 경품도 없고 "선수" 판매도 없습니다. 이것은 예, 아니오입니다. 사실 처음에는 할 생각이 없었어요. 그러나 "공공의 요구"는 때때로 여기에 밀어 넣고 개인적으로 정기적으로 판매 또는 임대 여부를 묻습니다 ... 오늘 저는 포럼의 영어 섹션에 지점을 열었습니다. 그리고 즉시 그들은 최고의 차량을 다운로드할 수 있는 가능성으로 저를 괴롭혔습니다... 친구, 글쎄, 가장 간단한 시스템! 나는 어떤 비밀도 만들고 있지 않다! 확실히 코드 베이스에는 고정 TP-SL을 사용하여 가격 채널을 분석하고 손익분기점으로 이전하는 작업을 하는 Expert Advisor가 있습니다... 최적화하십시오. 그러면 TS 리그에서와 거의 동일한 결과를 얻을 수 있습니다! 나는 두 번 이상 말했습니다 - 내가 진짜로 차량을 선택하는 문제를 결정할 때까지 - 나는 아무 것도 팔거나 임대하지 않을 것입니다! 시스템은 가장 간단하고 무료 봇을 사용하고 최적화하고 동일하게 얻으십시오! 최소한 몇 가지 긍정적인 선택 결과가 있을 때만 전문가를 임대할 것입니다. 그때까지는 죄송합니다. 출구 전략: 스테핑 스톱 사이트 관리 mql5.com에 대한 Expert Advisor를 최적화하고 최적화된 Georgiy Merts 2018.11.05 12:07 #249 Сергей Криушин : 다른 차량은 다른 쌍에서 작동합니다 ... 그리고이 혼돈에서 어떤 패턴을 찾고 싶습니까? TS리그의 목표는 '패턴의 유도'가 아니다. TS 리그의 목표는 항상 잘 수행되는 많은 TS가 있는 "TS 풀"을 만드는 것입니다. 이전에는 "전문가를 작동시키려면 어떻게 해야 합니까?"라는 문제가 있었습니다. 나는 전문가를 만들고 테스터에서 확인합니다. 작동하지 않습니다. 쓰레기. 더 똑똑해지기 시작하고 수정 중입니다... 작동 중입니다... 우... 훌륭합니다... 테스터에 결과가 있습니다... 데모에 내기 - 쾅... 결과가 없습니다. 배수로가 사라졌습니다... 전나무... 그리고 나는 길의 시작 부분에 서 있음을 발견합니다... 그런 "원"을 몇 번 지나고 전문가는 마침내 데모에서 몇 가지 결과를 보여줍니다... 진짜 - 그리고 그는 bam ... 병합하기 시작했습니다 ... 그리고 다시 처음부터 시작해야합니다 !!! 여기에서 TS리그를 만들어 처음으로 돌아갈 필요가 없습니다. 여기, 실생활에서 내 Expert Advisor가 사망했습니다. "무엇을 해야 할까?"를 생각할 필요가 없습니다. 저는 항상 데모에서 좋은 결과를 보여주는 많은 TS를 가지고 있으며 한 가지 질문이 남아 있습니다. 선택의 문제입니다. 가장 "아름답고" 가장 "안정적"입니다. "아름다움"에 대한 질문은 오랫동안 제거되었습니다. 슬프게도 "지속 가능성"의 문제는 남아 있습니다. 전문가 고문 빌더 객체를 동적으로 생성하는 방법은 내 접근 방식. 코어 Aleksey Vyazmikin 2018.11.05 12:19 #250 Georgiy Merts : 그리고 그것을 어떻게 정의합니까, 알렉스? 글쎄, 나는 두 번 이상 말했습니다. 차량 선택 문제는 해결되지 않았습니다. 직관적으로 해결합니다. 그리고 보시다시피 - 나는 평범하지 않게 심하게 결정합니다. 내 직감이 작동하지 않습니다. 그러나 더 나은 것을 제공할 수 없습니다. "무역의 질"에 대한 평가 - 나는 그것을 정말로 좋아합니다. 제 생각에는 꽤 적절합니다. 그러나 안정성을 평가하는 방법 (이것이 두 번째 중요한 기준이라고 생각합니다) ... 여러 옵션을 시도했습니다. nifiga ... 평가가 부적절합니다. 글쎄, 바로 지금 - 나는 정리해고 항목에 작업하는 TS 리그 전문가를 추가하고 있습니다. 다른 유형의 이전 극값에서 새로운 극값이 나타나면 지연이 발생합니다. 추세 TS에 대한 중지, 제한 - 평평한 것들에 대한. 네 가지 유형의 지원이 있습니다. 그리고 이 전문가들은 - 오랫동안 이용 가능했던 것과 상당히 다른 결과를 보여줍니다. 여기에서 안정성을 살펴보겠습니다. 지금까지 그들 중 누구도 등급에 진입하지 않았지만 대다수는 여전히 거래가 충분하지 않습니다(최소 10개는 있어야 함). 이를 해결하기 위해서는 시장의 현황을 기술하는 방법론이 필요하다. 저는 상위 TF의 ATR을 변동성의 척도로 사용하고 ZZ 세그먼트의 길이를 시장 추세의 척도로 사용합니다. 따라서 ZZ 세그먼트가 추세 및 수정의 두 그룹으로 분류되는 경우 ZZ를 사용하여 추세 시스템의 잠재력을 평가할 수 있습니다. ZZ를 극한까지 형성하면 항목의 효율성을 결정할 수 있습니다. 입력의 효율성은 동일한 수준으로 유지되지만 ATR 또는 수정 세그먼트의 수가 급격히 증가하는 등의 변경 사항이 있는 경우 이는 시장 변화의 신호이며 TS 운영의 악화가 아닙니다. 이 추정치는 이력에 대해 올바르게 작동하지만 잠재적으로 수익성이 있는 차량을 제거하지 않는 데 도움이 됩니다. 그건 그렇고, 차량을 다시 최적화하기로 한 결정의 정확성에 대한 평가가 있었습니까? 정답의 비율은 얼마입니까? 트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 엘리트 지표 :) 주말 저녁 1...181920212223242526272829303132...360 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
동적 컴파일은 mql.exe 명령줄을 통해 수행할 수 있지만 테스트 중에 컴파일된 모듈을 다시 로드하는 것은 문제가 있습니다.
글쎄, 이론적으로 "최적화 - 컴파일 - 최적화 - 컴파일 ..."주기를 만들 수 있습니다. 각 최적화 후에 프레임에서 얻은 결과를 처리하고 컴파일 모듈을 변경하고 명령 줄을 통해 컴파일을 시작한 다음 다시 명령줄에서 최적화하고 결과를 다시 처리합니다...
그러나 개인적으로 그것은 나에게 불합리해 보입니다. TS는 수정되어야 합니다. 그리고 잘못된 매개변수가 표시될 때까지 작업합니다. 잦은 재최적화도 좋지 않습니다. 여기에서 제어 매개변수에 도달할 때 재최적화의 필요성에 대해 이미 질문을 받았고, 따라서 빈번한 재최적화는 다른 극단인 것 같습니다.
신경망은 패턴을 찾기 때문에 나에 대한 자신감을 불러일으키지 않지만 동시에 상식에 따라 전혀 인도되지 않습니다. 나는 간단하고 명확한 기술의 지지자입니다. 이익의 서약은 현재 일하는 사람들이 사용하는 기술의 끊임없는 변화입니다.
글쎄, 이론적으로 "최적화 - 컴파일 - 최적화 - 컴파일 ..."주기를 만들 수 있습니다. 각 최적화 후에 프레임에서 얻은 결과를 처리하고 컴파일 모듈을 변경하고 명령 줄을 통해 컴파일을 시작한 다음 다시 명령줄에서 최적화하고 결과를 다시 처리합니다...
그러나 개인적으로 그것은 나에게 불합리해 보입니다. TS는 수정되어야 합니다. 그리고 잘못된 매개변수가 표시될 때까지 작업합니다. 잦은 재최적화도 좋지 않습니다. 여기에서 제어 매개변수에 도달할 때 재최적화의 필요성에 대해 이미 질문을 받았고, 따라서 빈번한 재최적화는 다른 극단인 것 같습니다.
신경망은 패턴을 찾기 때문에 나에 대한 자신감을 불러일으키지 않지만 동시에 상식에 따라 전혀 인도되지 않습니다. 나는 간단하고 명확한 기술의 지지자입니다. 이익의 서약은 현재 일하는 사람들이 사용하는 기술의 끊임없는 변화입니다.
현재 상황(모든 TS는 일정한 최소 로트가 있는 데모 계정에서 작동합니다).
밸런스 기준 상위 20대 차량:
잔액별 상위 5개 차트:
거래 품질 상위 20위:
거래 품질별 상위 5개 차트:
그래서 지난 주에 큰 변화가 있었습니다.
지난주 리더인 340221은 심각한 손절매를 받아 거래의 질을 크게 떨어뜨렸습니다. 그러나 그 후에 그는 이익을 얻었으므로 연속 SL의 최대 수는 동일하게 유지되었습니다. 그러나 시스템에서 관찰된 최대 드로다운이 증가하여 현재 0.02484(최대 허용치의 76%)입니다. 최대 인출액이 허용 가능한 금액을 초과하는 경우 시스템은 즉시 경매에서 철회되고 재최적화를 위해 전송됩니다. 사실, 이 TS는 여전히 잔고 면에서 선두를 달리고 있으며, 철회하더라도 운용 중 매우 좋은 거래를 보여주고 있습니다. 그녀가 앞으로 어떻게 행동하는지 봅시다.
그리고 이제 TS 442041이 주도권을 잡았습니다. 고정 TP-SL로 채널이 무너지고 유로파운드에서 손익분기점으로 이전되었습니다. 지난 주에 그녀는 한 번의 거래를 했고 매우 높은 수준을 유지하고 있는 거래의 품질을 향상시켰습니다.
TS 223240은 EMA의 위치와 CHFJPY 의 현재 가격 (손익분기점으로 이전됨)을 기반으로 한 추세 반전으로 2위를 차지했습니다. 지난 주에 이 TS는 16위에서 상승하여 4개의 거래를 만들고 거래의 품질을 크게 향상시켰습니다.
TS 520521은 AUDUSD에서 채널 경계(손익분기점으로 이전)에서 반등하여 3위로 올라섰습니다. 지난 주에 두 번의 거래가 있었고 거래의 품질이 향상되었습니다.
4위는 TS 740650이 차지했습니다. 역 후행 시스템으로 EMA와 가격의 교차점을 기반으로 추세를 따라 항목이 작성됩니다. 이 시스템은 두 번의 거래를 했고 거래의 질을 약간 향상시키기도 했지만 추월당해 2위에서 밀려났다.
5위 - TS 643041 - 역 후행으로 채널 경계에서 리바운드에 진입하고 유로프랑에서 손익분기점으로 이전합니다. 그녀는 또한 무역의 질을 약간 향상시켰습니다. 그러나 역 후행 시스템의 경우 단기간에 높은 품질의 거래(2018년 9월 6일 데모에 설치한 이후 TS는 11건의 거래만 수행함)가 일반적입니다. 음, 시스템이 어떻게 더 동작하는지 봅시다. 같은 원칙으로 AUDCHF에서 5위를 차지한 매우 근접한 TS 643451이 거래 품질을 낮추었지만 여전히 매우 높은 수준을 유지하고 11위로 떨어졌다고 가정해 보겠습니다.
현재 상황(모든 TS는 일정한 최소 로트가 있는 데모 계정에서 작동합니다).
밸런스 기준 상위 20대 차량:
잔액별 차트 상위 5개:
거래 품질 상위 20위:
거래 품질별 차트 상위 5위:
이번에도 눈에 띄는 순위 변화.
지난번에 선두였던 TS 442041이 연속으로 허용 가능한 국선 수를 초과하여 재최적화를 위해 보냈습니다. TS 223240은 2위에서 거래의 질을 크게 떨어뜨렸고, 등급은 29위로 떨어졌다. TS 520521은 또한 3위(SL이 금지된 플립 시스템)에서 잘못된 SL을 보여 재 최적화를 위해 보냈습니다. TS 740650은 2번의 트레이드를 통해 트레이딩의 질을 크게 향상시키며 4위에서 2위로 올라섰습니다. TS 643041은 지난 주에 1번의 거래를 하여 거래의 질을 약간 낮추고 5위를 유지했습니다.
1위는 현재 CADJPY의 채널 경계에서 반등한 등급인 TS 542521의 신규 진입자가 차지하고 있습니다. 이 시스템은 세 번째 주에만 작동하며 매우 좋은 거래 품질을 보여줍니다. 그러나 아직 이 TS를 사용하도록 권장할 거래가 충분하지 않습니다.
3위는 또한 TS 540450 등급의 신규 진입자입니다. 추세에 대한 EMA 주변의 반전입니다. 이 시스템은 출시된 지 한 달이 넘었지만 H4 기간 동안 작동하며 지금은 등급에 도달하기에 충분한 수의 트랜잭션 을 수집했습니다(최소 10개 필요). 그러나 동시에 매우 좋은 거래 품질을 보여줍니다.
TS 742850은 흥미로운 결과를 보여줍니다. 임펄스 막대의 항목은 EMA와 가격의 교차점에 의해 결정되는 추세를 따라 지원 - USDCHF의 역 후행입니다. 10월 중순에 시스템은 등급에서 4위에 올랐지만 역후행 지원의 안정성이 매우 낮기 때문에 거래 품질이 급격히 떨어지고 등급에서 벗어났습니다. 그러나 상황은 "제어 매개 변수"에 도달하지 못했습니다. 시스템은 "잃어버린 시간을 따라잡기" 시작했으며 현재 다시 4위입니다.
토너먼트 테이블의 5번째 라인을 차지하고 있는 TS 643041은 지난주에 1번의 트레이드를 했고, 4위에서 하락한 트레이딩의 질을 약간 떨어뜨렸습니다.
TS 340221은 2주 전에 심각한 SL을 받아 무역의 질을 크게 떨어뜨린 균형과 무역의 질 모두에서 몇 주 동안 1위를 유지하다가 지난주에 한 번의 무역을 했고, 무역의 질은 거의 변경되지 않았으며 분명히 구멍에서 나올 것입니다.
이에 대해서는 이미 글을 쓴 것 같지만, 반복합니다 - 시장의 상태/변화를 평가하지 않고 거래 결과를 악화시켜 시스템을 판단하는 것은 객관적이지 않습니다.
시장 상황은 특정 차량의 사용을 용이하게 해야 합니다.
현재 상황(모든 TS는 일정한 최소 로트가 있는 데모 계정에서 작동합니다).
밸런스 기준 상위 20대 차량:
잔액별 차트 상위 5개:
거래 품질 상위 20위:
거래 품질별 차트 상위 5위:
이번에도 눈에 띄는 순위 변화.
지난번에 선두였던 TS 442041이 연속으로 허용 가능한 국선 수를 초과하여 재최적화를 위해 보냈습니다. TS 223240은 2위에서 거래의 질을 크게 떨어뜨렸고, 등급은 29위로 떨어졌다. TS 520521은 또한 3위(SL이 금지된 플립 시스템)에서 잘못된 SL을 보여 재 최적화를 위해 보냈습니다. TS 740650은 2번의 트레이드를 통해 트레이딩의 질을 크게 향상시키며 4위에서 2위로 올라섰습니다. TS 643041은 지난 주에 1번의 거래를 하여 거래의 질을 약간 낮추고 5위를 유지했습니다.
1위는 현재 CADJPY의 채널 경계에서 반등한 등급인 TS 542521의 신규 진입자가 차지하고 있습니다. 이 시스템은 3주 동안만 작동하며 매우 좋은 거래 품질을 보여줍니다. 그러나 아직 이 TS를 사용하도록 권장할 거래가 충분하지 않습니다.
3위는 또한 TS 540450 등급의 신규 진입자입니다. 추세에 대한 EMA 주변의 반전입니다. 이 시스템은 출시된 지 한 달이 넘었지만 H4 기간 동안 작동하며 지금은 등급에 도달하기에 충분한 수의 트랜잭션 을 수집했습니다(최소 10개 필요). 그러나 동시에 매우 좋은 거래 품질을 보여줍니다.
TS 742850은 흥미로운 결과를 보여줍니다. 임펄스 막대의 항목은 EMA와 가격의 교차점에 의해 결정되는 추세를 따라 지원 - USDCHF의 역 후행입니다. 10월 중순에 시스템은 등급에서 4위에 올랐지만 역후행 지원의 안정성이 매우 낮기 때문에 거래 품질이 급격히 떨어지고 등급에서 벗어났습니다. 그러나 상황은 "제어 매개 변수"에 도달하지 못했습니다. 시스템은 "잃어버린 시간을 따라잡기" 시작했으며 현재 다시 4위입니다.
토너먼트 테이블의 5번째 라인을 차지하고 있는 TS 643041은 지난주에 1번의 트레이드를 했고, 4위에서 하락한 트레이딩의 질을 약간 떨어뜨렸습니다.
TS 340221은 2주 전에 심각한 SL을 받아 무역의 질을 크게 떨어뜨린 균형과 무역의 질 모두에서 몇 주 동안 1위를 유지하다가 지난주에 한 번의 무역을 했고, 무역의 질은 거의 변경되지 않았으며 분명히 구멍에서 나올 것입니다.
다른 차량은 다른 쌍에서 작동합니다 ... 그리고 이것에서 어떤 패턴을 찾고 싶습니까? 가볍게 말하면 혼돈, 구매자를 유치하기 위해 무엇을 기대하는지 모르겠습니다 ... 댓글과 같이 모든 것을 올바르게 설명하는 것 같습니다. 축구 대회에 있지만 경쟁 자체는 없습니다 ... ( (
이에 대해서는 이미 글을 쓴 것 같지만, 반복합니다 - 시장의 상태/변화를 평가하지 않고 거래 결과를 악화시켜 시스템을 판단하는 것은 객관적이지 않습니다.
시장 상황은 특정 차량의 사용을 용이하게 해야 합니다.
그리고 그것을 어떻게 정의합니까, 알렉스?
글쎄, 나는 두 번 이상 말했습니다. 차량 선택 문제는 해결되지 않았습니다. 직관적으로 해결합니다. 그리고 보시다시피 - 나는 평범하지 않게 심하게 결정합니다. 내 직감이 작동하지 않습니다. 그러나 더 나은 것을 제공할 수 없습니다.
"무역의 질"에 대한 평가 - 나는 그것을 정말로 좋아합니다. 제 생각에는 꽤 적절합니다. 그러나 안정성을 평가하는 방법 (이것이 두 번째 중요한 기준이라고 생각합니다) ... 여러 옵션을 시도했습니다. nifiga ... 평가가 부적절합니다.
글쎄, 바로 지금 - 나는 정리해고 항목에 작업하는 TS 리그 전문가를 추가하고 있습니다. 다른 유형의 이전 극값에서 새 극값이 나타나면 지연이 발생합니다. 추세 TS에 대한 중지, 제한 - 평평한 것들에 대한. 네 가지 유형의 지원이 있습니다. 그리고 이러한 전문가들은 오랫동안 사용되어온 결과와 상당히 다른 결과를 보여줍니다. 여기에서 그들의 안정성을 살펴보겠습니다. 지금까지 그들 중 누구도 등급에 진입하지 않았지만 대다수는 여전히 거래가 충분하지 않습니다(최소 10개는 있어야 함).
... 구매자를 유치하기 위해 무엇을 기대하는지 모르겠습니다 ... 축구 대회에 대한 논평과 같이 모든 것을 올바르게 설명하는 것 같습니다. 경쟁 자체가 없습니다 ... ((
그래서 "아니요"??? 경품도 없고 "선수" 판매도 없습니다. 이것은 예, 아니오입니다. 사실 처음에는 할 생각이 없었어요. 그러나 "공공의 요구"는 때때로 여기에 밀어 넣고 개인적으로 정기적으로 판매 또는 임대 여부를 묻습니다 ...
오늘 저는 포럼의 영어 섹션에 지점을 열었습니다. 그리고 즉시 그들은 최고의 차량을 다운로드할 수 있는 가능성으로 저를 괴롭혔습니다...
친구, 글쎄, 가장 간단한 시스템! 나는 어떤 비밀도 만들고 있지 않다! 확실히 코드 베이스에는 고정 TP-SL을 사용하여 가격 채널을 분석하고 손익분기점으로 이전하는 작업을 하는 Expert Advisor가 있습니다... 최적화하십시오. 그러면 TS 리그에서와 거의 동일한 결과를 얻을 수 있습니다!
나는 두 번 이상 말했습니다 - 내가 진짜로 차량을 선택하는 문제를 결정할 때까지 - 나는 아무 것도 팔거나 임대하지 않을 것입니다! 시스템은 가장 간단하고 무료 봇을 사용하고 최적화하고 동일하게 얻으십시오!
최소한 몇 가지 긍정적인 선택 결과가 있을 때만 전문가를 임대할 것입니다. 그때까지는 죄송합니다.
다른 차량은 다른 쌍에서 작동합니다 ... 그리고이 혼돈에서 어떤 패턴을 찾고 싶습니까?
TS리그의 목표는 '패턴의 유도'가 아니다.
TS 리그의 목표는 항상 잘 수행되는 많은 TS가 있는 "TS 풀"을 만드는 것입니다.
이전에는 "전문가를 작동시키려면 어떻게 해야 합니까?"라는 문제가 있었습니다. 나는 전문가를 만들고 테스터에서 확인합니다. 작동하지 않습니다. 쓰레기. 더 똑똑해지기 시작하고 수정 중입니다... 작동 중입니다... 우... 훌륭합니다... 테스터에 결과가 있습니다... 데모에 내기 - 쾅... 결과가 없습니다. 배수로가 사라졌습니다... 전나무... 그리고 나는 길의 시작 부분에 서 있음을 발견합니다... 그런 "원"을 몇 번 지나고 전문가는 마침내 데모에서 몇 가지 결과를 보여줍니다... 진짜 - 그리고 그는 bam ... 병합하기 시작했습니다 ... 그리고 다시 처음부터 시작해야합니다 !!!
여기에서 TS리그를 만들어 처음으로 돌아갈 필요가 없습니다. 여기, 실생활에서 내 Expert Advisor가 사망했습니다. "무엇을 해야 할까?"를 생각할 필요가 없습니다. 저는 항상 데모에서 좋은 결과를 보여주는 많은 TS를 가지고 있으며 한 가지 질문이 남아 있습니다. 선택의 문제입니다. 가장 "아름답고" 가장 "안정적"입니다. "아름다움"에 대한 질문은 오랫동안 제거되었습니다. 슬프게도 "지속 가능성"의 문제는 남아 있습니다.
그리고 그것을 어떻게 정의합니까, 알렉스?
글쎄, 나는 두 번 이상 말했습니다. 차량 선택 문제는 해결되지 않았습니다. 직관적으로 해결합니다. 그리고 보시다시피 - 나는 평범하지 않게 심하게 결정합니다. 내 직감이 작동하지 않습니다. 그러나 더 나은 것을 제공할 수 없습니다.
"무역의 질"에 대한 평가 - 나는 그것을 정말로 좋아합니다. 제 생각에는 꽤 적절합니다. 그러나 안정성을 평가하는 방법 (이것이 두 번째 중요한 기준이라고 생각합니다) ... 여러 옵션을 시도했습니다. nifiga ... 평가가 부적절합니다.
글쎄, 바로 지금 - 나는 정리해고 항목에 작업하는 TS 리그 전문가를 추가하고 있습니다. 다른 유형의 이전 극값에서 새로운 극값이 나타나면 지연이 발생합니다. 추세 TS에 대한 중지, 제한 - 평평한 것들에 대한. 네 가지 유형의 지원이 있습니다. 그리고 이 전문가들은 - 오랫동안 이용 가능했던 것과 상당히 다른 결과를 보여줍니다. 여기에서 안정성을 살펴보겠습니다. 지금까지 그들 중 누구도 등급에 진입하지 않았지만 대다수는 여전히 거래가 충분하지 않습니다(최소 10개는 있어야 함).
이를 해결하기 위해서는 시장의 현황을 기술하는 방법론이 필요하다. 저는 상위 TF의 ATR을 변동성의 척도로 사용하고 ZZ 세그먼트의 길이를 시장 추세의 척도로 사용합니다. 따라서 ZZ 세그먼트가 추세 및 수정의 두 그룹으로 분류되는 경우 ZZ를 사용하여 추세 시스템의 잠재력을 평가할 수 있습니다. ZZ를 극한까지 형성하면 항목의 효율성을 결정할 수 있습니다. 입력의 효율성은 동일한 수준으로 유지되지만 ATR 또는 수정 세그먼트의 수가 급격히 증가하는 등의 변경 사항이 있는 경우 이는 시장 변화의 신호이며 TS 운영의 악화가 아닙니다. 이 추정치는 이력에 대해 올바르게 작동하지만 잠재적으로 수익성이 있는 차량을 제거하지 않는 데 도움이 됩니다.
그건 그렇고, 차량을 다시 최적화하기로 한 결정의 정확성에 대한 평가가 있었습니까? 정답의 비율은 얼마입니까?