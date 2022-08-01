무역 시스템 리그. 우리는 계속 일합니다. - 페이지 196 1...189190191192193194195196197198199200201202203...360 새 코멘트 Georgiy Merts 2019.07.30 12:44 #1951 Roman Shiredchenko : 특히 M15의 항목이 있기 때문에 모든 것을 시작 가격으로 변환하십시오. 모든 항목을 테스트하고 최적화하는 것이 더 빠르고 쉬울 것이며 항목은 다른 브로커에 의해 올바르게 실행됩니다. 진드기에서 M1으로 전환하는 동안 트롤 정확도의 손실은 중요하지 않으므로 무시할 수 있습니다. 모든 IMHO, 결국 결정은 귀하에게 달려 있습니다. 바의 변동성은 어떻습니까? 특히 바가 4시일 때? 제 생각에는 1MOHLC가 가장 정확한 옵션이며 충분히 정확하고 빠릅니다. 개시 가격에 의한 계산 - 정확도가 너무 많이 떨어집니다. 모든 틱은 훨씬 더 깁니다. Roman Shiredchenko 2019.07.30 14:03 #1952 Georgiy Merts : 바의 변동성은 어떻습니까? 특히 바가 4시일 때? 제 생각에는 1MOHLC가 가장 정확한 옵션이며 충분히 정확하고 빠릅니다. 개시 가격에 의한 계산 - 정확도가 너무 많이 떨어집니다. 모든 틱은 훨씬 더 깁니다. Duc와 나는 거의 같다. 모든 것을 정확하게 번역하고 M1 이상에서 시작 가격 으로 작업하십시오. 여기에서 모두가 귀하와 당사(다른 브로커의 고객) 모두에게 혜택을 줄 것입니다. 또한 내 게시물을 참조하십시오. "공개 가격에 의한 계산 - 정확도가 너무 많이 떨어집니다." - 동의하지 않습니다. 이 순간을 다시 봐(확인)... 당신은 거기에서 아무것도 잃지 않을 것입니다... 그것은 테스트의 속도와 정확성을 모두 얻을 것입니다(개봉 가격의 대략적인 항목에서 - 정확성과 매력, 스캘퍼가 아님) 다른 브로커의 실행, 그래서 틱 - 모든 사람이 다른 브로커를 가질 수 있음 - 진입 신호가 작동함 - 다른 사람을 위해 - 아니 - 그러면 안 됩니다 ... 결과적으로 LEAGUE TS는 잃지 않을 것입니다. 하지만 이득! 따라서 벼룩을 잡는 것은 일종의 진드기이며 "좋은" 시나리오에서도 IMHO와 같은 실생활에서 상당한 이익 증가로 이어지지 않습니다. 이러한 허용 오차는 모든 거래 주문을 개시 가격으로 이전하는 것에 대해 이야기하고 있으며 이러한 "AX"TS, IMHO에만 유용합니다. M1에서 트롤. 입구 - 아직도 바의 오프닝에 가나요? M1 시가를 테스트하면 여기에서 손실이 크지 않고 1분 막대당 변동성만 손실됩니다. 그러나 그럼에도 불구하고 우리는 집니다. 그리고 내 주요 계산은 기본 시간대의 빈도로 발생하기 때문에 속도의 이득은 매우 작을 것입니다. 진드기에 관해서는 - 예를 들어 예금 입구에서 어떻게 피합니까? 거기에서 보증금을 만진 첫 번째 눈금은 어떤 경우에도 열립니다. 테스트할 때 "일대일" 실행의 정확성을 달성하는 것은 다소 어리석은 일입니다. 우리의 임무는 부적절하고 분명히 병합되는 TS를 제거하는 것입니다. 그리고 나머지는 카드가 떨어지는 방식입니다. 그들은 우리와 합병하기 시작할 수도 있습니다 ... 그리고 우리가 과거에 완전한 우연의 일치를 달성했다는 사실에서 아무것도 변하지 않을 것입니다. 이론적으로 1MOHLC와 1M 시가에 대한 테스트를 비교할 수 있습니다. M1 시가를 테스트하면 여기에서 손실이 크지 않고 1분 막대당 변동성만 손실됩니다. 그러나 그럼에도 불구하고 우리는 집니다. 그리고 내 주요 계산은 기본 시간대의 빈도로 발생하기 때문에 속도의 이득은 매우 작을 것입니다. 진드기에 관해서는 - 예를 들어 예금 입구에서 어떻게 피합니까? 거기에서 보증금을 만진 첫 번째 눈금은 어떤 경우에도 열립니다. 테스트할 때 "일대일" 실행의 정확성을 달성하는 것은 다소 어리석은 일입니다. 우리의 임무는 부적절하고 분명히 병합되는 TS를 제거하는 것입니다. 그리고 나머지는 카드가 떨어지는 방식입니다. 그들은 우리와 합병하기 시작할 수도 있습니다 ... 그리고 우리가 과거에 완전한 우연의 일치를 달성했다는 사실에서 아무것도 변하지 않을 것입니다. 이론적으로 1MOHLC와 1M 개시 가격에 대한 테스트를 비교할 수 있습니다. 따라서 벼룩을 잡는 것은 일종의 진드기이며 "좋은" 시나리오에서도 IMHO와 같은 실생활에서 상당한 이익 증가로 이어지지 않습니다. 이러한 허용 오차는 모든 거래 주문을 개시 가격 으로 이전하는 것에 대해 이야기하고 있으며 이러한 "AX"TS, IMHO에만 유용합니다. Eduard_D 2019.07.30 16:43 #1955 또한 기꺼이 참여합니다. :)) 내가 쓰는 모든 것은 IMHO 이므로 반복하지 않겠습니다. 성 조지, Roman은 최적화에 대해 별로 걱정하지 않습니다. 그는 그것을 다루지 않습니다. 그는 실시간 거래의 정확성에 대해 우려하고 있습니다. 그리고 그는 모든 거래 주문이 M1 개시 가격에 있다면 거래 품질이 어떻게든 향상될 것이라고 믿습니다. 귀하와 당사 간의 견적 차이로 인해 주문이 항상 열리거나 닫히거나 배치되는 것은 아니라는 의미에서. 그러나 (Roman의 경우) Georgy와 우리를 위한 M1의 시작 가격 도 다를 것이라는 점에 유의해야 합니다. 소설, TP와 SL이 40-50 4자리 포인트로 측정된다고 생각하면 잘못된 것입니다. 사실, 대부분(90%)은 약 10개의 4자리 점입니다. 테스터기에서 차량을 운전하고 이 값을 평가했습니다. 그러나 이러한 값을 매우 간단하게 추정할 수도 있습니다. 주간 보고서를 작성하고 관심 있는 차량을 선택한 다음 이를 통해 얻은 이익 을 거래 수로 나눕니다. 예를 들어, 640150: 이익 104.14 USD, 거래 횟수 82. 따라서 한 거래는 평균 1.27 USD, 즉 12.7 네 자리 포인트. 440220은 97번의 거래에 대해 71.11 USD의 이익을 가지고 있습니다. 그러나 실제로 거래당 40개의 4자리 숫자를 가져오는 차량도 있습니다(예: 242451). 요컨대 거래의 정확도를 낮추는 것은 불가능하다는 조지의 말에 동의한다. Georgiy Merts 2019.07.30 17:51 #1957 예, 이해할 수 있고 이해할 수 있습니다. "모든 틱은 실제 틱을 기반으로 함"에 대해 이야기하고 있습니다. Roman Shiredchenko 2019.07.31 04:36 #1958 1. 동의하지 않습니다. :-) 개시 가격을 선택하는 것이 더 편리하고 빠르며... 그러한 차량에 더 효율적입니다. TS가 무언가와 무언가의 교차점을 기반으로 할 때 고장 / 반등, 시작 가격은 모든 사람에게 다르지만 틱보다 포지션을 여는 순서가 주어집니다. 누군가는이 틱을 갖게됩니다. 가치, 누군가는 그것을 가지고 있지 않습니다 ... 그리고 일반적으로 그것은 불필요합니다 (여기서 진드기는 터무니없고 의미 론적 부하를 전달하지 않습니다), IMHO, SUCH 차량, 즉. 이러한 원칙을 기반으로 이미 쓴 것처럼 브레이크 아웃 바, 채널 등. 다음은 예시로 스크린샷입니다. 어떤 종류의 눈금 컨트롤이 있을 수 있습니까? 2. 요점으로 가 보겠습니다. (정확도)가 전혀 감소한다면 얼마나 됩니까? :-) ( M1의 모든 틱 및 시가에 대한 거래, 테스트 및 최적화에 대해 이야기하고 있습니다.) 그런 입/퇴장 조건에서 진드기를 조사하는 것은 의미가 없다는 의견이 있지만 모르겠습니다. Georgiy Merts 2019.07.31 05:36 #1959 나는 그것이 무엇에 관한 것인지 정말로 이해하지 못했다. " M1OHLC 가 아니라 M1의 시가로 테스트해야 합니다" ? 구체적인 제안은? Roman Shiredchenko 2019.07.31 08:10 #1960 테스트 및 최적화를 포함하여 모든 거래를 개시 가격으로 이전합니다 . 조직화(조직화되지 않은 경우) 거래 주문 실행 확인 및 주문. 또한 내 게시물을 참조하십시오. "공개 가격에 의한 계산 - 정확도가 너무 많이 떨어집니다." - 동의하지 않습니다. 이 순간을 다시 봐(확인)... 당신은 거기에서 아무것도 잃지 않을 것입니다... 그것은 테스트의 속도와 정확성을 모두 얻을 것입니다(개봉 가격의 대략적인 항목에서 - 정확성과 매력, 스캘퍼가 아님) 다른 브로커의 실행, 그래서 틱 - 모든 사람이 다른 브로커를 가질 수 있음 - 진입 신호가 작동함 - 다른 사람을 위해 - 아니 - 그러면 안 됩니다 ... 결과적으로 LEAGUE TS는 잃지 않을 것입니다. 하지만 이득! 따라서 벼룩을 잡는 것은 일종의 진드기이며 "좋은" 